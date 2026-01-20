Новини
„Да, България“: Снишаването на правителство ни за Гренландия с надежда политици да бъдат извадени от „Магнитски“ е жалко

20 Януари, 2026 14:05 1 056 41

Призоваваме правителството да заеме отговорна позиция в предстоящото на 22 януари заседание на членовете на Европейския съвет

„Да, България“: Снишаването на правителство ни за Гренландия с надежда политици да бъдат извадени от „Магнитски“ е жалко - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В светлината на предстоящата среща на върха на европейските лидери по отношение на Гренландия, България трябва да заеме ясна позиция за гарантиране на териториалната цялост на всяка една държава-членка. Решенията за бъдещето на всяка суверенна държава трябва да се вземат от нейния народ, а не да се налагат от външна сила. Това заявяват от "Да, България" и допълват:

Единен и силен Европейски съюз е единствената дългосрочна гаранция за сигурността в Европа, за сигурността на България и България е длъжна да участва в сериозни усилия за постигане на това.

Принципът на териториалната неприкосновеност е фундаментална гаранция за свободата и суверенитета на всяка държава, включително на нашата собствена България.

Само заедно в силен Европейски съюз, който не допуска да бъде шантажиран и подлаган на натиск, ние българите можем да се чувстваме свободни и сигурни и да гарантираме суверенитета на България.

Нашето партньорство със Съединените американски щати има дълбока ценностна основа и дългосрочна стратегическа визия. Ние винаги ще работим за развитие на приятелството между България и Америка.

И именно в името на съхраняването на НАТО като съюз на свободни, цивилизовани и равноправни партньори, сега ние трябва да заемем ясна позиция, която очертава границите на допустимото и недопустимото и защитава ценностите на свободата и законността.

Снишаването на българското правителство с надежда политически лица да бъдат извадени от санкционния списък за корупция “Магнитски” е жалко и недостойно.

Призоваваме правителството да заеме отговорна позиция в предстоящото на 22 януари заседание на членовете на Европейския съвет като изрази своята солидарност с Дания и Гренландия и покаже, че България може да носи отговорност за европейската сигурност и единство. Само на тази основа можем да разчитаме на същата солидарност спрямо нас самите.

Винаги сме работили за това България да изпълнява пълноценно своите съюзнически отговорности в рамките на НАТО. Това и занапред ще бъде един от основните ни приоритети. И точно затова днес имаме самочувствието да призовем българското правителство да, да заеме позиция на солидарност с Европейския съюз, включително в безспорно необходимото сериозно засилване на мерките за гарантиране на сигурността на Арктика.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    12 23 Отговор
    ПП-ДБ-първа политическа сила

    Коментиран от #8, #19, #29, #30

    14:06 20.01.2026

  • 2 Трол

    14 1 Отговор
    Г-н Божанов още нищо не е видял. Когато САЩ анексират Канада, тогава ще падне голямото снишаване.

    14:07 20.01.2026

  • 3 Българин

    7 13 Отговор
    ЕС ще накаже палавника Тръмп

    14:08 20.01.2026

  • 4 Георги

    10 5 Отговор
    а чия е Венецуела?

    14:08 20.01.2026

  • 5 Смър за пепедеберасите

    14 6 Отговор
    цялото жълтопаветно котило трябва да бъде въдворено на Белене и никога повече да не си тръгне от там

    14:08 20.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Снишаване

    12 2 Отговор
    , снишаване, снишаване.... докато отмине бурята е мъдрото поведение. С репчене нито ще уплашим някого, нито друг ще ни е благодарен.

    14:09 20.01.2026

  • 8 Д-р Ох Боли

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    тази "първа политическа сила" сега с нас в стаята ли е?

    Коментиран от #26

    14:09 20.01.2026

  • 9 Альо, аФторката

    4 5 Отговор
    Искам да ти са изпразня на цайсите

    14:09 20.01.2026

  • 10 а ве връмбари смешни

    14 4 Отговор
    искате да предизвикате тръмп да наложи и на бг мита ли
    както на 8 държави

    14:12 20.01.2026

  • 11 провинциалист

    11 1 Отговор
    Е да де, ама като се окаже, че нарушаването на териториалната цялост на Гренландия е демократично, евроатлантическо и с него се ограничава руското влияние и путинизацията, какво правим?

    14:12 20.01.2026

  • 12 Я. Станев

    7 2 Отговор
    Благодарим ,че под тази статия може да се коментира . Под предишната на Вигенин и на много други като на Възраждане не може . Бихте ли обяснили какъв е все пак критерия или е политически неудобно ?

    Коментиран от #24

    14:13 20.01.2026

  • 13 Стойчо Пополеков

    7 7 Отговор
    Сумата по аферата „Боташ“ се равнява на минимум 4 млрд. лв. загуба в полза на Турция. Това е равно на около 5 напълно оборудвани национални детски болници - при цена от 800 млн. лв. на болница.
    Вместо незабаван арест, присъда и затвор, пак празни приказки и обещания за ново светло бъдеще!

    14:16 20.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Защо трябва да се бутаме в отбора на губещите?

    14:17 20.01.2026

  • 16 ПП ДБ

    11 1 Отговор
    Вместо да пратим цялата армия там ние се снижавеме.Путин е замесен.Тук не е Москва!Да на боклука не на чистотата.

    14:17 20.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Да залагаш на Урсула не е много умен залог.

    14:19 20.01.2026

  • 19 Мммм

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Бяха първи. Видяхме ги колко могат. Следващият, моля!

    14:21 20.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ...

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Руски колхозник":

    Ще ни клатят кайсиите с гъz

    14:23 20.01.2026

  • 22 НИКАКВО

    6 0 Отговор
    ИЗВАЖДАНЕ ОТ "МАГНИТСКИ ".
    А НАПРАВО НАТИКВАНЕ ЗАД РЕШЕТКИТЕ.

    14:24 20.01.2026

  • 23 иван костов

    6 1 Отговор
    Защо се бави делото срещу обвиняемите Мирчев и Божанов?☹️

    14:25 20.01.2026

  • 24 Факти БГ

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Я. Станев":

    Здравейте. Ние не предоставяме възможност на сояджии да ни разказват мокрите си сънища. Опитайте в ОФФе Нюз и Клуб Зет.

    14:25 20.01.2026

  • 25 Тодор

    8 1 Отговор
    Не съм за Тръмп, но ще поставя един реторичен въпрос:
    - Божанов, ако Турция поиска Кърджалийска област или Сърбия Видинска област на ЕС ли ще разчиташ да ни защити...както изпратиха 8 държави по 15 войника в Гренландия /че Германия даже на втория ден си ги отзова/, така ли и нас ще ни пазат?
    И Тръмп няма да прати американци да ни защитават, Русия също. Никой в света няма да помага. Ние сами трябва да си направим армия силна колкото на Израел напр. /те имат население почти колкото нас/. Само че как ще я направим силна тази армия след като лица като Божанов и сие от ППДБ, Бойко, Пеевски ни пращат оръжията в Украйна без пари, теглят 2 млрд и 400 млн лева заем за Украйна вместо за нашата армия и т.н.
    На приказки сте много силни за единна Европа, но реалността е друга розови атлантенца !

    14:27 20.01.2026

  • 26 Тодор

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Д-р Ох Боли":

    "До коментар 1 от "Българин":

    тази "първа политическа сила" сега с нас в стаята ли е?"

    Не, човека е легнал за следобедна дрямка и в момента сънува...

    14:29 20.01.2026

  • 27 Некой си

    2 2 Отговор
    Снимка като от пиеса на Горки "На дъното" - единият мазен, некъпан... другият - половин пръст чело след три пластични хирургични намеси.
    Липсва джуджето Румпи от "Призраци под виенското колело".

    14:36 20.01.2026

  • 28 Жоро

    2 3 Отговор
    Радев ви взе хляба и сега ревете яко!Хахахахахахаха.Нещастници!

    14:42 20.01.2026

  • 29 първа е

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    отзад напред.

    14:46 20.01.2026

  • 30 Моарейн

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Първа по какво? По некадърност, по некомпетентност, по липса на елементарна представа за последиците от собствените действия, по арогантност, по омраза към собствения си народ? По тези показатели имат галактическа преднина. За нещо смислено не ги търсете.

    Коментиран от #38

    14:48 20.01.2026

  • 31 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Чия е Гренландия, ппдб-ли? 😂

    14:48 20.01.2026

  • 32 Папагали

    4 1 Отговор
    Управихте Украйна сега е ред на Гренландия

    14:49 20.01.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    От този момент влизаме в "Гинес" - държава
    без правителство,
    без държавен бюджет,
    без главен прокурор,
    без валута,
    без парламент,
    а вече и без президент!

    14:52 20.01.2026

  • 34 Цвете

    2 0 Отговор
    НИЕ ЩЕ ГИ СНИШИМ ДО ТАКАВА СТЕПЕН, ЧЕ НЯМА ДА МРЪДНАТ НА НИКЪДЕ.МНОГО МИНА, МАЛКО ОСТАНА.КОКО И ПИПИ ЩЕ РАЗКАЗВАТ ,КАКВИ СА ГИ ВЪРШИЛИ СРЕЩУ НАС БЪЛГАРИТЕ. 🙄🤔🙄🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    14:55 20.01.2026

  • 35 Цвете

    1 0 Отговор
    НИЕ ЩЕ ГИ СНИШИМ ДО ТАКАВА СТЕПЕН, ЧЕ НЯМА ДА МРЪДНАТ НА НИКЪДЕ.МНОГО МИНА, МАЛКО ОСТАНА.КОКО И ПИПИ ЩЕ РАЗКАЗВАТ ,КАКВИ СА ГИ ВЪРШИЛИ СРЕЩУ НАС БЪЛГАРИТЕ. 🙄🤔🙄🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    14:57 20.01.2026

  • 36 Евродебил

    0 0 Отговор
    Аз апелирам към костовци,да обявят война на САЩ.Ако не знаят как да го направят с пасито да поровят из документите на Богдан Филов и да препишат меморандума.Видния евроатлантик(бивш комунист) Елена поп Тодорова да го връчи на американците и да удари по масата.Останалото да оставят на нашата славна армия,флот и бойна авиация.

    14:57 20.01.2026

  • 37 Хаха

    0 0 Отговор
    Никой не се внушава за Гренландия. А точно ППДБ подкрепиха Радев за втори мандат след като беше казал, че Крим е руски.

    15:00 20.01.2026

  • 38 Лан Мандрагоран

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Моарейн":

    Моарейн, първа е и по национално предателство, справка - изнасяните държавни тайни за С. Македония от Весела Чернева, съветник на премиера Петков.

    15:00 20.01.2026

  • 39 Абе, питам

    0 0 Отговор
    защо нямам възможност, да коментирам единствено статии писани за Вигенин? Чакам отговор от редакцията.

    15:00 20.01.2026

  • 40 Смятай

    1 0 Отговор
    Помня просто Киро как беше опънал едно плакатче, на което пишеше "С вас сме г-н президент" и как ген. Атанасов в едно интервю по телевизията каза, че нямал забележки към Радев.

    15:04 20.01.2026

  • 41 Газ

    1 0 Отговор
    Костовистите да припомнят как навремето Костов продаде българските златни залежи на канадска компания с руски собственици.

    15:05 20.01.2026

