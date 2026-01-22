Васил Божков: Ще гласувам за Румен Радев

Известният бизнесмен Васил Божков, който е подсъдим, заяви, че ще гласува за Румен Радев.

Божков пожела успех на Радев, който във вторник депозира оставката си като държавен глава, за да се включи в партийния живот. Според бизнесмена Радев е единствената алтернатива в момента.

Попитан дали е търсена подкрепа от близки до Радев, Божков отговори отрицателно.

Самият бизнесмен сподели, че няма да участва в изборите, но най-вероятно ще гласува за Радев.