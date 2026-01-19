МЕЧ: Възприемаме Радев като възможен съюзник, време е за мъже

"Пожелавам успех на Румен Радев на политическия терен. Желая му мъдрост, решителност и сила да взима най-тежките решения", каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев след обръщението на Румен Радев, в което той обяви, че се оттегля от президентския пост.
"За МЕЧ борбата с модела на корупцията, завладените институции и откраднатото бъдеще винаги е била основна цел. Ние сме носители на справедливостта и непримиримостта срещу мафията и го доказахме категорично", каза Василев.
"Компромиси с истината не се правят. Врагът е ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности и проекции. Възприемаме партия на Румен Радев като възможен съюзник. Няма време за губене, време е за мъже", каза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мхм
21:20 19.01.2026
2 Боздуган
21:22 19.01.2026
3 Браво Радо
Коментиран от #7, #33
21:22 19.01.2026
4 Къв съюзник бе боклук
21:23 19.01.2026
5 Кучето
Нищо не намеквам, само констатирам фактите.
21:23 19.01.2026
6 Тик- Ток
Коментиран от #16, #18
21:25 19.01.2026
7 Красимир Петров
До коментар #3 от "Браво Радо":Радев в коалиция с предатели-продажници ПП-ДБ хаха смях в залата на мечтите.
Коментиран от #12
21:25 19.01.2026
8 Хипотетично
21:25 19.01.2026
9 Хаха
21:27 19.01.2026
10 Руди хулигана
21:27 19.01.2026
11 Иван Попов
21:28 19.01.2026
12 Абе то
До коментар #7 от "Красимир Петров":и ппдб нямаше да се коалира с герб ама фокусите в кочината нямат край.
Коментиран от #29
21:28 19.01.2026
13 Радостин
21:28 19.01.2026
14 Браво бе? и тоя .иганин
21:31 19.01.2026
15 Аман
21:32 19.01.2026
16 ГЕРБ
До коментар #6 от "Тик- Ток":Гнусен мърш ляk
21:33 19.01.2026
17 Анонимен
21:34 19.01.2026
18 Факт
До коментар #6 от "Тик- Ток":"българският" "независим" "съд" не може да осъди платежоспособен престъпник...
21:34 19.01.2026
19 Така така
21:34 19.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ман........
21:36 19.01.2026
22 потрес!
21:36 19.01.2026
23 Радостинке
21:37 19.01.2026
24 към 17 - и
21:40 19.01.2026
25 От баща ми знам ,че мъж.....д..само
21:42 19.01.2026
26 Мунчо мунчооо сега
21:42 19.01.2026
27 Леле колко плява
Н те ли е срам, бе?
За психиатрия си!
Побойник!
21:44 19.01.2026
28 Домашен любимец
21:47 19.01.2026
29 Азът
До коментар #12 от "Абе то":Нямаше, ама се коалираха! И сглобка направиха, и в скута на Пеевски пиха мазна турско кафе и конституцията съсипаха и накрая показаха среден на този глупав народ, като гласучваха пак заедно с тях налагането на еврото.Защото това което се случи на 01.01 26 година си беше принудително налагане на чужда валута. А Радев ако иска да има дълго политическо бъдеще, трябва така да убеди българите да излязат и да гласуват, че това да му осигури мнозинство за самостоятелно управление. Иначе....следват поредни нови извънредни безсмислени избори!
21:54 19.01.2026
30 Хе!
21:56 19.01.2026
31 Градинар
21:58 19.01.2026
32 Откровен
Хахаха...
21:59 19.01.2026
33 Хавзи
До коментар #3 от "Браво Радо":Като извадиш 8-10 на Меч и си прав . Всичко над 125 стига , но защо на 4 милиона живеещи постоянно в страната и на 1,5 работещи им трябват изобщо толкова много депутати си е друга бира? Богат народ ей ,или най-беден защото тези са твърде много заедно с партийните им номенклатури по места. Честито и поредната партия - най-много на глава от населението партии ,най-много полицаи и всякакви хрантутници . Изчезващ народ със затихващи функции .
22:09 19.01.2026