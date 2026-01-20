„Да, България“: Снишаването на правителство ни за Гренландия с надежда политици да бъдат извадени от „Магнитски“ е жалко

В светлината на предстоящата среща на върха на европейските лидери по отношение на Гренландия, България трябва да заеме ясна позиция за гарантиране на териториалната цялост на всяка една държава-членка. Решенията за бъдещето на всяка суверенна държава трябва да се вземат от нейния народ, а не да се налагат от външна сила. Това заявяват от "Да, България" и допълват:

Единен и силен Европейски съюз е единствената дългосрочна гаранция за сигурността в Европа, за сигурността на България и България е длъжна да участва в сериозни усилия за постигане на това.

Принципът на териториалната неприкосновеност е фундаментална гаранция за свободата и суверенитета на всяка държава, включително на нашата собствена България.

Само заедно в силен Европейски съюз, който не допуска да бъде шантажиран и подлаган на натиск, ние българите можем да се чувстваме свободни и сигурни и да гарантираме суверенитета на България.

Нашето партньорство със Съединените американски щати има дълбока ценностна основа и дългосрочна стратегическа визия. Ние винаги ще работим за развитие на приятелството между България и Америка.

И именно в името на съхраняването на НАТО като съюз на свободни, цивилизовани и равноправни партньори, сега ние трябва да заемем ясна позиция, която очертава границите на допустимото и недопустимото и защитава ценностите на свободата и законността.

Снишаването на българското правителство с надежда политически лица да бъдат извадени от санкционния списък за корупция “Магнитски” е жалко и недостойно.

Призоваваме правителството да заеме отговорна позиция в предстоящото на 22 януари заседание на членовете на Европейския съвет като изрази своята солидарност с Дания и Гренландия и покаже, че България може да носи отговорност за европейската сигурност и единство. Само на тази основа можем да разчитаме на същата солидарност спрямо нас самите.

Винаги сме работили за това България да изпълнява пълноценно своите съюзнически отговорности в рамките на НАТО. Това и занапред ще бъде един от основните ни приоритети. И точно затова днес имаме самочувствието да призовем българското правителство да, да заеме позиция на солидарност с Европейския съюз, включително в безспорно необходимото сериозно засилване на мерките за гарантиране на сигурността на Арктика.