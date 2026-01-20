Новини
България »
София »
КС образува дело за мандата на Борислав Сарафов

КС образува дело за мандата на Борислав Сарафов

20 Януари, 2026 20:56 649 5

  • борислав сарафов-
  • конституционен съд-
  • мандат-
  • главен прокурор

Докладчик е Янаки Стоилов

КС образува дело за мандата на Борислав Сарафов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конституционният съд образува дело, по което трябва да реши дали ограничението от 6 месеца за и.ф. главен прокурор, шеф на ВКС и ВАС, противоречи на конституцията.

Докладчик е Янаки Стоилов. Делото е по питане на съдии от Апелативния съд във Варна. Те го отправиха преди две седмици, но им беше върнато за корекции. Поводът беше постъпило при тях искане от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за възобновяване на дело.

Сега апелативните съдии питат дали противоречи на конституцията чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, пише "24 часа". Въпросният текст гласи следното: При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите.

"Прилагането на оспорената норма към заварения случай създава несъвместимост с конституционните принципи на правовата държава и правната сигурност по чл. 4, ал. 1 и с изискването на чл. 5, ал. 5 от Конституцията нормативните актове да пораждат действие занапред", посочват апелативните съдии от Варна, цитирани от БГНЕС.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Уникална държава.Нямаме президент, парламент, премиер, главен прокурор, валута.

    Коментиран от #3

    21:01 20.01.2026

  • 2 Спецназ

    5 0 Отговор
    И.Ф. Главен е за 6 месеца!
    Конституцията не предвижда удължителни срокове.

    ПРОСРОЧЕНИЯ е НЕЛЕГИТИМЕН!

    Какво има да заседават и умуват.
    Ако на съда или на някой друг не му изнася- да

    анонсира поправки в Конституцията!

    НЯМА КАК!
    Все едно крайната инстанция без право на обжалване
    те осъдила за престъпление да
    лежиш от 3 до 8 и

    Съдията да те осъди на 1.

    НЕма как иначе той ще ти ги излежи, Баце!

    21:07 20.01.2026

  • 3 факт

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Цар си и ти сече пипето. Влез в политиката, ще си полезен, но гледай да не забравиш откъде си тръгнал.

    21:08 20.01.2026

  • 4 ШИШИ Е ГЛАВЕН ПРОКУРОР,ПРЕЗИДЕНТ

    5 0 Отговор
    И всичко останало

    21:09 20.01.2026

  • 5 Шиши и Боко:

    3 0 Отговор
    - Лошо ни е!

    21:12 20.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове