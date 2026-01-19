Новини
Рая Назарян: ГЕРБ няма страх от нов политически проект, включително и такъв, свързан с президента Румен Радев

19 Януари, 2026 16:13

  • рая назарян-
  • избори-
  • парламент

Ще има още една партия, а две вероятно ще отпаднат от политическата сцена

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Председателят на Народното събрание Рая Назарян от ГЕРБ пък заяви, че евентуално решение на президента Румен Радев да създаде политически проект е негово право и част от нормалния демократичен процес. ГЕРБ няма страх от нов политически проект, включително и такъв, свързан с президента Румен Радев, писа news.bg.

"Това е негово правомощие. Ако реши да обяви такова решение - в едната или в другата посока - ще го направи и тогава ще го коментираме", посочи Назарян. По думите ѝ няма нищо притеснително в появата на нови политически формации. "Нека да останат и да се развиват. Това е демокрацията - всеки може да участва", допълни тя.

На въпрос дали подобен ход би означавал, че президентът не е бил независим досега, Назарян подчерта, че каквото и решение да вземе държавният глава, той ще носи личната отговорност за него. "Каквото и да е, той има правото да го направи и да си носи отговорността", заяви председателят на парламента.

Рая Назарян беше категорична, че в ГЕРБ няма страх от евентуален нов политически проект, включително и такъв, свързан с президента. "Няма страх - нито от него, нито от който и да било. Това е нормалната политическа ситуация - да има проекти с идеи, да се печелят убеждения с аргументи", подчерта тя.

На въпрос директно дали ГЕРБ се притеснява от подобно развитие, Назарян отговори, че няма основание за подобни опасения и призова темата да бъде коментирана, когато има ясно и официално решение.

Ще има още една партия, а две вероятно ще отпаднат от политическата сцена. Това заяви депутатът от ГЕРБ Бранимир Балачев преди началото на заседанието на Комисията по правни и конституционни въпроси в Народното събрание.

По думите му не се очаква развитието на политическите процеси да има фатални последици, включително и за ГЕРБ. "Не смятам, че ще има някакво специално негативно влияние върху нас", коментира Балачев.

В отговор на въпрос дали става дума за партия, свързвана с президента Румен Радев, той посочи, че към момента държавният глава може да си позволи да говори свободно. "Като президент може да говори всичко. Но ако реши да влезе активно в политиката, ще трябва да заеме ясно пространство в политическия спектър и тогава ще видим къде ще се позиционира", каза още депутатът.

На въпрос кои формации са застрашени да отпаднат, Балачев уточни, че става дума за последните две.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с питон.я

    7 35 Отговор
    Е как ще ви е страх като планът е да правите новата сглобка с Плешо, поредният евроатлантически проект.

    16:15 19.01.2026

  • 2 Роки

    48 3 Отговор
    "Нагъзян бе категорична, че НЯМА да смени позицията си". Кой ли се е съмнявал!

    16:15 19.01.2026

  • 3 Мераклията

    36 4 Отговор
    Тая ако продължи да командва парламента, и за нея ще прасна едно стихотворение както праснах за Киселинова.

    16:15 19.01.2026

  • 4 ООрана държава

    45 1 Отговор
    Започнаха паническите изказвания след новината че Радев ще прави изявление довечера. Вижда се кой са с най пълния памперс. А той президента просто ще каже няколко думи за това как ще ни опраскат гербнн на изборите с тая хартия с която ще трябва да се гласува след като няма да има нито една машина, а няколко години подред обесняват как трябвало избирателя да има избор как ще гласува... Е на ви сега избор...

    16:17 19.01.2026

  • 5 Наивник на средна възраст

    33 3 Отговор
    .......щом и туй седна да бърбори.......който твърди,че няма страх,го е най-страх обикновено...и като погледнеш - има защо и добре го знаеш....

    16:17 19.01.2026

  • 7 Ах...!

    23 3 Отговор
    Тази Рая , с нея ще си поиграя.......на чичо доктор цели три часа! Ще чака пред вратата два часа и петдесет и пет минути минути, и за пет минути ще я приема да я прегледам!

    16:19 19.01.2026

  • 8 Блести

    30 3 Отговор
    от наглост и истерия , мозък колкото за някоя интрига !

    16:19 19.01.2026

  • 9 Коня Солтуклиева

    17 1 Отговор
    ".... Ако реши да обяви такова решение..."
    ... А, ако реши пък да не реши..?! :))

    16:20 19.01.2026

  • 10 ОПГ ГЕПИ

    21 3 Отговор
    Моем да крадем с всеки

    16:21 19.01.2026

  • 12 Истината

    30 2 Отговор
    БоюМангала вече се изпусна леко в гащите, довечера в 19 ще скъса и менискуса.

    16:24 19.01.2026

  • 13 Гост

    25 1 Отговор
    А трябва...като ви слушах изказванията,бая ви треперят мартинките. Не ви е забравил,а и е добре да си припомните речта му в НС ,когато го избраха за Президент за първия мандат. А дали той и / или партията му ще се справят с батака в държавата е друга тема,по вероятно не.

    16:25 19.01.2026

  • 14 Петкан

    24 2 Отговор
    Партиите от статуквото са умрели от страх, че ще бъдат отвеяни. Сега ще почнат да тъманят едни плюнки за Радев, които ще втълпяват на простодушните ежедневно, ежечасно, ежеминутно, ежесекундно, дори мили секундно. Сега е момента хората от площада да застанат зад антикорупционните сили и да задушим мафията. Никаква прошка за ББ, ДП, АД и другите събукви, които всички знаят, както и националните предатели поддържащи войната в Украйна с оръжия и празнословия. Към Румен Радев - бъди особено внимателен с хората от обкръжението, особено най-близкото. Народното разочарование ще бъде убийствено, ако станат като предишните. Успех!!!

    Коментиран от #29

    16:25 19.01.2026

  • 15 Лицемерни 60клуци

    12 5 Отговор
    Не се и очаква нещо различно...зад герб стоят 350 000 калинки по общини и агенции само,отделно разни сглобки с други предатели.

    Коментиран от #19

    16:26 19.01.2026

  • 16 !!!!!!

    19 2 Отговор
    Сбогом…… Сбогом…… Сбогом….
    Каза ….Васко Кеца…

    16:26 19.01.2026

  • 17 Ясно

    7 5 Отговор
    Ясно е, че спечели ли той, всички ще сте спокойни
    Възраждане е заплаха за вас
    Затова, Радев го включиха- Британия се бори..

    Коментиран от #23

    16:27 19.01.2026

  • 18 Синя София

    17 2 Отговор
    Страх имате само от прасето,всички вие ще му ринете мръсотията

    16:27 19.01.2026

  • 19 Вече не

    13 3 Отговор

    До коментар #15 от "Лицемерни 60клуци":

    Поне половината ги открадна ортака на Буци с новото ДПС.

    Коментиран от #39

    16:28 19.01.2026

  • 20 селяк

    11 1 Отговор
    Е ка да га е страх кат сите манг@ле са с тех

    Коментиран от #22

    16:28 19.01.2026

  • 21 Много

    17 5 Отговор
    голям страх ви тресе. Чакайте го да се изкаже пък после коментирайте. От пет години се страхувате. Отидете при баячки да ви леят куршум.

    Коментиран от #24

    16:29 19.01.2026

  • 22 Пецо

    14 3 Отговор

    До коментар #20 от "селяк":

    хахахаха баце ако забранят на неграмотните да гласуват тия ГЕРБове Мербове Шишита Мишита заминаха в канала

    16:31 19.01.2026

  • 23 оня с питон.я

    9 4 Отговор

    До коментар #17 от "Ясно":

    Бащицата е човекът на Брюксел. На изборите просто му създават партньори. Затова когато гласуваш трябва да проучиш - кой какво прави (не какво говори или не говори); каква е платформата/ програмата на партията му; кой го финансира; кои хора са в партията му. Всичко останало е на ниво махленско футболно мачле за радост на добитъка.

    16:34 19.01.2026

  • 24 оня с питон.а

    3 9 Отговор

    До коментар #21 от "Много":

    Абе Бащицата все страх го тресе пък все ви управлява. Много добър тоя Бойко бе.

    16:36 19.01.2026

  • 25 Дръта чанта

    8 1 Отговор
    Дреме ми

    16:36 19.01.2026

  • 26 Дори

    17 2 Отговор
    едно врабче има повече мозък и благоприличие от нея !

    16:36 19.01.2026

  • 27 Дръта чанта

    6 3 Отговор
    Я ке гласувам за Костя

    16:37 19.01.2026

  • 28 гербаво свинската

    9 2 Отговор
    паплач трябва да получи посещение по домовете.Всичко друго е компромис.И затова бочко и компания се изживяват като безсмъртни.

    16:38 19.01.2026

  • 29 оня с питон.а

    6 7 Отговор

    До коментар #14 от "Петкан":

    Плешо някога да е казвал че няма да се коалира с евроатлантическите партии, включително с герб? Та той е готов както видяхме да се гушне с дпс и да направи Меди министър председател!

    16:38 19.01.2026

  • 30 Комунист

    14 1 Отговор
    Щом Рая говори за страх, значи мафиотите от ГЕРБ са сериозно уплашени и има защо. Щом генерала вземе власта, много мерзавци от тази партия ще влизат в затвора .

    16:39 19.01.2026

  • 31 Павел Пенев

    16 1 Отговор
    Рая Бойколян се взема много насериозно, като не си дава сметка че е куха арменска пръчка.

    16:40 19.01.2026

  • 33 Ами

    10 1 Отговор
    едната държанка - конституционен съдия,другата - премиер...

    Коментиран от #40

    16:43 19.01.2026

  • 34 Гост

    6 1 Отговор
    Къв герп ба? Вие, повече от половината сте на нови начала. Купени сте

    16:44 19.01.2026

  • 36 здравка клинчева

    8 1 Отговор
    щом и к-0-р-вите взеха да имат мнение по всички въпроси....ти гледай да не надуеш корема като наталиту,че сега бойче не може да и намери постоянен мъж ,все времянки на хоризонта

    16:46 19.01.2026

  • 37 Надзирател

    8 1 Отговор
    Става интересно...очаквам скоро в Софийския затвор да разцъфнат гербери...

    Коментиран от #52

    16:46 19.01.2026

  • 38 Покорен

    5 1 Отговор
    “Строга господарка ,търси своя роб”

    16:47 19.01.2026

  • 39 Лицемерни 60клуци

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Вече не":

    Те играят заедно в цирка, за да не печелят други.

    16:47 19.01.2026

  • 40 шопа

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    има една слободна ,ма с ремарке че и прогнозите ше ти обади ,моиш се главиш за татка на чайвето

    16:48 19.01.2026

  • 41 Никой

    5 1 Отговор
    Искам да го каже на английски без да го чете .

    16:48 19.01.2026

  • 42 Голяма

    8 2 Отговор
    герберка, то бива партиен плам ама чак толкова не. Млада жена, говори като зомбирана. Добре е в личния живот да влага тази емоция. Назарян и Сачи, хайл!!!

    16:48 19.01.2026

  • 43 Надяваш ли се калинке?

    7 1 Отговор
    Другото е "Щеш ли куме печено прасе?".... И двете нашенски пословици са валидни в този случай!

    16:49 19.01.2026

  • 44 Народът на България

    8 1 Отговор
    Мафиотската партия ГЕП изпада в Стрес,
    Само при мисълта за проект на партия на Президента Радев.

    16:49 19.01.2026

  • 46 Гост

    6 2 Отговор
    рая наделян си е опекла работата. Хитрушка! Ако не е там, ще е онам, ако не онам, ще е по натам. Да не я мислим тази

    16:52 19.01.2026

  • 47 Праните гащи пак са кафеви

    8 1 Отговор
    А довечера в 19 часа ще скъса пак менискуса

    16:53 19.01.2026

  • 49 Перо

    5 1 Отговор
    Еваньеиеее

    16:54 19.01.2026

  • 50 Стига си си трил

    6 2 Отговор
    Бе, фашисче.
    И твойто място не е в БГ

    16:55 19.01.2026

  • 51 Ха ха

    2 4 Отговор
    Едни крадци си отиват други идват а комунистите са най големите крадци.Преди да вземат власта откраднаха кашкавала в родопите след това като постъпиха убийа много хора без съд и присъда ,а най голямото престъпление е възродителния процес и отнемането на религията християнство и исляма.Дойде режима падма но крадците се обидиниха в една кауза ,,,"ние комунистите ще вземем парите и ще ги раздадем на наши хора,"Така се уформи червената мафия бсп дс(сдс)дпс(турски дс) грб ражалвани комунисти и май новите възраждане руски агенти пп тата са най наглите защото са внуците на бивши дс агенти другото е ракови израстъци от от други партии .с две думи всичко е боклуци начело с Румен Радев Боташ

    16:56 19.01.2026

  • 52 тутуту

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Надзирател":

    Български политик в затвор :Д е това вече ще е интересно да се види....за жалост няма да стане

    16:57 19.01.2026

  • 53 Горски

    4 0 Отговор
    Жената ясно и категорично заявява,че не може да работи нищо ефективно, защото поста на министър председател изисква денонощна работа и отговорност, а този на президента е представителен. Щом има същества на висши ръководни постове като Кая Калас и Мая Санду, защо и тази да не е Президент на най-изостаналата дупка в света? Тотална деградация и жалка картинка. То не беше Урсула пфайзерова, то не беше Кая-пиещата, сега и Рая-англоговарящата. Назарян пази гърба на Бойко до изборите, а той ще се включи "неочаквано".

    17:00 19.01.2026

  • 54 Тома

    3 0 Отговор
    Страх в герб няма докато не дойде главен прокурор който да ги разнищи за кражби,корупция и пране на пари

    17:01 19.01.2026

  • 55 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Радев с пепейците ще изметат двата глигана.

    Коментиран от #57, #58

    17:04 19.01.2026

  • 57 оня с питон.я

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Последния Софиянец":

    Чакай бе нали Плешо каза че пп били шарлатани? Или дето викаш във всяко семейство стават кавги но кръвта вода не става?

    17:13 19.01.2026

  • 58 Въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Последния Софиянец":

    И въпреки красивите очаквания, ако стане по-лошо, какво правим...
    Подобен случай имахме при ППДБ и Нинова, едно олио по седем лева, един ток по седемстотин.
    Оф, вече сме в евро- няма страшно.

    17:14 19.01.2026

  • 59 Сбъркала професията

    2 0 Отговор
    Не мога да разбера как в ГЕРБ подбират депутатите си. Изглеждат ми на далавераджии и схемаджии, готови да се продадат за дребни пари. Ще ги бъде срам един ден от децата им. А за жените да не говорим — приличат ми, че са практикували най-древната професия.

    17:19 19.01.2026

  • 60 дядото

    1 0 Отговор
    нямат страх от нищо.парите откраднати- в тях,съд и прокуратура- техни,държат полиция и остатъците от войска.остава само народа,а зимата се преполови.

    17:21 19.01.2026

