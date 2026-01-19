Новини
Социолог: За партиите е важно преди изборите да заявят дали ще работят с Румен Радев, или не

19 Януари, 2026 21:50 504 17

  • геновева петрова-
  • румен радев-
  • партия

Водещото послание в обръщението му беше заявката да се превърне в лидираща фигура на това антикорупционно мнозинство, смята Геновева Петрова

Социолог: За партиите е важно преди изборите да заявят дали ще работят с Румен Радев, или не - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Водещото послание в обръщението на президента беше заявката да се превърне в лидираща фигура на това антикорупционно мнозинство“, каза в ефира на bTV социологът от „Алфа Рисърч“ Геновева Петрова.

„Дали обаче неговото включване в парламентарната надпревара ще позволи на това мнозинство да остане консолидирано, или ще засили конкуренцията между политическите играчи, които застават на тези позиции, предстои да видим. Това е едно от най-любопитните неща, които ще наблюдаваме до изборите“, каза тя.

Според нея включването на Румен Радев в надпреварата е много сериозен елемент от предстоящата предизборна кампания.

„Факт е, че има една част от българското общество, която очакваше неговото включване с идеята да го подкрепи. В края на миналата година имахме проучване, което измери условно потенциала на формация на Румен Радев. Потенциалът се очертаваше в граници, аналогични на подкрепата, която биха получили към този момент ГЕРБ и ПП-ДБ“, каза Петрова.

„Предстои да видим дали подкрепата за него ще остане ограничена в рамките на политическите сили, които и без това се очертаваха като потенциален резервоар - симпатизанти и „Възраждане“, МЕЧ, „Величие“. Или пък дали ще успее да надскочи границата на това електорално тяло и да привлече както и част от негласуващите, така и част от привържениците на ПП-ДБ“, коментира социологът.

„Смятам, че става още по-важно за политическите партии още преди изборите да заявят своята позиция по въпроса биха ли работили заедно с него, или не. За избирателите на много от тях това е важна разделителна линия, предвид някои много спорни позиции по геополитически въпроси“, на мнение е Геновева Петрова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аналитик

    5 0 Отговор
    А за Радев е толкова важно да работи с абонати сгз ,че няма да спи до 29.марг

    21:52 19.01.2026

  • 2 Николай Бареков бивш евродепутат

    5 3 Отговор
    Румен Георгиев Радев ще работи сам за просперитета на България!
    Ще има пълно мнозинство!,

    21:52 19.01.2026

  • 3 Мда

    5 0 Отговор
    Каза в ефира на bTV социологът от „Алфа Рисърч“ Геновева Петрова" от герб-нн.

    21:52 19.01.2026

  • 4 Защо

    6 0 Отговор
    да е важно да заявят дали ще работят с него. Не са му длъжни с абсолютно нищо

    21:53 19.01.2026

  • 5 Гошо

    4 3 Отговор
    Най вероятно Радев ще работи само и единствено с ИТН!

    Коментиран от #8

    21:54 19.01.2026

  • 6 Объркано Атлантиче

    5 4 Отговор
    Голямо вълнение и суета настъпи в републиката - Натовския генерал Радев щял да абдикира и да прави партия! Половината ПП отивало при него. Логично, последни напъни на либерстите да удържат властта в България. НО последната дума е на посолството, а то вече се управлява от други хора, с различни ценности и мнения за НАТО. Така, че както се казва в хубавата българска поговорка "за всяко прасе рано или късно идва Коледа- Тръмп" 😎

    Между другото ПП не бяха ли шарлатани?🤨 Радев така твърдеше?! Явно, "краставите магарета шарлатани през девет баира се надушват.

    21:55 19.01.2026

  • 7 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 2 Отговор
    АМА В ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ
    НАЛИ СА ЗАБРАНЕНИ ДА
    СЕ СЪОБЩАВА ЕКЗИТПОЛА С РЕАЛ.ИМЕА
    ТАПРОЕКТА НА ИНЖ.ГЕН.О.З.БВШ.ПРЕЗ. Р.Р
    СИГУРНО
    ПО САЙТОВЕ С ПРОГНОЗИ ЩЕ Е КРЪСТЕН
    „ШКОДАТА НА ПИЛОТА”....!😀

    21:58 19.01.2026

  • 8 И аз се гордея славуца

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гошо":

    Но Георги Георгиев ти е отговорил точно и за 15 минути близо 700 граждани са се съгласили с него!

    Коментиран от #9

    21:58 19.01.2026

  • 9 Васил Василев е човека

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "И аз се гордея славуца":

    Който му е отговорил и всички са съгласни

    22:00 19.01.2026

  • 10 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Вече всички се изказаха че се виждат като партньори на Радев, всеки се опитва да се отърка в 1вия

    22:03 19.01.2026

  • 11 Плд, ул Св Климент 17

    0 2 Отговор
    кой иска да работи с Радев, тоз Кобург и братовчед на Боко?!?

    22:04 19.01.2026

  • 12 големдебил

    0 3 Отговор
    Не знам кой какво иска,но мен ме кефи че мунчо си замина.И най-хубавото в речта му беше че е последна.Много съм доволен.Олекна ми че тоя срам за България вече го няма.А най-хубавото е че от утре Мунчо вече няма имунитет,и охрана,и сега е момента да го викнат да разкаже за Боташ.

    22:04 19.01.2026

  • 13 Хипотетично

    2 0 Отговор
    Всички партии ще декларират , че ще работят с президентската партия в ползу роду, ако имат избрани депутати.
    Някой си подаде оставка, а се беше отказал от канадска пенсия, сега друг се отказва от едногодишна президентска заплата, като си подава оставка , все в ползу роду.

    22:05 19.01.2026

  • 14 И Васил Божков поздрави Радев

    1 1 Отговор
    Заедно този път ще намерят своето място завинаги Борисов и Пеевски. А то е в затвора. Никога повече зависими и продажни индивиди проекти на мафията като ИТН и БСП.
    Васил Божков

    22:06 19.01.2026

  • 15 цитат

    1 0 Отговор
    Днес е един хубав ден за българската демокрация.

    22:07 19.01.2026

  • 16 Гост

    1 0 Отговор
    Вадиме шампанското. Къдя е пеефски да му сипем една чаша?

    22:07 19.01.2026

  • 17 Хехе

    0 0 Отговор
    Най-лаконичната реакция дтлнес е на Васил Божков - Достойният президент??? Този ,който преди 5 години от Емирствата го нарече ФИГУРАНТ :-)

    22:09 19.01.2026

