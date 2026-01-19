Слави Василев: Радев хвърля оставка, за да превземе парламента

Политическият анализатор Слави Василев, известен с близостта си до президентската институция, хвърли медийна бомба в ефира на БНР днес. Според него Румен Радев планира да напусне предсрочно поста си на държавен глава още тази седмица, за да влезе в директна битка за изпълнителната власт чрез нов политически проект.

"Очакването на хората е сериозно – Румен Радев да се яви на политическата сцена. Сега е моментът", заяви Василев, цитиран от националното радио.

Според прогнозата, която звучи по-скоро като подготвен анонс, съдбоносното решение може да бъде обявено в четвъртък или петък (22 или 23 януари). Датата не е случайна – тя съвпада с годишнината от встъпването на Радев в длъжност.

Планът, описан от политолога, предвижда конституционна рокада: Радев подава оставка, а вицепрезидентът Илияна Йотова поема функциите на държавен глава и довършва мандата до януари 2027 година.

"Не допускам Илияна Йотова да напусне президентството, тя ще остане като президент и ще довърши мандата на Радев", поясни механизмът Василев. Следващата стъпка в този сценарий е назначаването на служебен кабинет от Йотова и насрочването на нови предсрочни парламентарни избори, в които Радев вече ще участва като партиен лидер.

Василев не спести суперлативите за евентуалния ход на президента, използвайки силна, почти революционна реторика.

"Слезе ли на политическия терен, той ще помете Борисов, Пеевски, цялото статукво и ще даде нова надежда", прогнозира анализаторът. Според него Радев е човек, който "играе дългосрочно" и не оставя нещата на случайността.

Думите на Василев обаче повдигат и сериозни въпросителни. Подобен ход би бил безпрецедентен в новата българска история – действащ президент да абдикира от конституционните си задължения, за да се впусне в партийната борба. Критиците на президента вероятно ще разчетат това не като акт на смелост, а като опит за концентрация на цялата власт в държавата – и президентската (чрез лоялната Йотова), и изпълнителната/законодателната (чрез новата партия).

Не за първи път Слави Василев влиза в ролята на глас, който тества обществените нагласи преди потенциални ходове на „Дондуков“ 2. Дали този път става дума за реална подготовка или за пореден опит за натиск върху партиите в парламента, ще стане ясно до броени дни.

"Ако това се реализира, борбата ще е сериозна и ще вдъхне кураж на хората", обобщи Василев, очертавайки контурите на предстоящата предизборна кампания.