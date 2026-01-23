Андрей Новаков за промените при летене със самолет: Предстоят ни много тежки преговори

Не си спомням кога за последно нещо в Европейския парламент в пленарна зала е получавало 96% одобрение. Често пъти Парламентът е разделен, но оказва се, правата на хората, които летят със самолет, могат да ни обединят.
Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС българският евродепутат Андрей Новаков.
"И се радвам, че точно тази кауза, която предприех, може да увлече толкова мои колеги от всички партии и от всички държави. И може би след един от случаите, които имах, си давам сметка и защо е така. За да летя с дъщеря ми след една седмица до Брюксел и обратно, трябва да дам 79 евро, за да стои до мен тя на седалката, при положение че е на 7. Наистина не разбирам как може да искаш пари от родителите, за да стоят до децата си, при положение че те не могат да стоят сами. От тази гледна точка разбирам и хората, които са си купили билет за 50 евро, а им струва 75 евро да се качат с куфара си на борда. Разбира се, това недоволство създава такава вълна от неудовлетворение, която се материализира в такива законопроекти. Предстоят ни много тежки преговори, тъй като това е бизнес за милиарди годишно, и разбира се, никой не иска да плаща нито автоматично обезщетение, нито да намалява сроковете за закъснение, нито пък да се лишава от парите, които получава от куфарите", коментира той.
"За пръв път в историята на тази институция председателят лично ще се включи в преговорния екип. За мен е чест и огромна отговорност, че ще преговарям заедно с Роберта Мецола по това досие. Както казах, не се е случвало никога. И това идва да каже колко важно е това нещо за целия Европейски парламент. Надявам се министрите на транспорта да се отворят и да разберат, че няма как да продължава, както е в момента. На всичкото отгоре, ние защитаваме и правата и интересите на авиокомпаниите, тъй като в този законопроект предлагам всички компании, които включително не са регистрирани в Европейския съюз, да могат да отговарят на същите изисквания. Ако летиш от и до Европа, без значение каква е компанията, дали е американска, китайска, японска или някъде от Латинска Америка, просто ще спазваш същите правила и разбира се, че това нещо, ако струва пари, няма как само едни да го плащат, а пък другите да се ползват от ползите на този пазар", допълни Новаков.
