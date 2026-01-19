Новини
МЕЧ: Възприемаме Радев като възможен съюзник, време е за мъже

19 Януари, 2026 21:19 856 33

Врагът е ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности и проекции, каза Радостин Василев

МЕЧ: Възприемаме Радев като възможен съюзник, време е за мъже - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Пожелавам успех на Румен Радев на политическия терен. Желая му мъдрост, решителност и сила да взима най-тежките решения", каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев след обръщението на Румен Радев, в което той обяви, че се оттегля от президентския пост.

"За МЕЧ борбата с модела на корупцията, завладените институции и откраднатото бъдеще винаги е била основна цел. Ние сме носители на справедливостта и непримиримостта срещу мафията и го доказахме категорично", каза Василев.

"Компромиси с истината не се правят. Врагът е ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности и проекции. Възприемаме партия на Румен Радев като възможен съюзник. Няма време за губене, време е за мъже", каза той.


  • 1 Мхм

    21 2 Отговор
    Слави и бойко и шиши го снесоха днеска

    21:20 19.01.2026

  • 2 Боздуган

    18 3 Отговор
    Покажи им Румене хубаво ли е лошото!

    21:22 19.01.2026

  • 3 Браво Радо

    11 21 Отговор
    Новата коалиция РАДЕВ -МЕЧ - ПП/ДБ с 190 народни представители

    Коментиран от #7, #33

    21:22 19.01.2026

  • 4 Къв съюзник бе боклук

    24 4 Отговор
    Радев го е гнус от боклуци.

    21:23 19.01.2026

  • 5 Кучето

    10 3 Отговор
    Когато имаш държавен, депутатски имунитет, лесно можеш да говориш почти всичко.
    Нищо не намеквам, само констатирам фактите.

    21:23 19.01.2026

  • 6 Тик- Ток

    17 5 Отговор
    Само Тиквата и Прасето мълчат заети да пълнят чувалите с кюлчета и пачки и да бягат в Дубай преди да са влезли в пандиза когато Мистър Кеш спечели изборите

    Коментиран от #16, #18

    21:25 19.01.2026

  • 7 Красимир Петров

    15 5 Отговор

    До коментар #3 от "Браво Радо":

    Радев в коалиция с предатели-продажници ПП-ДБ хаха смях в залата на мечтите.

    Коментиран от #12

    21:25 19.01.2026

  • 8 Хипотетично

    12 1 Отговор
    При даването на третия мандат на АПС , Рвасилев твърдеше друго.

    21:25 19.01.2026

  • 9 Хаха

    8 6 Отговор
    Паразитите дето ще изпадате от НС по корем пред Радев. Говоря за бспитнмечвеличие.

    21:27 19.01.2026

  • 10 Руди хулигана

    12 1 Отговор
    Ако радев го заиграе Орбан, ти Гелче на Фицо ли ще се правиш?

    21:27 19.01.2026

  • 11 Иван Попов

    13 4 Отговор
    Започнаха слагачите да се предлагат.Най-голямата грешка на Радев ще е ако приеме подкрепа от статуквото.Но,не мисля,че е толково глупав.

    21:28 19.01.2026

  • 12 Абе то

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "Красимир Петров":

    и ппдб нямаше да се коалира с герб ама фокусите в кочината нямат край.

    Коментиран от #29

    21:28 19.01.2026

  • 13 Радостин

    13 0 Отговор
    Мъжът милиционерски.

    21:28 19.01.2026

  • 14 Браво бе? и тоя .иганин

    11 5 Отговор
    мъже търси?? Аман от геювИ!!! С епилиран Мунчо ще сте в тон с килима на Епилираното бункерно джудже!

    21:31 19.01.2026

  • 15 Аман

    12 1 Отговор
    от вас мили пееаараси

    21:32 19.01.2026

  • 16 ГЕРБ

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Тик- Ток":

    Гнусен мърш ляk

    21:33 19.01.2026

  • 17 Анонимен

    8 2 Отговор
    Гн. Радев печели с мнозинство а вие от вън ще гледате с крив макарон към парламента

    21:34 19.01.2026

  • 18 Факт

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тик- Ток":

    "българският" "независим" "съд" не може да осъди платежоспособен престъпник...

    21:34 19.01.2026

  • 19 Така така

    1 1 Отговор
    Това е по-добрият избор, другата групичка са омразни на народа.

    21:34 19.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ман........

    7 1 Отговор
    Прав си гюфте,той мъж а ти........,кога ще разкараш бат Киро със синджира амджик ,да дойда да ти стисна ръката на мъж🧨

    21:36 19.01.2026

  • 22 потрес!

    8 3 Отговор
    Руди Гела, продажник, коварен наглец и предател, и той, завалията се изходил по въпроса с оставката на пРезидента на Решеников! Остави, но и той нещо се слага за мъж! Да, обаче вчера в един асйт бивша негова приятелка го обвини, че я е заразил с гонорея! Ега ти мъжа! Ами, да се съешат със селяндурина от Славяново, най-верният и предан лакей на злодея в Кремъл! Те, "краставите магарате през девет баира се намират"!

    21:36 19.01.2026

  • 23 Радостинке

    3 6 Отговор
    и викаш партийката ти "Скеч" ще я бъде покрай Мунчо Боташов??? Общо без "АЛА БАЛА" с машинките ще го докарате до 3,5%!!!! А бе тоя няма ли да го ритнеш?

    21:37 19.01.2026

  • 24 към 17 - и

    1 4 Отговор
    КОЙ те излъга бе, брато?! Да не стане обратноот - Румен Радев да гледа през крив макарон мнозинство в парламента! Българският народ, теляк долен на кремълския престъпник срещу човечеството, дето си се изходил под номер 17, отдавна е избрал своя път към Европа и цивилизования свят! А ти с твоя Радев вървете в Евразия, там ви чакат с нетърпение! А, вземете и Копринката!

    21:40 19.01.2026

  • 25 От баща ми знам ,че мъж.....д..само

    4 0 Отговор
    веднъж можеш....А, вие ми приличате на такива дет им е аресало.... ПО скоро ми приличате на дащни женички ,чакащи масква да ви приласкае за Н-ти път!

    21:42 19.01.2026

  • 26 Мунчо мунчооо сега

    2 3 Отговор
    ще се коалираш с "всички бкп та по всички земни кълбета"! И ЕСТЕСТЕСТВЕНО с успех 0,5%............ Как ще се кръстите? "Кремълски подлоги за Просия"??

    21:42 19.01.2026

  • 27 Леле колко плява

    2 0 Отговор
    Изплува.
    Н те ли е срам, бе?
    За психиатрия си!
    Побойник!

    21:44 19.01.2026

  • 28 Домашен любимец

    2 1 Отговор
    Не искам и не очаквам много от политикът Румен Радев! Само да повтори резултата си от президентските избори! 2-3 милиона гласа ми стигат! Не желая повече! Нека има и за МЕЧ!

    21:47 19.01.2026

  • 29 Азът

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Абе то":

    Нямаше, ама се коалираха! И сглобка направиха, и в скута на Пеевски пиха мазна турско кафе и конституцията съсипаха и накрая показаха среден на този глупав народ, като гласучваха пак заедно с тях налагането на еврото.Защото това което се случи на 01.01 26 година си беше принудително налагане на чужда валута. А Радев ако иска да има дълго политическо бъдеще, трябва така да убеди българите да излязат и да гласуват, че това да му осигури мнозинство за самостоятелно управление. Иначе....следват поредни нови извънредни безсмислени избори!

    21:54 19.01.2026

  • 30 Хе!

    0 0 Отговор
    Изказването на Радостин ярко контрастира с това на Костадин! Който не харесва единия, следва да избере другия!

    21:56 19.01.2026

  • 31 Градинар

    0 0 Отговор
    Посинелите сливи си търсят мъже.

    21:58 19.01.2026

  • 32 Откровен

    0 0 Отговор
    Съюзник с адвокат Расташки!?
    Хахаха...

    21:59 19.01.2026

  • 33 Хавзи

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Браво Радо":

    Като извадиш 8-10 на Меч и си прав . Всичко над 125 стига , но защо на 4 милиона живеещи постоянно в страната и на 1,5 работещи им трябват изобщо толкова много депутати си е друга бира? Богат народ ей ,или най-беден защото тези са твърде много заедно с партийните им номенклатури по места. Честито и поредната партия - най-много на глава от населението партии ,най-много полицаи и всякакви хрантутници . Изчезващ народ със затихващи функции .

    22:09 19.01.2026

