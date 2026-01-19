Политолог: Радев няма време да регистрира партия

Румен Радев няма време да регистрира партия. Вероятно ще се прибегне до нещо, което е правено и друг път – няколко партии правят коалиция и това е формацията, с която президентът ще се яви на избори. Това прогнозира политологът от „Тренд” Димитър Ганев в "Интервюто в Новините на NOVA".
Той обясни, че оттук нататък конституционната процедура ще се води от Илияна Йотова. Тя ще започне с консултации с политическите сили за номинации за служебен премиер. Възможните варианти са или Андрей Гюров, или човек, свързан със „статуквото”, каза политологът. Два месеца след като бъде назначен премиерът, ще бъдат произведени парламентарните избори, поясни той.
„Радев избра сега да подаде оставка, за да не участва в процеса на съставяне на служебен кабинет и избор на служебен министър-председател”, коментира още Ганев. Той посочи, че логиката на тези действия е държавният глава да се разграничи от служебния кабинет, за да не последват обвинения, че е назначил такъв, който да проведе изборите, в които той ще участва.
Социологът Андрей Рачев каза, че е хубаво, че Румен Радев не е смесил подаването на оставка и обявяването на партия. Според него как президентът ще влезе в политиката ще стане ясно, след като Конституционният съд констатира оставката му и Илияна Йотова заеме поста.
Според Райчев Радев може „да запълни нишата на БСП”, вторият вариант – да направи умерено патриотична формация, като допусна, че последното е по-възможно.
Ганев изрази мнение, че Радев ще опита да се представи като легитимна алтернатива на всичко, което се е натрупало като негативи по отношение на статуквото.
На въпроса кои биха били избиратели на Радев Ганев смята, че най-големият резерв се намира в „партията на негласуващите – между 800 хиляди и 1 милион в последната година и половина”.
Според Райчев Румен Радев може да изгради мост към САЩ и да участва в политиката на Европа. Ганев изрази съгласие, но допълни, че това носи и риск спрямо отношението на Брюксел към неговите евентуални бъдещи действия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Коментиран от #9, #26, #28, #29
20:46 19.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #15, #23, #35
20:47 19.01.2026
3 Плешиво пипонче
20:48 19.01.2026
4 Самохвалко
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента. Питам ги защо мен; И ми казаха че се обаждат на всички будали, и не можело да ме пропуснат. Почувствах се поласкан, като стара порноактриса.
20:49 19.01.2026
5 големдебил
Коментиран от #25
20:50 19.01.2026
6 Да,бе
20:51 19.01.2026
7 Хипотетично
20:52 19.01.2026
8 Мдаа
Коментиран от #18
20:53 19.01.2026
9 Шаолин
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":365 милиона срещу милиардите на боко и дебелия? гласувайте, аз предпочитам ботош +
20:53 19.01.2026
10 Спецназ
Той е възпитаван от съвсем други идеали докато е бил летец!
Даже понякога му е трудно да скрие колко ги мрази янките.
когато е бил млад летец на МИГ-29- те са му били враг и легитимна цел.
ФАКТ!
нищо че за тях е бил "Проект" вложили са много,
включително в образованието и стажа му във висши школи на Нато в САЩ!
АКО успее да върне златните мини, дето ни ги ограбват и
да внесе НЕамерикански ГАЗ на половин цена откъдето и ще да е-
ще гласувам само за него докато е жив!
ДЪРЖАВНИК се доказва с ДЕЛА!
20:55 19.01.2026
11 Герп боклуци
20:58 19.01.2026
12 Альооо
Румен Радев ще я ползва, мнжго ясно.
21:01 19.01.2026
13 Даниел
21:01 19.01.2026
14 Хе!
21:02 19.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
И НЕГОВАТА ШАПКА В КОМИНА...
Е ТА СЛОЖИ ВИ Я
ИНЖ.ГЕН.О.З.ПРЕЗ.В.ОСТ. Р.Р. ...😀
21:08 19.01.2026
17 Смешник
21:09 19.01.2026
18 на полет
До коментар #8 от "Мдаа":Дай боже девет годин Радев президент, а Йотова вице и тогава мафията ще е в затвора, а славейчета ще чуруликат в райската земя.
21:11 19.01.2026
19 Мхм
Коментиран от #24
21:12 19.01.2026
20 Боруна Лом
21:12 19.01.2026
21 Славун диванев
21:19 19.01.2026
22 Анонимен
21:26 19.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 На мен пък
До коментар #19 от "Мхм":Интересно ми е кой ще поръчва музиката.Партия ще се намери,като шарлатаните ще направи.Обаче някой плаща масрафа,а после идва с изисквания и сметка.
21:28 19.01.2026
25 Може да не е месия
До коментар #5 от "големдебил":но ще ви спре развитието.
Коментиран от #31, #32
21:30 19.01.2026
26 дапитам
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Абе ами как ще я кара занапред фатмака без охрана?
21:32 19.01.2026
27 Анонимен
21:34 19.01.2026
28 Бойко Българоубиец
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Пък ти ще плащаш за къщите ми в барцелона 😏
21:35 19.01.2026
29 големдебил
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Остава ли Мунчо без имунитет?От утре е г-н Никой!!!Хайде на съд за Боташ!
21:38 19.01.2026
30 Анонимен
21:38 19.01.2026
31 Мнение
До коментар #25 от "Може да не е месия":Както "спря" Кирчо и Кокорчо да променят конституцията от скута на шиши ли?!
Радев е поредния слуга на шорош, еквивалент на ппдб!
НЕ ГЛАСУВАЙТЕ ЗА РАДЕВ, ПОНЕЖЕ Е ФАЛШИВ ГЕРОЙ, КОЙТО КАТО СТЕФАН ЯНЕВ, ИЗПОЛЗВА ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ ДА ПУСНЕ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЕВРОТО, КОГАТО ВЕЧЕ РАЗНАСЯХА БАНКНОТИТЕ ПО БАНКОВИТЕ КЛОНОВЕ!
ДО СЕГА БЯХА НУЖНИ МИН 121 ПОДПИСА ЗА ПРОКАРВАНЕ НА НЯКОЯ АНТИБЪЛГАРСКА ПОЛИТИКА, А АКО РАДЕВ НАПРАВИ ПРЕЗИДЕНТСКА РЕПУБЛИКА, ЩЕ Е НЕОБХОДИМ САМО 1 ПОДПИС!!!
21:39 19.01.2026
32 големдебил
До коментар #25 от "Може да не е месия":Ама от утре тоя е без имунитет,а и без охрана.Вече е г- н Никой.
21:41 19.01.2026
33 Анонимен
21:41 19.01.2026
34 Браво
21:43 19.01.2026
35 На мен ми се обади
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Шефа на ресторанта в който миеш тави,тигани и посуда,че те търси да те бие,защото си оставил една камара неизмити,а и картофите и лука необелени...
21:43 19.01.2026
36 РАЯ НАЗАРЯН
21:50 19.01.2026
37 Пенсионер
Колко пенсии иска Радев?
Генералска не му стига.
Президентска не му стига.
Каква пенсия ще иска сега?
50 000 лв пенсия иска да взема!
21:54 19.01.2026
38 Само едно уточнение :
21:55 19.01.2026
39 малчо
22:01 19.01.2026