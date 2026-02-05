Окончателно: Депутатите ограничиха броя на секциите за гласуване в страни извън ЕС до 20

Парламентът прие окончателно на второ четене промяната в Изборния кодекс, според която в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна, предават от БТА.

От "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) предлагаха секциите вместо 20 да са 100, но предложението не беше подкрепено в пленарната зала.

По време на дебата Джейхан Ибрямов ("Алианс за права и свободи") предложи секциите извън ЕС да бъдат 70, а не 20, но и това беше отхвърлено.

Гюнай Хюсмен (ГЕРБ – СДС) предложи секциите да бъдат ограничени до 30, но и това предложение не беше прието.

Със 117 гласа „за“, 82 „против“ и 10 „въздържал се“, парламентът прие първоначалното предложение на „Възраждане“ за ограничаване на секциите до 20. Избирателни секции извън дипломатическите или консулските представителства ще се образуват въз основа на не по-малко от 40 заявления за гласуване, решиха депутатите.