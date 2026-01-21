Новини
Желязков: Отварянето на пътя Рудозем-Ксанти има голямо въздействие за функционирането на Шенген

21 Януари, 2026 11:00 719 34

  • росен желязков-
  • рудозем-ксанти-
  • гърция

Днес правителството ще приеме предложение до Народното събрание за изменение и допълнение в Кодекса за социално осигуряване, каза още Желязков

Желязков: Отварянето на пътя Рудозем-Ксанти има голямо въздействие за функционирането на Шенген - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вчера министрите - вицепремиерът Гроздан Караджов и министър Георг Георгиев присъстваха на една церемония в нашата южна съседка. Това беше дългоочаквано събитие, което има голямо въздействие не само върху разбирането за добросъседство, за трансгранично сътрудничество, за функционирането на Шенген, но и за поминъка и икономическото развитие на българските региони. Това каза премиерът в оставка Росен Желязков преди началото на редовното заседание на Министерския съвет.

Георг Георгиев - министър на външните работи в оставка: "Наистина вчера беше завършена една многогодишна сага по отварянето на пътя Рудозем - Ксанти, който стана след официалното приемане на пътя и от гръцката страна, в присъствието на нас като министри и на гръцкия министър на транспорта. Това е успех и следствие на една година усилена работа. Разбира се, и назад във времето, но вашите директни комуникации с премиера Мицотакис, работата между двете външни министерства, между различните институции дадоха възможност тази връзка да се осъществи. Това е материализиране на всички ползи от трансгранично сътрудничество, разбира се, но това е директна инвестиция в регионите от двете страни на границата. Това е една огромна придобивка за родопчани в частност, но разбира се и за нашите съседи в Гърция. Транспортна свързаност, инфраструктурна, икономика, инвестиции, туризъм, контакти между хората, това е нещо, което повече от две десетилетия е било в оборот, но сега, благодарение на усилията на това правителство и на всички, които взеха участие в процеса, е факт."

Росен Желязков - министър-председател в оставка: "Мога да кажа само - честито! Това наистина е едно много голямо външнополитическо, но и за държавата във вътрешно-икономически план постижение. Искам също и да благодаря на нашите гръцки колеги, на премиера Мицотакис за тяхното конструктивно поведение, както в този случай, така и в случая с блокадата на границите от страна на протестиращите и намирането на решение за осигуряване на свободното движение на хора и стоки. Това показва, че когато имаме политическо доверие между страните в духа на добросъвестност, може да бъдат решени всички тежки проблеми, които се случват във всяка една от страните."

Днес правителството ще приеме предложение до Народното събрание за изменение и допълнение в Кодекса за социално осигуряване, каза още Желязков и добави:

"Даваме си сметка, че вероятно няма да има време, а дано ни опровергае парламента, но може би няма да има време да бъде разгледан този законопроект. Защо е важен? Защото този законопроект дава възможност за развитието на капиталовия пазар в България. Дава възможност за инвестиране на огромен наличен паричен ресурс в българската икономика и в българската инфраструктура. Това е подходът, който ще даде възможност и за натрупване в българската пенсионна система на средства за увеличаване на пенсиите в едно обозримо бъдеще за всеки български гражданин."

Теменужка Петкова - министър на финансите в оставка: "Промяната в Кодекса за социалното осигуряване е изключително важна. Това е тема, която беше предмет на обсъждане години наред. Тук искам да отбележа, че въвеждането на мултифондовия модел на практика е на база на препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, изготвен е съответно анализ от Икономическия и социалния съвет, анализирани са практиките в други държави в рамките на Европа, на Европейския съюз с подобна пенсионно-осигурителна система на нашата и ползите от въвеждането на този модел са безспорни. Основният интерес, основната цел на този законопроект е да защити интересите на осигурените лица. Създава се възможност тези фондове да създават и подфондове, на база на които да се инвестира в изключително важни структуроопределящи проекти. Така че това наистина е една много добра промяна. Надявам се тя да бъде приета и от българския парламент. Трябва да отбележим, че тази промяна се ползва със широката подкрепа както на работодателите, така и на синдикатите."


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съвсем

    21 1 Отговор
    взе да се гъбарка с българските граждани ! Вчера Караджов се хвали и снима сега той !

    11:04 21.01.2026

  • 2 Пич

    19 1 Отговор
    Кретена как разписа за Меркосур?! Защото няма такова решение на МС ! Тоест - това решение за унищожението на българския народ с ГМО е било взето на закрито заседание !!! Като милиардите за Украйна !!! Продават ни при всеки удобен случай!!! Тайно...!!!

    11:06 21.01.2026

  • 3 мазен охлюв

    22 1 Отговор
    тоз човечец за кво му пускате пълнежите безмислени

    11:07 21.01.2026

  • 4 Хаяши

    19 1 Отговор
    Глей си водоПада .измамник

    Коментиран от #19

    11:08 21.01.2026

  • 5 Пенчо

    17 1 Отговор
    Пак празни приказки, да каже нещо и този!

    11:08 21.01.2026

  • 6 Ура,,Ура

    20 3 Отговор
    Ако не беше Батков младши да се бори толкова време, сега ти и твоите слуги нямаше да се хвалите изобщо. Типично в стил ГЕРБ е да се хвалят и да си приписват чужди успехи и да обвиняват други за техните бели и кражби.

    11:09 21.01.2026

  • 7 Иван Грозни

    16 1 Отговор
    Подготвят се за бързо изнасяне след изборите.

    11:12 21.01.2026

  • 8 Абе,

    8 1 Отговор
    добре, че печетарят на бюлетини за гроб занесе останалите материали от хотела ,та завършиха граничния пункт...

    11:15 21.01.2026

  • 9 Я па тоя!

    14 1 Отговор
    Шматарок, що не си в Давос да показваш евростотинките?

    11:15 21.01.2026

  • 10 Трябва

    5 0 Отговор
    Да има магистрали както е Холандия и лифтове за туристи и така нататък

    11:16 21.01.2026

  • 11 Сега ли му е времето

    6 1 Отговор
    И точно това правителство в оставка да прави изменение и допълнение в Кодекса за социално осигуряване...

    11:18 21.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 НЕ е работа на социалното осигуряване

    4 1 Отговор
    Да развива капиталовия пазар ! Има си частни инвестиции за това

    11:21 21.01.2026

  • 15 Тиквата

    9 1 Отговор
    Този престъпник без съд и присъда,директно р........

    11:21 21.01.2026

  • 16 Парите са на хората

    6 0 Отговор
    И няма никакво значение дали тази промяна се ползва със "широката подкрепа" както на работодателите, така и на синдикатите. Социалното осигуряване не е инвестиционен фонд

    11:23 21.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Нов мощен удар

    3 7 Отговор
    В зурлите на копейките.

    11:24 21.01.2026

  • 19 ку-ку

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хаяши":

    Наклал се е като артелчик на полк.

    11:25 21.01.2026

  • 20 радио

    1 2 Отговор
    Този на времето не дрънкаше ли на китара?

    11:26 21.01.2026

  • 21 да бе, да

    6 1 Отговор
    Желязков, ти по-добре кажи защо не се появи на последния парламентарен контрол да отговаряш на въпросите на депутатите от опозицията? Защо излъга, че не можеш да се явиш заради неотложен ангажимент, който се оказа, че бил да нагледаш санирането във Велико Търново? Мишка си ти, Желязков, подла и страхлива мишка, която набута България в Коалицията на желаещите и във фалиралата еврозона. Не се яви на парламентарен контрол, но пред съда тук или отвъд, ще ке явиш, неизбежно е. А да, и да не забравиш да дойдеш на Шипка на 3 март, приготвили сме ти много приятни изненади.

    11:29 21.01.2026

  • 22 въвеждането на мултифондовия модел

    2 1 Отговор
    на практика не знам дали е на база на препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие но определено ще размие отговорността на ЧПФ и ще улесни кражбата на парите на хората

    11:30 21.01.2026

  • 23 Парите за пенсии

    9 1 Отговор
    В хотели с водопади и чакайте после доходност ...

    11:32 21.01.2026

  • 24 По тази логика

    3 0 Отговор
    Държавата по добре да национализира ЧПФ-тата. За какво са ни?

    11:35 21.01.2026

  • 25 Лъжеца Костя и ЕС

    4 2 Отговор
    Я, съд и присъда не за Желязков, а за Костя и ромската му Партия.
    Да питаме, как Възраждане ще опъне телената мрежа там, А?

    11:37 21.01.2026

  • 26 бай Бончо

    4 2 Отговор
    Голяма работа , че са отворили едно КПП . Защо не казват как затриха 7 работещи летища на територията на България . Мухлюфци

    11:37 21.01.2026

  • 27 Не думай....

    6 2 Отговор
    Без пътя Рудозем-Ксанти функционирането на Шенген направо ще спре нали ?

    11:37 21.01.2026

  • 28 И кой казва обаче че

    4 1 Отговор
    ЧПФ-тата ще инвестират този огромен наличен паричен ресурс точно в българската икономика и в българската инфраструктура ? А?... А тя после същата тази българска икономика и в българската инфраструктура как ще гарантира доходност? А? Сега гарантира ли я?

    11:42 21.01.2026

  • 29 Хххххххх

    0 1 Отговор
    Алоооо ,защо отново прехода е само за МПС до 3,5 тона!? Това означава че византийците искат само туристите ни, за да взимат евракис, а камионите от които България печели тези евракис да пътуват от Рудозем, Пловдив, Смолян, Асеновград до Кулата и Свиленград, защо! Алооо Георг гербрасте, защо винаги клякате пред гърците, спрете им водите от Арда и Струма и искайте бизнеса и камионите да стигат от всички пунктове до бяло море. Това което правите в момента е предателство спрямо България. Предатели и неможачи са ГЕРБ-ДПС

    11:48 21.01.2026

  • 30 Ами хайде

    1 1 Отговор
    Нека всеки човек да реши парите по партидите си в ЧПФ сам да реши къде да ги инвестира и такса за управление на ЧПФ да няма. Мост, тунел, борсата в САЩ .... Да ама НЕ нали? Съвсем друга е целта на измамниците.... А утре същият този ЧПФ ако реши в Украйна да ги налее или в още някоя фалирала банка в Молдова? ....

    11:48 21.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Кой фалира по лесно?

    1 0 Отговор
    Частника или държавата? Това е основополагащият въпрос. В момента целта е ЧПФ още по лесно и без никаква отговорност да фалират и парите на хората да откраднат. По точно да ги изгорят срещу комисион

    11:53 21.01.2026

  • 33 Луи XV и мадам Помпадур

    1 0 Отговор
    ...след нас ,потоп

    11:59 21.01.2026

  • 34 И кой е тоя

    0 0 Отговор
    Икономическия и социалния съвет, дето анализирал ? Кво ще анализират относно чужди пари?

    11:59 21.01.2026

