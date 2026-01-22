Новини
Вигенин: ЕС и Индия могат заедно да изградят по-устойчива и конкурентоспособна икономика

22 Януари, 2026 13:05 488

Българският евродепутат с изказване в Европейския парламент във връзка с предстоящата среща на върха ЕС–Индия

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Предстоящата среща на върха ЕС – Индия е важна възможност за укрепване на партньорство, което има значение за икономическото бъдеще на Европа.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в Страсбург по повод подготовката за следващата среща на върха между Европейския съюз и Индия.

В изказването си Вигенин подчерта стратегическата роля на Индия като глобален партньор на ЕС: „Индия е не само една от най-бързо развиващите се икономики в света, но и партньор, с когото Европа може да изгради по-устойчива, иновативна и конкурентоспособна глобална икономика.“

Евродепутатът акцентира върху значението на търговските отношения между двете страни. „Добре структурирано търговско споразумение може да помогне за диверсификацията на веригите на доставки, за намаляване на зависимостите и за укрепване на индустриалната база на Европа“, изтъкна той. По думите му обаче подобно споразумение трябва да бъде оценявано не само стратегически, но и през призмата на реалния икономически ефект: „Преди всичко то трябва да носи реална икономическа стойност, особено за секторите, които създават качествени работни места.“

Сред ключовите области за задълбочаване на партньорството Вигенин открои изкуствения интелект и напредналите технологии, лекарствата и науките за живота, като подчерта, че Европа и Индия имат допълващи се силни страни в областта на научните изследвания, уменията и иновациите.

„По-тясното сътрудничество може да повиши производителността и да гарантира, че технологичният напредък се превръща и в социален напредък“, допълни той.

В заключение Кристиан Вигенин припомни дългосрочния характер на отношенията между ЕС и Индия, като заяви: „Като стратегически партньори от повече от 20 години, Европейският съюз и Индия споделят отговорността да подкрепят мира, стабилността и международния ред, основан на правила, чрез диалог и многостранно сътрудничество.“

