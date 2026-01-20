Биячът от "Люлин" иска свобода, докато жертвата му се бори за живот в "Пирогов"

Един от задържаните за бруталното нападение в столичния квартал "Люлин" прави опит да напусне ареста, докато жертвата му продължава битката за оцеляване в реанимацията на "Пирогов". Парадоксът между правната квалификация на деянието и реалното състояние на пострадалия разкрива поредната дупка в наказателното правораздаване у нас.

Адвокатите на непълнолетния нападател са внесли искане за промяна на мярката му за неотклонение, изтъквайки "медицински причини". Този ход идва повече от месец след инцидента от 8 декември, при който двама мъже бяха нападнати без видима провокация пред магазин в квартала.

Докато защитата пледира за хуманност към обвиняемия, 42-годишният Добри, върху чиято глава нападателите са скачали, остава в критично състояние. Според сестра му Луиза Илиева, той не може да диша самостоятелно, не говори и не се движи.

"В понеделник съвсем случайно разбрахме, че адвокатът на единия от нападателите на Добри е поискал да бъде пуснат от ареста по медицински причини. Искам да попитам какви са тези медицински причини при положение, че брат ми все още се бори за живота си?", попита риторично Илиева в ефира на NOVA.

Ключовият проблем в казуса е правната квалификация. Въпреки че пострадалият е приет с тежка черепно-мозъчна травма и е в кома от самото начало, обвинението срещу 16-годишния и 34-годишния извършители все още е за "нанасяне на средни телесни повреди".

Тази по-лека квалификация позволява на защитата да иска по-леки мерки за неотклонение. Близките на пострадалия и свидетели на нападението обаче са категорични, че става дума за опит за убийство.

"Според мен случилото се с него е чисто престъпление и опит за убийство", заяви Валерия, близка на пострадалия.

Инцидентът, който разтърси "Люлин", се разигра в началото на декември. Според разследващите и свидетелски показания, нападателите са били видимо употребили алкохол и са атакували жертвите си с изключителна жестокост, включително скачане върху главата на паднал човек.

Вторият пострадал се е разминал с фрактури и вече е дал показания, но основният свидетел – Добри, остава в капана на комата, а близките му се страхуват, че съдът може да пусне нападателя на свобода още преди разследването да приключи.

Остава отворен въпросът дали Прокуратурата ще преквалифицира обвинението в "опит за убийство", което би блокирало опитите за освобождаване на задържаните, или формализмът на закона ще надделее над медицинските факти.