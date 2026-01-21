Министър Запрянов: Нарастването на разходите за отбрана е неизбежно

Ще имаме вече натовски въоръжени сили с натовско въоръжение по всички стандарти. Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов пред депутати в Народното събрание. Разликата между МиГ-35 и F-16 е огромна, посочи той.

По отношение на закупените изтребители F-16, военният министър заяви, че те летят. Нашите военни пилоти трябва да завършат своето обучение по стандартите на НАТО. Няма как да се претупат правилата, подчерта той.

Самолетите още не са оперативно готови по натовските правила. Изисква се всеки от осемте изтребителя, за да бъде сертифициран индивидуално, което ще отнеме около 3 години, стана ясно от думите му.

Министърът в оставка Атанас Запрянов посочи, че недокомплект в армията все още има, но той намалява до 2%.

Във връзка с размера на заплатите във въоръжените сили, той заяви, че ние вече сме конкурентни на пазара на труда. Министърът на отбраната подчерта, че добра армия не се постига с посредствени кадри. Той изтъкна, че могат да се похвалят с най-добрите кадри в сферата на киберсигурността и отбраната. И уточни, че ако възнагражденията не са конкурентноспособни, няма да могат да задържат кадрите си.

Необходимо е бюджетът за отбрана да нарасте до 3,5%. Така ще можем да поддържаме хармония в разходите за отбрана - за личен състав, за поддръжка и капиталови разходи. Няма да се справим, ако бюджетът се намали до 2,2. Ако правителството не осигури финансов ресурс, ще трябва да се замразяват проекти. Нарастването на разходите е неизбежно. Всички се въоръжават, обясни министърът на отбраната.