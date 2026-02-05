Новини
България »
Всички градове »
Окончателно: Депутатите ограничиха броя на секциите за гласуване в страни извън ЕС до 20

Окончателно: Депутатите ограничиха броя на секциите за гласуване в страни извън ЕС до 20

5 Февруари, 2026 20:12 1 636 66

  • депутати-
  • второ четене-
  • секции-
  • гласуване-
  • страни-
  • ес

Със 117 гласа „за“, 82 „против“ и 10 „въздържал се“, парламентът прие първоначалното предложение на „Възраждане“ за ограничаване на секциите до 20. Избирателни секции извън дипломатическите или консулските представителства ще се образуват въз основа на не по-малко от 40 заявления за гласуване, решиха депутатите

Окончателно: Депутатите ограничиха броя на секциите за гласуване в страни извън ЕС до 20 - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Парламентът прие окончателно на второ четене промяната в Изборния кодекс, според която в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна, предават от БТА.

От "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) предлагаха секциите вместо 20 да са 100, но предложението не беше подкрепено в пленарната зала.

По време на дебата Джейхан Ибрямов ("Алианс за права и свободи") предложи секциите извън ЕС да бъдат 70, а не 20, но и това беше отхвърлено.

Гюнай Хюсмен (ГЕРБ – СДС) предложи секциите да бъдат ограничени до 30, но и това предложение не беше прието.

Със 117 гласа „за“, 82 „против“ и 10 „въздържал се“, парламентът прие първоначалното предложение на „Възраждане“ за ограничаване на секциите до 20. Избирателни секции извън дипломатическите или консулските представителства ще се образуват въз основа на не по-малко от 40 заявления за гласуване, решиха депутатите.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нннн

    53 8 Отговор
    Напомням:
    Някои демократични европейски държави забраняват гласуването в чужбина.

    Коментиран от #41

    20:17 05.02.2026

  • 2 и кво

    35 4 Отговор
    че 20 секции в турция са достатъчни да държат дъпъсъ в парламента нищо не са променили…!

    20:17 05.02.2026

  • 3 Възраждаме Новото Начало

    44 9 Отговор
    Няма страшно, Шиши ще осигури автобиси до кърджалъка за турските ни сънародниците.

    20:17 05.02.2026

  • 4 Хохо Бохо

    28 26 Отговор
    Възраждане настъпиха мотиката. Лишиха от възможност техните привърженици в чужбина да гласуват.
    А роднините им в България ще изметат Възраждане...

    20:19 05.02.2026

  • 5 604

    14 20 Отговор
    пепетата да се изселват в султаната, ердо ще им даде да гласуват за него!

    20:23 05.02.2026

  • 6 Красимир Петров

    27 14 Отговор
    Възраждане са клонинг на Ново Начало7

    20:26 05.02.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    51 3 Отговор
    И ТОВА Е МНОГО!

    отново ще повторя - гласуване само в България и то ако си пребивавал постоянно на територията минимум 6 месеца преди изборите (служебни командировки се изключват).

    Всеки има право да преследва личното си щастие в чужбина, но нека не взима решения за хората останали и борещи се тук! Връща се, пече се на същия чекор и тогава си получава правото на вот!

    Коментиран от #59

    20:27 05.02.2026

  • 8 Край

    41 2 Отговор
    Гласуване само от български граждани които си плащат данъците и се осигуряват в България. Няма логика с гласа си някой да определя как да се харчат бюджетите на държавата без да внасят в тях. Много е лесно да гласуваш да се качат пенсиите някъде, ако няма да ги плащаш.
    Така веднага НАП ще може да каже точните избирателни списъци.

    Коментиран от #14

    20:30 05.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Съгласен съм,

    23 4 Отговор

    До коментар #10 от "Софийски селянин,":

    но защо "възрожденците" не предлагат точно това?

    Коментиран от #43

    20:37 05.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Няма край на тпотията

    8 22 Отговор

    До коментар #8 от "Край":

    Българите в чужбина са най-големият инвеститор в България, колега. Информация ти давам..

    Коментиран от #16, #23

    20:46 05.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ой какие глупасти

    13 0 Отговор

    До коментар #14 от "Няма край на тпотията":

    виж 15 че не ми се пише пак!

    20:47 05.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 стига с тия опорки

    18 3 Отговор

    До коментар #13 от "тп като гз":

    ганчовци сте всички гастербайтери !!! лижете чужди задници за смешни пари правите се на богати и идвате тук да си правите зъбите щото сте много богати а сте чисти селтаци инто ефоистични така че не ми се прави на умен и лижи там задниците които обслужваш!!!

    20:50 05.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 вече го писах

    19 1 Отговор
    Лятото гледам млади българи с две чудесни деца в мола но нито дума не знаят на български. Българите от чужбина да се вземат в ръце. Поне децата им да учат езика. Един ден може да им потрябва.

    Коментиран от #32

    21:00 05.02.2026

  • 22 Комунистически ценности

    6 9 Отговор
    Значи така:
    1) Комунистите ограбиха земята на двамата ми дедовци и си направиха ТКЗС.
    2) Комунистите станаха собственици на всичко - Курорти, Банки, Земя.
    3) Комунистите унищожиха Българския Лев.
    4) Комунистите не позволяват повече на Българина да е Българин - нямаш право на глас.
    Кой има право на глас?

    Отговор:

    Само управляващите комунисти!

    Коментиран от #24, #62

    21:01 05.02.2026

  • 23 В ЕС нищо не се ограничава !

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Няма край на тпотията":

    В САЩ и във Великобритания те и без друго не гласували. Само 6% избирателна активност. Никой не ги ограничава. В Турция също вече почти няма българи. Те си идват и си гласуват тука и без друго. Няма проблем.

    21:06 05.02.2026

  • 24 604

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Комунистически ценности":

    забрави:
    кой ми сръа в гащурята - комунистите!

    21:07 05.02.2026

  • 25 Минувач

    11 1 Отговор

    До коментар #19 от "хаха":

    Пич, айде малко по-сериозно, а?
    Първо - всички тези промени са само за държави извън ЕС!
    Второ - сумата за 2024 постъпили пари от чужбина е 1.32 милиарда евро ОБЩО! Повечето са от Германия и Испания, т.е. в ЕС. САЩ са на трето място, а Турция много назад. От Англия са 109 милиона евро, т.е. под 10% от общата сума. Та, когато пишеш за пари от чужбина, първо разбери, че тук говорим само за Турция, САЩ и Англия с намалението на секциите. Другите държави са или извън ЕС, или секциите и досега са си били под 20!

    Коментиран от #37

    21:08 05.02.2026

  • 26 Майчице Свята

    3 2 Отговор
    Най-оскъдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век. Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномишленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!

    21:09 05.02.2026

  • 27 Майчице Свята

    2 4 Отговор
    Евгени Българис напускайки Атон отива в Русия и Екатерина Велика го назначава като втори човек в руската църква на новопридобитите земи в съвременна Украйна където е Крим - Малорусия. Освен това става изключително влиятелен в Перебурската Академия на Науките, която е насъбрала доста историци от Прусия. И Евгени Българикус успява да включи Гръцкия Проект, заедно с Имперската политика на Екатерина Велика, така и Фалшификация на Историята

    21:09 05.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Майчице Свята

    2 4 Отговор
    Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномшленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!

    21:10 05.02.2026

  • 30 Майчице Свята

    2 3 Отговор
    Най-осърдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век.

    21:11 05.02.2026

  • 31 Тоалетната хартия

    5 1 Отговор
    Но море помпи в българския парламент....Гласовете от чужбина основно са от туркия, другите от чужбина гласуват за , славуца , и.т.н....няква промяна и всякакви идиоти. Който не живее в България те трябва да гласува, та 20 ами 0 секции трябва да има в чужбина!!!

    21:12 05.02.2026

  • 32 Децата искаха да участват в игри в мола

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "вече го писах":

    Майката се видя принудена да им превежда а бащата осъзна вината си и гледаше покрусен. Не бяха научили децата си на български. А децата чудесни като всички българчета. Искаха да общуват. Но не знаят езика. Мисля че са от Канада.

    Коментиран от #34

    21:12 05.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Тоалетната хартия

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Децата искаха да участват в игри в мола":

    Таааа, какви българи са тия, че да гласуват и да определят съдбата на мен и децата ми??!!

    21:15 05.02.2026

  • 35 Майчице Свята

    2 4 Отговор
    Евгени Български и Паисий Хилендарски живеят по едно и също време в Атон. Има една голяма манипулация в Българската История, че преди Паисий ние българите не сме имали История! България винаги е имала История, още повече че историята на Петър Богдан Башев 100 години преди Паисий възниква като реакция на реформите на патриарх Никон в Русия, с които той започва да унищожава българското влияние на българската история и започват да се пренаписват всички български книги и да се фалшифицират!

    Паисий знаейки идеите на Евгени се обръща към него с думите "Ооо Неразумний Юроде, защо се срамиш да се наречеш Българин?" Не към някой друг, а именно към Идеологията на Евгени за извращение към Българската История изказва тези думи.... Та и затова днеска можем да се обърнем към паричните историографи - управляващи комунисти със думите: "Ооо Неразумни Комунистически Юроди - зашо се срамите да се наречете Българи?

    21:16 05.02.2026

  • 36 Българите ако друго не могат да правят

    3 1 Отговор
    Единствено могат хубави деца да правят. Поне докато са деца. Ако ги възпитаваха цена нямаше да имат българските деца.

    21:16 05.02.2026

  • 37 Пича

    0 5 Отговор

    До коментар #25 от "Минувач":

    Пичче, а в тия пари влизат ли всички скрити по дупките на преминаващите през сухопътните граници?? Щото от 1 млрд да не станат реално 10 млрд..
    Аз просто отговарям на умника с идеята за тва кой да гласува и кой не..

    21:17 05.02.2026

  • 38 Ясно

    3 2 Отговор
    Пуснаха тролове/ ботове да размиват хубавия форум.

    21:18 05.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мизиец

    3 0 Отговор
    На Бойко му дреме на оная работа, кой ще спечели изборите левите или десните партии. Та той нали му е все по средата на двата крака – левия и десния. Най – важното е да спечели тоя с безкожено морковче и с кръгла шапчица на главата.

    21:22 05.02.2026

  • 41 Азз

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "нннн":

    Напомням - никоя друга държава освен България няма толкова много прокудени в чужбина!

    21:22 05.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Уседналост

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Съгласен съм,":

    Има само за местните избори. По закон.

    21:24 05.02.2026

  • 44 Анонимен

    3 2 Отговор
    ПП и ДПС заедно на барикадата

    21:25 05.02.2026

  • 45 Майчице Свята

    0 4 Отговор
    Пролет пука. Чашките разместват, народ към изборните урни го подвеждат.
    Тука има, тука няма. Играе се игра голяма. Софята има, Провинцията няма.
    Има, няма. Всяка петилетка дилъри подменят, та масите да не се досетят.
    Избори. Провинция на Бога за късмет се моли. Да, не? Отново София ще е!

    21:26 05.02.2026

  • 46 Майчице Свята

    0 3 Отговор
    Пролет пука. От правешки ливади Тато измуча, България я дадъх нa Москвa.
    Софиьо, Родино красна! Зъвети мои съхрънете, паметници Руски вий строете,
    Цялътъ стрънъ зъ Софията дъ ръботи, Провинциътъ дъ гo карът нъ къртофи.
    Нашите другaри с купони и кредитите безотчетни, имоти краднаха безчетни.

    21:27 05.02.2026

  • 47 Майчице Свята

    0 2 Отговор
    Пролет пука. A небето се отвори, и Крум със глас дълбок ни проговори.
    Във мизерия сте виждам, но Бог не го молете, столицата вие преместете.
    Напаст божия, от склавинските земи червените хлебарки пак са надошли.
    Сердиката помня лично я опожарих, заразните хлебарки до крак унищожих.

    21:27 05.02.2026

  • 48 Майчице Свята

    0 2 Отговор
    Пролет пука. Далеч зад облачното було, кимат със глави от клана Дуло.
    В Плиска, Търново, Преслав, столицата преместете, или нова съградете.
    Склавински паразити щом полазят, смучат кръв и само с огън се оправят.
    Опитахме в Сибира, учим ги на азбуки и кръст, а те мастилото крадът.

    21:28 05.02.2026

  • 49 Майчице Свята

    0 2 Отговор
    Пролет пука. Асеневци и те помагат, българите славят, съвети да добавят.
    От степите грабители са надошли, наели са и много роби със червени тоги.
    Щитове и саби нарамете, конската опашка извадете, столицата преместете.
    На север, изток или юг, далеч от въшкитe червени, направете тез промени.

    21:29 05.02.2026

  • 50 Сметката е проста

    5 1 Отговор
    Браво на Възраждане!
    Само с трийсетина депутати в парламента - систематично и последователно успяват да прокарват политиките си.
    За автобусите: Колкото и да му се иска, Пеевски физически не може да докара 70 000 души с автобуси. По 50 места в автобус, това са 1400 автобуса. Как я виждате тая работа? : )
    А дори и тези които ще докара - поне ще гласуват само веднъж в България - а не както досега и в Турция и после в България същия ден - както беше досега!
    Така че в следващото народно събрание ще има най-малко 3-4 турски депутата по-малко.
    Честито!

    21:29 05.02.2026

  • 51 Майчице Свята

    0 2 Отговор
    Пролет пука. Шишманците народа си не изоставят, от иго красно да ни вадят.
    Земи ви aнадолци взеха, но степните хлебарки са папазити много по-опасни.
    Столицата променете, Триадица мирише зле. Папазитите с жълтици подмамете,
    на каруците железни товарете, с мошениците Комунисти в Деарбекира на катурга.

    21:31 05.02.2026

  • 52 Майчице Свята

    0 2 Отговор
    Пролет пука. Видение се появи. С кръст в ръката Патриарх Евтимий се яви.
    Благи думи заговори и сърцата ни разтвори. Дявoли с раса се крият тука.
    Лукавите в лъскавите возила се возят, не на Бог, на комунистите се молят.
    В Триадица намерили са те добра опора, а столица покварна не ви трябва.

    21:32 05.02.2026

  • 53 Дедо

    2 1 Отговор
    Всичко е заради Пеевски. Иска да ограничи избирателите на Доган от Турция. Става въпрос за 40 хиляди гласа. Другото е ,че тези в Англия и САЩ гласуваха за ИТН но сега са отвратени от ИТН и вероятно ще гласуват за Радев. Общо взето Пеевски , Борисов и ИТН разчитат да спечелят изборите с гласовете на купения ромски вот и 600 хиляди държавни служители ,копито заедно със семействата си ще направят над един милион гласа.

    21:32 05.02.2026

  • 54 Майчице Свята

    1 2 Отговор
    Пролет пука. Левски, Ботев, Захарий, Стамболов събуждат се от сън дълбок.
    Гледат те, не могат да повярват, в окова нова пак нахлузили са го народа.
    В София са се събрали, уж българи се пишат, с портрети наши все се кичат,
    а червените хлебарки управляват тука. Народ спасете, столицата си сменете.

    21:33 05.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Майчице Свята

    0 2 Отговор
    Пролет пука. От Бeлене стенания се чуват, духове на жертви там рoптуват.
    Стoлицата преместете, комунисти изловете, в Дунав с шлепове изпроводете.
    Умъpтвяваха ни бавно те, с нокти копаехме окoпи, избиха ни с дебели сoпи.
    Скeлетите ни са пръснати навpед, изпoчупени, прегpизани от свинcки????

    21:38 05.02.2026

  • 57 Факти

    1 1 Отговор
    Каква ви е ползата от противен бот ?

    21:45 05.02.2026

  • 58 Майчице Свята

    0 2 Отговор
    Вече, де що видя мутра до изборите и лепим следното:

    Вожд. Харизма. Път. Прогрес.
    Банско. Писти. Интерес.
    Дюни. Бонуси. Кумец.
    Референдум. Ток. АЕЦ.

    Истамбул. Аспен. Гаф.
    Изявление. Масраф.
    Ролекс. Москва. Кръст. Синод.
    Литургия. Храм. Възход.

    Ленин. Доходи. Числа.
    Приходи. Бюджет. Тесла.
    Босфор. TB. Листопад.
    Рейтинг. Медии. Диктат.

    Мечки. Рожен. Стадион.
    Мач. Победа. Шампион.
    Тигри. Футбол. Еърбъс.
    Перник. Мъка. Земетръс.

    Криза. Майчински. Позор.
    Цаца. Избор. Прокурор.
    Гаф. Принуда. Прецедент.
    Клетва. Хумор. Президент.

    Инфраструктура. Тръба.
    Газ. Печалба. Веселба.
    Път. Путин. Интервю.
    Слава. Блясък. Дежа вю.

    Урни. Битка. Мат’риал.
    Яне. Марешки. Парцал.
    Лято. Избори. Сефте.
    Бюлетина. Ром. Кюфте.

    21:47 05.02.2026

  • 59 Разбъркване на имената на партиите след

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Гласуване по име на партия, без номера й
    Правилно е предложението на Възраждане. Бюлетините да са без номера. Всеки да търси на екрана името на партията, за която иска да гласува. Ако не можеш да четеш I am sorry.

    21:49 05.02.2026

  • 60 Майчице Свята

    0 0 Отговор
    САМОТНО И СПОКОЙНО ДА СЪЗНАВАШ СИЛАТА СИ!
    Това е най-пълната дефиниция на свободата,
    над която толкова си блъска умът светът!

    С в о б о д а!...

    Смъpтта на метафорите

    Не е тъй мъчително давeнето -

    а опитът да се изскочи.

    Удaвникът - казват - три пъти

    с лице - към небето сочи.

    И после потъва завинаги -

    в тази ужасна бездна,

    където сам Бог го прегръща -

    и всяка надежда изчезва.

    21:51 05.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 провинциалист

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Комунистически ценности":

    Твоите комунисти имат толкова общо с комунизма, колкото и днешните ни демократи с демокрацията.

    22:03 05.02.2026

  • 63 иво

    6 1 Отговор
    Сега като почнат едни автобуси пак с новодомци за по един час, не ти е работа. Всички, дето НЕ са плащали някакъв вид данък в България последната поне една година, директно кръгом и в къщи, и никакво гласуване.

    22:15 05.02.2026

  • 64 Хавзис

    5 0 Отговор
    Хайде сега да махнат и номерата с цифрите пред партиите в листите . Може и да стане едно по-добро място за живеене ,но трябва и изедниците да са наполовина според останал народ.

    22:31 05.02.2026

  • 65 Идеално

    2 1 Отговор
    Аз гласувам в Консулството в Чикаго, така че не ме касае. Добре е да ограничат секциите извън Консулствата, за да намалят фалшивите гласове в Турция. Там повечето не знаят Български. Браво на Възраждане!

    03:22 06.02.2026

  • 66 Луд

    0 0 Отговор
    Всички починали са гласуващи.Затова е направен отделен закон които позволява да се гласува със адресна регистрация часове преди изборите и на поляни без къщти има същото регистрирани .Фактите показаха фрапиращи случаи.Е няма такава избирателна система и във джунглите на Амазонка.

    05:55 06.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол