Румен Радев събра екипа си 2 часа преди обръщението

Президентът Румен Радев събира хората от администрацията си в Гербовата зала на "Дондуков" 2 днес в 17 часа, писа OFFNews.
Срещата е насрочена само два часа преди обръщението към българския народ, за което прессекретариатът му съобщи в 14 часа днес.
На администрацията не е обявено какъв е поводът за събирането в 17 ч. Служители от президентството допуснаха, че държавният глава ще има благодари за службата, преди да обяви, че ще се яви на парламентарнтие избори.
Към този час спекулациите отива ли или не Радев на изборите през пролетта бушуват. Все още официално потвърждение няма.
Обръщението на президента е планирано за 19:00 ч.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чичо Румен с голямата лопата
Коментиран от #7, #18
18:49 19.01.2026
2 КАРАДЖАТА
18:51 19.01.2026
3 си дзън
на изпроводяк, че остават без работа хората.
18:51 19.01.2026
4 Оги
18:51 19.01.2026
5 Зеления чорап
18:52 19.01.2026
6 Зъл пес
18:53 19.01.2026
7 си дзън
До коментар #1 от "Чичо Румен с голямата лопата":Чичо Румен с голямата лопата ще настъпи мотиката, ама нейсе.
Коментиран от #13
18:53 19.01.2026
8 Удряй камионче, дай дай
18:54 19.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 БеГемот
18:54 19.01.2026
11 Като някаква Саяна порасне
18:54 19.01.2026
12 ТОЙ
18:55 19.01.2026
13 дзън дзън
До коментар #7 от "си дзън":къде ще бягате урсулячетата? към гренландия ли?
Коментиран от #16
18:55 19.01.2026
14 Сатана Z
18:55 19.01.2026
15 Зъл пес
18:55 19.01.2026
16 си дзън
До коментар #13 от "дзън дзън":Аз съм си в Хонг-Конг. Ти бягай.
18:56 19.01.2026
17 Айде
18:58 19.01.2026
18 мдаа
До коментар #1 от "Чичо Румен с голямата лопата":Някой все пак е вденал какво се случва в държавата!🤭🤫
18:58 19.01.2026