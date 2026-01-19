Новини
След 30 г. очакване: Отварят граничния преход "Рудозем - Ксанти"

19 Януари, 2026 15:25, обновена 19 Януари, 2026 15:33 431 2

  • граничен пункт-
  • рудозем-ксанти-
  • откриване

Церемонията за откриване на пътя от границата към Ксанти се организира от гръцките партньори от област Източна Македония и Тракия

След 30 г. очакване: Отварят граничния преход "Рудозем - Ксанти" - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

След повече от 30 години граничният преход "Рудозем - Ксанти" ще бъде отворен за преминаване утре. Новината съобщи на пресконференция днес областният управител на Смолян Захари Сираков, цитиран от БНТ.

Церемонията за откриване на пътя от границата към Ксанти се организира от гръцките партньори от област Източна Македония и Тракия.

Захари Сираков - областен управител на Смолян: "Утре от 10.45 ч. от страна на областния управител на Източна Македония и Тракия ще проведат и ще организират процедурата по откриването на пътната отсечка, като в тази връзка и във връзка с шенгенските разпоредби надяваме се утре на обяд да може гражданите на България и Гърция да преминават свободно през Беломорския проход."

Инж. Недко Кулевски - кмет на Рудозем: "Това ще бъде от изключителна полза не само за община
Рудозем, а и за цялата област. Убеден съм, че това ще даде един икономически тласък за нашата област и затова беше изключително важно това нещо да се случи."


Смолян / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Областният управител на Източна Македония и Тракия?

    15:36 19.01.2026

  • 2 в кратце

    0 0 Отговор
    Крайно време беше. Районът трябва да се развива и осъвременява. Пътищата да се поправят и разширят,околните села да се възстановят,хората да имат възможност да пътуват до южната ни съседка за по-кратко време.Рудозем е в планината и пътят към Гърция е един.

    15:37 19.01.2026

