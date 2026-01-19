Новини
Политолог: Радев няма време да регистрира партия

19 Януари, 2026 20:45 2 427 39

Ще участва на изборите с коалиция, каза Димитър Ганев

Румен Радев няма време да регистрира партия. Вероятно ще се прибегне до нещо, което е правено и друг път – няколко партии правят коалиция и това е формацията, с която президентът ще се яви на избори. Това прогнозира политологът от „Тренд” Димитър Ганев в "Интервюто в Новините на NOVA".

Той обясни, че оттук нататък конституционната процедура ще се води от Илияна Йотова. Тя ще започне с консултации с политическите сили за номинации за служебен премиер. Възможните варианти са или Андрей Гюров, или човек, свързан със „статуквото”, каза политологът. Два месеца след като бъде назначен премиерът, ще бъдат произведени парламентарните избори, поясни той.

„Радев избра сега да подаде оставка, за да не участва в процеса на съставяне на служебен кабинет и избор на служебен министър-председател”, коментира още Ганев. Той посочи, че логиката на тези действия е държавният глава да се разграничи от служебния кабинет, за да не последват обвинения, че е назначил такъв, който да проведе изборите, в които той ще участва.

Социологът Андрей Рачев каза, че е хубаво, че Румен Радев не е смесил подаването на оставка и обявяването на партия. Според него как президентът ще влезе в политиката ще стане ясно, след като Конституционният съд констатира оставката му и Илияна Йотова заеме поста.

Според Райчев Радев може „да запълни нишата на БСП”, вторият вариант – да направи умерено патриотична формация, като допусна, че последното е по-възможно.

Ганев изрази мнение, че Радев ще опита да се представи като легитимна алтернатива на всичко, което се е натрупало като негативи по отношение на статуквото.

На въпроса кои биха били избиратели на Радев Ганев смята, че най-големият резерв се намира в „партията на негласуващите – между 800 хиляди и 1 милион в последната година и половина”.

Според Райчев Румен Радев може да изгради мост към САЩ и да участва в политиката на Европа. Ганев изрази съгласие, но допълни, че това носи и риск спрямо отношението на Брюксел към неговите евентуални бъдещи действия.


  • 1 Ганя Путинофила

    9 49 Отговор
    Резидента каза да плащате на Боташ и да не философствате!

    Коментиран от #9, #26, #28, #29

    20:46 19.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    1 38 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента.

    Коментиран от #4, #15, #23, #35

    20:47 19.01.2026

  • 3 Плешиво пипонче

    20 3 Отговор
    Браво, бе господично алабалист, ти чак сега си стоплил за очеизвадното.

    20:48 19.01.2026

  • 4 Самохвалко

    12 18 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента. Питам ги защо мен; И ми казаха че се обаждат на всички будали, и не можело да ме пропуснат. Почувствах се поласкан, като стара порноактриса.

    20:49 19.01.2026

  • 5 големдебил

    11 23 Отговор
    Пак готованко,ще му сервират партия на тепсия.Голем смех.И тоя си мисли че е новия месия.

    Коментиран от #25

    20:50 19.01.2026

  • 6 Да,бе

    17 2 Отговор
    Ганев е клонинг на дефектен оригинал...Много дефектен.

    20:51 19.01.2026

  • 7 Хипотетично

    6 6 Отговор
    Йотова ще проточи процедурата и регистрация на партия ще стане възможна. От трети март той вече се отрече, ама кой да знай какъв ще е новия лупинг.

    20:52 19.01.2026

  • 8 Мдаа

    31 4 Отговор
    Дай Боже напролет Йотова президент, Радев министър председател, мафията в затвора!

    Коментиран от #18

    20:53 19.01.2026

  • 9 Шаолин

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    365 милиона срещу милиардите на боко и дебелия? гласувайте, аз предпочитам ботош +

    20:53 19.01.2026

  • 10 Спецназ

    24 3 Отговор
    НЕма начин, Баце Румен да е американски агент!

    Той е възпитаван от съвсем други идеали докато е бил летец!

    Даже понякога му е трудно да скрие колко ги мрази янките.
    когато е бил млад летец на МИГ-29- те са му били враг и легитимна цел.
    ФАКТ!

    нищо че за тях е бил "Проект" вложили са много,
    включително в образованието и стажа му във висши школи на Нато в САЩ!

    АКО успее да върне златните мини, дето ни ги ограбват и
    да внесе НЕамерикански ГАЗ на половин цена откъдето и ще да е-

    ще гласувам само за него докато е жив!

    ДЪРЖАВНИК се доказва с ДЕЛА!

    20:55 19.01.2026

  • 11 Герп боклуци

    11 1 Отговор
    Ще се гласува на хартия, партия не ти трябва

    20:58 19.01.2026

  • 12 Альооо

    12 3 Отговор
    Стефан Янев нали има партия "Български възход"!
    Румен Радев ще я ползва, мнжго ясно.

    21:01 19.01.2026

  • 13 Даниел

    12 0 Отговор
    Аман от измислени политолози,преди дни Радев каза,че очевидно проекта вече съществува този кво умува още?

    21:01 19.01.2026

  • 14 Хе!

    5 10 Отговор
    Няма време да регистрира партия, но има време да се въведат скенери! И сега вече като е без имунитет, ще получи призовки и хич няма да стигне до избори! Кмет Коцев - втори епизод!

    21:02 19.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    3 3 Отговор
    НАЛИ ПОМНИТЕ....БАШ МАЙСТОРА
    И НЕГОВАТА ШАПКА В КОМИНА...
    Е ТА СЛОЖИ ВИ Я
    ИНЖ.ГЕН.О.З.ПРЕЗ.В.ОСТ. Р.Р. ...😀

    21:08 19.01.2026

  • 17 Смешник

    5 7 Отговор
    Най вероятно е да дръпне към Кремъл Путин ги харесва такива ръководители

    21:09 19.01.2026

  • 18 на полет

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаа":

    Дай боже девет годин Радев президент, а Йотова вице и тогава мафията ще е в затвора, а славейчета ще чуруликат в райската земя.

    21:11 19.01.2026

  • 19 Мхм

    10 1 Отговор
    Мненията на герб-нн политолизи нямат абсолютно никакво значение. Само вой!

    Коментиран от #24

    21:12 19.01.2026

  • 20 Боруна Лом

    9 1 Отговор
    АБЕ СЪРВУЛ, ВСИЧКО Е ПОДГОТВЕНО ПРЕДИ ВРЕМЕ!

    21:12 19.01.2026

  • 21 Славун диванев

    4 0 Отговор
    Дивана ми ръби

    21:19 19.01.2026

  • 22 Анонимен

    4 1 Отговор
    Не си блъскайте акъла но добро не сме видяли от вас само разпъвате локуми

    21:26 19.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 На мен пък

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Мхм":

    Интересно ми е кой ще поръчва музиката.Партия ще се намери,като шарлатаните ще направи.Обаче някой плаща масрафа,а после идва с изисквания и сметка.

    21:28 19.01.2026

  • 25 Може да не е месия

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "големдебил":

    но ще ви спре развитието.

    Коментиран от #31, #32

    21:30 19.01.2026

  • 26 дапитам

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Абе ами как ще я кара занапред фатмака без охрана?

    21:32 19.01.2026

  • 27 Анонимен

    1 8 Отговор
    Радев пак ще ни пробута премиер от шарлатаните

    21:34 19.01.2026

  • 28 Бойко Българоубиец

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Пък ти ще плащаш за къщите ми в барцелона 😏

    21:35 19.01.2026

  • 29 големдебил

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Остава ли Мунчо без имунитет?От утре е г-н Никой!!!Хайде на съд за Боташ!

    21:38 19.01.2026

  • 30 Анонимен

    3 3 Отговор
    Ако сложат ония микроб Андрей Гюров за премиер аз за Радев няма да гласувам

    21:38 19.01.2026

  • 31 Мнение

    2 7 Отговор

    До коментар #25 от "Може да не е месия":

    Както "спря" Кирчо и Кокорчо да променят конституцията от скута на шиши ли?!

    Радев е поредния слуга на шорош, еквивалент на ппдб!

    НЕ ГЛАСУВАЙТЕ ЗА РАДЕВ, ПОНЕЖЕ Е ФАЛШИВ ГЕРОЙ, КОЙТО КАТО СТЕФАН ЯНЕВ, ИЗПОЛЗВА ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ ДА ПУСНЕ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЕВРОТО, КОГАТО ВЕЧЕ РАЗНАСЯХА БАНКНОТИТЕ ПО БАНКОВИТЕ КЛОНОВЕ!

    ДО СЕГА БЯХА НУЖНИ МИН 121 ПОДПИСА ЗА ПРОКАРВАНЕ НА НЯКОЯ АНТИБЪЛГАРСКА ПОЛИТИКА, А АКО РАДЕВ НАПРАВИ ПРЕЗИДЕНТСКА РЕПУБЛИКА, ЩЕ Е НЕОБХОДИМ САМО 1 ПОДПИС!!!

    21:39 19.01.2026

  • 32 големдебил

    2 8 Отговор

    До коментар #25 от "Може да не е месия":

    Ама от утре тоя е без имунитет,а и без охрана.Вече е г- н Никой.

    21:41 19.01.2026

  • 33 Анонимен

    3 5 Отговор
    Много вероятно е ако гласуваш за Радев да получиш ПП

    21:41 19.01.2026

  • 34 Браво

    6 2 Отговор
    г-н Президент! Вижте само, всички пишман, партийни политолози са изпаднали в празнословие! Мачкайте БОКЛУЦИТЕ!!!

    21:43 19.01.2026

  • 35 На мен ми се обади

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Шефа на ресторанта в който миеш тави,тигани и посуда,че те търси да те бие,защото си оставил една камара неизмити,а и картофите и лука необелени...

    21:43 19.01.2026

  • 36 РАЯ НАЗАРЯН

    4 1 Отговор
    ГОРКАТА ИСКАЛА ИЛИЯНА ЙОТОВА И ТЯ ДА НАПУСНЕ ПРЕЗИДЕНСТВОТО И ДА СТАНЕЛА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ. А ПЪК ТАЯ ФИТКА ДЕТО ДОРИ АНГЛИЙСКИ НЕ ЗНАЕ И С Я СПУКАХА ОТ ПОДИГРАФКИ ДА СТЕНЕЛА ПРЕЗИДЕНТ НА СТРАНАТА. ВЕЧЕ ВСИЧКИ ВЗЕХА ДА ПСИХЯСВАТ...

    21:50 19.01.2026

  • 37 Пенсионер

    0 2 Отговор
    Радев не се наяде!

    Колко пенсии иска Радев?

    Генералска не му стига.

    Президентска не му стига.

    Каква пенсия ще иска сега?

    50 000 лв пенсия иска да взема!

    21:54 19.01.2026

  • 38 Само едно уточнение :

    2 0 Отговор
    Българският народ отдавна не гледа сорос проукрсински тв като бнт, бтв и нова!

    21:55 19.01.2026

  • 39 малчо

    1 0 Отговор
    баба ми викаше политолог значи шарлатанин, и май беше права...

    22:01 19.01.2026

