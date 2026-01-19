Рая Назарян: ГЕРБ няма страх от нов политически проект, включително и такъв, свързан с президента Румен Радев

Председателят на Народното събрание Рая Назарян от ГЕРБ пък заяви, че евентуално решение на президента Румен Радев да създаде политически проект е негово право и част от нормалния демократичен процес. ГЕРБ няма страх от нов политически проект, включително и такъв, свързан с президента Румен Радев, писа news.bg.
"Това е негово правомощие. Ако реши да обяви такова решение - в едната или в другата посока - ще го направи и тогава ще го коментираме", посочи Назарян. По думите ѝ няма нищо притеснително в появата на нови политически формации. "Нека да останат и да се развиват. Това е демокрацията - всеки може да участва", допълни тя.
На въпрос дали подобен ход би означавал, че президентът не е бил независим досега, Назарян подчерта, че каквото и решение да вземе държавният глава, той ще носи личната отговорност за него. "Каквото и да е, той има правото да го направи и да си носи отговорността", заяви председателят на парламента.
Рая Назарян беше категорична, че в ГЕРБ няма страх от евентуален нов политически проект, включително и такъв, свързан с президента. "Няма страх - нито от него, нито от който и да било. Това е нормалната политическа ситуация - да има проекти с идеи, да се печелят убеждения с аргументи", подчерта тя.
На въпрос директно дали ГЕРБ се притеснява от подобно развитие, Назарян отговори, че няма основание за подобни опасения и призова темата да бъде коментирана, когато има ясно и официално решение.
Ще има още една партия, а две вероятно ще отпаднат от политическата сцена. Това заяви депутатът от ГЕРБ Бранимир Балачев преди началото на заседанието на Комисията по правни и конституционни въпроси в Народното събрание.
По думите му не се очаква развитието на политическите процеси да има фатални последици, включително и за ГЕРБ. "Не смятам, че ще има някакво специално негативно влияние върху нас", коментира Балачев.
В отговор на въпрос дали става дума за партия, свързвана с президента Румен Радев, той посочи, че към момента държавният глава може да си позволи да говори свободно. "Като президент може да говори всичко. Но ако реши да влезе активно в политиката, ще трябва да заеме ясно пространство в политическия спектър и тогава ще видим къде ще се позиционира", каза още депутатът.
На въпрос кои формации са застрашени да отпаднат, Балачев уточни, че става дума за последните две.
