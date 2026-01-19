След 30 г. очакване: Отварят граничния преход "Рудозем - Ксанти"

След повече от 30 години граничният преход "Рудозем - Ксанти" ще бъде отворен за преминаване утре. Новината съобщи на пресконференция днес областният управител на Смолян Захари Сираков, цитиран от БНТ.

Церемонията за откриване на пътя от границата към Ксанти се организира от гръцките партньори от област Източна Македония и Тракия.

Захари Сираков - областен управител на Смолян: "Утре от 10.45 ч. от страна на областния управител на Източна Македония и Тракия ще проведат и ще организират процедурата по откриването на пътната отсечка, като в тази връзка и във връзка с шенгенските разпоредби надяваме се утре на обяд да може гражданите на България и Гърция да преминават свободно през Беломорския проход."

Инж. Недко Кулевски - кмет на Рудозем: "Това ще бъде от изключителна полза не само за община

Рудозем, а и за цялата област. Убеден съм, че това ще даде един икономически тласък за нашата област и затова беше изключително важно това нещо да се случи."