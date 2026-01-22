Новини
Васил Божков: Ще гласувам за Румен Радев

22 Януари, 2026 16:46 1 707 61

  • васил божков-
  • румен радев

Попитан дали е търсена подкрепа от близки до Радев, Божков отговори отрицателно

Васил Божков: Ще гласувам за Румен Радев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Известният бизнесмен Васил Божков, който е подсъдим, заяви, че ще гласува за Румен Радев.

Божков пожела успех на Радев, който във вторник депозира оставката си като държавен глава, за да се включи в партийния живот. Според бизнесмена Радев е единствената алтернатива в момента.

Попитан дали е търсена подкрепа от близки до Радев, Божков отговори отрицателно.

Самият бизнесмен сподели, че няма да участва в изборите, но най-вероятно ще гласува за Радев.


България
Подобни новини


  • 1 провинциалист

    28 7 Отговор
    Ами, той Радев е като Щирлиц - всички ще гласуват за него, ама той не се е кандидатирал...

    16:48 22.01.2026

  • 2 Боби

    34 33 Отговор
    Има си хас! Краставите магарета....

    16:48 22.01.2026

  • 3 кой му дреме

    20 13 Отговор
    аз пък няма да гласувам
    и данъци няма да платя

    не съм стока на политиците или бизнеса
    аз не съм гражданин
    аз съм човек

    Коментиран от #18

    16:50 22.01.2026

  • 4 Ксаниба

    30 18 Отговор
    Московското началство бди около черепа и боташев.

    16:50 22.01.2026

  • 5 Миризлив пор

    38 17 Отговор
    Е, па нали Радев беше срещу мафията? Защо Божков ще го подкрепя?

    16:51 22.01.2026

  • 6 БеГемот

    15 27 Отговор
    Как ги активират зависимите на каишка да злепоставят Радев....мръсна работа!

    16:52 22.01.2026

  • 7 Сатана Z

    37 5 Отговор
    Васко Черепа може да председател на комисията по хазарта в правителството на Румбата.Затова ще гласува за него,че и с някой лев ще участва даже.

    16:52 22.01.2026

  • 8 Василка

    15 19 Отговор
    Василе, и ти беше последната надежда на българина да забогатее, затова тиквата и свинчо те унищожиха и ограбиха, безнадеждността е тяхното оръжие срещу българите, да няма изход, да няма възможност, да няма надежда.

    Коментиран от #10

    16:55 22.01.2026

  • 9 Пламен

    31 12 Отговор
    РУБЛЕН , ДОГАН И БОЖКОВ .
    НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ - ЧЕСТИТО !

    16:56 22.01.2026

  • 10 Пешо

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Василка":

    Поне са научи как се пише България!

    16:56 22.01.2026

  • 11 МНОГО

    12 25 Отговор
    ЩЕ ГЛАСУВАМЕ ЗА РАДЕВ!
    ..САМО ДА СЕ КАНДИДАТИРА.

    Коментиран от #29

    16:56 22.01.2026

  • 12 Даааа

    19 9 Отговор
    Партия АТАКА също обяви че няма да участва на предстоящите избори и призова членове и симпатизанти да гласуват за партията на Радев

    16:57 22.01.2026

  • 13 дано

    18 15 Отговор
    двамата сте в една килия догодина

    16:57 22.01.2026

  • 14 малко истински факти

    19 12 Отговор
    Ха ха , казах ли аз , че черепа спонсорира руцкий резидентин .....

    Коментиран от #21

    16:57 22.01.2026

  • 15 Абе

    12 16 Отговор
    комарджията ,стой си там на тъмно и не се обаждай! С нищо не си допринесъл за развитието на България ! Така че, трайчо! Никой не ти иска подкрепата!

    16:57 22.01.2026

  • 16 Може би

    20 11 Отговор
    има общи далавери с копринките

    16:59 22.01.2026

  • 17 Свищовлия

    17 6 Отговор
    Как ще се финансира кампанията на Радев?

    Коментиран от #24, #53

    16:59 22.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Е намериха се

    19 9 Отговор
    Това е" добра "протекция.Има още скрити парици от иманярството ,нищо че го търсят за нерегламентирани артефакти от " колекцията ".Черепа и той ще се "бори" с мафията.Лика прилика !

    16:59 22.01.2026

  • 20 Пламен

    18 6 Отговор
    ПОМНИТЕ ЛИ КОЙ ПОСРЕЩНА БОЖКОВ , КОГАТО ИЗБЯГА В ДУБАЙ ?

    Шефът на руското разузнаване Наришкин .

    17:00 22.01.2026

  • 21 и прокопа е за крадев

    19 11 Отговор

    До коментар #14 от "малко истински факти":

    Чувам , че и другия му спонсор прокопа и той за чорапа щял да гласува , та сега кой е мафиятя а, ха ха ха .

    17:00 22.01.2026

  • 22 Оня

    10 3 Отговор
    “Врагът на моя враг е мой приятел.

    17:00 22.01.2026

  • 23 Българин

    8 12 Отговор
    Никой не го интересува за кого ще гласуваш.

    17:00 22.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Стамен

    7 3 Отговор
    Какво става с Коста Копейкин?

    17:02 22.01.2026

  • 26 койдазнай

    12 2 Отговор
    И Бобокови, и Цецо Мустака, и Миню Апаша са сигурни поддръжници на първата национално отговорна партия на България. Само Мишо Бирата ще се въздържи!

    17:03 22.01.2026

  • 27 Хаха

    16 6 Отговор
    Знаем череп. Не само ще гласуваш ами ще го финансираш.

    17:03 22.01.2026

  • 28 Дичо

    7 6 Отговор
    Миналата седмица четох, че разкрили някакви нерагламентирани плащания от Боташ, та се присетих за Радев.

    17:04 22.01.2026

  • 29 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "МНОГО":

    КОЙ...БЛ.504
    ВХ.Ж ЛЮЛИН ПЕТ 5 ....да

    Коментиран от #37

    17:05 22.01.2026

  • 30 германеца

    4 8 Отговор
    Какво ме интересува мен за кого ще гласува Божков .

    17:05 22.01.2026

  • 31 Опа

    16 1 Отговор
    Преди време когато Васил Божков избяга в Дубай след като държавата му повдигна обвинения, Румен Радев каза, че вярва повече на Васил Божков отколкото на тогавашните управляващи от ГЕРБ.

    17:05 22.01.2026

  • 32 Даката

    14 7 Отговор
    Естествено, че ще гласува за Румен Радев, нали са си дружки... когато Радев вдигна юмруче, заради разследването на Главния Прокурор Иван Гешев и помоли за помощ, Васил Божков му помогна с организиране и финансиране на лумпените, така наречените "национални протести", а всички чухме разговорите че всичко е платено и дерижирано от Васил Божков... за него ще гласуват и другите престъпни олигарси братята Бобокови, Арабаджиеви и всичката русофилска гнус ще гласува... а те имат пари и ще плащат яко на идиотите, които са готови да си продадат съвестта, за чаша кафе.

    17:05 22.01.2026

  • 33 Даниел Немитов

    15 4 Отговор
    Само в България Божков минава за бизнесмен. Навсякъде другаде по света той е далавераджия - при това крупен!

    17:05 22.01.2026

  • 34 Събраха се

    14 7 Отговор
    Хвани единия - удари другия.

    17:06 22.01.2026

  • 35 хаджи Генчо

    4 8 Отговор
    И аз! Всеки,който може да мисли и милее за България ще го направи.

    17:06 22.01.2026

  • 36 Гражданин

    12 7 Отговор
    Че това не е новина! Нали са от едно котило?

    17:06 22.01.2026

  • 37 МНОГО

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "МИМОЗА ГРАФИНЯТА":

    НИЩО НЕ МИ ГОВОРИ АДРЕСА ТИ.
    АЗ НЕ СЪМ ОТ ПРОВИНЦИЯТА.

    17:08 22.01.2026

  • 38 Рот фронт

    11 7 Отговор
    Абе този не е ли разследван за ред престъпления?! И щом на него се опира чорапа, смятайте за какво иде реч!😂😂😂 Всички от ЦСЗ са избиратели на юмручето!🤣🤣🤣

    17:10 22.01.2026

  • 39 Лютеница "Брей"

    8 5 Отговор
    Мафиотите как се присламчват към президента,брей

    Коментиран от #45

    17:10 22.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Удри

    13 6 Отговор
    Георги Гергов съсипа жвотновъдството в България в началото на демокрацията, братя Бобокови заравяха незаконно италиански боклук в българските земи и поръчаха убийството на главния свидетел срещу тях, Васил Божков има повдигнати обвинения за изнасилвания и поръчкови убийства. Радев е събрал все отбор юнаци.

    17:11 22.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 НЕ ТАКА. СЕГА НА ШИШКО

    5 3 Отговор
    Тууупко Менда ГОРАНЧО свят ще им се завие. Има и един от ефбет и той нещо се скри. Най добре направи комбина със съседа Йосич и към победа. НО ИМАМ ЕДНА МОЛБА НА танас дълга не опрощавай той си Я заслужава орбитата.

    17:13 22.01.2026

  • 44 Само предлагам

    7 4 Отговор
    Точно така трябва Всички престъпници кандидати и намиращи се в затвора за Радев Да го изберем

    17:13 22.01.2026

  • 45 Даката

    8 6 Отговор

    До коментар #39 от "Лютеница "Брей"":

    Покажи ми приятелите си, за да ти кажа какъв си.
    Смятай президента какъв е... някой да не е разбрал все още?

    17:14 22.01.2026

  • 46 Няма да гласувам

    4 3 Отговор
    Не си давам правата на никого.

    17:14 22.01.2026

  • 47 Радев

    8 5 Отговор
    Важното е копейките да ми вЕрват

    17:15 22.01.2026

  • 48 Копейко

    7 1 Отговор
    Тьотя каза да гласуваме за Радеф ,само той щял да ни вкара в БРИКС

    17:16 22.01.2026

  • 49 ЗАПОЧВА СЕ..

    1 4 Отговор
    Ще говорят сега опорите колко сте близки със Радев. Как покаете в едно гърне. Радев съюзник на мафията. ИиИИИИИ. НО ТИ ГЛЕДАЙ СИ ТВОЕТО. ВЗЕМИ ПАРИТЕ ОТ ЗАЙЧАРНИКА И ГИ РАЗДАЙ НА БЕДНИТЕ. И НА ЗАЙЦИТЕ ИМ ПОМОГНИ ДА НАМЕРЯТ ПЪТЕЧКАТА СТАВРЕВАТА.

    17:18 22.01.2026

  • 50 Рамбо

    5 1 Отговор
    Е имах си аз, Черепа за кого ще гласува. Крадлив олигарх на крадлив другар око не вади, ДУГАРЯ БОТАШ СЕ ОЧЕРТВА КАТО ГЛАВАТАР НА МАФИЯТА, ШИШИ РЯПА ДА ЯДЕ ПРЕД ТЕЗИ ГАДНИ КРАДЦИ, НО БОГ СИ ЗНАЕ РАББОТАТА АМИН. По интересно е жълтопаветните овце каква песен ще заблеят.

    17:21 22.01.2026

  • 51 Кой какъв е

    3 1 Отговор
    Защо ли пък трябва да знаем какви са предпочитенията на един далавераджия и страхливец - уж щеше да разобличава няКОЙ за поискани и дадени милиони подкупи, но това не се случи. Сега иска да се скрие зад нечий гръб и падението му върви стремглаво надолу.

    17:26 22.01.2026

  • 52 Черепа:

    2 1 Отговор
    Ще гласувам за Фигуранта ми!

    17:31 22.01.2026

  • 53 Потник

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Свищовлия":

    Кремъл ще отпусне на крадевв достатъчно.Но за костя нама да има

    17:32 22.01.2026

  • 54 ЗА РАДЕВ-

    2 4 Отговор
    ППДБ, МЕЧ, ВЕЛИЧИЕ, АСП, куп извънпарламентарни партийки, Черепа ои партията му, Кузман, Манолова, Дончевица. Купи и т.н.
    ГЕРБ И БОКО ЩЕ Е ДА СКРИТА ПОДКРЕПА.

    ПРОТИВ РАДЕВ- ВЪЗРАЖДАНЕ, ДПС. БСП. Корнелия Нинова.
    ИТН НЕ СА ЯСНИ.

    Да подкрепим опозицията!

    17:36 22.01.2026

  • 55 Две неща

    1 1 Отговор
    трябва да направим на тия избори:

    - да гласуваме за опозицията на Радев.
    - да накажем Боко и ГЕРБ.

    17:39 22.01.2026

  • 56 Като

    1 0 Отговор
    Дупе и гащи !

    17:39 22.01.2026

  • 57 Мноо ясно

    1 0 Отговор
    Престъпниците се надушват...

    17:42 22.01.2026

  • 58 Сзо

    1 0 Отговор
    Радев е поредния партиен проект на ДС. Ще ни оправи колкото ни оправи царя....

    17:43 22.01.2026

  • 59 адаша

    1 0 Отговор
    Сега Черепухин ще извади скритите "културни артефакти", ще направи музей и Радев ще го назначи като министър на културата ...

    17:46 22.01.2026

  • 60 Ветрове

    1 0 Отговор
    Принца на максуда оттече.Копейките се лепят при чорапа.

    17:47 22.01.2026

  • 61 Иван

    1 0 Отговор
    Страхотна реклама за Радев - мафиот ще гласува за него.

    Браво Череп, супер си !

    17:47 22.01.2026

