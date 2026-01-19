Новини
Слави Василев: Радев хвърля оставка, за да превземе парламента

Слави Василев: Радев хвърля оставка, за да превземе парламента

19 Януари, 2026

Очакването на хората е сериозно – Румен Радев да се яви на политическата сцена. Сега е моментът, припомни политическият анализатор

Слави Василев: Радев хвърля оставка, за да превземе парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Политическият анализатор Слави Василев, известен с близостта си до президентската институция, хвърли медийна бомба в ефира на БНР днес. Според него Румен Радев планира да напусне предсрочно поста си на държавен глава още тази седмица, за да влезе в директна битка за изпълнителната власт чрез нов политически проект.

"Очакването на хората е сериозно – Румен Радев да се яви на политическата сцена. Сега е моментът", заяви Василев, цитиран от националното радио.

Според прогнозата, която звучи по-скоро като подготвен анонс, съдбоносното решение може да бъде обявено в четвъртък или петък (22 или 23 януари). Датата не е случайна – тя съвпада с годишнината от встъпването на Радев в длъжност.

Планът, описан от политолога, предвижда конституционна рокада: Радев подава оставка, а вицепрезидентът Илияна Йотова поема функциите на държавен глава и довършва мандата до януари 2027 година.

"Не допускам Илияна Йотова да напусне президентството, тя ще остане като президент и ще довърши мандата на Радев", поясни механизмът Василев. Следващата стъпка в този сценарий е назначаването на служебен кабинет от Йотова и насрочването на нови предсрочни парламентарни избори, в които Радев вече ще участва като партиен лидер.

Василев не спести суперлативите за евентуалния ход на президента, използвайки силна, почти революционна реторика.

"Слезе ли на политическия терен, той ще помете Борисов, Пеевски, цялото статукво и ще даде нова надежда", прогнозира анализаторът. Според него Радев е човек, който "играе дългосрочно" и не оставя нещата на случайността.

Думите на Василев обаче повдигат и сериозни въпросителни. Подобен ход би бил безпрецедентен в новата българска история – действащ президент да абдикира от конституционните си задължения, за да се впусне в партийната борба. Критиците на президента вероятно ще разчетат това не като акт на смелост, а като опит за концентрация на цялата власт в държавата – и президентската (чрез лоялната Йотова), и изпълнителната/законодателната (чрез новата партия).

Не за първи път Слави Василев влиза в ролята на глас, който тества обществените нагласи преди потенциални ходове на „Дондуков“ 2. Дали този път става дума за реална подготовка или за пореден опит за натиск върху партиите в парламента, ще стане ясно до броени дни.

"Ако това се реализира, борбата ще е сериозна и ще вдъхне кураж на хората", обобщи Василев, очертавайки контурите на предстоящата предизборна кампания.


  • 1 честен ционист

    31 20 Отговор
    Радев ще разруши Парламента.

    Коментиран от #11, #66

    18:53 19.01.2026

  • 2 Славчо

    45 12 Отговор
    се надява на кокал в партията.

    Коментиран от #3

    18:53 19.01.2026

  • 3 честен ционист

    25 14 Отговор

    До коментар #2 от "Славчо":

    Славчо ще е нещо като Песков.

    18:54 19.01.2026

  • 4 Брееейй

    44 12 Отговор
    Слави Василев син на Братя Василеви агенти на ДС...о приватизирали хладилния завод мраз в София...сега там са частни офиси за милиони...

    Коментиран от #37

    18:55 19.01.2026

  • 5 Вашето мнение

    34 23 Отговор
    Тиквоний вдигна кръвно, представителки на герб жени сачева, нушка и томатта са в тих ужас.

    Коментиран от #25, #42

    18:56 19.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    4 21 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента.

    Коментиран от #20, #31

    18:56 19.01.2026

  • 8 Вашето мнение

    31 15 Отговор
    Делян делят, хамид хамид, байрам байрам се тресът от злобба и страх

    Коментиран от #44

    18:57 19.01.2026

  • 9 Чичо Румен с голямата лопата

    28 11 Отговор
    Че се рие кочината с помощта на лудия Тръмпоч!

    18:59 19.01.2026

  • 10 Смехоран

    22 8 Отговор
    Малииии,тоя па все се изхвърля като ножка на пясък.

    18:59 19.01.2026

  • 11 Дано!

    29 23 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Радев ще подгони Мазните герберо-пеевски парчета и дано Пеевски и Борисов да бъдат изправени на подсъдимата скамейка. И двамата са крадци от класа.

    Коментиран от #18, #27

    19:00 19.01.2026

  • 12 Зъл пес

    16 4 Отговор
    Айде започна се.

    19:01 19.01.2026

  • 13 Джензитата да учат руски

    24 15 Отговор
    Това все едно цар да иска да стане везир!🤣🤣🤣Разбира се, чорапчето залага на късата памет на избирателите си, на това, че даже не ги интересува кой ще е цар, господар, стига те да могат да си правят далаверките както досега!😂Пък и дали Путин, дали Тръмп, всьо равно, както казват брадчедите!😂

    19:01 19.01.2026

  • 14 Зъл пес

    21 9 Отговор
    Тоя ша ревне.Ураааааа нема повече новогодишни идиотии
    Идвай да те борим мунчоооо.

    19:03 19.01.2026

  • 15 Фен

    23 19 Отговор
    Винаги съм се чудил, Слави или Радев е по-голям отпадък...

    Коментиран от #22

    19:04 19.01.2026

  • 16 След като Баце вкара еврото

    30 15 Отговор
    След като Баце вкара еврото Радев да слиза на метеното. Само че там никой не го чака с цветя и рози.

    19:04 19.01.2026

  • 17 Бастардо

    25 16 Отговор
    Мизерник Мунчо е първият в света президент който хвърля оставката.Клел се е а сега вечи е предател.

    19:04 19.01.2026

  • 18 честен ционист

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дано!":

    Блажени са вярващите!

    19:04 19.01.2026

  • 19 Електра

    30 6 Отговор
    Ще превземе, както баща ти превзе без пари (открадна) с чичо ти завод Мраз, от българския народ...

    19:05 19.01.2026

  • 20 Пръв на село

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Толкова ли да са го закъсали?

    19:05 19.01.2026

  • 21 ТИГО

    6 1 Отговор
    FAK ТИ . НЕ КАЗА ТОВА лъжете слушах го !

    19:06 19.01.2026

  • 22 Не се чуди

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Фен":

    Равни баклуци са.

    19:06 19.01.2026

  • 23 Най после порока

    16 8 Отговор
    Несенакрадев куклата на конци на Путин се маАна от купения му пост! Ей сега лъже малограмотните и неинтелигентни да правят сглобки с него............ Айде Мунчо бегай У с. Славяново да пасеш говедата! Дано не ги загубиш или продадеш!

    19:07 19.01.2026

  • 24 си дзън

    10 1 Отговор
    Извънредно! Румен Радев подава оставка като президент

    19:08 19.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ТИГО

    15 3 Отговор
    Тоя току що каза най голямата глупост! Подава оставка

    19:10 19.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ураааааа

    21 11 Отговор
    Чичо румен изпусна влака.Нама я Боковата харизма гледам го по тв как се мъчи да ни убеди колко е велик,и как трябва да гласуваме за него.Най-сетне вън от президентството.Ура,ура.

    19:10 19.01.2026

  • 29 Зъл пес

    19 4 Отговор
    Славчо се изтъпани при Поли,смених веднага канала.Народе Вън Мунчо!!!!

    19:13 19.01.2026

  • 30 Адолф

    20 4 Отговор
    Защо въобще се дава трибуна на такива като тоя синковец на агент на ДС? Няма оттърване от тая червена номенклатура! Колкото и да откраднат все им е малко!

    19:21 19.01.2026

  • 31 Дядо Митьо

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Дано те изпишат от лудницата,ама не ми се вярва!

    19:21 19.01.2026

  • 32 Цвете

    9 0 Отговор
    ТИ ЗА ГОВОРИТЕЛ ЛИ ЩЕ СЕ ЦАНИШ? ДОСТА ПОХВАЛИ НАПРАВИ ТВОЯ МИЛОСТ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА БЛИЗО ГОДИНА.И ВАСКО ВАСИЛЕВ СЪЩО. ( БАЩА ТИ)

    19:29 19.01.2026

  • 33 Цвете

    8 0 Отговор
    ТИ ЗА ГОВОРИТЕЛ ЛИ ЩЕ СЕ ЦАНИШ? ДОСТА ПОХВАЛИ НАПРАВИ ТВОЯ МИЛОСТ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА БЛИЗО ГОДИНА.И ВАСКО ВАСИЛЕВ СЪЩО. ( БАЩА ТИ)

    19:32 19.01.2026

  • 34 Слави теляк

    15 2 Отговор
    тоя колко четка кРадев и колко го масажира , б@хти мазния слагач

    19:33 19.01.2026

  • 35 Виж сега,

    13 4 Отговор
    Василев да си смени бельото,че пожълтя. Ще си помисли човек,че Радев е спечелил изборите и има 240 депутата.

    19:35 19.01.2026

  • 36 Тити

    11 2 Отговор
    Радев доста се надценил.

    19:36 19.01.2026

  • 37 Верно ли

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Брееейй":

    И на двамата ли е син?

    19:38 19.01.2026

  • 38 Електра

    15 3 Отговор
    На тоя помияр пак му се отвори парашута, Баща му открадна завод Мраз, сега край Другаря Боташ какво ли ще открадне...

    19:39 19.01.2026

  • 39 сметки без кръчмар

    6 0 Отговор
    и мокри сънища;)

    19:42 19.01.2026

  • 40 коко

    9 2 Отговор
    Този отвратителен близач преди малко се подвизаваше по първа смятайки че българите са кухоглави и ще го послушат.Късно е ,на раята и се отвориха очите.Първо да върне парите от "Боташ ",после да прави партия за деби,!ли!

    19:43 19.01.2026

  • 41 Хаха

    10 1 Отговор
    Тън нареченият "анализатор" Слави Василев е подлога на олигархията около Радев.

    19:46 19.01.2026

  • 42 Да,бе

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Не е кръвно,а простатата му алармира след тоя шут с кубинката....

    19:46 19.01.2026

  • 43 Доктор коко

    8 1 Отговор
    Този е с диагноза за тежко психическо заболяване.

    19:47 19.01.2026

  • 44 Моето мнение

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето мнение":

    Ще бягат в Баден Баден

    Коментиран от #58

    19:47 19.01.2026

  • 45 Опа

    7 0 Отговор
    Поредният спасител на нацията.

    19:47 19.01.2026

  • 46 селяк

    3 2 Отговор
    страх тресе джендърякаааааа уааахахахахаххааххахаха

    19:49 19.01.2026

  • 47 Изборите се фалшифицират на друго ниво,

    2 2 Отговор
    Изборите се фалшифицират на друго ниво, на което не може да се повлияе с гласуване. Купуването на гласове е само дъвка за народът както че Пеевски е единственото зло въздесъщо. Стиига с идиотщини, трябва прозрачни избори с бюлетини от самите партии печатани, и броене пред народът в секцията. Идеи за край на на неолибералният капитализъм корумпиращ всички със субсидии и договори на държава и общини към частни фирми. Но сме и колония, дирижиранна отвън. Ако имаме пазарна социалистическа икономика с високо кредитиране като в Скандинавия и Китай, Виетнам, ще достигнем стандартът в Испания или Холандия, Щвеция, Финландия, до 15 години най-бързо. А се избавим от корупцията - което е невъзможно при рейгъномика-неолиберализма - Рейгън прави 7% дефицит в бюджетът всяка година и вдига дългът два пъти. Но ако все пак подобрим този капитализъм и угаждаме предимно на бизнесът, както искат всички десни и Величие, Възраждане и ДБ-ПП, внос на работници и никаква роля на държавата, тогава ще станем като Гърция за 30 години минимум, и като Германия за 60 години минимум. Ако Гърците и Германия имат по-малък растеж или гоним сегашният им стандарт, и ще сме по-малко население.. Но веднага можем да усетим подобрение, ако субсидиите за селско стопанство са до 1-милион евро годишно за фирма и до 100 000 евро за семейна ферма, като не повече от 50% от парите са за не семейни фирми - ферми. Държавата да разсрочи за 99 години заемите по жилищата на кредит и да гарантира изплащанет

    19:51 19.01.2026

  • 48 Изборите се фалшифицират на друго ниво,

    1 2 Отговор
    Изборите се фалшифицират на друго ниво, на което не може да се повлияе с гласуване. Купуването на гласове е само дъвка за народът както че Пеевски е единственото зло въздесъщо. Стиига с идиотщини, трябва прозрачни избори с бюлетини от самите партии печатани, и броене пред народът в секцията. Идеи за край на на неолибералният капитализъм корумпиращ всички със субсидии и договори на държава и общини към частни фирми. Но сме и колония, дирижиранна отвън. Ако имаме пазарна социалистическа икономика с високо кредитиране като в Скандинавия и Китай, Виетнам, ще достигнем стандартът в Испания или Холандия, Щвеция, Финландия, до 15 години най-бързо. А се избавим от корупцията - което е невъзможно при рейгъномика-неолиберализма - Рейгън прави 7% дефицит в бюджетът всяка година и вдига дългът два пъти. Но ако все пак подобрим този капитализъм и угаждаме предимно на бизнесът, както искат всички десни и Величие, Възраждане и ДБ-ПП, внос на работници и никаква роля на държавата, тогава ще станем като Гърция за 30 години минимум, и като Германия за 60 години минимум. Ако Гърците и Германия имат по-малък растеж или гоним сегашният им стандарт, и ще сме по-малко население.. Но веднага можем да усетим подобрение, ако субсидиите за селско стопанство са до 1-милион евро годишно за фирма и до 100 000 евро за семейна ферма, като не повече от 50% от парите са за не семейни фирми - ферми. Държавата да разсрочи за 99 години заемите по жилищата на кредит и да гарантира изплащанет

    19:54 19.01.2026

  • 49 Изборите се фалшифицират на друго ниво,

    2 1 Отговор
    . Но веднага можем да усетим подобрение, ако субсидиите за селско стопанство са до 1-милион евро годишно за фирма и до 100 000 евро за семейна ферма, като не повече от 50% от парите са за не семейни фирми - ферми. Държавата да разсрочи за 99 години заемите по жилищата на кредит и да гарантира изплащането им чрез социални помощи и застраховки срещу фалит и безработица. Като има закон или стимул банките, поне държавни банки, да дават 50% от заемите за жилище. И 100% от работниците да имат профсъюз - тоест адвокат, който да иска фирмите да дават 70% от добавената стойност за заплати. А минималната заплата да е по закон 30% от БВП на зает. В Швейцария 70% от БВП е за трудови доходи, в България под 50% - вероятно под 40%. Социалната пенсия 50% от минималната заплата, социалната помощ 30% от минималната заплата, Внесеното за пенсия да се изплаща само то над социалната пенсия, нищо повече, и да се наследява. Базовата пенсия която да не зависи от осигуровките да се повишава според трудовото време, от минимум 50% от минималната заплата без доказан стаж, до 100% от минималната заплата при 50 години стаж. На всеки безработен от 22-70 години да се дава ферма, с поне 100 кокошки и 10 крави, до 500 кокошки и 50 крави, и 300 декара за фураж, от държавата, като 50% от добавената стойност е за държавата като продукция за нейни магазини или за армия и училищата. 2% от БВП да е за ТРИ държавни болници на най високо ниво, и по 10 полеви болници към всяка една с безплатни бу

    19:55 19.01.2026

  • 50 Ивелин Михайлов

    2 2 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ ОБЯВЯВА КОАЛИЦИЯ С РАДЕВ!

    19:57 19.01.2026

  • 51 трънн

    6 3 Отговор
    още от първия ден когато се появи Румен Радев не съм очаквал нищо от него като обикновен човек може би е готин пич но като държавник и като политик е кръгла нула и такъв ще си остане

    19:58 19.01.2026

  • 52 Изборите се фалшифицират на друго ниво

    1 0 Отговор
    Базовата пенсия която да не зависи от осигуровките да се повишава според трудовото време, от минимум 50% от минималната заплата без доказан стаж, до 100% от минималната заплата при 50 години стаж. На всеки безработен от 22-70 години да се дава ферма, с поне 100 кокошки и 10 крави, до 500 кокошки и 50 крави, и 300 декара за фураж, от държавата, като 50% от добавената стойност е за държавата като продукция за нейни магазини или за армия и училищата. 2% от БВП да е за ТРИ държавни болници на най високо ниво, и по 10 полеви болници към всяка една с безплатни бусове всеки ден и бързата помощ. Безплатни за всички, и чужденците, и те плащат ДДС и акцизи. А частните болници да са към частни застрахователи, застраховане на всяко работно място. Застрахователите да съдят болниците, ако нещо са объркали, и да им отказват финансиране.

    20:00 19.01.2026

  • 53 хххххх

    6 4 Отговор
    Груба грешка на Корнелия Нинова. Докара го в президентството и шапката сед самозабрави – сега иска цялата власт. И тъпите българи като нищо ще вземат да му я дадат, за да върне пак при рашистите.

    20:01 19.01.2026

  • 54 Мдааа

    7 3 Отговор
    Интересно кога ше го съдят за загробващия договор с БОТАШ ?
    Нищо не се чува, а тръгнал да прави партия. Явно тези 1мил. на ден отиват в нечии джобчета !

    20:01 19.01.2026

  • 55 Абсурдистан

    6 2 Отговор
    Да, много се интересувах от мнението на главния лизател на недоразумението. Как пък не каза нито една истина. Говореше някакви пълни брътвежи за "морал". Какъв морал от отпадък, който каза на несъгласните с него "кръгом и напред"? Какъв морал от субекг, който се изплю на избора на боршинството избиратели и размаха юмрук? Тоя би превърнал България в една голяма тъпа казарма.

    20:01 19.01.2026

  • 56 Санитар

    4 1 Отговор
    Марийке,откъде го намери това рядко нещо ,силно мирише!

    20:02 19.01.2026

  • 57 Фатмака

    4 2 Отговор
    е предател

    20:04 19.01.2026

  • 58 Късно е, няма обратен път назад

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Моето мнение":

    Мандалото хлопна.

    20:05 19.01.2026

  • 59 ГЕРБ

    3 2 Отговор
    Боклук

    20:06 19.01.2026

  • 60 Брей

    3 0 Отговор
    Новите начала на мутрите вече са окупирали коментарите с плювки и негативизъм.

    20:10 19.01.2026

  • 61 Швейк

    2 2 Отговор
    Малкият здраво се е надрусал!

    20:10 19.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 дядото

    3 0 Отговор
    или да се опита да спаси страната и народа от безумието на дебелятите и мафията

    20:16 19.01.2026

  • 64 Урааааа

    1 2 Отговор
    Решил бях да не гласувам но сега ще гласувам срещу Румен Радев

    20:17 19.01.2026

  • 65 Надежда

    2 0 Отговор
    Успех, генерал Радев!
    Достойният президент на България!
    Вие сте нашата надежда за освобождаването ни от мутрите и намагнитизираните корумпета!

    20:17 19.01.2026

  • 66 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    По добре Радев да разруши парламента,това гнездо на мафиоти и наркомани оплели се като пепелянки и предали избирателите си.

    20:21 19.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Българин

    1 0 Отговор
    Започна се,отивам да чистя смазката.

    20:29 19.01.2026

  • 70 Гай Турий

    2 0 Отговор
    Слави Василев е последователен вярващ в качествата и позициите на Радев, как да се провежда политика, водене на държава към успешни бъднини. За разлика от него в ефира на І-ва имаше една трепка Буроджиева, платена ГРОБарска марионетка, контрамислеща гадинка, която всячески искаше да оплюе решението на Радев да напусне поста държавен глава и влезе в изпълнителната власт. Само слепци не могат да видят, че Радев ще омете досегашната мафиотска сган от НС и властта изобщо и ще направи всичко възможно да ги вкара зад решетките. Днес банкянския мафиот вече трепери повече от заканите на Сретан, а дебелото Д-прасе вече върти задника да бяга от шиша.... Ще види той кеш в бутовете си.

    20:29 19.01.2026

