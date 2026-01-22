Новини
Румен Радев напуска президентската институция в петък, 23 януари

22 Януари, 2026 15:45 786 27

Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд ще заеме поста на държавен глава.

Румен Радев напуска президентската институция в петък, 23 януари - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

На 23 януари, петък, от 16.00 часа държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция след направеното от него в понеделник обръщение към българския народ, в което обяви, че подава оставката си от поста. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава, цитирани от "Фокус".

Румен Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд ще заеме поста на държавен глава.


  • 1 Сила

    8 7 Отговор
    Сбогом селяни и никога повече не се връщайте .....

    15:50 22.01.2026

  • 2 Факт

    2 6 Отговор
    Председателя на ПГ на ИТН Тошко Йорданов Хаджитодоров с включване на живо. С тениска на футболен отбор г-н Йорданов зададе няколко въпроса!?!?
    Намирате ли разлика между Делян Пеевски и Румен Радев! Първия помага на почти всички спортни федерации , подпомага благотворителни каузи за болни деца ,възрастни хора и инвалиди. По предложение на ДПС бяха справедливо увеличени заплатите на полицейските служители ,пожарникари и военни със 70%. Създаде "магазини за хората" с преференциални цени и още много други благотворителности.
    Втория г-н Румен Радев за 9 години направи само две неща - да разединява обществото и да подпише газовия договор "Боташ" който ощетява държавата с милион месечно. Повече подробности в официалната страница на ПП.ИТН

    Коментиран от #13

    15:50 22.01.2026

  • 3 Гражданин

    7 8 Отговор
    Радев е първият президент в света който сам си подава оставката за да изкара държавата от блатото на мафията

    15:51 22.01.2026

  • 4 Майна

    6 7 Отговор
    Лъжец и мишка
    Лондоска мишка
    Да лъжеш народа си..
    Днес Роско да подписва с Тръмп
    А ти излъга, че поканата била лична!
    Укри я!
    Това беше среден за Тръмп!
    Защо? Защото Тръмп и Путин са срещу лондонсити!
    Вече си никой!
    Само Възраждане

    15:51 22.01.2026

  • 5 Гошо

    6 5 Отговор
    Борисов, Пеевски и Слави Трифонов треска ще ги тресе, че намеренията им да фалшифицират и откраднат изборите ще се провалят. Не само политичеаки а и финансов срив за ИТН падат под 1 % и субсидията им отпада.Да видим какво още ще измисли Слави Трифонов за да въведе пълзяща диктатура чрез Пеевски и Борисов като отмъщение за това, че хората го мразят и не може да излезе никога повече навън .

    15:51 22.01.2026

  • 6 Боруна Лом

    3 5 Отговор
    ДАНО НОВИЯТ МЕСИЯ,ДА Е ПО ДОБЪР ОТ СТАРИТЕ,,МЕСИИ,,!🚀🚀🚀✈️✈️

    15:51 22.01.2026

  • 7 Промяна

    2 3 Отговор
    БУРИСОФ И ПЕЕФСКИ ША ИМАТ МНОЗИНСТВО БУРИСОФ 20 ГОДИНИ ЛИДЕР КОМАНДВА БAЛГAРИА И ОШЕ 2О ША КОМАНДВА РАДЕВИСТИ КУПЕЙКИ ШАРЛАТАНИ ГЕЛОВЕ ПАРКОВЕ ША СТЕ РАЗБИТИ А ВИЙ ФОРУМНИ ДРАСКАЧИ ША СТЕ ОШЕ ПО БЕДНИ И ГЛАДНИ XAAAXXXAAA XXXAAAAXXXAA

    15:52 22.01.2026

  • 8 пенсионер

    3 5 Отговор
    Тръмп е казал на Радев да напусне за да не дойде да го прибере.

    15:53 22.01.2026

  • 9 надарена кака

    2 0 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #10

    15:54 22.01.2026

  • 10 надарен батко

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "надарена кака":

    Аз на главата ти ша ги тура

    15:55 22.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Това е моят президент!Гордея се с него.

    15:56 22.01.2026

  • 13 Дедо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Между сливиците де ги пункяш тия. Ти си знааш.

    15:58 22.01.2026

  • 14 Не само да напусне президентството

    3 3 Отговор
    А да хваща пътя за Русия. Само копейките ще плачат за него.

    Коментиран от #19

    16:00 22.01.2026

  • 15 Горски

    4 4 Отговор
    Бойко ни вкара в шенген, бойко ни вкара и в еврозоната, редно е и Бойко да връща дълга. Имаше една песен на клуб НЛО: Малеее, страх! Така си обяснявам реакциите на много политически "лидери" у нас. Да идва и да изрива. Чудеса не очаквам, не е магьосник, но по един ритник ще получат мнозина.

    Коментиран от #20

    16:00 22.01.2026

  • 16 Шило

    3 1 Отговор
    Слави дава пресконференция в кабинета на Пеевски за да отрече че е бил зулус

    16:00 22.01.2026

  • 17 Голям

    5 3 Отговор
    Да я напуска, да напуска и България, щото една дебела папка с доказателства ще виси над главата му като дамоклев меч...

    16:01 22.01.2026

  • 18 А бе

    3 1 Отговор
    Жалко,че в петък ще е 23-ти! Можеше да е в петък,13-ти! Щеше да е съвсем като по книга на Агата Кристи!

    16:01 22.01.2026

  • 19 Няма да плачат

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Не само да напусне президентството":

    само копеите, а и всички ние, дето ни оставя дълговете за Боташ.

    16:02 22.01.2026

  • 20 Даката

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Горски":

    Освен още един договор с "Боташ", друго не мога да очаквам от него, от русофила Радев, дето крещеше че Крим е руски... това е руско говедо в българската политика.

    16:04 22.01.2026

  • 21 Когато Радев

    3 3 Отговор
    стане премиер, олигарсите ще се налепят по него.
    А той с това добро сърце...
    Шоуто предстои.

    Коментиран от #25

    16:04 22.01.2026

  • 22 Пламен

    3 1 Отговор
    ЩОМ РЕШЕТНИКОВ ТАКА Е ЗАПОВЯДАЛ НЕКА ТАКА ДА Е .

    16:06 22.01.2026

  • 23 Сбогом. Радню!

    3 0 Отговор
    На изборите ще те бием.

    16:07 22.01.2026

  • 24 На тези избори

    2 0 Отговор
    трябва да направим две неща;

    1. Да накажем Боко и ГЕРБ.
    2. Да гласуваме ЗА опозицията срещу Радев.

    16:10 22.01.2026

  • 25 Прокурори

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Когато Радев":

    Ще чакат ли?

    16:10 22.01.2026

  • 26 Пламен

    1 0 Отговор
    ТОЯ СИ ШОРАШЕ РАКИЙКАТА С Г. ГЕРГОВ В ПРАВЕЦ ПО ВРЕМЕ НА ,,КОВИД" .
    снимки има в нет-а .
    ТОЯ ЛИ ЩЕ БОРИ ОЛИГАРХИЯТА ? :)

    16:10 22.01.2026

  • 27 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    ЧОРАПА ДА НАПУСКА ПРЕЗИДЕНТСТВОТО И ДА ОТИВА В РУСИЯ ................. ХИЧ НЕ МИ Е ЖАЛ ЗА НЕГО , ДАЖЕ СЕ РАДВАМ ................... ФАКТ !

    16:11 22.01.2026

