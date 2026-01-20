Новини
България »
София »
Кънчо Стойчев: С Радев България ще си е в Източна Европа като тип мислене

Кънчо Стойчев: С Радев България ще си е в Източна Европа като тип мислене

20 Януари, 2026 21:36 1 201 37

  • кънчо стойчев-
  • румен радев-
  • президент-
  • оставка-
  • избори-
  • парламент

След изборите възможността Бойко Борисов да партнира на Радев е по-голяма, отколкото ПП-ДБ да са в партньорство с бившия президент

Кънчо Стойчев: С Радев България ще си е в Източна Европа като тип мислене - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаквам Румен Радев да обяви народно движение, а не партия. Това заяви пред БНР социологът Кънчо Стойчев, като прогнозира, че появата на Румен Радев на предсрочните парламентарни избори ще е повод за по-висока избирателна активност.

"Той не е казал, че ще строи партия. В речта, който чухме, нямаше и една дума, която да касае организационни аспекти. Това не е случайно. Той не засегна изобщо организационната тема".

Според него с Радев на политическия терен България ще се завърне там, където ѝ е мястото в политиката - в Източна Европа като тип мислене:

"Защото ние, хората от Източна Европа, много добре помним близкото минало. Западът забравиха миналото, забравиха войната, забравиха тоталитаризма и напуснаха действителността. И Европа с много ускорен темп се движи към катастрофа. Източна Европа се явява прогресивното място в Европа", посочи социологът.

По думите на Кънчо Стойчев след изборите възможността Бойко Борисов да партнира на Радев е по-голяма, отколкото ПП-ДБ да са в партньорство с бившия президент:

"Борисов е много по-опитен и здраво стоящ на земята, не попада в идеологически капани, центристки настроен и с необходимата степен на гъвкавост в политическия процес. Все качества, които липсват на ПП-ДБ", каза той.

Стойчев смята, че тандемът Борисов-Пеевски е бил валиден допреди месец-два: "Влизаме в нови времена и всеки си поема по своя път. И аз съм употребявал често фразата "Борисов и Пеевски", но да ви кажа честно - спирам да я употребявам, защото едно е Борисов, друго е Пеевски".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    48 5 Отговор
    Тиквата е изпратил бай Кънчо да сондира почвата дали Румен ще го вземе на масата или в менюто на масата?

    Коментиран от #10

    21:39 20.01.2026

  • 2 Да бе

    25 4 Отговор
    Цитат от пенсионера на снимката: "По думите на Кънчо Стойчев след изборите възможността Бойко Борисов да партнира на Радев е по-голяма, отколкото ПП-ДБ да са в партньорство с бившия президент".

    Що за идиотия? Радев няма да партнира с герб нн и производните им: пп/дб на костов, възраждане, бсп, итн и пр.

    21:40 20.01.2026

  • 3 Чичо Али Хаменей

    25 4 Отговор
    Когато си в източна Европа и мислиш, ти няма как да си в Западна и да мислиш. Мисленето ти се осъществява в източна Европа.

    21:41 20.01.2026

  • 4 Дори

    11 8 Отговор
    в източна Азия !

    21:41 20.01.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    23 9 Отговор
    Това е вашата комунистическа мечта, "другарю" Стойчев. Да блажите от запада, а да величаете изтока.

    21:43 20.01.2026

  • 6 стига с тоя бе

    18 3 Отговор
    лаладжии

    21:44 20.01.2026

  • 7 Ханко Брат

    11 2 Отговор
    Кънчо и Андрей

    21:46 20.01.2026

  • 8 География

    18 2 Отговор
    България е в най-източната, югоизточна част на Европа. Тоя какво ? Като Американци от Амазонка ли да мислим. Нали ако бяхме като тях ,до сега никой нямаше да иска да става политик , защото ще е утрепан и изчезнал из джунглите. Хунтите ще се сменят една през друга и кой колкото може да убива повече . Или " Велика Нация " тип нарцистичен и нацистки народ с такива водачи. По доходи и сега сме като онези из джунгли и пустини. Остана и климата да стане като в Африка и сме точно на място с голи задници.

    21:46 20.01.2026

  • 9 Стойчев борисов

    16 3 Отговор
    Е бита карта. Точно срещу него Радев вдигна юмрук и каза МУТРИ ВЪН. И АКО ТОЙ СИ ПАРТНИРА СЪС ЕДНА МУТРА БЕЗ БОГ ЗНАЧИ УЖАСНО НИ Е ЛЪГАЛ И ЩЕ БЪДЕ НАКАЗАН ЖЕСТОКО. НЕ СТО ХИЛЯДИ А МИЛИОН ЩЕ ИЗЛЕЗНАТ ПО ПЛОЩАДИТЕ ТУУУПА ШИШ И МНОГО ДРУГИ НА ПРОКУРОР НЕ ВЪВ ВЛАСТА.. ВИЕ ТАМ САМО ПЛЯМПАТЕ И ЗАРАБОТВАТЕ ПО НЕЩО.

    21:50 20.01.2026

  • 10 Абе, чудя се

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Къде е Па?

    Втори ден го няма..

    21:51 20.01.2026

  • 11 Мдаа

    15 2 Отговор
    Борисов може да иска да партнира, но това не означава, че Радев ще е на същото мнение.

    21:52 20.01.2026

  • 12 Шашкънов

    13 2 Отговор
    Ей ,гнусни хора ако въобще може да се нарече човек това нещо. само до преди две седмици друго каканижеше и сега Борисов велик политик и каквото било вече няма да бъде . Зарязваме НН и хващаме да съсипем Радев . Чакай бе социопатолог такъв предсказващ на пачки от хонорар . Нещастник мазен и подъл . Морал нямате и никога не сте имали . И тоя ли е от комунистическо котило или на ДС ?

    21:54 20.01.2026

  • 13 Марио

    15 2 Отговор
    С хора като този ще си мислим че България е съсед на Великобритания а тя е в източна Европа, по точно на балканският полуостров. Каква е тази мания всеки да се прави на това което не е? Типичен пример за човек който не може да мисли но ръси акъл на поразия

    21:56 20.01.2026

  • 14 оня с питон.я

    5 12 Отговор
    Тук е прав. Бойко е гъвкав и е готов всякак да обърне палачинката, стига да може да краде. Спокойно ще се коалира с Плешо и ще управляват заедно. Бойко търпеше фашистките изцепки на инфантилите от ппдб само защото бяха в коалиция. Но сега е време фашистките маргинали да отидат на бунището.

    Коментиран от #16

    21:57 20.01.2026

  • 15 Последния Софиянец

    12 4 Отговор
    Радев и Тръмп са бъдещето а Бойко и Урсула са минало.

    Коментиран от #19

    22:00 20.01.2026

  • 16 Чичо дядко

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "оня с питон.я":

    Кънчо или е спял накриво, или пробва общественото мнение за да разкаже на тиквеник какви са нагласите на офцете 7883

    22:03 20.01.2026

  • 17 Хмм

    12 2 Отговор
    и какво ѝ е на Източна Европа, защото сега с пеевски и борисов сме върхът, дето едно правилно изречение не могат да съставят, а речта отразява мисленето, в момента никой от управляващите не знае дори английски

    22:03 20.01.2026

  • 18 нннн

    9 1 Отговор
    Че България е в Източна Европа, а не на брега на Атлантика, спор няма. Само Атлантиците. спорят.
    Но Борисов и Пеевски се различават като двете страни на монетата. Всъщност, са едно и също.

    22:09 20.01.2026

  • 19 оня с питон.я

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Какво те топли Тръмп? Той не знае къде на картата е кочината, а и не му дреме.

    22:09 20.01.2026

  • 20 Абе

    3 10 Отговор
    Мене е страх да не станем част от Турция с Радев. Първо няколко милиарда за Боташ, после Кърджали ще им даде, после половин България и накрая цялата.

    22:13 20.01.2026

  • 21 оня с питон.я

    4 4 Отговор
    На запада му омръзнаха предсрочните избори на Ганю. На Плешо е поставена задача да ги прекрати. Как - зависи от резултатите от изборите. Ако не може сам ще се активират патерици от резерва за сглобка.

    22:14 20.01.2026

  • 22 Щом толкова силно квичат

    7 2 Отговор
    значи че много ги е страх.

    22:24 20.01.2026

  • 23 тоз сериозно ли???

    3 1 Отговор
    че тя и без него си е така бе каун !

    22:24 20.01.2026

  • 24 Хо-ха-ха

    5 1 Отговор
    Ние сме в източна Европа на Балканите и такова трябва да ни е мисленето. Ако се намирахме на остров до Британския мисленето щеше да ни е друго защото друг вид проблеми шяхме да решаваме. Омръзна ми всички да искат да ни уеднаквяват.

    22:25 20.01.2026

  • 25 Айгедотор

    7 2 Отговор
    Поредната словесна диария!! Радев ще ги смаже, всички!

    Коментиран от #33

    22:28 20.01.2026

  • 26 6135

    4 2 Отговор
    Ние сме Европа. Онези другите са западнала Европа.

    22:29 20.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Венета дъщеря на Бойко

    4 0 Отговор
    Гнусен комуняга

    22:34 20.01.2026

  • 30 име

    4 0 Отговор
    Кънчо Стойчев продаде луксозния си хотелски комплекс "Зорница фемили естейтс"

    22:35 20.01.2026

  • 31 И тоя ли

    5 0 Отговор
    ...бе от елитният отбор на голфаджиите?

    22:40 20.01.2026

  • 32 Вацев

    2 0 Отговор
    Този познава колкото и аз.

    22:42 20.01.2026

  • 33 никой

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Айгедотор":

    няма да гласува за радев!!!

    22:44 20.01.2026

  • 34 На бас 👍

    0 3 Отговор
    че ГЕРБ пак ще спечели изборите с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Кой разбрал, разбрал 😆

    22:44 20.01.2026

  • 35 Пловдив

    0 0 Отговор
    Ами супер! Като гледа човек в какви бантустани са се превърнали Париж, Берлин, Лондон, Брюксел и т.н, за сметка на Будапеща, Прага, Братислава, Варшава, иде му да падне на колене и да благодари на Господ, ако остане в Източна Европа!

    22:46 20.01.2026

  • 36 ГЕРБ

    0 1 Отговор
    ПОБЕДА!

    22:47 20.01.2026

  • 37 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Ами по-добре от западнала Европа мислене 😉

    22:47 20.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове