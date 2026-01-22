Социолози: Очакванията за проекта на Радев са за над милион гласове

Рано е за точни числа, но е ясно едно – евентуалното влизане на Румен Радев в активната политика може да доведе до сериозни размествания в парламента. Най-големият ресурс за новия проект са негласувалите досега, а не прякото „източване“ на една-единствена партия. Това коментираха пред бТВ социолозите Боряна Димитрова от „Алфа Рисърч“ и Първан Симеонов от агенция „Мяра“, дни след заявката на Румен Радев да напусне президентството и да се включи в политическия терен.
По думите на Боряна Димитрова е твърде рано да се говори за електорални резултати. Първият период след подобно събитие винаги е силно емоционален – с очарование, но и с разочарование.
„Трябва да мине първата вълна от емоции, за да може да се измери нещо по-устойчиво“, подчерта тя, като допълни, че електорален пробив е напълно възможен, но това не означава автоматично дългосрочна устойчивост.
Социологът припомни примери от близкото минало – НДСВ, „Има такъв народ“, „Продължаваме промяната“ – формации с мощен старт, които обаче са били изправени пред сериозни изпитания при управлението.
Потенциал над 1 милион гласа?
Първан Симеонов заяви, че Радев има потенциал да надхвърли 1 милион гласа, но всичко ще зависи от това колко силна ще бъде „вълната“ и доколко проектът ще бъде подплатен с хора и ясна структура.
„Едно е вълна от порядъка на 600–700 хиляди гласа, друго са мащабите на НДСВ или ГЕРБ в най-силните им години“, коментира той.
Кои партии са най-уязвими?
Според анализаторите най-големият ресурс за проекта на Радев са гражданите, които напоследък не гласуват. Именно там се крие потенциалът за сериозен електорален ръст.
Наред с това обаче могат да се очакват и загуби за:
партии с ясно изразен геополитически профил, близък до посланията на Радев;
формации с протестен вот, за които Радев може да се окаже „по-ефективната антистатуквена опция“;
дори партии от статуквото, където част от т.нар. конформистки вот може да се пренасочи към новия „силен играч“.
Лидерски проект с двусмислена стратегия
Боряна Димитрова очаква Радев да не променя рязко публичното си поведение. Според нея бъдещият проект ще бъде силно лидерски, а досегашната му стратегия – „и с Европа, но не докрай“, „и тук, и там“ – вероятно ще се запази.
„Това е успешна предизборна тактика, защото всеки чува това, което иска да чуе. В управлението обаче решенията не могат да се отлагат“, предупреди тя.
Изборните правила – риск за активността
И двамата социолози изразиха сериозни резерви към идеите за промени в изборното законодателство в последния момент, включително въвеждането на нови сканиращи устройства за хартиените бюлетини.
Според тях подобни ходове са технологично и организационно рискови и могат да демотивират част от избирателите, вместо да повишат доверието в изборния процес.
Анализаторите са единодушни, че следващият парламент вероятно ще бъде доминиран от три големи формации, с различна тежест, а ключовият въпрос ще бъде:
колко висока ще е избирателната активност;
дали ще се събере мнозинство от 160 депутати за конституционни промени;
и дали новият проект ще покаже не само протестен заряд, но и ясна управленска визия.
Има прогнози, че може да последват и нови избори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
10:26 22.01.2026
2 Даааааа
А какво правим с ДПС тата.
Имахме турско сега и циганска ДПС
Заедно хич не са малко
10:26 22.01.2026
3 Бай Кольо
Коментиран от #24
10:27 22.01.2026
4 Мда
10:27 22.01.2026
5 ухаааааа
Коментиран от #38
10:27 22.01.2026
6 Дай Боже
10:28 22.01.2026
7 запознат
10:29 22.01.2026
8 статистик
10:32 22.01.2026
9 С нетърпение
Коментиран от #27
10:32 22.01.2026
10 един БЪЛГАРИН
Коментиран от #18
10:32 22.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Домашен любимец
10:33 22.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Русофилите искат
Отправят се преки призиви към него да затвори границите.
Да възстанови Белене и Народния съд.
Давай, Радев. Да те видим!
Коментиран от #36
10:35 22.01.2026
15 ще фъргам за Румбата
10:36 22.01.2026
16 ХА ХА ХА
10:36 22.01.2026
17 Ивелин Михайлов
10:36 22.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 гост
Коментиран от #26
10:36 22.01.2026
20 Трол
Коментиран от #31
10:38 22.01.2026
21 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
ТОВА Е КАТО КИЛОМЕТРАЖИТЕ
НА КОЛИТЕ НОВ ВНОС...САМО ЧЕ В ОБР.РЕД.....
От един милион км на...двеста осемдесет и 9
10:38 22.01.2026
22 До тук
Само общи лакърдии и гръмки призиви и обещания.
То от президентството лесно се обещава и критикува.
Като гледам кои се заклеха във вярност към него, отсега ми е мъчно за вярващите!
10:38 22.01.2026
23 добър знак да видим какво ше стане
10:39 22.01.2026
24 Обективно
До коментар #3 от "Бай Кольо":Няма как да стане това те така си изкарват парите.Просто хората трябва да поумнеят и да ги игнорират.
10:39 22.01.2026
25 Ъхъ!!!
10:40 22.01.2026
26 " С Вас сме, г- н президент! "
До коментар #19 от "гост":рече Кокорчо!
10:40 22.01.2026
27 знаем ви вас джендърите
До коментар #9 от "С нетърпение":всеки различно мислещ от вас е русофил… така че не се напъвай много че ще излезе дилдото
10:41 22.01.2026
28 Ако това се случи
Коментиран от #35
10:42 22.01.2026
29 Чия мека
10:42 22.01.2026
30 ТОВА Е ЯСНО ОТДАВНА
10:43 22.01.2026
31 каде ги тия милиарди???
До коментар #20 от "Трол":виж милион милион и половина може и то защото повече от два милиона никога не са гласували…
10:44 22.01.2026
32 Смешници
10:45 22.01.2026
33 БКП
10:46 22.01.2026
34 Факти
Коментиран от #42
10:47 22.01.2026
35 ТО ТВОИТЕ ТУУЛУПИ
До коментар #28 от "Ако това се случи":ШИШКАВ И МАГИСТРАЛЕН КРАДЦИ ГОЛЯМА ПЛАТ. ФОРМА ИМАХА. ПЛАТ ФОРМИТЕ СА СЪШИТАИ С БЕЛИ ЛЪЖЛИВИ КОНЦИ. ВЯРВАМ НА ЧОВЕКА НЕ НА НЕКВИ ЧУЧУЛА БЕЗДАРНИЦИ.
10:47 22.01.2026
36 Стига
До коментар #14 от "Русофилите искат":си лъгал, ставаш смешен с измишльотините си.
10:48 22.01.2026
37 Вижте кои
ВСИЧКИ, ИЗВЪН ТЯХ, СА ОПОЗОЦИЯ!
Гласувайте за опозицията!
10:48 22.01.2026
38 смях
До коментар #5 от "ухаааааа":Много ме разсмя. Баце сигурно е вдигнал кръвно, но наистина се наложи Радев да посреща чужди политици от висок ранг със собствения си автомобил, което си е гавра отвсякъде. Затова казват, че политиката е като лека жена - днес е с един, а утре е с друг.
10:49 22.01.2026
39 Хе!
10:49 22.01.2026
40 Вайс Президент
10:50 22.01.2026
41 Архимандрисандрит Бибиян
10:51 22.01.2026
42 Хе!
До коментар #34 от "Факти":И къде отидоха гласовете на ПП, когато не можеха повече да се крият зад авторитета на президента /Петков го нарече алабала/ и започнаха да събарят руски паметници - сринаха се на 30 депутати!
10:52 22.01.2026
43 Я да започнем отначало
10:53 22.01.2026
44 Урсул фон РептиЛайнян🐍
10:53 22.01.2026