Слави Василев: Радев хвърля оставка, за да превземе парламента

Политическият анализатор Слави Василев, известен с близостта си до президентската институция, хвърли медийна бомба в ефира на БНР днес. Според него Румен Радев планира да напусне предсрочно поста си на държавен глава още тази седмица, за да влезе в директна битка за изпълнителната власт чрез нов политически проект.
"Очакването на хората е сериозно – Румен Радев да се яви на политическата сцена. Сега е моментът", заяви Василев, цитиран от националното радио.
Според прогнозата, която звучи по-скоро като подготвен анонс, съдбоносното решение може да бъде обявено в четвъртък или петък (22 или 23 януари). Датата не е случайна – тя съвпада с годишнината от встъпването на Радев в длъжност.
Планът, описан от политолога, предвижда конституционна рокада: Радев подава оставка, а вицепрезидентът Илияна Йотова поема функциите на държавен глава и довършва мандата до януари 2027 година.
"Не допускам Илияна Йотова да напусне президентството, тя ще остане като президент и ще довърши мандата на Радев", поясни механизмът Василев. Следващата стъпка в този сценарий е назначаването на служебен кабинет от Йотова и насрочването на нови предсрочни парламентарни избори, в които Радев вече ще участва като партиен лидер.
Василев не спести суперлативите за евентуалния ход на президента, използвайки силна, почти революционна реторика.
"Слезе ли на политическия терен, той ще помете Борисов, Пеевски, цялото статукво и ще даде нова надежда", прогнозира анализаторът. Според него Радев е човек, който "играе дългосрочно" и не оставя нещата на случайността.
Думите на Василев обаче повдигат и сериозни въпросителни. Подобен ход би бил безпрецедентен в новата българска история – действащ президент да абдикира от конституционните си задължения, за да се впусне в партийната борба. Критиците на президента вероятно ще разчетат това не като акт на смелост, а като опит за концентрация на цялата власт в държавата – и президентската (чрез лоялната Йотова), и изпълнителната/законодателната (чрез новата партия).
Не за първи път Слави Василев влиза в ролята на глас, който тества обществените нагласи преди потенциални ходове на „Дондуков“ 2. Дали този път става дума за реална подготовка или за пореден опит за натиск върху партиите в парламента, ще стане ясно до броени дни.
"Ако това се реализира, борбата ще е сериозна и ще вдъхне кураж на хората", обобщи Василев, очертавайки контурите на предстоящата предизборна кампания.
1 честен ционист
Коментиран от #11, #66
18:53 19.01.2026
2 Славчо
Коментиран от #3
18:53 19.01.2026
3 честен ционист
До коментар #2 от "Славчо":Славчо ще е нещо като Песков.
18:54 19.01.2026
4 Брееейй
Коментиран от #37
18:55 19.01.2026
5 Вашето мнение
Коментиран от #25, #42
18:56 19.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
Коментиран от #20, #31
18:56 19.01.2026
8 Вашето мнение
Коментиран от #44
18:57 19.01.2026
9 Чичо Румен с голямата лопата
18:59 19.01.2026
10 Смехоран
18:59 19.01.2026
11 Дано!
До коментар #1 от "честен ционист":Радев ще подгони Мазните герберо-пеевски парчета и дано Пеевски и Борисов да бъдат изправени на подсъдимата скамейка. И двамата са крадци от класа.
Коментиран от #18, #27
19:00 19.01.2026
12 Зъл пес
19:01 19.01.2026
13 Джензитата да учат руски
19:01 19.01.2026
14 Зъл пес
Идвай да те борим мунчоооо.
19:03 19.01.2026
15 Фен
Коментиран от #22
19:04 19.01.2026
16 След като Баце вкара еврото
19:04 19.01.2026
17 Бастардо
19:04 19.01.2026
18 честен ционист
До коментар #11 от "Дано!":Блажени са вярващите!
19:04 19.01.2026
19 Електра
19:05 19.01.2026
20 Пръв на село
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Толкова ли да са го закъсали?
19:05 19.01.2026
21 ТИГО
19:06 19.01.2026
22 Не се чуди
До коментар #15 от "Фен":Равни баклуци са.
19:06 19.01.2026
23 Най после порока
19:07 19.01.2026
24 си дзън
19:08 19.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ТИГО
19:10 19.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ураааааа
19:10 19.01.2026
29 Зъл пес
19:13 19.01.2026
30 Адолф
19:21 19.01.2026
31 Дядо Митьо
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Дано те изпишат от лудницата,ама не ми се вярва!
19:21 19.01.2026
32 Цвете
19:29 19.01.2026
33 Цвете
19:32 19.01.2026
34 Слави теляк
19:33 19.01.2026
35 Виж сега,
19:35 19.01.2026
36 Тити
19:36 19.01.2026
37 Верно ли
До коментар #4 от "Брееейй":И на двамата ли е син?
19:38 19.01.2026
38 Електра
19:39 19.01.2026
39 сметки без кръчмар
19:42 19.01.2026
40 коко
19:43 19.01.2026
41 Хаха
19:46 19.01.2026
42 Да,бе
До коментар #5 от "Вашето мнение":Не е кръвно,а простатата му алармира след тоя шут с кубинката....
19:46 19.01.2026
43 Доктор коко
19:47 19.01.2026
44 Моето мнение
До коментар #8 от "Вашето мнение":Ще бягат в Баден Баден
Коментиран от #58
19:47 19.01.2026
45 Опа
19:47 19.01.2026
46 селяк
19:49 19.01.2026
47 Изборите се фалшифицират на друго ниво,
19:51 19.01.2026
48 Изборите се фалшифицират на друго ниво,
19:54 19.01.2026
49 Изборите се фалшифицират на друго ниво,
19:55 19.01.2026
50 Ивелин Михайлов
19:57 19.01.2026
51 трънн
19:58 19.01.2026
52 Изборите се фалшифицират на друго ниво
20:00 19.01.2026
53 хххххх
20:01 19.01.2026
54 Мдааа
Нищо не се чува, а тръгнал да прави партия. Явно тези 1мил. на ден отиват в нечии джобчета !
20:01 19.01.2026
55 Абсурдистан
20:01 19.01.2026
56 Санитар
20:02 19.01.2026
57 Фатмака
20:04 19.01.2026
58 Късно е, няма обратен път назад
До коментар #44 от "Моето мнение":Мандалото хлопна.
20:05 19.01.2026
59 ГЕРБ
20:06 19.01.2026
60 Брей
20:10 19.01.2026
61 Швейк
20:10 19.01.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 дядото
20:16 19.01.2026
64 Урааааа
20:17 19.01.2026
65 Надежда
Достойният президент на България!
Вие сте нашата надежда за освобождаването ни от мутрите и намагнитизираните корумпета!
20:17 19.01.2026
66 Българин
До коментар #1 от "честен ционист":По добре Радев да разруши парламента,това гнездо на мафиоти и наркомани оплели се като пепелянки и предали избирателите си.
20:21 19.01.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Българин
20:29 19.01.2026
70 Гай Турий
20:29 19.01.2026