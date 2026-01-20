Новини
Доган към Радев: Само Вие сте решаващият фактор за образуването на антимафиотски фронт срещу превзетата ни държава

20 Януари, 2026 10:56 1 886 85

Доган към Радев: Само Вие сте решаващият фактор за образуването на антимафиотски фронт срещу превзетата ни държава - 1
Снимка: АПС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Почетният председател на "Алианс за права и свободи" (АПС) Ахмед Доган обяви, че партията ще подкрепи Румен Радев.

"Поздравления, г-н президент! Само Вие сте решаващият фактор за образуването на антимафиотски фронт срещу превзетата ни държава! Ние, от Алианс за права и свободи, сме безрезервно с Вас", пише в публикация на страницата на партията във Фейсбук, цитирана от dariknews.bg.
"Предстои ни много работа. Но с общи усилия, координация и заедност можем да мобилизираме всички поколения за демонтирането на „дълбоката държава“ и да зададем рестарт на демокрацията", допълва още Ахмед Доган.

"Бъдете жив и здрав и все така решителен в борбата за по-добра България", завършва публикацията си почетният председател на АПС.
В специално обръщение към нацията президентът Румен Радев обяви вчера, че ще депозира оставката си пред Конституционния съд днес.
„Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България. Бих желал на първо място да поискам прошка. Времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението. Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша. Но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем, е един от основните мотиви за моето решение", заяви президентът. Убеден съм, че Илияна Йотова ще е достоен държавен глава, посочи той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И тоя

    51 9 Отговор
    разтяга локуми

    Коментиран от #27, #49, #85

    11:09 20.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ВЕРВАТЕ ЛИ НА УШИТЕ СИИИИИ.......!?!!!!?

    61 9 Отговор
    СОКОЛАБАНДИТ ША САБОРИ СРЕЩУ СЕБЕ СИИИ..............ОСТАА И КРАДЕВ ДА МУ Е СЛУГА...

    Коментиран от #14

    11:11 20.01.2026

  • 4 Кажи честно ... 🤣

    66 19 Отговор
    Това е голяма реклама за резидента кРадев.
    Похвалиха го Черепа, почти всички ДС-КГБ агенти и доносници, сега го кани и довчерашния раздавач на порции.

    Как да си помисли човек, че румбата Боташа няма да се бори с корупцията и мафията ?! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #19, #44, #52, #55

    11:12 20.01.2026

  • 5 Тоя

    41 3 Отговор
    тебе гледа, него вижда, баба си рисува... Ама без "обръчите" вече е изпята песен.

    11:12 20.01.2026

  • 6 пеласг

    60 2 Отговор
    Я, кой се показа!
    Агент Сава от агенцията за права и свободи...

    11:12 20.01.2026

  • 7 Христо

    5 2 Отговор
    Добре

    11:13 20.01.2026

  • 8 Големи дружки

    28 2 Отговор
    Доган се бори с олигархията ,корупцията и задкулисието.Всеки иска да си върне държавата смята че е негов ред

    11:13 20.01.2026

  • 9 Феномена

    38 0 Отговор
    Е как ве, нали Феномена щеше да е единствения решаващ фактор. Нали така го рекламираше.

    11:14 20.01.2026

  • 10 Първо си

    29 2 Отговор
    заколи домуза който сам угои и тогава поднасяй извиненията. Ние пък ще ти повярваме, че ще се бориш с мафията и корупцията като им спреш порциите.

    11:15 20.01.2026

  • 11 пеласг

    42 1 Отговор
    Без обръчи няма резиденции, а?
    Мафия щял да бори.... ха!

    11:15 20.01.2026

  • 12 Гост

    29 1 Отговор
    Еш па тоа! А бе, ти се много нагъл бе, дядка алкохолизиран! Няма такива безочливи измек"яри

    11:16 20.01.2026

  • 13 Загубихме България

    36 0 Отговор
    Четох няколко пъти заглавието за да съм сигурен че д00ган е този който има наглостта да казва това

    11:16 20.01.2026

  • 14 И какво?

    12 20 Отговор

    До коментар #3 от "ВЕРВАТЕ ЛИ НА УШИТЕ СИИИИИ.......!?!!!!?":

    Крадеви са герберската шайка и осъдения по Магнитски в САЩ. Целия народ знае как ГЕРБ открадна парите на народа от ЕС и хазната. За това държавата ни изглежда като Буркина Фасо и заплатите са африкански.

    11:16 20.01.2026

  • 15 Просто човек

    32 2 Отговор
    Ако не е майтап, значи е супер наглост…

    11:16 20.01.2026

  • 16 АБЕ ГУСИН АГА

    30 2 Отговор
    ТИ СИ ТОТАЛНО МИНАЛО БЕШЕЛО ВРЕМЕ.ТИ БЕ ЧОВЕКА КОЙТО ВЪВЕДЕ МАФИЯТА В ПОЛИТИКАТА.

    11:17 20.01.2026

  • 17 Един друг

    36 1 Отговор
    Доган, бащата на политическата корупция, създателя на фирмите от обрачи, разпределителя на порциите ще прави антикорупционен фронт! Не вярвах, че ще доживея да го видя. Сега остава Бойко и Пеевски да се включат в този антикорупционен фронт и нещата ще си дойдат на място.

    11:17 20.01.2026

  • 18 Даниел

    27 2 Отговор
    Преди много години Доган завладя нашата държава,а неговата държава беше завладяна наскоро!

    11:18 20.01.2026

  • 19 Ганьо

    13 6 Отговор

    До коментар #4 от "Кажи честно ... 🤣":

    Умен е бай Ахмед, подари старото на шиши, сега ще се присламчи към друг и пак ще е с управляващите...

    11:18 20.01.2026

  • 20 Суха съчка

    26 4 Отговор
    Много ми се иска да чуя Нинова дето ни натресе ген.Реш.радев.

    11:18 20.01.2026

  • 21 Трол

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Уф...":

    Не е той, г-н Пеевски тръгна от НДСВ.

    Коментиран от #40

    11:18 20.01.2026

  • 22 Мдаа

    25 2 Отговор
    Малко несериозно изглежда това да го каже човек от дълбоката държава, който беше изхвърлен от същата. Едно разкаяние и много показания срещу мафията биха помогнали повече.

    11:19 20.01.2026

  • 23 Васо

    29 2 Отговор
    Кой го казва... Агент Сава. Един от най- корумпираните и обвързани с прстъпността мошеник. Хидроинженер Сава. И ти изпълзя от клоаката...

    11:21 20.01.2026

  • 24 Интереса

    16 2 Отговор
    Клати феса
    Пътя към Европа минава през Босфора
    Ахмед Доган

    11:21 20.01.2026

  • 25 Щото

    15 1 Отговор
    Росенец не е превзет , нали ?

    11:21 20.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ДС доносника Сава

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "И тоя":

    ще ни раздава небет шекер.
    Аман от правоверни, които разчитат на Бутарската демевция!

    11:21 20.01.2026

  • 28 Нещастника падна лошо отвисоко

    20 3 Отговор
    и му се иска реванш,да ам НЕ. Никой вече няма да му се вържи на измамите,по пътя много изгоряха от допира си с него.Гладна кокошка просо сънува.На Пеевски му дайте орден ,че занули този ага и превърна държавата в негов си вилает.

    Коментиран от #53

    11:22 20.01.2026

  • 29 Агент

    13 2 Отговор
    Сава и той се показа да изтропа нещо !

    11:23 20.01.2026

  • 30 Факти

    17 2 Отговор
    Доган е супер жалък. Когато той беше превзел България беше много отворен. Разпределяше порциите и мечтаеше за летяща чиния. Прасето му взе партията и го направи за смях. Сега Доган реве, че държавата била превзета, а той горкият не е окупатор. Трябва да е благодарен, че не е в затвора.

    11:23 20.01.2026

  • 31 Мехди Мехмед Али

    2 14 Отговор
    Доктор Ахмед Доан заедно с президента Радев ще обедини сили да излекува Българите от олигарсите и статуквото

    Коментиран от #35

    11:24 20.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Явно съм мвого тъп

    10 3 Отговор
    "Предстои ни много работа. Но с общи усилия, координация и заедност можем да мобилизираме всички поколения за демонтирането на „дълбоката държава“ и да зададем рестарт на демокрацията", допълва още почетният председател на АПС
    -;-
    Етническите и старците се показаха от сарайте си.
    Тоя етнические доносник Сава ще бил участвал в многото работа за да се дадел рестарт на Думокрла;цията

    Да изчакаме и да видим Прецедна какви кандидате ще има по листите си.

    11:25 20.01.2026

  • 34 Нека да пробаме

    1 11 Отговор
    Може да излезе нещо добро от Доган.

    11:25 20.01.2026

  • 35 зависи

    10 2 Отговор

    До коментар #31 от "Мехди Мехмед Али":

    Завиви от количетсвото коняк и пури в подаръчните торбички и вагоните с въглища за варненския ТЕЦ.

    11:25 20.01.2026

  • 36 Добра доза самоувереност

    8 3 Отговор
    демонстрира човека,който стои начело на АПС.Говори в множествено число--предстои ни /ЗАЕДНО/да свършим еди-кво си.

    11:25 20.01.2026

  • 37 Едно голямо ДА

    2 17 Отговор
    Не съм фен на Доган, но който е умен, умен е

    11:26 20.01.2026

  • 38 Какви ги

    11 2 Отговор
    дрънка този,който разпределяше порциите,който се целува с комунистите и управлява с тях. Помним,но той е забравил,че по-лесно

    11:26 20.01.2026

  • 39 щом всички скачат в движение

    12 0 Отговор
    кораба или е пробит или изтъргуван

    11:26 20.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Цеко сифоня

    11 2 Отговор
    Абе терорист, нали ти се пенявеше преди години че управляваш държавата ! Ама те настъпиха по кесията и сега хленчиш, помак гнюсен.

    11:27 20.01.2026

  • 42 Доста тролове

    4 7 Отговор
    При това повечето платени

    11:28 20.01.2026

  • 43 Пламен

    6 4 Отговор
    Само така, Доган и Радев ще борят мафията......

    11:28 20.01.2026

  • 44 Добре дошъл на планетата Земя

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "Кажи честно ... 🤣":

    Какво КГБ те гони? ДС отдавна е филиал на ЦРУ

    11:30 20.01.2026

  • 45 "Превзетата държава " ли?

    12 1 Отговор
    А "порциите" дето ги раздаваше лично от коя държава бяха?

    11:30 20.01.2026

  • 46 Баш Майстора

    11 4 Отговор
    Коалиция Радев,ПП и Доган...направо да повърнеш

    Коментиран от #50

    11:31 20.01.2026

  • 47 ТО ТАКА Е.

    9 1 Отговор
    Мафиотска държава. Но и ти беше дълги години във тази МАФИЯ ДОРИ И ПОРЦИИ РАЗДАВАШЕ. ВЪН ВСИЧКИ И НЕКА МАЛКО СЕ ПОМЪЧИТЕ И ВИЕ У ЗАНДАНО. МАКАР И ЗА ГОДИНА ДВЕ. И ДАНО И ОГРАБЕНОТО ВЪРНЕТЕ.

    11:31 20.01.2026

  • 48 АВЕ ТОЗИ ОРИДЖИНАЛ ФЕС

    13 1 Отговор
    СЕ ПРАВЕШЕ НА ПАДИШАХ,НИКОГА НЕ ХОДЕШЕ В ПАРЛАМЕНТА КОЕТО ЗНАЧИ ТОТАЛНО НЕУВАЖЕНИЕ КЪМ ДЪРЖАВАТА И ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ БЕШЕ СЕ ВЗЕЛ НАСЕРИОЗНО,АМА СИ НАМЕРИ МАЙСТОРА. СЕГА ДА СКИМТИ ПО КВАРТИРИТЕ БЕЗ ПАРИ И ДА СЕ НАПИВА ДО ОТКАТ И ДА ФИЛОСОФСТВА ДРЪН ДРЪН.

    11:33 20.01.2026

  • 49 Време за доплюскване

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "И тоя":

    Ха,и дирибеите изпълзяха.Малко им беше плюскането.Сега чичо мунчо ще си ги прибере под крилото.

    11:33 20.01.2026

  • 50 НИКОГА ТОВА НЯМА

    2 4 Отговор

    До коментар #46 от "Баш Майстора":

    ДА СТАНЕ. ПЪК И РАДЕВ КАЗА СЪС СГЛОБАРИ И ПРЕДИШНИ МУШИКИ НЯМА ДА СЕ СЪЮЗЯ.

    Коментиран от #67

    11:34 20.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Баба Гицка

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кажи честно ... 🤣":

    Добре че има и такива хубави коментари,казващи истината.

    11:35 20.01.2026

  • 53 Нима Доносника ще се реваншира

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Нещастника падна лошо отвисоко":

    Нещастника падна лошо отвисоко
    60ОТГОВОР
    и му се иска реванш,да ам НЕ.
    -;-
    Доносника се е осигурил , та даже и пра- пра-внученцата.

    11:36 20.01.2026

  • 54 БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ТРЯБВА ДА СЕ УПРАВЛЯВА ОТ БЪЛГАРСКИ ПАРТИИ!
    В ТУРЦИЯ ИМА ЛИ БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ??

    Коментиран от #60

    11:38 20.01.2026

  • 55 Дайте линкове за ББ и ДП изказано

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кажи честно ... 🤣":

    има ли линкое за публикувано от ДП и ББ какво мислят за появата на РР?!?!

    11:38 20.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 03455

    2 2 Отговор
    Погледнато отстрани Доган призовава хората които доброзорлем гласуваха за Пеевски тайничко да гласуват за Президента за да се отърват от сегашното си положение.

    11:39 20.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Хавзис

    3 0 Отговор
    Общ фронт срещу кого е ясно , но с кого ? Надяваме се да не се самоубие докосвайки се до Комунистически ,ДС и ДПС / всичките ДПС / фамилии . За съжаление още първите двама за днес -Кутев и Василев започват да наслагват черната сянка на точно обратното . Като гледаме и кой още от политиците му се радва с принадлежност към гореописаните нежелани ,то нещата стават "Студио Х " . Трудно ще му е да се отърве от лазещите за вечна власт свръх алчни политици водачи на мафиотски кланове заедно с олигарсите си. Не ги ли пресее много внимателно , следващия парламент и 6 месеца няма да искара. Не на Неокомунизма и остта нов СИВ със Сърбия , Унгария , Словения, Румъния и България . За сега само Полша устоява .

    Коментиран от #74

    11:39 20.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Не се заблуждавайте!

    3 3 Отговор
    Новата коалиция е Радев, Борисов , Доган.

    Същата като досегашната коалиция в оставка!

    11:41 20.01.2026

  • 62 Дементния

    5 3 Отговор
    Изтрезнял и от под нвкой мост си търси за кой пак да се закачи да ц у ца

    11:41 20.01.2026

  • 63 Тъжно и срамно

    2 3 Отговор
    Това същество си мисли, че още може да е нещо....?! Един от най-ярките и нагли корумпирани същества има нахалството и безочието да иска отново власт!

    Коментиран от #69

    11:41 20.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ХаХа

    4 3 Отговор
    Един доносник на ДС и мафиот, ще се бори срещу мафиотската държава. Майко мила...

    11:42 20.01.2026

  • 66 Тото

    3 3 Отговор
    100% истина. Единствената надежда да спре мафията.

    11:44 20.01.2026

  • 67 Зъл пес

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "НИКОГА ТОВА НЯМА":

    Е не сме толкоз изтрещяли че да дадем на мунчо цялата власт.Та това означава край на България,такава каквато е сега,вЕС,в еврозона,шенген,свободно пътуване!Народе,такива благинки не съществуват извън ЕС.

    11:45 20.01.2026

  • 68 Глав

    6 1 Отговор
    Доживяхме руски протежета и откровени мафиоти да ни казват че ще спасяват държавата от цивилизацията.

    11:45 20.01.2026

  • 69 истина ти казвам

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Тъжно и срамно":

    Да,тоа стана нарицателно за корупция и наглотия! Фатална грешка ше бъде Радев да се сдушка със тоя! Явно във Радев вижда цара!

    11:46 20.01.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 смех

    0 0 Отговор
    пъшкащите псевдокомуняги си сменят разни постове в кочината!!!кочина завинаги!!!

    11:46 20.01.2026

  • 72 Лазо

    3 1 Отговор
    Тежко е да си един от основателите на мафията и превзетата държава, а сега да правиш мили очи на пордния "Спасител".

    11:47 20.01.2026

  • 73 ОТНОВО ВИ ГОТВЯТ ИЗМАМА!

    5 1 Отговор
    БЪЛГАРИ, ОТ по $$ол $$тво то ОТНОВО ВИ ГОТВЯТ ИЗМАМА!
    ТОЗИ ПЪТ НЕ Е ко$тов -"бъл га ри нът", царят на РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ), разбойкУ (АГ€НТ БУДАла),
    ШАР ЛА ТА НИТ€ ПП-ДБ...., ТОЗИ ПЪТ € :
    "БИВШИЯТ" КОМУНИ$Т(ФАЛ ШИВ , ПЛ€ ШИВ), нато-БКП Г€Йрал(В$ИЧКИ € ПР€ДАЛ), МАНИПУЛАТОРЪТ НА РУСОФИЛИТЕ И КАР МА ЗЪ Д€ БИ ЛИ Т€, МА $ОН- ГАЛ ФОН, ТРОЙНОЙ АГ€НТ, Mr."БОгаТАШ"-БОЛ€Н ЗА ВЛА$Т !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    11:48 20.01.2026

  • 74 Мхъъъъъ

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Хавзис":

    Ама те олигарсите са зад гърба му.А мръдне,а влиза дълбоко.Ще има той танцува само едно лято.

    11:49 20.01.2026

  • 75 Благодарим ти, др. Борисов,

    2 0 Отговор
    че навремето направи Радев президент, а днес го направи премиер!

    11:52 20.01.2026

  • 76 Офчар

    2 1 Отговор
    Даа оФсете ще станат на курбан

    11:52 20.01.2026

  • 77 Някой

    1 1 Отговор
    Слагайте актуални снимки, тази снимка на Доган е от 1990-те. Днес Доган е като мумия.

    11:53 20.01.2026

  • 78 Дерибеите са с вас, г-н президент!

    3 1 Отговор
    Ще видите колко ДС креатури ще изпълзят из под камъните.

    11:55 20.01.2026

  • 79 Жестокаат истина!

    1 0 Отговор
    Чудовището Аамед Доган, познат като агент Сава, най-успешният проект на КГБ и ДС, "Проклятието ан България", който с неоценимата помощ точно на комунистите и ДС пороби във второ турско робство злочестната ни родина, строеше си незаконни дворци и сараи, купуваше си яхти за милиони, щеше да си купи и летяща чиния, та това зловещо чудовище се радва, че пРезидентът на Решетников, най-верният лакей и подлога на кремълския злодей, ще влезе в политиката и "щял да образува антикорупционен фронт срещу превзетата държава"! Че нали ти беше превзел държавата ни бе, агент Сава?! Нали ти раздаваше порциите?!" Нали с твое съгласие коамрджията от Мадрид назначи престъпника от СИК Боко тиквата за главен секретар на МВР, за столичен кмет и дори за премиер?! Скрий се бе, наглец долен! Скрий се и затвори мръсната си уста веднъж завинаги! Колкото и остатъчните старци от ДС да подпират н....... ти з.....к!! Както и ти подпираш в момента една кремълска подлога!

    11:56 20.01.2026

  • 80 трънче

    1 0 Отговор
    Мафиотите за пореден път се прегрупират.
    А ние да си вЕрваме в спасителя, в който си изберем за Господ, защото те пак ще пуснат когото си искат и с колкото си искат до трапезата, която народецът подсигурява.
    Плевелите се секат с мотика, издълбоко и по ред. С избор няма да стане!
    От ганя до доганя!

    11:57 20.01.2026

  • 81 Хидро инж Сава

    0 0 Отговор
    другарю Радев, ще даря 500к ЕUR за победата .
    След като спечелим ще има о......е м......о

    11:57 20.01.2026

  • 82 Офчар

    1 0 Отговор
    Даа има много заблудени оФсе в България ,защо да ме повярват на лъжливото оФчарче Доган

    11:57 20.01.2026

  • 83 Не теябваше

    0 0 Отговор
    да махат най тежката присъда в България, точно заради този!

    11:59 20.01.2026

  • 84 Чичо Румен и дядо Ахмед

    2 0 Отговор
    Кой на кого ще целува ръка? Йотовица тя ясна - коленичи пред всеки кагебист.

    11:59 20.01.2026

  • 85 хахахах

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "И тоя":

    най големия мафиот ще прави антимафиотски фронт...

    12:01 20.01.2026

