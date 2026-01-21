Желязков: Отварянето на пътя Рудозем-Ксанти има голямо въздействие за функционирането на Шенген

Вчера министрите - вицепремиерът Гроздан Караджов и министър Георг Георгиев присъстваха на една церемония в нашата южна съседка. Това беше дългоочаквано събитие, което има голямо въздействие не само върху разбирането за добросъседство, за трансгранично сътрудничество, за функционирането на Шенген, но и за поминъка и икономическото развитие на българските региони. Това каза премиерът в оставка Росен Желязков преди началото на редовното заседание на Министерския съвет.

Георг Георгиев - министър на външните работи в оставка: "Наистина вчера беше завършена една многогодишна сага по отварянето на пътя Рудозем - Ксанти, който стана след официалното приемане на пътя и от гръцката страна, в присъствието на нас като министри и на гръцкия министър на транспорта. Това е успех и следствие на една година усилена работа. Разбира се, и назад във времето, но вашите директни комуникации с премиера Мицотакис, работата между двете външни министерства, между различните институции дадоха възможност тази връзка да се осъществи. Това е материализиране на всички ползи от трансгранично сътрудничество, разбира се, но това е директна инвестиция в регионите от двете страни на границата. Това е една огромна придобивка за родопчани в частност, но разбира се и за нашите съседи в Гърция. Транспортна свързаност, инфраструктурна, икономика, инвестиции, туризъм, контакти между хората, това е нещо, което повече от две десетилетия е било в оборот, но сега, благодарение на усилията на това правителство и на всички, които взеха участие в процеса, е факт."

Росен Желязков - министър-председател в оставка: "Мога да кажа само - честито! Това наистина е едно много голямо външнополитическо, но и за държавата във вътрешно-икономически план постижение. Искам също и да благодаря на нашите гръцки колеги, на премиера Мицотакис за тяхното конструктивно поведение, както в този случай, така и в случая с блокадата на границите от страна на протестиращите и намирането на решение за осигуряване на свободното движение на хора и стоки. Това показва, че когато имаме политическо доверие между страните в духа на добросъвестност, може да бъдат решени всички тежки проблеми, които се случват във всяка една от страните."

Днес правителството ще приеме предложение до Народното събрание за изменение и допълнение в Кодекса за социално осигуряване, каза още Желязков и добави:

"Даваме си сметка, че вероятно няма да има време, а дано ни опровергае парламента, но може би няма да има време да бъде разгледан този законопроект. Защо е важен? Защото този законопроект дава възможност за развитието на капиталовия пазар в България. Дава възможност за инвестиране на огромен наличен паричен ресурс в българската икономика и в българската инфраструктура. Това е подходът, който ще даде възможност и за натрупване в българската пенсионна система на средства за увеличаване на пенсиите в едно обозримо бъдеще за всеки български гражданин."

Теменужка Петкова - министър на финансите в оставка: "Промяната в Кодекса за социалното осигуряване е изключително важна. Това е тема, която беше предмет на обсъждане години наред. Тук искам да отбележа, че въвеждането на мултифондовия модел на практика е на база на препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, изготвен е съответно анализ от Икономическия и социалния съвет, анализирани са практиките в други държави в рамките на Европа, на Европейския съюз с подобна пенсионно-осигурителна система на нашата и ползите от въвеждането на този модел са безспорни. Основният интерес, основната цел на този законопроект е да защити интересите на осигурените лица. Създава се възможност тези фондове да създават и подфондове, на база на които да се инвестира в изключително важни структуроопределящи проекти. Така че това наистина е една много добра промяна. Надявам се тя да бъде приета и от българския парламент. Трябва да отбележим, че тази промяна се ползва със широката подкрепа както на работодателите, така и на синдикатите."