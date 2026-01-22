Социолози: Очакванията за проекта на Радев са за над милион гласове

Рано е за точни числа, но е ясно едно – евентуалното влизане на Румен Радев в активната политика може да доведе до сериозни размествания в парламента. Най-големият ресурс за новия проект са негласувалите досега, а не прякото „източване“ на една-единствена партия. Това коментираха пред бТВ социолозите Боряна Димитрова от „Алфа Рисърч“ и Първан Симеонов от агенция „Мяра“, дни след заявката на Румен Радев да напусне президентството и да се включи в политическия терен.

По думите на Боряна Димитрова е твърде рано да се говори за електорални резултати. Първият период след подобно събитие винаги е силно емоционален – с очарование, но и с разочарование.

„Трябва да мине първата вълна от емоции, за да може да се измери нещо по-устойчиво“, подчерта тя, като допълни, че електорален пробив е напълно възможен, но това не означава автоматично дългосрочна устойчивост.

Социологът припомни примери от близкото минало – НДСВ, „Има такъв народ“, „Продължаваме промяната“ – формации с мощен старт, които обаче са били изправени пред сериозни изпитания при управлението.

Потенциал над 1 милион гласа?

Първан Симеонов заяви, че Радев има потенциал да надхвърли 1 милион гласа, но всичко ще зависи от това колко силна ще бъде „вълната“ и доколко проектът ще бъде подплатен с хора и ясна структура.

„Едно е вълна от порядъка на 600–700 хиляди гласа, друго са мащабите на НДСВ или ГЕРБ в най-силните им години“, коментира той.

Кои партии са най-уязвими?

Според анализаторите най-големият ресурс за проекта на Радев са гражданите, които напоследък не гласуват. Именно там се крие потенциалът за сериозен електорален ръст.

Наред с това обаче могат да се очакват и загуби за:

партии с ясно изразен геополитически профил, близък до посланията на Радев;

формации с протестен вот, за които Радев може да се окаже „по-ефективната антистатуквена опция“;

дори партии от статуквото, където част от т.нар. конформистки вот може да се пренасочи към новия „силен играч“.

Лидерски проект с двусмислена стратегия

Боряна Димитрова очаква Радев да не променя рязко публичното си поведение. Според нея бъдещият проект ще бъде силно лидерски, а досегашната му стратегия – „и с Европа, но не докрай“, „и тук, и там“ – вероятно ще се запази.

„Това е успешна предизборна тактика, защото всеки чува това, което иска да чуе. В управлението обаче решенията не могат да се отлагат“, предупреди тя.

Изборните правила – риск за активността

И двамата социолози изразиха сериозни резерви към идеите за промени в изборното законодателство в последния момент, включително въвеждането на нови сканиращи устройства за хартиените бюлетини.

Според тях подобни ходове са технологично и организационно рискови и могат да демотивират част от избирателите, вместо да повишат доверието в изборния процес.

Анализаторите са единодушни, че следващият парламент вероятно ще бъде доминиран от три големи формации, с различна тежест, а ключовият въпрос ще бъде:

колко висока ще е избирателната активност;

дали ще се събере мнозинство от 160 депутати за конституционни промени;

и дали новият проект ще покаже не само протестен заряд, но и ясна управленска визия.

Има прогнози, че може да последват и нови избори.