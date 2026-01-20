Президентът Румен Радев подава оставка пред Конституционния съд

Румен Радев се оттегля от поста президент. Оставката му ще бъде депозирана в Конституционния съд. Снощи в обръщение към народа държавният глава обяви намерението си да не довърши втория си петгодишен мандат.
"Ще депозирам своята оставка от поста президент на Република България", обяви президентът Румен Радев със заявка, че влиза в реалната политика и ще участва в предстоящите избори за 52-ро Народно събрание.
"Нашата демокрация няма да оцелее, ако я оставим на корупционери, съглашатели и екстремисти. Тя зависи от личната ангажираност на всеки от нас, а вашето доверие ме задължава да защитя държавността, институциите и нашето бъдеще", посочи Радев.
Петият президент на България няма да довърши втория си петгодишен мандат. За първи път в 33-годишната история на президентската институция държавен глава се оттегля от поста предсрочно. До момента това се е случвало единствено на вицепрезидент – през 1993 г. Блага Димитрова декларира пред Конституционния съд желанието си да напусне поста и след седмица съдът я освобождава.
След като днес бъде депозирана оставката на Румен Радев, Конституционния съд трябва да прекрати правомощията му на президент, потвърждавайки личната му воля да напусне поста. Няма законов срок за произнасяне на съда.
След освобождаването на Радев функциите на държавен глава до края на мандата, който приключва на 22-ри януари догодина, ще поеме вицепрезидентът Илияна Йотова.
За първи път жена ще застане начело на "Дондуков" 2. Като президент Йотова ще трябва да завърши процедурата по назначаване на нов служебен кабинет, да проведе консултации с парламентарните групи и да насрочи изборите за нов парламент.
1 То пък
Коментиран от #22
06:23 20.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 страх тресе
06:26 20.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #7
06:27 20.01.2026
6 ма ДУРО
06:29 20.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 мъкаааа
06:32 20.01.2026
9 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #15
06:34 20.01.2026
10 АГАТ а Кристи
06:38 20.01.2026
11 Протестите яко притесниха
06:39 20.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Георги
06:42 20.01.2026
15 Най-
До коментар #9 от "Ний ша Ва упрайм":не корумпирания - Копринков. Но преди него е другарят Боташ... За неандерталката да не говорим - десетки хиляди паспорти...
Чисти води не напити !
06:43 20.01.2026
16 Фатмака
06:43 20.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Всичко
06:48 20.01.2026
19 малко истински факти
06:50 20.01.2026
20 Този
06:52 20.01.2026
21 дреме ми на шмайзера
06:52 20.01.2026
22 ост гост
До коментар #1 от "То пък":без тази няма да мине.
06:52 20.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гарга Сарис
06:56 20.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Време е
Коментиран от #43
07:01 20.01.2026
31 123
07:01 20.01.2026
32 Успех, г-н Радев
Господ сме ние и сме с Вас, генерал Радев!
Коментиран от #35
07:01 20.01.2026
33 Ъхъъъ
07:03 20.01.2026
34 Георги
До коментар #12 от "Масово гласуване":на тоя принцип хората избрахме и Слави и ппдб+ и какво стана-от зле по-зле. Даваш право на "Бай Гошо чобанина" 4 години да прави каквото си иска и после се чудиш защо сме на това дередже. Разберете, че като гласувате за някого му подписвате празен лист в който, той може да пише каквото си иска в следващите 4 години. Да го дадеш на един некадърник само за да не е друг такъв е пълна глупост.
07:04 20.01.2026
35 другия път
До коментар #32 от "Успех, г-н Радев":да сложиш и сърчице до името на румбата
Коментиран от #38
07:05 20.01.2026
36 китен
07:05 20.01.2026
37 Гориил
07:10 20.01.2026
38 Това е идея!
До коментар #35 от "другия път":И защо не?
Народът го иска!
Дерзайте, г-н, Радев!❤️
07:14 20.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Гледам водещите
А тия празни бутилки тука са се раздрънчали от ранни зори. Един и същи “ творец” пише по 10 поста!
Безсилието ражда простотия!
България се събуди обнадеждена!
07:19 20.01.2026
42 Мандаринка
07:20 20.01.2026
43 Истината
До коментар #30 от "Време е":Хората от протеста протестираха срещу управляващага олигархия ГЕРБ-ДПС НОВО НАЧАЛО и слугите им продажници ИТН и БСП, жалките марионетки, които обслужиха Пеевски и Борисов!!!
07:21 20.01.2026
44 ПОРТИЯ МУТРИ ВЪН
07:24 20.01.2026