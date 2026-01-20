„Да, България“: Снишаването на правителство ни за Гренландия с надежда политици да бъдат извадени от „Магнитски“ е жалко

В светлината на предстоящата среща на върха на европейските лидери по отношение на Гренландия, България трябва да заеме ясна позиция за гарантиране на териториалната цялост на всяка една държава-членка. Решенията за бъдещето на всяка суверенна държава трябва да се вземат от нейния народ, а не да се налагат от външна сила. Това заявяват от "Да, България" и допълват:
Единен и силен Европейски съюз е единствената дългосрочна гаранция за сигурността в Европа, за сигурността на България и България е длъжна да участва в сериозни усилия за постигане на това.
Принципът на териториалната неприкосновеност е фундаментална гаранция за свободата и суверенитета на всяка държава, включително на нашата собствена България.
Само заедно в силен Европейски съюз, който не допуска да бъде шантажиран и подлаган на натиск, ние българите можем да се чувстваме свободни и сигурни и да гарантираме суверенитета на България.
Нашето партньорство със Съединените американски щати има дълбока ценностна основа и дългосрочна стратегическа визия. Ние винаги ще работим за развитие на приятелството между България и Америка.
И именно в името на съхраняването на НАТО като съюз на свободни, цивилизовани и равноправни партньори, сега ние трябва да заемем ясна позиция, която очертава границите на допустимото и недопустимото и защитава ценностите на свободата и законността.
Снишаването на българското правителство с надежда политически лица да бъдат извадени от санкционния списък за корупция “Магнитски” е жалко и недостойно.
Призоваваме правителството да заеме отговорна позиция в предстоящото на 22 януари заседание на членовете на Европейския съвет като изрази своята солидарност с Дания и Гренландия и покаже, че България може да носи отговорност за европейската сигурност и единство. Само на тази основа можем да разчитаме на същата солидарност спрямо нас самите.
Винаги сме работили за това България да изпълнява пълноценно своите съюзнически отговорности в рамките на НАТО. Това и занапред ще бъде един от основните ни приоритети. И точно затова днес имаме самочувствието да призовем българското правителство да, да заеме позиция на солидарност с Европейския съюз, включително в безспорно необходимото сериозно засилване на мерките за гарантиране на сигурността на Арктика.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #8, #19, #29, #30
14:06 20.01.2026
2 Трол
14:07 20.01.2026
3 Българин
14:08 20.01.2026
4 Георги
14:08 20.01.2026
5 Смър за пепедеберасите
14:08 20.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Снишаване
14:09 20.01.2026
8 Д-р Ох Боли
До коментар #1 от "Българин":тази "първа политическа сила" сега с нас в стаята ли е?
Коментиран от #26
14:09 20.01.2026
9 Альо, аФторката
14:09 20.01.2026
10 а ве връмбари смешни
както на 8 държави
14:12 20.01.2026
11 провинциалист
14:12 20.01.2026
12 Я. Станев
Коментиран от #24
14:13 20.01.2026
13 Стойчо Пополеков
Вместо незабаван арест, присъда и затвор, пак празни приказки и обещания за ново светло бъдеще!
14:16 20.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Последния Софиянец
14:17 20.01.2026
16 ПП ДБ
14:17 20.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Последния Софиянец
14:19 20.01.2026
19 Мммм
До коментар #1 от "Българин":Бяха първи. Видяхме ги колко могат. Следващият, моля!
14:21 20.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ...
До коментар #6 от "Руски колхозник":Ще ни клатят кайсиите с гъz
14:23 20.01.2026
22 НИКАКВО
А НАПРАВО НАТИКВАНЕ ЗАД РЕШЕТКИТЕ.
14:24 20.01.2026
23 иван костов
14:25 20.01.2026
24 Факти БГ
До коментар #12 от "Я. Станев":Здравейте. Ние не предоставяме възможност на сояджии да ни разказват мокрите си сънища. Опитайте в ОФФе Нюз и Клуб Зет.
14:25 20.01.2026
25 Тодор
- Божанов, ако Турция поиска Кърджалийска област или Сърбия Видинска област на ЕС ли ще разчиташ да ни защити...както изпратиха 8 държави по 15 войника в Гренландия /че Германия даже на втория ден си ги отзова/, така ли и нас ще ни пазат?
И Тръмп няма да прати американци да ни защитават, Русия също. Никой в света няма да помага. Ние сами трябва да си направим армия силна колкото на Израел напр. /те имат население почти колкото нас/. Само че как ще я направим силна тази армия след като лица като Божанов и сие от ППДБ, Бойко, Пеевски ни пращат оръжията в Украйна без пари, теглят 2 млрд и 400 млн лева заем за Украйна вместо за нашата армия и т.н.
На приказки сте много силни за единна Европа, но реалността е друга розови атлантенца !
14:27 20.01.2026
26 Тодор
До коментар #8 от "Д-р Ох Боли":"До коментар 1 от "Българин":
тази "първа политическа сила" сега с нас в стаята ли е?"
Не, човека е легнал за следобедна дрямка и в момента сънува...
14:29 20.01.2026
27 Некой си
Липсва джуджето Румпи от "Призраци под виенското колело".
14:36 20.01.2026
28 Жоро
14:42 20.01.2026
29 първа е
До коментар #1 от "Българин":отзад напред.
14:46 20.01.2026
30 Моарейн
До коментар #1 от "Българин":Първа по какво? По некадърност, по некомпетентност, по липса на елементарна представа за последиците от собствените действия, по арогантност, по омраза към собствения си народ? По тези показатели имат галактическа преднина. За нещо смислено не ги търсете.
Коментиран от #38
14:48 20.01.2026
31 стоян георгиев
14:48 20.01.2026
32 Папагали
14:49 20.01.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
без правителство,
без държавен бюджет,
без главен прокурор,
без валута,
без парламент,
а вече и без президент!
14:52 20.01.2026
34 Цвете
14:55 20.01.2026
35 Цвете
14:57 20.01.2026
36 Евродебил
14:57 20.01.2026
37 Хаха
15:00 20.01.2026
38 Лан Мандрагоран
До коментар #30 от "Моарейн":Моарейн, първа е и по национално предателство, справка - изнасяните държавни тайни за С. Македония от Весела Чернева, съветник на премиера Петков.
15:00 20.01.2026
39 Абе, питам
15:00 20.01.2026
40 Смятай
15:04 20.01.2026
41 Газ
15:05 20.01.2026