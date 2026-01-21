"Правосъдие за всеки" свиква протести в страната срещу Борислав Сарафов

Пред съдебните палати в София, Пловдив, Варна и Бургас тази вечер са планирани протести с искане за смяната на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор, съобщават от БНР.

В столицата се планира и шествие до сградата на Висшия съдебен съвет, уточниха организаторите от инициативата "Правосъдие за всеки".