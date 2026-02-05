Окончателно: Депутатите ограничиха броя на секциите за гласуване в страни извън ЕС до 20

Парламентът прие окончателно на второ четене промяната в Изборния кодекс, според която в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна, предават от БТА.
От "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) предлагаха секциите вместо 20 да са 100, но предложението не беше подкрепено в пленарната зала.
По време на дебата Джейхан Ибрямов ("Алианс за права и свободи") предложи секциите извън ЕС да бъдат 70, а не 20, но и това беше отхвърлено.
Гюнай Хюсмен (ГЕРБ – СДС) предложи секциите да бъдат ограничени до 30, но и това предложение не беше прието.
Със 117 гласа „за“, 82 „против“ и 10 „въздържал се“, парламентът прие първоначалното предложение на „Възраждане“ за ограничаване на секциите до 20. Избирателни секции извън дипломатическите или консулските представителства ще се образуват въз основа на не по-малко от 40 заявления за гласуване, решиха депутатите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нннн
Някои демократични европейски държави забраняват гласуването в чужбина.
Коментиран от #41
20:17 05.02.2026
2 и кво
20:17 05.02.2026
3 Възраждаме Новото Начало
20:17 05.02.2026
4 Хохо Бохо
А роднините им в България ще изметат Възраждане...
20:19 05.02.2026
5 604
20:23 05.02.2026
6 Красимир Петров
20:26 05.02.2026
7 ДрайвингПлежър
отново ще повторя - гласуване само в България и то ако си пребивавал постоянно на територията минимум 6 месеца преди изборите (служебни командировки се изключват).
Всеки има право да преследва личното си щастие в чужбина, но нека не взима решения за хората останали и борещи се тук! Връща се, пече се на същия чекор и тогава си получава правото на вот!
Коментиран от #59
20:27 05.02.2026
8 Край
Така веднага НАП ще може да каже точните избирателни списъци.
Коментиран от #14
20:30 05.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Съгласен съм,
До коментар #10 от "Софийски селянин,":но защо "възрожденците" не предлагат точно това?
Коментиран от #43
20:37 05.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Няма край на тпотията
До коментар #8 от "Край":Българите в чужбина са най-големият инвеститор в България, колега. Информация ти давам..
Коментиран от #16, #23
20:46 05.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ой какие глупасти
До коментар #14 от "Няма край на тпотията":виж 15 че не ми се пише пак!
20:47 05.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 стига с тия опорки
До коментар #13 от "тп като гз":ганчовци сте всички гастербайтери !!! лижете чужди задници за смешни пари правите се на богати и идвате тук да си правите зъбите щото сте много богати а сте чисти селтаци инто ефоистични така че не ми се прави на умен и лижи там задниците които обслужваш!!!
20:50 05.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 вече го писах
Коментиран от #32
21:00 05.02.2026
22 Комунистически ценности
1) Комунистите ограбиха земята на двамата ми дедовци и си направиха ТКЗС.
2) Комунистите станаха собственици на всичко - Курорти, Банки, Земя.
3) Комунистите унищожиха Българския Лев.
4) Комунистите не позволяват повече на Българина да е Българин - нямаш право на глас.
Кой има право на глас?
Отговор:
Само управляващите комунисти!
Коментиран от #24, #62
21:01 05.02.2026
23 В ЕС нищо не се ограничава !
До коментар #14 от "Няма край на тпотията":В САЩ и във Великобритания те и без друго не гласували. Само 6% избирателна активност. Никой не ги ограничава. В Турция също вече почти няма българи. Те си идват и си гласуват тука и без друго. Няма проблем.
21:06 05.02.2026
24 604
До коментар #22 от "Комунистически ценности":забрави:
кой ми сръа в гащурята - комунистите!
21:07 05.02.2026
25 Минувач
До коментар #19 от "хаха":Пич, айде малко по-сериозно, а?
Първо - всички тези промени са само за държави извън ЕС!
Второ - сумата за 2024 постъпили пари от чужбина е 1.32 милиарда евро ОБЩО! Повечето са от Германия и Испания, т.е. в ЕС. САЩ са на трето място, а Турция много назад. От Англия са 109 милиона евро, т.е. под 10% от общата сума. Та, когато пишеш за пари от чужбина, първо разбери, че тук говорим само за Турция, САЩ и Англия с намалението на секциите. Другите държави са или извън ЕС, или секциите и досега са си били под 20!
Коментиран от #37
21:08 05.02.2026
26 Майчице Свята
21:09 05.02.2026
27 Майчице Свята
21:09 05.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Майчице Свята
21:10 05.02.2026
30 Майчице Свята
21:11 05.02.2026
31 Тоалетната хартия
21:12 05.02.2026
32 Децата искаха да участват в игри в мола
До коментар #21 от "вече го писах":Майката се видя принудена да им превежда а бащата осъзна вината си и гледаше покрусен. Не бяха научили децата си на български. А децата чудесни като всички българчета. Искаха да общуват. Но не знаят езика. Мисля че са от Канада.
Коментиран от #34
21:12 05.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Тоалетната хартия
До коментар #32 от "Децата искаха да участват в игри в мола":Таааа, какви българи са тия, че да гласуват и да определят съдбата на мен и децата ми??!!
21:15 05.02.2026
35 Майчице Свята
Паисий знаейки идеите на Евгени се обръща към него с думите "Ооо Неразумний Юроде, защо се срамиш да се наречеш Българин?" Не към някой друг, а именно към Идеологията на Евгени за извращение към Българската История изказва тези думи.... Та и затова днеска можем да се обърнем към паричните историографи - управляващи комунисти със думите: "Ооо Неразумни Комунистически Юроди - зашо се срамите да се наречете Българи?
21:16 05.02.2026
36 Българите ако друго не могат да правят
21:16 05.02.2026
37 Пича
До коментар #25 от "Минувач":Пичче, а в тия пари влизат ли всички скрити по дупките на преминаващите през сухопътните граници?? Щото от 1 млрд да не станат реално 10 млрд..
Аз просто отговарям на умника с идеята за тва кой да гласува и кой не..
21:17 05.02.2026
38 Ясно
21:18 05.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Мизиец
21:22 05.02.2026
41 Азз
До коментар #1 от "нннн":Напомням - никоя друга държава освен България няма толкова много прокудени в чужбина!
21:22 05.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Уседналост
До коментар #11 от "Съгласен съм,":Има само за местните избори. По закон.
21:24 05.02.2026
44 Анонимен
21:25 05.02.2026
45 Майчице Свята
Тука има, тука няма. Играе се игра голяма. Софята има, Провинцията няма.
Има, няма. Всяка петилетка дилъри подменят, та масите да не се досетят.
Избори. Провинция на Бога за късмет се моли. Да, не? Отново София ще е!
21:26 05.02.2026
46 Майчице Свята
Софиьо, Родино красна! Зъвети мои съхрънете, паметници Руски вий строете,
Цялътъ стрънъ зъ Софията дъ ръботи, Провинциътъ дъ гo карът нъ къртофи.
Нашите другaри с купони и кредитите безотчетни, имоти краднаха безчетни.
21:27 05.02.2026
47 Майчице Свята
Във мизерия сте виждам, но Бог не го молете, столицата вие преместете.
Напаст божия, от склавинските земи червените хлебарки пак са надошли.
Сердиката помня лично я опожарих, заразните хлебарки до крак унищожих.
21:27 05.02.2026
48 Майчице Свята
В Плиска, Търново, Преслав, столицата преместете, или нова съградете.
Склавински паразити щом полазят, смучат кръв и само с огън се оправят.
Опитахме в Сибира, учим ги на азбуки и кръст, а те мастилото крадът.
21:28 05.02.2026
49 Майчице Свята
От степите грабители са надошли, наели са и много роби със червени тоги.
Щитове и саби нарамете, конската опашка извадете, столицата преместете.
На север, изток или юг, далеч от въшкитe червени, направете тез промени.
21:29 05.02.2026
50 Сметката е проста
Само с трийсетина депутати в парламента - систематично и последователно успяват да прокарват политиките си.
За автобусите: Колкото и да му се иска, Пеевски физически не може да докара 70 000 души с автобуси. По 50 места в автобус, това са 1400 автобуса. Как я виждате тая работа? : )
А дори и тези които ще докара - поне ще гласуват само веднъж в България - а не както досега и в Турция и после в България същия ден - както беше досега!
Така че в следващото народно събрание ще има най-малко 3-4 турски депутата по-малко.
Честито!
21:29 05.02.2026
51 Майчице Свята
Земи ви aнадолци взеха, но степните хлебарки са папазити много по-опасни.
Столицата променете, Триадица мирише зле. Папазитите с жълтици подмамете,
на каруците железни товарете, с мошениците Комунисти в Деарбекира на катурга.
21:31 05.02.2026
52 Майчице Свята
Благи думи заговори и сърцата ни разтвори. Дявoли с раса се крият тука.
Лукавите в лъскавите возила се возят, не на Бог, на комунистите се молят.
В Триадица намерили са те добра опора, а столица покварна не ви трябва.
21:32 05.02.2026
53 Дедо
21:32 05.02.2026
54 Майчице Свята
Гледат те, не могат да повярват, в окова нова пак нахлузили са го народа.
В София са се събрали, уж българи се пишат, с портрети наши все се кичат,
а червените хлебарки управляват тука. Народ спасете, столицата си сменете.
21:33 05.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Майчице Свята
Стoлицата преместете, комунисти изловете, в Дунав с шлепове изпроводете.
Умъpтвяваха ни бавно те, с нокти копаехме окoпи, избиха ни с дебели сoпи.
Скeлетите ни са пръснати навpед, изпoчупени, прегpизани от свинcки????
21:38 05.02.2026
57 Факти
21:45 05.02.2026
58 Майчице Свята
Вожд. Харизма. Път. Прогрес.
Банско. Писти. Интерес.
Дюни. Бонуси. Кумец.
Референдум. Ток. АЕЦ.
Истамбул. Аспен. Гаф.
Изявление. Масраф.
Ролекс. Москва. Кръст. Синод.
Литургия. Храм. Възход.
Ленин. Доходи. Числа.
Приходи. Бюджет. Тесла.
Босфор. TB. Листопад.
Рейтинг. Медии. Диктат.
Мечки. Рожен. Стадион.
Мач. Победа. Шампион.
Тигри. Футбол. Еърбъс.
Перник. Мъка. Земетръс.
Криза. Майчински. Позор.
Цаца. Избор. Прокурор.
Гаф. Принуда. Прецедент.
Клетва. Хумор. Президент.
Инфраструктура. Тръба.
Газ. Печалба. Веселба.
Път. Путин. Интервю.
Слава. Блясък. Дежа вю.
Урни. Битка. Мат’риал.
Яне. Марешки. Парцал.
Лято. Избори. Сефте.
Бюлетина. Ром. Кюфте.
21:47 05.02.2026
59 Разбъркване на имената на партиите след
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":Гласуване по име на партия, без номера й
Правилно е предложението на Възраждане. Бюлетините да са без номера. Всеки да търси на екрана името на партията, за която иска да гласува. Ако не можеш да четеш I am sorry.
21:49 05.02.2026
60 Майчице Свята
Това е най-пълната дефиниция на свободата,
над която толкова си блъска умът светът!
С в о б о д а!...
Смъpтта на метафорите
Не е тъй мъчително давeнето -
а опитът да се изскочи.
Удaвникът - казват - три пъти
с лице - към небето сочи.
И после потъва завинаги -
в тази ужасна бездна,
където сам Бог го прегръща -
и всяка надежда изчезва.
21:51 05.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 провинциалист
До коментар #22 от "Комунистически ценности":Твоите комунисти имат толкова общо с комунизма, колкото и днешните ни демократи с демокрацията.
22:03 05.02.2026
63 иво
22:15 05.02.2026
64 Хавзис
22:31 05.02.2026
65 Идеално
03:22 06.02.2026
66 Луд
05:55 06.02.2026