Срещу 5000 евро гаранция бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излезе на свобода

13 Февруари, 2026 14:07 532 8

Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления

Срещу 5000 евро гаранция бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излезе на свобода - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд измени мярката на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов от домашен арест в парична гаранция в размер на 5000 евро.

Това съобщи БНТ.

Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с бизнесмена Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова.

До тук се стигна след твърдения на кметовете на столичните райони "Люлин" и "Младост" Георги Тодоров и Ивайло Кукурин, че им е упражняван натиск да участват в корупционна схема за нагласяване на обществени поръчки за определени фирми.

Днес трябваше да започне разпоредителното заседание, но беше отложено за 25 март заради неизпълнение на процедурата по връчване на съдебните книжа на защитника на подсъдимата Соня Клисурска.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факти

    3 1 Отговор
    Срещу 5000 левро гаранция бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излезе на свобода

    14:09 13.02.2026

  • 2 Кирил

    3 0 Отговор
    Чиста работа, за кратко време е свил 200 милиона и сега 5к и е птиче. Добра работа!

    14:09 13.02.2026

  • 3 Настопроценти

    2 0 Отговор
    Значи в България срещу парична гаранция от 5000 евро можеш да се занимаваш с подкупи и длъжностни престъпления.Ястнооо! Пак българска работа!

    14:14 13.02.2026

  • 4 Ококорената госпожица

    1 0 Отговор
    Това е наш другар - от Пееасите и другите с "П...." ! Да не го закачат, че острието ни хРашкоf като стане отново на вътрешните работи, свят ще ви се вие !!!

    14:22 13.02.2026

  • 5 Аз да ви кажа

    2 0 Отговор
    Казал е на адвоката че има пари но ако е вътре не може да ги пипне. И правопипащите са го пуснали на свобода за да може да им ги даде. Системата няма келепир той да е в затвора. Такива банкоматчета системата ги обича. Сега ще го изпразни и ще го пусне на свобода. Като се зареди, отново ще му теглят едно бръснене, и някъде по него време, тоя ще се пенсионира и край.

    14:22 13.02.2026

  • 6 5000 пари

    1 0 Отговор
    за семки

    14:38 13.02.2026

  • 7 Терзиев

    0 0 Отговор
    Той е добро момче,също като Калушев

    14:45 13.02.2026

  • 8 Баш Майстора

    0 0 Отговор
    Борецът срещу корупцията си плати гаранцията. ПП подбиват цените на Тиквун и вземат само по 6%

    14:47 13.02.2026

