МЕЧ: Възприемаме Радев като възможен съюзник, време е за мъже

"Пожелавам успех на Румен Радев на политическия терен. Желая му мъдрост, решителност и сила да взима най-тежките решения", каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев след обръщението на Румен Радев, в което той обяви, че се оттегля от президентския пост.

"За МЕЧ борбата с модела на корупцията, завладените институции и откраднатото бъдеще винаги е била основна цел. Ние сме носители на справедливостта и непримиримостта срещу мафията и го доказахме категорично", каза Василев.

"Компромиси с истината не се правят. Врагът е ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности и проекции. Възприемаме партия на Румен Радев като възможен съюзник. Няма време за губене, време е за мъже", каза той.