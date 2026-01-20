Новини
Президентът Румен Радев подава оставка пред Конституционния съд

Президентът Румен Радев подава оставка пред Конституционния съд

20 Януари, 2026 07:15, обновена 20 Януари, 2026 06:17

  • румен радев-
  • президент-
  • оставка

Снощи в обръщение към народа държавният глава обяви намерението си да не довърши втория си петгодишен мандат

Президентът Румен Радев подава оставка пред Конституционния съд - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Румен Радев се оттегля от поста президент. Оставката му ще бъде депозирана в Конституционния съд. Снощи в обръщение към народа държавният глава обяви намерението си да не довърши втория си петгодишен мандат.

"Ще депозирам своята оставка от поста президент на Република България", обяви президентът Румен Радев със заявка, че влиза в реалната политика и ще участва в предстоящите избори за 52-ро Народно събрание.

"Нашата демокрация няма да оцелее, ако я оставим на корупционери, съглашатели и екстремисти. Тя зависи от личната ангажираност на всеки от нас, а вашето доверие ме задължава да защитя държавността, институциите и нашето бъдеще", посочи Радев.

Петият президент на България няма да довърши втория си петгодишен мандат. За първи път в 33-годишната история на президентската институция държавен глава се оттегля от поста предсрочно. До момента това се е случвало единствено на вицепрезидент – през 1993 г. Блага Димитрова декларира пред Конституционния съд желанието си да напусне поста и след седмица съдът я освобождава.

След като днес бъде депозирана оставката на Румен Радев, Конституционния съд трябва да прекрати правомощията му на президент, потвърждавайки личната му воля да напусне поста. Няма законов срок за произнасяне на съда.

След освобождаването на Радев функциите на държавен глава до края на мандата, който приключва на 22-ри януари догодина, ще поеме вицепрезидентът Илияна Йотова.

За първи път жена ще застане начело на "Дондуков" 2. Като президент Йотова ще трябва да завърши процедурата по назначаване на нов служебен кабинет, да проведе консултации с парламентарните групи и да насрочи изборите за нов парламент.


  • 1 То пък

    5 3 Отговор
    състав ли да видиш , че и една ПДП и тя там за резил .

    Коментиран от #22

    06:23 20.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 страх тресе

    18 5 Отговор
    всичките шарлатани - крадци

    06:26 20.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    15 17 Отговор
    Радев, България сега към тебе гледа! Победа!

    Коментиран от #7

    06:27 20.01.2026

  • 6 ма ДУРО

    6 9 Отговор
    Новосформираната партия ще се казва "ОБЩА" България. Председател - Р. Радев, заместници - Свиленски и Трифонов. Секретарка....

    06:29 20.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 мъкаааа

    14 20 Отговор
    Г-н Радев предаде българите! Не му прави чест! Президентът на държавата не подава оставка. Това не е редно,така не се прави. Има президентски избори.Като иска да е партиен лидер,трябва да изчака началото на кампанията,а не да изрита България по този грозен начин.

    06:32 20.01.2026

  • 9 Ний ша Ва упрайм

    11 8 Отговор
    успех на Радев с намиране на свестни не куромпирани съратници както и не пребоядисани кавали а нещо ново! Трее влезе по детските градини! Трее бега като девол от тамян от ППДБ, Пълничкия и Коцето. Успех

    Коментиран от #15

    06:34 20.01.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    2 4 Отговор
    Общата - "топлата връзка" за съставяне на коалиция... Много силна, защото тя ще е и семейна.

    06:38 20.01.2026

  • 11 Протестите яко притесниха

    11 4 Отговор
    статуквото щом пуснаха и последния кон от конюшнята на БКП да бяга на дърти години!

    06:39 20.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Георги

    6 5 Отговор
    рано е, чичо Румене, рано е. Кажи на Козяк, че, който бърза-бърка.

    06:42 20.01.2026

  • 15 Най-

    8 7 Отговор

    До коментар #9 от "Ний ша Ва упрайм":

    не корумпирания - Копринков. Но преди него е другарят Боташ... За неандерталката да не говорим - десетки хиляди паспорти...
    Чисти води не напити !

    06:43 20.01.2026

  • 16 Фатмака

    10 7 Отговор
    е предател

    06:43 20.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Всичко

    12 8 Отговор
    е голяма схема. И Мунчо е в играта. Време е за революция. Хората ще бъдат измамеми за пореден път. Не гласувайте, всички на улицата и тези гадове да бъдат изринати от държавата. Парите няма да бъдат върнати.

    06:48 20.01.2026

  • 19 малко истински факти

    11 4 Отговор
    Нищо ново , просто ще има още една работничка в старото бардаче ...

    06:50 20.01.2026

  • 20 Този

    8 7 Отговор
    страхлив плъх е в играта. Хората ще бъдат отново излъгани. Решение има, но не с тези боклуци.

    06:52 20.01.2026

  • 21 дреме ми на шмайзера

    7 7 Отговор
    На кой му пука за тоя комуняга , и той гледа чужди пари да налапа , и той е в схемата на Пипа и Прибира.

    06:52 20.01.2026

  • 22 ост гост

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "То пък":

    без тази няма да мине.

    06:52 20.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гарга Сарис

    3 4 Отговор
    Тоа се уплаши да не го отвлекат като Мадуро!😁😁😁

    06:56 20.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Време е

    6 2 Отговор
    Хората от протеста изразиха категорично, че е време тези които се упражняваха 20 години в изпълнителната власт да напускат.

    Коментиран от #43

    07:01 20.01.2026

  • 31 123

    8 2 Отговор
    33 годишна история..... Поредния масонски цирк.

    07:01 20.01.2026

  • 32 Успех, г-н Радев

    4 9 Отговор
    Честният, родолюбивият, адекватния, моралния български народ ще Ви подкрепим!
    Господ сме ние и сме с Вас, генерал Радев!

    Коментиран от #35

    07:01 20.01.2026

  • 33 Ъхъъъ

    5 2 Отговор
    Възраждане,ИТН,МЕЧ и Величие се изтъркаха. Време е “Радев копейката” да управлява с ГЕРБ-ДПС, а Борисов става президентче …

    07:03 20.01.2026

  • 34 Георги

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Масово гласуване":

    на тоя принцип хората избрахме и Слави и ппдб+ и какво стана-от зле по-зле. Даваш право на "Бай Гошо чобанина" 4 години да прави каквото си иска и после се чудиш защо сме на това дередже. Разберете, че като гласувате за някого му подписвате празен лист в който, той може да пише каквото си иска в следващите 4 години. Да го дадеш на един некадърник само за да не е друг такъв е пълна глупост.

    07:04 20.01.2026

  • 35 другия път

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Успех, г-н Радев":

    да сложиш и сърчице до името на румбата

    Коментиран от #38

    07:05 20.01.2026

  • 36 китен

    3 2 Отговор
    мунью

    07:05 20.01.2026

  • 37 Гориил

    1 1 Отговор
    Като член на българското Законодателно събрание, този уж умерен политик всъщност ще се опита да създаде поредния проевропейски таран и пронатовски юмрук. Не се заблуждавайте, не си правете илюзии и не изпадайте в еуфория.

    07:10 20.01.2026

  • 38 Това е идея!

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "другия път":

    И защо не?
    Народът го иска!
    Дерзайте, г-н, Радев!❤️

    07:14 20.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Гледам водещите

    4 0 Отговор
    По сутрешните блокове на ТВ, та нещо пребледнели ми се виждат и позаекват.
    А тия празни бутилки тука са се раздрънчали от ранни зори. Един и същи “ творец” пише по 10 поста!
    Безсилието ражда простотия!
    България се събуди обнадеждена!

    07:19 20.01.2026

  • 42 Мандаринка

    0 0 Отговор
    Защо всички скачат от кораба?

    07:20 20.01.2026

  • 43 Истината

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Време е":

    Хората от протеста протестираха срещу управляващага олигархия ГЕРБ-ДПС НОВО НАЧАЛО и слугите им продажници ИТН и БСП, жалките марионетки, които обслужиха Пеевски и Борисов!!!

    07:21 20.01.2026

  • 44 ПОРТИЯ МУТРИ ВЪН

    1 0 Отговор
    Има доста работа. Ще трябва да се мине с голямата лопата.

    07:24 20.01.2026

