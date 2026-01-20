КС образува дело за мандата на Борислав Сарафов

Конституционният съд образува дело, по което трябва да реши дали ограничението от 6 месеца за и.ф. главен прокурор, шеф на ВКС и ВАС, противоречи на конституцията.

Докладчик е Янаки Стоилов. Делото е по питане на съдии от Апелативния съд във Варна. Те го отправиха преди две седмици, но им беше върнато за корекции. Поводът беше постъпило при тях искане от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за възобновяване на дело.

Сега апелативните съдии питат дали противоречи на конституцията чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, пише "24 часа". Въпросният текст гласи следното: При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите.

"Прилагането на оспорената норма към заварения случай създава несъвместимост с конституционните принципи на правовата държава и правната сигурност по чл. 4, ал. 1 и с изискването на чл. 5, ал. 5 от Конституцията нормативните актове да пораждат действие занапред", посочват апелативните съдии от Варна, цитирани от БГНЕС.