Васил Божков: Ще гласувам за Румен Радев

Известният бизнесмен Васил Божков, който е подсъдим, заяви, че ще гласува за Румен Радев.
Божков пожела успех на Радев, който във вторник депозира оставката си като държавен глава, за да се включи в партийния живот. Според бизнесмена Радев е единствената алтернатива в момента.
Попитан дали е търсена подкрепа от близки до Радев, Божков отговори отрицателно.
Самият бизнесмен сподели, че няма да участва в изборите, но най-вероятно ще гласува за Радев.
54 ЗА РАДЕВ-
ГЕРБ И БОКО ЩЕ Е ДА СКРИТА ПОДКРЕПА.
ПРОТИВ РАДЕВ- ВЪЗРАЖДАНЕ, ДПС. БСП. Корнелия Нинова.
ИТН НЕ СА ЯСНИ.
Да подкрепим опозицията!
17:36 22.01.2026
55 Две неща
- да гласуваме за опозицията на Радев.
- да накажем Боко и ГЕРБ.
17:39 22.01.2026
