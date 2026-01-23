Новини
Андрей Новаков за промените при летене със самолет: Предстоят ни много тежки преговори

23 Януари, 2026 17:58, обновена 24 Януари, 2026 19:50

Това е бизнес за милиарди годишно, подчерта евродепутатът

Андрей Новаков за промените при летене със самолет: Предстоят ни много тежки преговори - 1
Снимка: БГНЕС
Не си спомням кога за последно нещо в Европейския парламент в пленарна зала е получавало 96% одобрение. Често пъти Парламентът е разделен, но оказва се, правата на хората, които летят със самолет, могат да ни обединят.

Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС българският евродепутат Андрей Новаков.

"И се радвам, че точно тази кауза, която предприех, може да увлече толкова мои колеги от всички партии и от всички държави. И може би след един от случаите, които имах, си давам сметка и защо е така. За да летя с дъщеря ми след една седмица до Брюксел и обратно, трябва да дам 79 евро, за да стои до мен тя на седалката, при положение че е на 7. Наистина не разбирам как може да искаш пари от родителите, за да стоят до децата си, при положение че те не могат да стоят сами. От тази гледна точка разбирам и хората, които са си купили билет за 50 евро, а им струва 75 евро да се качат с куфара си на борда. Разбира се, това недоволство създава такава вълна от неудовлетворение, която се материализира в такива законопроекти. Предстоят ни много тежки преговори, тъй като това е бизнес за милиарди годишно, и разбира се, никой не иска да плаща нито автоматично обезщетение, нито да намалява сроковете за закъснение, нито пък да се лишава от парите, които получава от куфарите", коментира той.

"За пръв път в историята на тази институция председателят лично ще се включи в преговорния екип. За мен е чест и огромна отговорност, че ще преговарям заедно с Роберта Мецола по това досие. Както казах, не се е случвало никога. И това идва да каже колко важно е това нещо за целия Европейски парламент. Надявам се министрите на транспорта да се отворят и да разберат, че няма как да продължава, както е в момента. На всичкото отгоре, ние защитаваме и правата и интересите на авиокомпаниите, тъй като в този законопроект предлагам всички компании, които включително не са регистрирани в Европейския съюз, да могат да отговарят на същите изисквания. Ако летиш от и до Европа, без значение каква е компанията, дали е американска, китайска, японска или някъде от Латинска Америка, просто ще спазваш същите правила и разбира се, че това нещо, ако струва пари, няма как само едни да го плащат, а пък другите да се ползват от ползите на този пазар", допълни Новаков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 брадат бръмбар

    21 3 Отговор
    призова за активна работа от страна на българските институции
    да разобличават общ поръчкари и чекмеджари
    да отнемат заграбеното им
    и доживотни присъдъи като в китай и другаде за корупция

    18:03 23.01.2026

  • 2 Факт

    33 3 Отговор
    Всички гербави крадци станаха милионери от депутатстването си. Прoсти, крадливи и корумпирани.

    18:04 23.01.2026

  • 3 Абе Новаков

    25 1 Отговор
    Що не си пиеш и ти лекарствата? Аре стига с вашите тъпотии. Квото трябва го прави

    18:04 23.01.2026

  • 4 И тоя слуга

    23 2 Отговор
    на народа се е заел с "важни дела в полза на хората".
    Всичката Мара втасала, само това е кусура

    18:07 23.01.2026

  • 5 Гербер

    6 17 Отговор
    Това е Андрей, наше момче, възпитаник на Бойко Борисов - най-големия държавник в новата история на България! Ще гласувам за него до смърт!

    Коментиран от #22

    18:08 23.01.2026

  • 6 Депутате

    14 3 Отговор
    Ти да не си мислил, че корупция има само в родния парламент?

    18:12 23.01.2026

  • 7 масово налазиха брадати геюви

    28 2 Отговор
    това на снимката е един вид кончита вурст

    Коментиран от #29

    18:14 23.01.2026

  • 8 Сатана Z

    18 2 Отговор
    Лицето Новаков приказва колкото да не зАспи.

    18:22 23.01.2026

  • 9 Безполезници

    21 1 Отговор
    Паразити. Само кви глупости са му в кратуната на тоя. Не го знам от коя партия е но всички са все смет

    18:33 23.01.2026

  • 10 Въобще даже

    19 6 Отговор
    Не трябва да има подобно нещо "европейски проекти" в този им вид ! Цялата система е бутафорна

    18:36 23.01.2026

  • 11 хмммм

    18 3 Отговор
    Новачков, с ккаква по-тъпа идея ще излезеш?

    18:36 23.01.2026

  • 12 Мда

    6 5 Отговор
    Добра идея, макар че обикновено хората си разменят местата без проблем !

    18:43 23.01.2026

  • 13 мдаа

    22 2 Отговор
    Новаков е гений. Целият свят се срива, той се занимава с местата в самолетите. Толкова му дошло в двата пръста чело, толкова направил. И за тази "безценна" идея европейските данъкоплатци са платили на Новаков стотици хиляди евро заплата за всичките му години евродепутатстване.

    18:52 23.01.2026

  • 14 Да, ама НЕ

    11 2 Отговор
    Те вече тестват новите седалки за изправени пътници, той си мисли, че те ще увеличат правата им.

    18:54 23.01.2026

  • 15 Не ни занимавайте със сапунки

    17 3 Отговор
    В качеството си на какъв Желязков сключва меж. договори?
    И говори от името на Юрогария?
    А вие незаконно заемата бюрократичните си добре платени постчета в ЕС.
    Станахте милионерчета в зелено.
    Какво правите на място, за което не е проведен Референдум в бивша България.
    Какво правите на място, чиито лидери не са избирани от европейците.
    Прибирайте се на Територията със затихващи функции и загиващ народ.
    Конфискация на неоправдано високите ви заплати и активи, средства в банки.
    Отнемане на всичките ви тунеядски привилегии, добити с предателството на държавите ви.
    Ревизия на всеки един антибългарски закон.
    На всеки според заслуженото.

    19:03 23.01.2026

  • 16 Само го четете

    3 0 Отговор
    Сега в тези планове всичко се обединява в едно. Държавата подава един план и казва какво ще прави за земеделие, пътища, енергийна ефективност и уязвимите групи. Целта е да се улесни и модернизира подходът...

    19:07 23.01.2026

  • 17 Кажи сега Новаков

    13 0 Отговор
    Чува ли ни се думата? Чува ли се ....Паразит ....

    19:09 23.01.2026

  • 18 А бе небръснат

    12 1 Отговор
    аз искам безплатно да се возя на самолет! Със или без деца! Ти като си купиш твой ще ни возиш нааали?

    19:27 23.01.2026

  • 19 Герберски лъжец и крадец

    6 2 Отговор
    Много грехове имаш трудно ще ги из....

    20:11 23.01.2026

  • 20 Боруна Лом

    6 1 Отговор
    Абе от къде ги намирате такива оле Гоф......в герб?! Един на времето щеше да шие джобовете на полицаите......на една намерена на кръстовище от Тиквата не им се говореше щото така им казали звездите,маГа рица предложиха за президент и накрая си избраха Чехльо......Кадрите Борисов.....кадрите!

    20:15 23.01.2026

  • 21 Обективен

    12 0 Отговор
    Този Новаков омайващи шофьорите на тирове, че всичко е уредено с регламента за международни превози, но после се скри като мишка понеже стана точно обратното и българските шофьори бяха прецакани. Изобщо голяма лопата

    21:19 23.01.2026

  • 22 Съсел

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гербер":

    Не си ГЕРБЕР, ГЕРБЕРАСТ си.

    21:33 23.01.2026

  • 23 Яяяяяя

    4 0 Отговор
    Да стоят?!

    21:48 23.01.2026

  • 24 Достатъчно

    8 0 Отговор
    Е да видим фототапета и рекламата на партията зад тоя лъжец и да си знаем,нищо от това което говори е истина!

    18:59 24.01.2026

  • 25 Чуеш ли

    6 1 Отговор
    Планове и обединяване,със сат..р..апите ЕС бегай с 300 от там!

    19:03 24.01.2026

  • 26 Яшар

    8 0 Отговор
    Като НиЩо направеното за бг тираджиите ли ;)

    19:51 24.01.2026

  • 27 сьяокис

    7 2 Отговор
    ГЕРБ маймуна, научи се първо да се бръснеш бре, нагъл некадърник. Поне се научете да се бръснете за друго като не ставате. Брадясали лъжливи и крадливи ГЕРБ некадърници. И тая маймуна добре си поживя на гърба на българите.

    20:03 24.01.2026

  • 28 Поливанов

    4 0 Отговор
    Пълен ид.иот. Поредния безполезен профан занимаващ се с мал.оумни теми. Тъ.п ли си бе калъф, всеки знае че и авиокомпаниите да се съгласят на безплатен багаж в кабината,те после ще го вкарат този багаж в цената на билета. Жалки бюрократчета безполезни. Все повече заприличвате на пленум на бкп.

    20:24 24.01.2026

  • 29 Чолаков

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "масово налазиха брадати геюви":

    Яко желаеш да му бл.изкаш косматио г.ъс.

    20:27 24.01.2026

