Румен Радев събра екипа си 2 часа преди обръщението

Румен Радев събра екипа си 2 часа преди обръщението

19 Януари, 2026 18:47

Към този час спекулациите отива ли или не Радев на изборите през пролетта бушуват

Снимка: БГНЕС
Президентът Румен Радев събира хората от администрацията си в Гербовата зала на "Дондуков" 2 днес в 17 часа, писа OFFNews.

Срещата е насрочена само два часа преди обръщението към българския народ, за което прессекретариатът му съобщи в 14 часа днес.

На администрацията не е обявено какъв е поводът за събирането в 17 ч. Служители от президентството допуснаха, че държавният глава ще има благодари за службата, преди да обяви, че ще се яви на парламентарнтие избори.

Към този час спекулациите отива ли или не Радев на изборите през пролетта бушуват. Все още официално потвърждение няма.

Обръщението на президента е планирано за 19:00 ч.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чичо Румен с голямата лопата

    10 1 Отговор
    Че се рие кочината с помощта на лудия Тръмпоч!

    Коментиран от #7, #18

    18:49 19.01.2026

  • 2 КАРАДЖАТА

    0 3 Отговор
    ЧИЧО ЛЮМЕНЕ ЧИЧО ЛЮМЕНЕ ТРЕСЕ ЛИ ТЕ

    18:51 19.01.2026

  • 3 си дзън

    4 3 Отговор
    Румен Радев събра екипа си 2 часа преди обръщението за да ги почерпи
    на изпроводяк, че остават без работа хората.

    18:51 19.01.2026

  • 4 Оги

    5 7 Отговор
    Кълнях се в него и съм гласувал винаги за него, но след опита за саботаж на еврото, директно замина при Косьо и компания и тотално приключи. Жалко.

    18:51 19.01.2026

  • 5 Зеления чорап

    6 5 Отговор
    Ако си мисли че некой шъ гласува за него ха-ха ха смешки

    18:52 19.01.2026

  • 6 Зъл пес

    5 4 Отговор
    Сега ще обяви датата на изборите,ще пъшка малко че той бори корупцията,и айде поживо поздраво.

    18:53 19.01.2026

  • 7 си дзън

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Чичо Румен с голямата лопата":

    Чичо Румен с голямата лопата ще настъпи мотиката, ама нейсе.

    Коментиран от #13

    18:53 19.01.2026

  • 8 Удряй камионче, дай дай

    2 1 Отговор
    Някаква Саяна, дай дай. Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:54 19.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 БеГемот

    3 1 Отговор
    Усещам някаква тревожност сред злите сили!

    18:54 19.01.2026

  • 11 Като някаква Саяна порасне

    2 1 Отговор
    Ще стане пътен експерт, а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:54 19.01.2026

  • 12 ТОЙ

    2 2 Отговор
    С вас сме, изринете престъпната пасмина!

    18:55 19.01.2026

  • 13 дзън дзън

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    къде ще бягате урсулячетата? към гренландия ли?

    Коментиран от #16

    18:55 19.01.2026

  • 14 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Почна се.Жълтопаветните измекяри не знаят на кой свят са!

    18:55 19.01.2026

  • 15 Зъл пес

    1 1 Отговор
    Джензитата са се събрали в президинтството и след малко ще обявят каквото имат да обявят.А при Поли имаедин дето говори за харизмата на ризидента.Смех

    18:55 19.01.2026

  • 16 си дзън

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "дзън дзън":

    Аз съм си в Хонг-Конг. Ти бягай.

    18:56 19.01.2026

  • 17 Айде

    1 0 Отговор
    От кога казва 3-4 ама не скача! Общи приказки срещу корупцията и никакви действия, когато имаше няколко негови правителства! Човек на Путин, не на България! Да видим дали ще има смелост да си остави имунитета!

    18:58 19.01.2026

  • 18 мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чичо Румен с голямата лопата":

    Някой все пак е вденал какво се случва в държавата!🤭🤫

    18:58 19.01.2026

