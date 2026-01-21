Новини
България »
"Правосъдие за всеки" свиква протести в страната срещу Борислав Сарафов

"Правосъдие за всеки" свиква протести в страната срещу Борислав Сарафов

21 Януари, 2026 07:38 628 21

  • правосъдие за всеки-
  • протести-
  • градове-
  • борислав сарафов

В столицата се планира и шествие до сградата на Висшия съдебен съвет, уточниха организаторите

"Правосъдие за всеки" свиква протести в страната срещу Борислав Сарафов - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пред съдебните палати в София, Пловдив, Варна и Бургас тази вечер са планирани протести с искане за смяната на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор, съобщават от БНР.

В столицата се планира и шествие до сградата на Висшия съдебен съвет, уточниха организаторите от инициативата "Правосъдие за всеки".


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 0 Отговор
    Опааа....... вчера прогнозирах махането на Сарафов, и още днес се започна !!!

    Коментиран от #11

    07:40 21.01.2026

  • 2 Обективен

    13 1 Отговор
    Ако съдия или магистрат няма два хотела и чака на една заплата от 20 хилки ,се води - клошар

    Коментиран от #3

    07:41 21.01.2026

  • 3 хотелите

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Обективен":

    с водопади или без?

    Коментиран от #10

    07:43 21.01.2026

  • 4 Долу

    5 6 Отговор
    ръцете от Сарафа !

    07:44 21.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    5 1 Отговор
    Не пипайте Сарафа, той е мой !

    Коментиран от #9

    07:46 21.01.2026

  • 7 Тото 1 и Тото 2

    6 3 Отговор
    Бойко и Делян ще бъдат ли и те на протестите срещу Сарафчето ? Или тях ги устройва той да си седи на поста , нищо че е извън правилата !

    07:49 21.01.2026

  • 8 Магнитски

    10 0 Отговор
    Всичкото политик и депутат в България са за джендема!

    07:50 21.01.2026

  • 9 Зайо Байо

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Намагнитен Евроатлантик антисоросоид":

    Ама Сарафов не е ли и на една Тулупеста ТИКВА с Мутренски вид ?

    07:50 21.01.2026

  • 10 сайко килър

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "хотелите":

    За жената на Росен , ако са , значи да са с ВОДОПАД ! За другите може и без !

    07:51 21.01.2026

  • 11 доктор ОХ боли

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ама ще го махат ли пак ? На него май не му пука много-много , че искат да го махат ! И си мълчи .

    Коментиран от #14

    07:53 21.01.2026

  • 12 Пийпинг ТОМ

    4 1 Отговор
    ББ и ДП не позволяват Сарафов да се махне ! Защо ли ? Толкова ли е ценен тоз чиляк ?

    07:54 21.01.2026

  • 13 Ало - Ало.....

    2 0 Отговор
    Имам предложение . Да се махне Сарафов и да сложат на негово място Бойчо и Делян. Или на ротационен принцип , или и двамата заедно , но те да го играят ГЛАВНИ ПРОКУРОРИ !
    Заслужават тази чест , като най-видните , достойни и честни българи , НАЛИ ?!

    07:58 21.01.2026

  • 14 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "доктор ОХ боли":

    Няма как да го махат , защото той си е махнат и е незаконен ! Мисля обаче , че Сарафов ще избяга сам , за да се спасява !

    08:00 21.01.2026

  • 15 Само да попитам

    1 0 Отговор
    Какви ще са протестите????

    Коментиран от #18

    08:03 21.01.2026

  • 16 ма ДУРО

    2 0 Отговор
    Сарафов за да се спаси започва разследване за Боташ /по нареждане от кочината/.

    08:03 21.01.2026

  • 17 Гост

    1 0 Отговор
    Страшен б"ок"лу"к се оказа, деветото джудже и лична слуга на мафията, сарафчо

    08:06 21.01.2026

  • 18 насила дарител

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Само да попитам":

    Ако обичаш , моля те , би ли бил така добър , ако е възможно.....МАХНИ се ! Така ли ?

    08:07 21.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пийпинг ТОМ

    1 0 Отговор
    Ама не трябва ли , за Махането на Сарафов , да се протестира пред една къща в Банкя ???
    Нали там живее човека , който СЛОЖИ Сарафов за глав-прокурор ?!

    08:08 21.01.2026

  • 21 центавос

    0 0 Отговор
    ха ха това направо кърти мивки,никога не е имало и няма да има за всеки,особено пък сега кога дончовърнадивия запад,скороисъдът налинч

    08:10 21.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове