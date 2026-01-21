Новини
Министър Запрянов: Нарастването на разходите за отбрана е неизбежно

Министър Запрянов: Нарастването на разходите за отбрана е неизбежно

21 Януари, 2026

По отношение на закупените изтребители F-16, военният министър заяви, че те летят. Нашите военни пилоти трябва да завършат своето обучение по стандартите на НАТО. Няма как да се претупат правилата, подчерта той

Министър Запрянов: Нарастването на разходите за отбрана е неизбежно - 1
Мария Атанасова

Ще имаме вече натовски въоръжени сили с натовско въоръжение по всички стандарти. Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов пред депутати в Народното събрание. Разликата между МиГ-35 и F-16 е огромна, посочи той.

По отношение на закупените изтребители F-16, военният министър заяви, че те летят. Нашите военни пилоти трябва да завършат своето обучение по стандартите на НАТО. Няма как да се претупат правилата, подчерта той.

Самолетите още не са оперативно готови по натовските правила. Изисква се всеки от осемте изтребителя, за да бъде сертифициран индивидуално, което ще отнеме около 3 години, стана ясно от думите му.

Министърът в оставка Атанас Запрянов посочи, че недокомплект в армията все още има, но той намалява до 2%.

Във връзка с размера на заплатите във въоръжените сили, той заяви, че ние вече сме конкурентни на пазара на труда. Министърът на отбраната подчерта, че добра армия не се постига с посредствени кадри. Той изтъкна, че могат да се похвалят с най-добрите кадри в сферата на киберсигурността и отбраната. И уточни, че ако възнагражденията не са конкурентноспособни, няма да могат да задържат кадрите си.

Необходимо е бюджетът за отбрана да нарасте до 3,5%. Така ще можем да поддържаме хармония в разходите за отбрана - за личен състав, за поддръжка и капиталови разходи. Няма да се справим, ако бюджетът се намали до 2,2. Ако правителството не осигури финансов ресурс, ще трябва да се замразяват проекти. Нарастването на разходите е неизбежно. Всички се въоръжават, обясни министърът на отбраната.


  • 1 Мюмюн

    8 2 Отговор
    ам натовски заплати къде? Я ми покажи един натовец с минималната заплата?

    15:41 21.01.2026

  • 2 Психо

    21 1 Отговор
    МръснаСвиня

    15:41 21.01.2026

  • 3 Тома

    18 1 Отговор
    Запрянка извади ли некролога от джоба бе батко

    15:42 21.01.2026

  • 4 Истината

    22 1 Отговор
    Така ли?......че с кого ще се бием и кой има хабер от нас

    15:44 21.01.2026

  • 5 Деций

    20 1 Отговор
    Изчезвай некролог,от такива като теб ,заплатажии няма пари за младите.Цял живот сте били едни кърлежи,безполезни твари които съществуват заради собственото си съществуване.Затвор за вас продажни твари,маса боклук купихте с оскъдните пари на гражданите пълнейки складове и хангари с военна скраб!

    15:44 21.01.2026

  • 6 03455

    14 0 Отговор
    Ще събираме повече капачки!

    15:44 21.01.2026

  • 7 БГР

    18 1 Отговор
    Имаме цели 8 самолета обаче още 3 години няма да летят.

    Няма такъв филм и такива будали като у нас.

    Коментиран от #29

    15:46 21.01.2026

  • 8 мдаааа

    2 9 Отговор
    Така е .. Но интересното е , че и рублите на другарите от Габровският Балкан ще свършат работа . Или не плащат данъци ?

    15:47 21.01.2026

  • 9 Абе като гледам и

    18 1 Отговор
    ти не си за армията , че бая дърт ми се виждаш.Защо не си гледаш старините и пенцията ами си тръгнал да се въоръжаваш на дърти години.Остави на младите хора да решават съдбините на България.

    15:48 21.01.2026

  • 10 123

    18 1 Отговор
    Какво стана бе Запрянов, новите стари самолети литнаха ли , летят ама на куково лято нещастници долни.Защо не пишете нищо за тях.За затвора сте.

    15:50 21.01.2026

  • 11 Папардак

    9 1 Отговор
    Много се застоя на белия свят!

    15:53 21.01.2026

  • 12 Любопитен

    12 1 Отговор
    Покупката на скъпи американски самолети обаче е ненужа и лесно може да се избегне. Тези самолети падат като мухи под напора на стари ракети от преди 60-70 години. Ненужна е покупката на кораби при положение, че ние сме блокирани от Турция през проливите и ние не сме морска сила. Много по-разумно е да се влагат пари в дронове и ракети, които да се произведат тук, а не да се купуват от САЩ скъпо и прескъпо.

    15:56 21.01.2026

  • 13 Хасковски каунь

    10 1 Отговор
    Пускай молбата за пенция, грабай 20 брутни заплати и на село да пасеш фитки

    Коментиран от #20

    15:57 21.01.2026

  • 14 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    6 1 Отговор
    ТАКА Е, ЩЕ УВЕЛИЧАВАМЕ вУ€ннит€ РАЗХОДИ, ПОН€Ж€ нато($ащ) ни ДАД€ "голяма $игурно$т"!
    ОТ €дин Мало-умник тръмп (ПОД КОНТРОЛА НА мо$ад) ЗАВИ$И, Щ€ $€ РАЗПАДН€ ЛИ нато, Щ€ НИ ВКАРА ЛИ В ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА...!

    15:58 21.01.2026

  • 15 Горски

    8 1 Отговор
    Нали това си е идеята на нато васалите да купуват от господаря иначе последния ше фалира. Какъв ли вой щеше да се надигне ако някой беше предложил да си купим същото от Франция например? Май никой в кочината за 30 години "демокрация" не вдена, че смяната на господарите не води до свобода. Защо купуваш от там бре изкукуригал старчок? ЕС не произвежда ли бре мазник? Рекетът трябва да се плаща всяка година. Противокорабен комплекс - срещу какви точно кораби ще стреля? Със същия успех може да купят и противомарсиански комплекс - ако ни нападнат марсианците.

    16:03 21.01.2026

  • 16 Старчок

    6 1 Отговор
    Дано не те сложат в служебния кабинет

    16:06 21.01.2026

  • 17 Последния Софиянец

    5 7 Отговор
    Единственият ни изход е възстановяване на Варшавския договор, 16-та република на СССР - "Заддунайская" и другарката Митрофанова - губернатор !

    Коментиран от #26, #40

    16:06 21.01.2026

  • 18 пешо

    14 1 Отговор
    тоя ако е министър , аз съм космонавт кацал на луната

    16:07 21.01.2026

  • 19 Удри с лопатата

    13 1 Отговор
    Каквато ни пишман армията от толупи и джендъри, такива ни и министрите, и генералите.Удри с лопатата.

    Коментиран от #37

    16:07 21.01.2026

  • 20 Каква молба за пенсия,

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хасковски каунь":

    та той навършва 76г. през април. Пенсията я получава от 2009г., разбира се и заплата си получава човека. Само вечната Янка Такева му води с 3 години.

    Коментиран от #23

    16:08 21.01.2026

  • 21 ИСПАНСКИТЕ УПРАВЛЕНЦИ

    11 1 Отговор
    ПО-ПРОСТИ ЛИ СА ОТ НАС,
    ЧЕ ОТКАЗВАТ ДА УВЕЛИЧАВАТ РАЗХОДИТЕ ЗА ОТБРАНА, А ПРЕДПОЧИТАТ ПАРИТЕ ДА ОТИВАТ ЗА БЛАГОТО НА НАРОДА??????

    Коментиран от #24

    16:08 21.01.2026

  • 22 ВОЕНЕН

    3 2 Отговор
    И дядо ата на$ ко € КАТО фат ма ка П€Д€рад€Ф-натоБКП, НО дадо € ДВОЙНОЙ,
    А р"ум€н" € ТРОЙНОЙ А Г€НТ!
    И двамката $и ПАЗЯТ ПАРТИЙНИТ€ КНИЖКИ, ЗНА€ ЛИ $€...!?
    $ такива Кадри НЯМА нато КАК ДА Н€ $€ РАЗПАДН€!
    УРА ДРУГАРИ!

    Коментиран от #27, #39

    16:14 21.01.2026

  • 23 Тодор Правешки

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Каква молба за пенсия,":

    А През-ден-та девет години кара на пенсия и заплата. Жив да го ожалиш...

    16:23 21.01.2026

  • 24 Българин

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "ИСПАНСКИТЕ УПРАВЛЕНЦИ":

    Ние както винаги следваме руския почин. Братушките вкарват повече пари в армията и обороната, и ние така, понимаеш? 😀

    16:26 21.01.2026

  • 25 Този има поглед на ненормален

    6 1 Отговор
    Явно е и такъв

    16:28 21.01.2026

  • 26 678

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Подкрепям напълно, а същи и над 80% от българите.

    16:30 21.01.2026

  • 27 03455

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "ВОЕНЕН":

    Как е старшинка? Има ли гориво?

    16:37 21.01.2026

  • 28 АЙДЕ БЕ...?!

    4 1 Отговор
    Дедко ЗапрЕнов,да си взема комисионната от нелетящите Ф-ки и да изчезва,по-бързо от полезрението ни, докато все още мърда...

    16:42 21.01.2026

  • 29 Да бе да...?!

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "БГР":

    ,,Будали",ама друг път...!
    Бочко и тоя си напълниха чекмеджетата,с комисионни от тази откровено антинародна и грабителска сделка...!
    Пък ти нека си ги наричай...,,Будали"...!

    16:45 21.01.2026

  • 30 Пак заеми

    3 0 Отговор
    А бе да няма някакво скрито саревнование кой да(ще) се обатачи най бьрзо и най много!?

    16:46 21.01.2026

  • 31 Българин

    4 2 Отговор
    Единствената армия, която може да ни защити е руската. Дори по времето на БНА, задачата ни бе да задържим турчолята 2-3 часа, докато бартушките разчистят анадола с ядреното оръжие!

    Коментиран от #35

    16:46 21.01.2026

  • 32 Присмехулник

    4 1 Отговор
    Запрянка, ами те манлихерите са натовско оръжие, не са изобретени в Русия. Защо трябва да купуваме нови "манлихери" от американците?

    16:48 21.01.2026

  • 33 Анонимен

    2 1 Отговор
    На теб ти трябват пари за бастун

    16:51 21.01.2026

  • 34 Анонимен

    3 1 Отговор
    Дърт козел

    16:52 21.01.2026

  • 35 ТАКА Е...!

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    Но това го знаят само тия от нашето поколение,дето са държали Калашник,в ръцете си и са стреляли с бойни патрони...!
    Върви го разправяй на джендърлята...

    16:56 21.01.2026

  • 36 Търновец

    1 0 Отговор
    Австрия отказа да купи Ф 16 Блок 70 а вместо това купи от Италия Леонардо М 346 - двуместни и с един двигател като самолетът е предпочитан като тренировъчен в ВМС самолетоносачи са САЩ - единственият едномоторен самолет който може да излита без катапулт и е с модерно европейско въоръжение и е многофункционален за разлика от Ф 16.

    16:56 21.01.2026

  • 37 Филип Киркорен

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Удри с лопатата":

    Ей , не обижай .. У нас тоже ест .

    16:58 21.01.2026

  • 38 Чорба каша

    2 1 Отговор
    Много маймунки станаха на клона с комисионните при държавни поръчки за военни доставки.

    16:59 21.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Все по зле

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Кьсно е чадо, биха казали старите хора а и днес РФ не е СССР за сьжеление , т. е вижда се, че на себе си не успяват да помогнат па какво остана на Сирия, Венецуела и пр. Алчността и глупостта( предимно на 2 и-та)не се прощават и това нагледно го показаха 90 те години на миналия век.

    17:01 21.01.2026

  • 41 ФЕЙК

    1 0 Отговор
    Нарастването на средствата за отбрана е неизбежно - ПАМПЕРСИ ТРЯБВАТ за министъра и генералитета!

    17:03 21.01.2026

