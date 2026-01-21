Министър Запрянов: Нарастването на разходите за отбрана е неизбежно

Ще имаме вече натовски въоръжени сили с натовско въоръжение по всички стандарти. Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов пред депутати в Народното събрание. Разликата между МиГ-35 и F-16 е огромна, посочи той.
По отношение на закупените изтребители F-16, военният министър заяви, че те летят. Нашите военни пилоти трябва да завършат своето обучение по стандартите на НАТО. Няма как да се претупат правилата, подчерта той.
Самолетите още не са оперативно готови по натовските правила. Изисква се всеки от осемте изтребителя, за да бъде сертифициран индивидуално, което ще отнеме около 3 години, стана ясно от думите му.
Министърът в оставка Атанас Запрянов посочи, че недокомплект в армията все още има, но той намалява до 2%.
Във връзка с размера на заплатите във въоръжените сили, той заяви, че ние вече сме конкурентни на пазара на труда. Министърът на отбраната подчерта, че добра армия не се постига с посредствени кадри. Той изтъкна, че могат да се похвалят с най-добрите кадри в сферата на киберсигурността и отбраната. И уточни, че ако възнагражденията не са конкурентноспособни, няма да могат да задържат кадрите си.
Необходимо е бюджетът за отбрана да нарасте до 3,5%. Така ще можем да поддържаме хармония в разходите за отбрана - за личен състав, за поддръжка и капиталови разходи. Няма да се справим, ако бюджетът се намали до 2,2. Ако правителството не осигури финансов ресурс, ще трябва да се замразяват проекти. Нарастването на разходите е неизбежно. Всички се въоръжават, обясни министърът на отбраната.
7 БГР
Няма такъв филм и такива будали като у нас.
15:46 21.01.2026
13 Хасковски каунь
15:57 21.01.2026
14 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!
ОТ €дин Мало-умник тръмп (ПОД КОНТРОЛА НА мо$ад) ЗАВИ$И, Щ€ $€ РАЗПАДН€ ЛИ нато, Щ€ НИ ВКАРА ЛИ В ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА...!
15:58 21.01.2026
17 Последния Софиянец
16:06 21.01.2026
19 Удри с лопатата
16:07 21.01.2026
20 Каква молба за пенсия,
До коментар #13 от "Хасковски каунь":та той навършва 76г. през април. Пенсията я получава от 2009г., разбира се и заплата си получава човека. Само вечната Янка Такева му води с 3 години.
16:08 21.01.2026
21 ИСПАНСКИТЕ УПРАВЛЕНЦИ
ЧЕ ОТКАЗВАТ ДА УВЕЛИЧАВАТ РАЗХОДИТЕ ЗА ОТБРАНА, А ПРЕДПОЧИТАТ ПАРИТЕ ДА ОТИВАТ ЗА БЛАГОТО НА НАРОДА??????
16:08 21.01.2026
22 ВОЕНЕН
А р"ум€н" € ТРОЙНОЙ А Г€НТ!
И двамката $и ПАЗЯТ ПАРТИЙНИТ€ КНИЖКИ, ЗНА€ ЛИ $€...!?
$ такива Кадри НЯМА нато КАК ДА Н€ $€ РАЗПАДН€!
УРА ДРУГАРИ!
16:14 21.01.2026
23 Тодор Правешки
До коментар #20 от "Каква молба за пенсия,":А През-ден-та девет години кара на пенсия и заплата. Жив да го ожалиш...
16:23 21.01.2026
24 Българин
До коментар #21 от "ИСПАНСКИТЕ УПРАВЛЕНЦИ":Ние както винаги следваме руския почин. Братушките вкарват повече пари в армията и обороната, и ние така, понимаеш? 😀
16:26 21.01.2026
26 678
До коментар #17 от "Последния Софиянец":Подкрепям напълно, а същи и над 80% от българите.
16:30 21.01.2026
27 03455
До коментар #22 от "ВОЕНЕН":Как е старшинка? Има ли гориво?
16:37 21.01.2026
29 Да бе да...?!
До коментар #7 от "БГР":,,Будали",ама друг път...!
Бочко и тоя си напълниха чекмеджетата,с комисионни от тази откровено антинародна и грабителска сделка...!
Пък ти нека си ги наричай...,,Будали"...!
16:45 21.01.2026
31 Българин
16:46 21.01.2026
35 ТАКА Е...!
До коментар #31 от "Българин":Но това го знаят само тия от нашето поколение,дето са държали Калашник,в ръцете си и са стреляли с бойни патрони...!
Върви го разправяй на джендърлята...
16:56 21.01.2026
37 Филип Киркорен
До коментар #19 от "Удри с лопатата":Ей , не обижай .. У нас тоже ест .
16:58 21.01.2026
40 Все по зле
До коментар #17 от "Последния Софиянец":Кьсно е чадо, биха казали старите хора а и днес РФ не е СССР за сьжеление , т. е вижда се, че на себе си не успяват да помогнат па какво остана на Сирия, Венецуела и пр. Алчността и глупостта( предимно на 2 и-та)не се прощават и това нагледно го показаха 90 те години на миналия век.
17:01 21.01.2026
