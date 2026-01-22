Румен Радев напуска президентската институция в петък, 23 януари

На 23 януари, петък, от 16.00 часа държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция след направеното от него в понеделник обръщение към българския народ, в което обяви, че подава оставката си от поста. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава, цитирани от "Фокус".
Румен Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд ще заеме поста на държавен глава.
1 Сила
15:50 22.01.2026
2 Факт
Намирате ли разлика между Делян Пеевски и Румен Радев! Първия помага на почти всички спортни федерации , подпомага благотворителни каузи за болни деца ,възрастни хора и инвалиди. По предложение на ДПС бяха справедливо увеличени заплатите на полицейските служители ,пожарникари и военни със 70%. Създаде "магазини за хората" с преференциални цени и още много други благотворителности.
Втория г-н Румен Радев за 9 години направи само две неща - да разединява обществото и да подпише газовия договор "Боташ" който ощетява държавата с милион месечно. Повече подробности в официалната страница на ПП.ИТН
Коментиран от #13
15:50 22.01.2026
3 Гражданин
15:51 22.01.2026
4 Майна
Лондоска мишка
Да лъжеш народа си..
Днес Роско да подписва с Тръмп
А ти излъга, че поканата била лична!
Укри я!
Това беше среден за Тръмп!
Защо? Защото Тръмп и Путин са срещу лондонсити!
Вече си никой!
Само Възраждане
15:51 22.01.2026
5 Гошо
15:51 22.01.2026
6 Боруна Лом
15:51 22.01.2026
7 Промяна
15:52 22.01.2026
8 пенсионер
15:53 22.01.2026
9 надарена кака
Коментиран от #10
15:54 22.01.2026
10 надарен батко
До коментар #9 от "надарена кака":Аз на главата ти ша ги тура
15:55 22.01.2026
12 Последния Софиянец
15:56 22.01.2026
13 Дедо
До коментар #2 от "Факт":Между сливиците де ги пункяш тия. Ти си знааш.
15:58 22.01.2026
14 Не само да напусне президентството
Коментиран от #19
16:00 22.01.2026
15 Горски
Коментиран от #20
16:00 22.01.2026
16 Шило
16:00 22.01.2026
17 Голям
16:01 22.01.2026
18 А бе
16:01 22.01.2026
19 Няма да плачат
До коментар #14 от "Не само да напусне президентството":само копеите, а и всички ние, дето ни оставя дълговете за Боташ.
16:02 22.01.2026
20 Даката
До коментар #15 от "Горски":Освен още един договор с "Боташ", друго не мога да очаквам от него, от русофила Радев, дето крещеше че Крим е руски... това е руско говедо в българската политика.
16:04 22.01.2026
21 Когато Радев
А той с това добро сърце...
Шоуто предстои.
Коментиран от #25
16:04 22.01.2026
22 Пламен
16:06 22.01.2026
23 Сбогом. Радню!
16:07 22.01.2026
24 На тези избори
1. Да накажем Боко и ГЕРБ.
2. Да гласуваме ЗА опозицията срещу Радев.
16:10 22.01.2026
25 Прокурори
До коментар #21 от "Когато Радев":Ще чакат ли?
16:10 22.01.2026
26 Пламен
снимки има в нет-а .
ТОЯ ЛИ ЩЕ БОРИ ОЛИГАРХИЯТА ? :)
16:10 22.01.2026
27 ЕДГАР КЕЙСИ
16:11 22.01.2026