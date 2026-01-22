Новини
Социолози: Очакванията за проекта на Радев са за над милион гласове

22 Януари, 2026

22 Януари, 2026 10:24 1 157 44

  • боряна димитрова-
  • първан симеонов-
  • румен радев

Трябва да мине първата вълна от емоции, за да може да се измери нещо по-устойчиво, каза Боряна Димитрова

Кадър бТВ
Светослава Ингилизова

Рано е за точни числа, но е ясно едно – евентуалното влизане на Румен Радев в активната политика може да доведе до сериозни размествания в парламента. Най-големият ресурс за новия проект са негласувалите досега, а не прякото „източване“ на една-единствена партия. Това коментираха пред бТВ социолозите Боряна Димитрова от „Алфа Рисърч“ и Първан Симеонов от агенция „Мяра“, дни след заявката на Румен Радев да напусне президентството и да се включи в политическия терен.

По думите на Боряна Димитрова е твърде рано да се говори за електорални резултати. Първият период след подобно събитие винаги е силно емоционален – с очарование, но и с разочарование.

„Трябва да мине първата вълна от емоции, за да може да се измери нещо по-устойчиво“, подчерта тя, като допълни, че електорален пробив е напълно възможен, но това не означава автоматично дългосрочна устойчивост.

Социологът припомни примери от близкото минало – НДСВ, „Има такъв народ“, „Продължаваме промяната“ – формации с мощен старт, които обаче са били изправени пред сериозни изпитания при управлението.

Потенциал над 1 милион гласа?

Първан Симеонов заяви, че Радев има потенциал да надхвърли 1 милион гласа, но всичко ще зависи от това колко силна ще бъде „вълната“ и доколко проектът ще бъде подплатен с хора и ясна структура.

„Едно е вълна от порядъка на 600–700 хиляди гласа, друго са мащабите на НДСВ или ГЕРБ в най-силните им години“, коментира той.

Кои партии са най-уязвими?

Според анализаторите най-големият ресурс за проекта на Радев са гражданите, които напоследък не гласуват. Именно там се крие потенциалът за сериозен електорален ръст.

Наред с това обаче могат да се очакват и загуби за:

партии с ясно изразен геополитически профил, близък до посланията на Радев;

формации с протестен вот, за които Радев може да се окаже „по-ефективната антистатуквена опция“;

дори партии от статуквото, където част от т.нар. конформистки вот може да се пренасочи към новия „силен играч“.

Лидерски проект с двусмислена стратегия

Боряна Димитрова очаква Радев да не променя рязко публичното си поведение. Според нея бъдещият проект ще бъде силно лидерски, а досегашната му стратегия – „и с Европа, но не докрай“, „и тук, и там“ – вероятно ще се запази.

„Това е успешна предизборна тактика, защото всеки чува това, което иска да чуе. В управлението обаче решенията не могат да се отлагат“, предупреди тя.

Изборните правила – риск за активността

И двамата социолози изразиха сериозни резерви към идеите за промени в изборното законодателство в последния момент, включително въвеждането на нови сканиращи устройства за хартиените бюлетини.

Според тях подобни ходове са технологично и организационно рискови и могат да демотивират част от избирателите, вместо да повишат доверието в изборния процес.

Анализаторите са единодушни, че следващият парламент вероятно ще бъде доминиран от три големи формации, с различна тежест, а ключовият въпрос ще бъде:

колко висока ще е избирателната активност;

дали ще се събере мнозинство от 160 депутати за конституционни промени;

и дали новият проект ще покаже не само протестен заряд, но и ясна управленска визия.

Има прогнози, че може да последват и нови избори.


  • 1 честен ционист

    8 11 Отговор
    С гласовете на МЕЧ, Величие и Възраждане и баба знае.

    10:26 22.01.2026

  • 2 Даааааа

    19 3 Отговор
    Това добре.
    А какво правим с ДПС тата.
    Имахме турско сега и циганска ДПС
    Заедно хич не са малко

    10:26 22.01.2026

  • 3 Бай Кольо

    20 5 Отговор
    Недейте подвежда хората бе мазници

    Коментиран от #24

    10:27 22.01.2026

  • 4 Мда

    23 3 Отговор
    на Тулупа скоро не му се е случвало да стартира кампания от 2-а позиция хаха

    10:27 22.01.2026

  • 5 ухаааааа

    16 2 Отговор
    Социологията подозира 160 гласа !!! Това е колосално ! Не знам този който качи чичо Румен на Шкодата , какво ще прави и къде ще се крие .

    Коментиран от #38

    10:27 22.01.2026

  • 6 Дай Боже

    7 2 Отговор
    и всички шарлатани на Персин

    10:28 22.01.2026

  • 7 запознат

    7 2 Отговор
    Фал коня , няма да фръкне !

    10:29 22.01.2026

  • 8 статистик

    5 2 Отговор
    Смятайте , че до два месеца ще се става дума само за Радев ,Герб ,ПП , няма да има други .Възраждане има някакъв минимален шанс и малък реверанс към автентичите мюсюлмани чрез АПС .Изборите ще са ясни , още преди да са се провели .

    10:32 22.01.2026

  • 9 С нетърпение

    6 7 Отговор
    чакам Радев да се яви на избори най- после, че да преброим русофилите в България!

    Коментиран от #27

    10:32 22.01.2026

  • 10 един БЪЛГАРИН

    15 4 Отговор
    Партиите задействаха всички свои тролове да плюят каквото могат срещу Радев. Мафиотското статукво се страхува и всичко ще направи, за да омърси по всякакъв начин Радев. Не се подлъгвайте по клеветите им и евтините им пропаганди. Тяхното време изтича и те много добре го знаят

    Коментиран от #18

    10:32 22.01.2026

  • 12 Домашен любимец

    7 1 Отговор
    Запомнете! Няколко взвода Специални сили, струват повече от милион гласове! Дори един ЦИК със съответното Информационно - преброително обслужване струва много повече! Ще ходите като будали, ще сканирате, копирате, машината ще напълни чувала и какво!? Някой ще седне да брои прилежно! Ще броят проформа и ще ви обявят правилния резултат, ще форматират парламент, Тошко Юрданов ще се пъчи важно и смешно като издава долна челюст срещу Мирчев и репортерките, а вие сезирайте КС и очаквайте да вземе отношение!

    10:33 22.01.2026

  • 14 Русофилите искат

    13 3 Отговор
    Радев да извади България от ЕС, НАТО, Шенген и Еврозоната.

    Отправят се преки призиви към него да затвори границите.
    Да възстанови Белене и Народния съд.
    Давай, Радев. Да те видим!

    Коментиран от #36

    10:35 22.01.2026

  • 15 ще фъргам за Румбата

    6 4 Отговор
    ухххх на Дядааа заминават си животинската коалицийка а даже и някой остават вън от парламента - и нека воя да започне

    10:36 22.01.2026

  • 16 ХА ХА ХА

    5 1 Отговор
    НО ТЪПУНГЕРИТЕ ЗА КОЧИНАТА СА МАССА МАЛОУМНИЦИ. МАТРИАЛА НИ Е СУРВАТКА И РОБУВАТ НА МОШЕННИЦИТЕ.

    10:36 22.01.2026

  • 17 Ивелин Михайлов

    6 3 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна подкрепя Радев и му благодари за посещението на парка!

    10:36 22.01.2026

  • 19 гост

    11 3 Отговор
    На Радев му писна от тикви, прасета двупръсточели, късокраки и плиткоумни корчовци и кокорчовци. ТРЪГНА ВА БАНК! Който не иска гореизброените шарлатани -ДА ГЛАСУВА!

    Коментиран от #26

    10:36 22.01.2026

  • 20 Трол

    6 4 Отговор
    Милиарди българи ще гласуват за г-н Радев и ще се отърват от мафията веднъж завинаги.

    Коментиран от #31

    10:38 22.01.2026

  • 21 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    2 1 Отговор
    СТИГА ВЕ....един милион...
    ТОВА Е КАТО КИЛОМЕТРАЖИТЕ
    НА КОЛИТЕ НОВ ВНОС...САМО ЧЕ В ОБР.РЕД.....
    От един милион км на...двеста осемдесет и 9

    10:38 22.01.2026

  • 22 До тук

    6 3 Отговор
    Радев нищо конктретно не е казал.
    Само общи лакърдии и гръмки призиви и обещания.

    То от президентството лесно се обещава и критикува.

    Като гледам кои се заклеха във вярност към него, отсега ми е мъчно за вярващите!

    10:38 22.01.2026

  • 23 добър знак да видим какво ше стане

    2 2 Отговор
    това е добре след като се има на предвид че крадеца на народа взима властта винаги с около 500 000 цигански гласа

    10:39 22.01.2026

  • 24 Обективно

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Кольо":

    Няма как да стане това те така си изкарват парите.Просто хората трябва да поумнеят и да ги игнорират.

    10:39 22.01.2026

  • 25 Ъхъ!!!

    4 4 Отговор
    Платени социолози фантазират за Кремълския слуга!

    10:40 22.01.2026

  • 26 " С Вас сме, г- н президент! "

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "гост":

    рече Кокорчо!

    10:40 22.01.2026

  • 27 знаем ви вас джендърите

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "С нетърпение":

    всеки различно мислещ от вас е русофил… така че не се напъвай много че ще излезе дилдото

    10:41 22.01.2026

  • 28 Ако това се случи

    3 2 Отговор
    Нищо няма да се случи. Твърдите електорати на системните партии са достатъчни, за да няма ПП Фуражка мнозинство. Странно ми е как някой заявява, че ще гласува за партия без идейна платформа.

    Коментиран от #35

    10:42 22.01.2026

  • 29 Чия мека

    2 1 Отговор
    четка е по- мека- на Първан Симеонов или на Славчо Василев?

    10:42 22.01.2026

  • 30 ТОВА Е ЯСНО ОТДАВНА

    2 2 Отговор
    Важно е какво става след това. ЮМРУКА ТРЯБВА ДА Е ГОЛЯМ И СИЛЕН. И ВСИЧКИ ЗАЕДНО ДА ГИ ВКАРАМЕ ПРЕДИШНИТЕ ТАМ У ЕДИН ЗАНДАН. ТЪКМО ЩЕ ГИ СЪБЕРЕ. НО ВСИЧКО ТОВА ЗАВИСИ НАЙ ВЕЧЕ ОТ РАДЕВ НА КОЙТО ИМАМ ДОВЕРИЕ НАД 90%.

    10:43 22.01.2026

  • 31 каде ги тия милиарди???

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Трол":

    виж милион милион и половина може и то защото повече от два милиона никога не са гласували…

    10:44 22.01.2026

  • 32 Смешници

    2 1 Отговор
    Изобщо не се чуват. Говорят измишльотини

    10:45 22.01.2026

  • 33 БКП

    2 2 Отговор
    Генерал Радев излъчва достойнство и сила. Той знае перфектно англииски и няма да ни излага на международни срещи, както правеше нграмотния толуп Борисов. И без това нямаме друга алтернатива в момента, така че по-добре да го подкрепим.

    10:46 22.01.2026

  • 34 Факти

    1 2 Отговор
    През 2021 г. Радев спечели изборите с подкрепата на ПП. Това беше преди войната и хората не знаеха, че е върла копейка. След 5 години руски опорки и договора с Боташ, кой ще гласува за него? Сам не може да вдигне избирателната активност с повече от 5%. Като копейка не може да вземе от избирателите на ПП, ГЕРБ и ДПС. Просто ще извади ИТН, МЕЧ и Величие от парламента и ще се бори с ПП за второто място. Радев не може да спечели изборите, защото е от 9 години в политиката и го знаем какво представлява. ИТН и ПП спечелиха и детронираха ГЕРБ, когато бяха чисто нови и неопетнени формации. Копейката Радев отдавна е омърсен и няма шанс срещу купения и контролиран вот на ГЕРБ.

    Коментиран от #42

    10:47 22.01.2026

  • 35 ТО ТВОИТЕ ТУУЛУПИ

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ако това се случи":

    ШИШКАВ И МАГИСТРАЛЕН КРАДЦИ ГОЛЯМА ПЛАТ. ФОРМА ИМАХА. ПЛАТ ФОРМИТЕ СА СЪШИТАИ С БЕЛИ ЛЪЖЛИВИ КОНЦИ. ВЯРВАМ НА ЧОВЕКА НЕ НА НЕКВИ ЧУЧУЛА БЕЗДАРНИЦИ.

    10:47 22.01.2026

  • 36 Стига

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Русофилите искат":

    си лъгал, ставаш смешен с измишльотините си.

    10:48 22.01.2026

  • 37 Вижте кои

    2 1 Отговор
    подвиха коляно пред Радев- Доган, Кокора, Руди Гела, Историческия парк, Боко / тайно, както винаги /, цялата извънпарламентарна русофилия- Маята, Дончевица, Лупи, Черепа, Трети март, Кузман и прочие.

    ВСИЧКИ, ИЗВЪН ТЯХ, СА ОПОЗОЦИЯ!

    Гласувайте за опозицията!

    10:48 22.01.2026

  • 38 смях

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ухаааааа":

    Много ме разсмя. Баце сигурно е вдигнал кръвно, но наистина се наложи Радев да посреща чужди политици от висок ранг със собствения си автомобил, което си е гавра отвсякъде. Затова казват, че политиката е като лека жена - днес е с един, а утре е с друг.

    10:49 22.01.2026

  • 39 Хе!

    0 0 Отговор
    Колкото са гласували за Него на президенския вот, основателно е да се счита, че толкова ще бъдат и сега - над 2 милиона и 700 хиляди честни, български, човешки патриотични гласа! Айде, нека са само 2 милиона, дори милион и половина, да не бъдем максимални!!!

    10:49 22.01.2026

  • 40 Вайс Президент

    1 0 Отговор
    Много е важно следващото служебно правителство да осигури честни избори. Трябва да се направи всичко възможно да спре купуването на цигански и турски гласове. Да се осуети натиска който оказват разни дерибей в малките населени места. Ако се глсува честно и прозрачно, Радев ще спечели с огромно мнозинство.

    10:50 22.01.2026

  • 41 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Казвали сме ма че кажеме одново- Пембен че управлява каунете у Хухла!

    10:51 22.01.2026

  • 42 Хе!

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    И къде отидоха гласовете на ПП, когато не можеха повече да се крият зад авторитета на президента /Петков го нарече алабала/ и започнаха да събарят руски паметници - сринаха се на 30 депутати!

    10:52 22.01.2026

  • 43 Я да започнем отначало

    0 0 Отговор
    Забравили сме, че женското корито на реката успокоява мъжкият поток в планината.

    10:53 22.01.2026

  • 44 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    0 0 Отговор
    К,во пееше Устата в една негова песен -,,все едни и същи(социолози) в наведени пози

    10:53 22.01.2026

