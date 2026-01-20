Доган към Радев: Само Вие сте решаващият фактор за образуването на антимафиотски фронт срещу превзетата ни държава

Почетният председател на "Алианс за права и свободи" (АПС) Ахмед Доган обяви, че партията ще подкрепи Румен Радев.
"Поздравления, г-н президент! Само Вие сте решаващият фактор за образуването на антимафиотски фронт срещу превзетата ни държава! Ние, от Алианс за права и свободи, сме безрезервно с Вас", пише в публикация на страницата на партията във Фейсбук, цитирана от dariknews.bg.
"Предстои ни много работа. Но с общи усилия, координация и заедност можем да мобилизираме всички поколения за демонтирането на „дълбоката държава“ и да зададем рестарт на демокрацията", допълва още Ахмед Доган.
"Бъдете жив и здрав и все така решителен в борбата за по-добра България", завършва публикацията си почетният председател на АПС.
В специално обръщение към нацията президентът Румен Радев обяви вчера, че ще депозира оставката си пред Конституционния съд днес.
„Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България. Бих желал на първо място да поискам прошка. Времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението. Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша. Но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем, е един от основните мотиви за моето решение", заяви президентът. Убеден съм, че Илияна Йотова ще е достоен държавен глава, посочи той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И тоя
Коментиран от #27, #49, #85
11:09 20.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ВЕРВАТЕ ЛИ НА УШИТЕ СИИИИИ.......!?!!!!?
Коментиран от #14
11:11 20.01.2026
4 Кажи честно ... 🤣
Похвалиха го Черепа, почти всички ДС-КГБ агенти и доносници, сега го кани и довчерашния раздавач на порции.
Как да си помисли човек, че румбата Боташа няма да се бори с корупцията и мафията ?! 🤣🤣🤣
Коментиран от #19, #44, #52, #55
11:12 20.01.2026
5 Тоя
11:12 20.01.2026
6 пеласг
Агент Сава от агенцията за права и свободи...
11:12 20.01.2026
7 Христо
11:13 20.01.2026
8 Големи дружки
11:13 20.01.2026
9 Феномена
11:14 20.01.2026
10 Първо си
11:15 20.01.2026
11 пеласг
Мафия щял да бори.... ха!
11:15 20.01.2026
12 Гост
11:16 20.01.2026
13 Загубихме България
11:16 20.01.2026
14 И какво?
До коментар #3 от "ВЕРВАТЕ ЛИ НА УШИТЕ СИИИИИ.......!?!!!!?":Крадеви са герберската шайка и осъдения по Магнитски в САЩ. Целия народ знае как ГЕРБ открадна парите на народа от ЕС и хазната. За това държавата ни изглежда като Буркина Фасо и заплатите са африкански.
11:16 20.01.2026
15 Просто човек
11:16 20.01.2026
16 АБЕ ГУСИН АГА
11:17 20.01.2026
17 Един друг
11:17 20.01.2026
18 Даниел
11:18 20.01.2026
19 Ганьо
До коментар #4 от "Кажи честно ... 🤣":Умен е бай Ахмед, подари старото на шиши, сега ще се присламчи към друг и пак ще е с управляващите...
11:18 20.01.2026
20 Суха съчка
11:18 20.01.2026
21 Трол
До коментар #2 от "Уф...":Не е той, г-н Пеевски тръгна от НДСВ.
Коментиран от #40
11:18 20.01.2026
22 Мдаа
11:19 20.01.2026
23 Васо
11:21 20.01.2026
24 Интереса
Пътя към Европа минава през Босфора
Ахмед Доган
11:21 20.01.2026
25 Щото
11:21 20.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ДС доносника Сава
До коментар #1 от "И тоя":ще ни раздава небет шекер.
Аман от правоверни, които разчитат на Бутарската демевция!
11:21 20.01.2026
28 Нещастника падна лошо отвисоко
Коментиран от #53
11:22 20.01.2026
29 Агент
11:23 20.01.2026
30 Факти
11:23 20.01.2026
31 Мехди Мехмед Али
Коментиран от #35
11:24 20.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Явно съм мвого тъп
-;-
Етническите и старците се показаха от сарайте си.
Тоя етнические доносник Сава ще бил участвал в многото работа за да се дадел рестарт на Думокрла;цията
Да изчакаме и да видим Прецедна какви кандидате ще има по листите си.
11:25 20.01.2026
34 Нека да пробаме
11:25 20.01.2026
35 зависи
До коментар #31 от "Мехди Мехмед Али":Завиви от количетсвото коняк и пури в подаръчните торбички и вагоните с въглища за варненския ТЕЦ.
11:25 20.01.2026
36 Добра доза самоувереност
11:25 20.01.2026
37 Едно голямо ДА
11:26 20.01.2026
38 Какви ги
11:26 20.01.2026
39 щом всички скачат в движение
11:26 20.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Цеко сифоня
11:27 20.01.2026
42 Доста тролове
11:28 20.01.2026
43 Пламен
11:28 20.01.2026
44 Добре дошъл на планетата Земя
До коментар #4 от "Кажи честно ... 🤣":Какво КГБ те гони? ДС отдавна е филиал на ЦРУ
11:30 20.01.2026
45 "Превзетата държава " ли?
11:30 20.01.2026
46 Баш Майстора
Коментиран от #50
11:31 20.01.2026
47 ТО ТАКА Е.
11:31 20.01.2026
48 АВЕ ТОЗИ ОРИДЖИНАЛ ФЕС
11:33 20.01.2026
49 Време за доплюскване
До коментар #1 от "И тоя":Ха,и дирибеите изпълзяха.Малко им беше плюскането.Сега чичо мунчо ще си ги прибере под крилото.
11:33 20.01.2026
50 НИКОГА ТОВА НЯМА
До коментар #46 от "Баш Майстора":ДА СТАНЕ. ПЪК И РАДЕВ КАЗА СЪС СГЛОБАРИ И ПРЕДИШНИ МУШИКИ НЯМА ДА СЕ СЪЮЗЯ.
Коментиран от #67
11:34 20.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Баба Гицка
До коментар #4 от "Кажи честно ... 🤣":Добре че има и такива хубави коментари,казващи истината.
11:35 20.01.2026
53 Нима Доносника ще се реваншира
До коментар #28 от "Нещастника падна лошо отвисоко":Нещастника падна лошо отвисоко
60ОТГОВОР
и му се иска реванш,да ам НЕ.
-;-
Доносника се е осигурил , та даже и пра- пра-внученцата.
11:36 20.01.2026
54 БЪЛГАРИЯ
В ТУРЦИЯ ИМА ЛИ БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ??
Коментиран от #60
11:38 20.01.2026
55 Дайте линкове за ББ и ДП изказано
До коментар #4 от "Кажи честно ... 🤣":има ли линкое за публикувано от ДП и ББ какво мислят за появата на РР?!?!
11:38 20.01.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 03455
11:39 20.01.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Хавзис
Коментиран от #74
11:39 20.01.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Не се заблуждавайте!
Същата като досегашната коалиция в оставка!
11:41 20.01.2026
62 Дементния
11:41 20.01.2026
63 Тъжно и срамно
Коментиран от #69
11:41 20.01.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 ХаХа
11:42 20.01.2026
66 Тото
11:44 20.01.2026
67 Зъл пес
До коментар #50 от "НИКОГА ТОВА НЯМА":Е не сме толкоз изтрещяли че да дадем на мунчо цялата власт.Та това означава край на България,такава каквато е сега,вЕС,в еврозона,шенген,свободно пътуване!Народе,такива благинки не съществуват извън ЕС.
11:45 20.01.2026
68 Глав
11:45 20.01.2026
69 истина ти казвам
До коментар #63 от "Тъжно и срамно":Да,тоа стана нарицателно за корупция и наглотия! Фатална грешка ше бъде Радев да се сдушка със тоя! Явно във Радев вижда цара!
11:46 20.01.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 смех
11:46 20.01.2026
72 Лазо
11:47 20.01.2026
73 ОТНОВО ВИ ГОТВЯТ ИЗМАМА!
ТОЗИ ПЪТ НЕ Е ко$тов -"бъл га ри нът", царят на РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ), разбойкУ (АГ€НТ БУДАла),
ШАР ЛА ТА НИТ€ ПП-ДБ...., ТОЗИ ПЪТ € :
"БИВШИЯТ" КОМУНИ$Т(ФАЛ ШИВ , ПЛ€ ШИВ), нато-БКП Г€Йрал(В$ИЧКИ € ПР€ДАЛ), МАНИПУЛАТОРЪТ НА РУСОФИЛИТЕ И КАР МА ЗЪ Д€ БИ ЛИ Т€, МА $ОН- ГАЛ ФОН, ТРОЙНОЙ АГ€НТ, Mr."БОгаТАШ"-БОЛ€Н ЗА ВЛА$Т !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
11:48 20.01.2026
74 Мхъъъъъ
До коментар #59 от "Хавзис":Ама те олигарсите са зад гърба му.А мръдне,а влиза дълбоко.Ще има той танцува само едно лято.
11:49 20.01.2026
75 Благодарим ти, др. Борисов,
11:52 20.01.2026
76 Офчар
11:52 20.01.2026
77 Някой
11:53 20.01.2026
78 Дерибеите са с вас, г-н президент!
11:55 20.01.2026
79 Жестокаат истина!
11:56 20.01.2026
80 трънче
А ние да си вЕрваме в спасителя, в който си изберем за Господ, защото те пак ще пуснат когото си искат и с колкото си искат до трапезата, която народецът подсигурява.
Плевелите се секат с мотика, издълбоко и по ред. С избор няма да стане!
От ганя до доганя!
11:57 20.01.2026
81 Хидро инж Сава
След като спечелим ще има о......е м......о
11:57 20.01.2026
82 Офчар
11:57 20.01.2026
83 Не теябваше
11:59 20.01.2026
84 Чичо Румен и дядо Ахмед
11:59 20.01.2026
85 хахахах
До коментар #1 от "И тоя":най големия мафиот ще прави антимафиотски фронт...
12:01 20.01.2026