Социолог: За партиите е важно преди изборите да заявят дали ще работят с Румен Радев, или не

„Водещото послание в обръщението на президента беше заявката да се превърне в лидираща фигура на това антикорупционно мнозинство“, каза в ефира на bTV социологът от „Алфа Рисърч“ Геновева Петрова.
„Дали обаче неговото включване в парламентарната надпревара ще позволи на това мнозинство да остане консолидирано, или ще засили конкуренцията между политическите играчи, които застават на тези позиции, предстои да видим. Това е едно от най-любопитните неща, които ще наблюдаваме до изборите“, каза тя.
Според нея включването на Румен Радев в надпреварата е много сериозен елемент от предстоящата предизборна кампания.
„Факт е, че има една част от българското общество, която очакваше неговото включване с идеята да го подкрепи. В края на миналата година имахме проучване, което измери условно потенциала на формация на Румен Радев. Потенциалът се очертаваше в граници, аналогични на подкрепата, която биха получили към този момент ГЕРБ и ПП-ДБ“, каза Петрова.
„Предстои да видим дали подкрепата за него ще остане ограничена в рамките на политическите сили, които и без това се очертаваха като потенциален резервоар - симпатизанти и „Възраждане“, МЕЧ, „Величие“. Или пък дали ще успее да надскочи границата на това електорално тяло и да привлече както и част от негласуващите, така и част от привържениците на ПП-ДБ“, коментира социологът.
„Смятам, че става още по-важно за политическите партии още преди изборите да заявят своята позиция по въпроса биха ли работили заедно с него, или не. За избирателите на много от тях това е важна разделителна линия, предвид някои много спорни позиции по геополитически въпроси“, на мнение е Геновева Петрова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аналитик
21:52 19.01.2026
2 Николай Бареков бивш евродепутат
Ще има пълно мнозинство!,
21:52 19.01.2026
3 Мда
21:52 19.01.2026
4 Защо
21:53 19.01.2026
5 Гошо
Коментиран от #8
21:54 19.01.2026
6 Объркано Атлантиче
Между другото ПП не бяха ли шарлатани?🤨 Радев така твърдеше?! Явно, "краставите магарета шарлатани през девет баира се надушват.
21:55 19.01.2026
7 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
НАЛИ СА ЗАБРАНЕНИ ДА
СЕ СЪОБЩАВА ЕКЗИТПОЛА С РЕАЛ.ИМЕА
ТАПРОЕКТА НА ИНЖ.ГЕН.О.З.БВШ.ПРЕЗ. Р.Р
СИГУРНО
ПО САЙТОВЕ С ПРОГНОЗИ ЩЕ Е КРЪСТЕН
„ШКОДАТА НА ПИЛОТА”....!😀
21:58 19.01.2026
8 И аз се гордея славуца
До коментар #5 от "Гошо":Но Георги Георгиев ти е отговорил точно и за 15 минути близо 700 граждани са се съгласили с него!
Коментиран от #9
21:58 19.01.2026
9 Васил Василев е човека
До коментар #8 от "И аз се гордея славуца":Който му е отговорил и всички са съгласни
22:00 19.01.2026
10 ООрана държава
22:03 19.01.2026
11 Плд, ул Св Климент 17
22:04 19.01.2026
12 големдебил
22:04 19.01.2026
13 Хипотетично
Някой си подаде оставка, а се беше отказал от канадска пенсия, сега друг се отказва от едногодишна президентска заплата, като си подава оставка , все в ползу роду.
22:05 19.01.2026
14 И Васил Божков поздрави Радев
Васил Божков
22:06 19.01.2026
15 цитат
22:07 19.01.2026
16 Гост
22:07 19.01.2026
17 Хехе
22:09 19.01.2026