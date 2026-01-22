Новини
Слави Трифонов с разяснения защо машините за гласуване със сканиращи устройства са най-добрият вариант за избори у нас

22 Януари, 2026

  • слави трифонов-
  • машини за гласуване-
  • сканиращи устройства-
  • избори-
  • българия

Вие сте умни - сами ще прецените. Знам, че в България всеки разбира от всичко, но изборният процес е едно от най-важните неща за демокрацията. Нашият вот трябва да бъде справедливо отчитан и “Има такъв народ” прави всичко възможно това да се случи, казва още лидерът на ИТН

Слави Трифонов с разяснения защо машините за гласуване със сканиращи устройства са най-добрият вариант за избори у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ИТН Слави Трифонов публикува на страницата си във фейсбук разяснения защо машините за гласуване със сканиращи устройства са най-добрият вариант за гласуване в България. Ето и неговия анализ по темата:

Сега ще напиша един разяснителен текст, в който ще обясня защо машините за гласуване със сканиращи устройства са най-добрият вариант за гласуване в България. Без фалшификации, без манипулации и защо с такива машини гласуват в САЩ.
И така:
Първо - При гласуване на машина със сканиращо устройство избирателят получава хартиената бюлетина и отбелязва с Х партията, за която дава гласа си.
Второ - Поставя попълнената бюлетина в сканиращото устройство. Машината я сканира и бюлетината пада в избирателната урна. В този момент машината отчита подадения глас и преброява за кого е гласувано.
Трето - Ако избирателят се е объркал, например драснал е извън квадратчето или е попълнил две квадратчета, по време на сканирането машината му връща бюлетината като неправилна. Тя се унищожава и му се дава нова бюлетина за гласуване.
Четвърто - След края на изборния ден машината принтира хартиен протокол, на който са отбелязани броят бюлетини в урната и коя партия колко гласа е получила. А бюлетините остават в ЗАПЕЧАТАНАТА урна. Така разпечатаният протокол и запечатаната урна с бюлетини отиват в Районната избирателна комисия и там, едва там, се въвеждат данните.
Извод:
Така хората в комисиите в избирателните секции нито пишат протоколи и съответно не могат да ги фалшифицират и подменят, нито броят бюлетини и съответно не могат да ги унищожат, надраскат или направят невалидни. Например, на последните парламентарни избори броят на недействителните бюлетини беше 51 791, тоест един цял български град е бил зачеркнат като гласоподаватели. Представяте ли си - 51 791 човека са били прецакани като гласоподаватели.
Така че трябва да бъде ясно: фалшификации и манипулации при машини със сканиращи устройства са невъзможни.
От друга страна, никой не може да хакне софтуера на машината и да генерира фалшиви гласове за която и да е партия - нещо, което беше доказано в други държави, използващи така наречените „мадуровки“.
Сега си отговорете кои партии са против. Дали тези, чиито членове в комисиите преправят протоколи, дописват и унищожават бюлетини, както и тези, които се заиграха със софтуера на машините, предлагаха кодовете на машините „мадуровки“, и чийто заместник-министър на електронното управление незаконно снима процеса на генериране на кодове и го изнесе в телефона си?
Вие сте умни - сами ще прецените. Знам, че в България всеки разбира от всичко, но изборният процес е едно от най-важните неща за демокрацията. Нашият вот трябва да бъде справедливо отчитан и “Има такъв народ” прави всичко възможно това да се случи.
Така че вие, които четете този текст, сега спокойно може да прецените кой е крив и кой е прав.


Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 18 гласа.
  • 1 тоя

    29 2 Отговор
    зулус предател чалгар какво разбира от машини и от политика бе я да се маща

    Коментиран от #18

    18:51 22.01.2026

  • 2 Гост

    27 1 Отговор
    Така му е казал пеефски да каже.

    18:51 22.01.2026

  • 3 Радев

    26 2 Отговор
    Тоя и съпартийците ми какви подлоги излезнаха..

    18:51 22.01.2026

  • 4 Погнуса

    26 1 Отговор
    Няма по долни,продажни ,гнycни и вече най мразени в България от тези oтпaдъци ИТН ( Имаше Такива Негодници). Не ги показвайте повече тези пропаднали дегенерати които са срам за човешкия род!

    Коментиран от #22

    18:52 22.01.2026

  • 5 Бегай бе

    23 1 Отговор
    Неграмотен измекяр

    18:52 22.01.2026

  • 6 Много

    23 0 Отговор
    “хубави”епитети и определения могат да се кажат за този, но ще ме изтрият!

    18:52 22.01.2026

  • 7 Дориана

    20 2 Отговор
    Чрез неистовото съпротивление от Борисов, Пеевски и Слави Трифонов срещу машинното гласуване и неистовото им желание да фалшифицират и откраднат вота на избирателите чрез хартиените бюлетини тримата тотално се изложиха и провалиха пред цяла България , че са наясно за това, че губят властта и само чрез фалшифициране и кражби на гласове могат да вкарат свои нелигитимни депутати. Все едно казват на висок глас- Ние губим изборите, ако те са честни !

    18:52 22.01.2026

  • 8 Ко Не

    18 0 Отговор
    Славуца е диванен лидер

    18:53 22.01.2026

  • 9 тошко африкански

    1 15 Отговор
    браво шефе пак ще ги изринем с изборите!

    18:53 22.01.2026

  • 10 Боруна Лом

    20 1 Отговор
    АБЕ ГЛАВОЧ, А КАКВО ПРАВИМЕ С МИЛИОНИТЕ ДАДЕНИ ЗА ПРЕДНИТЕ МАШИНИ?

    18:53 22.01.2026

  • 11 С вас сме Слави ,Тошко и Делян

    0 3 Отговор
    Председателя на ПГ на ИТН Тошко Йорданов Хаджитодоров с включване на живо. С тениска на футболен отбор г-н Йорданов зададе няколко въпроса!?!?
    Намирате ли разлика между Делян Пеевски и Румен Радев! Първия помага на почти всички спортни федерации , подпомага благотворителни каузи за болни деца ,възрастни хора и инвалиди. По предложение на ДПС бяха справедливо увеличени заплатите на полицейските служители ,пожарникари и военни със 70%. Създаде "магазини за хората" с преференциални цени и още много други благотворителности.
    Втория г-н Румен Радев за 9 години направи само две неща - да разединява обществото и да подпише газовия договор "Боташ" който ощетява държавата с милион месечно. Повече подробности в официалната страница на ПП.ИТН

    Коментиран от #61

    18:53 22.01.2026

  • 12 гошо

    15 0 Отговор
    Защото взима яка комисионна ето за това са добри.

    18:54 22.01.2026

  • 13 Бай Иван

    12 1 Отговор
    Те и сегашните машини са добри но Боко ги саботира

    18:54 22.01.2026

  • 14 Дориана

    17 0 Отговор
    Щом Борисов, Пеевски и патерицата- предател Слави Трифонов заедно с неговите некадърни нищо Неправещи депутати от ИТН искат отново да откраднат вота на избирателите и да фалшифицират изборите чрез хартиените бюлетини , щом Парламента вече е компрометиран и изчерпан от съдържание , тогава остава само едно- Смяна на политическия модел в България. Не може тези хора да продължават да вкарват чрез фалшифициране Нелигитимни техни депутати и след това да продължават с корупцията, мафията, рекетите, пълзящата диктатура, полицейщината и политическите затворници. Дебелото им его трябва да бъде смачкано и България да се освободи от тях.

    18:54 22.01.2026

  • 15 гост

    15 0 Отговор
    Борисов, Пеевски и Слави Трифонов треска ще ги тресе, че намеренията им да фалшифицират и откраднат изборите ще се провалят. Не само политичеаки а и финансов срив за ИТН падат под 1 % и субсидията им отпада.Да видим какво още ще измисли Слави Трифонов за да въведе пълзяща диктатура чрез Пеевски и Борисов като отмъщение за това, че хората го мразят и не може да излезе никога повече навън .

    18:54 22.01.2026

  • 16 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Аз като председател на избирателна комисия какво ми пречи да пусна през скенера един сноп бюлетини?

    Коментиран от #53

    18:55 22.01.2026

  • 17 Бащата на някаква Саяна

    2 2 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:55 22.01.2026

  • 18 Славииии.....

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "тоя":

    Ти си слуга на Дебелите. Двете Мазни парчета и твоя милост сте народни изедници. Лъжливо същество си ти Слави.

    18:55 22.01.2026

  • 19 слави

    12 0 Отговор
    кога ще чегъркаш бойко нали обеща заради тебе му удвоиха охраната на гърба на българите нали беше хъш ли войвода ли?

    18:55 22.01.2026

  • 20 Направо е смешен

    3 4 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:56 22.01.2026

  • 21 хаха

    8 0 Отговор
    Кой ще ти чете логореята бе измет? Я си ги наврете тези новите машини където слънце не огрява.
    Видяхме ви как фалшифицирате избори!

    Орлин Алексиев! Уууу!

    18:56 22.01.2026

  • 22 Дориана

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Погнуса":

    За предателството на Слави Трифонов и некадърните му депутати резултата е ясен – вън от Парламента. Историята на България е пълна с предатели и те са едни от тях.Предателите никой не ги обича, така че Слави Трифонов да не се чуди ,защо хората го мразят.

    18:56 22.01.2026

  • 23 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 0 Отговор
    Славуца опипва Колето на Крисия.🌈🛴🥳🤣🖕

    18:56 22.01.2026

  • 25 ИМАШ ЛИ ОЧИ ..........

    10 0 Отговор
    ..........ДА ГОВОРИШ БЕ ЛЪЖЕЦДОЛЕН..........?

    18:56 22.01.2026

  • 26 виктория

    11 0 Отговор
    акъл от учиндол!!!

    18:56 22.01.2026

  • 27 Ттт

    7 0 Отговор
    Г-н Алексиев, млъкнете!

    18:56 22.01.2026

  • 28 ВСИЧКИ МРАЗЯТ

    11 0 Отговор
    слави

    18:57 22.01.2026

  • 29 Реалност

    9 2 Отговор
    Каква ирония на съдбата.
    Спомняте ли времената когато бойко и слаФчо ходеха надуто с едни черни, кожени шлифери, сякаш са хванали господ за ... шлифера.
    На такива като сачева и се подгъваха краката като ги видеха.
    Единия искаше да го запомнят като Сроителя на България, който 3 Папи са го галили по главата, а другия искаше да остарее като катедрала.
    А каква стана тя - ще останат в истрията като скъпо платени kyчkи на най мразения и отвратителен човек в новата ни история, делян пеевски !
    Единия ще го запомнят като предателя на България, обслужвал най-много терориста Путлер, а другия ще остарее като селски зъpвyл!

    18:58 22.01.2026

  • 30 Как

    11 0 Отговор
    Нищо не става от дългия и ниския чалгаджии!

    18:59 22.01.2026

  • 33 Питанка

    9 0 Отговор
    Някой знае ли Диван Диван от къде разбира от технологии ?

    Коментиран от #44

    19:00 22.01.2026

  • 35 Всички ние

    10 0 Отговор
    Махай се,завинаги!

    19:01 22.01.2026

  • 37 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

    6 0 Отговор
    ...Урната да не е запечатана, а ЗАПОЕНА, така че да може да се отвори единствено като се среже или счупи...Който е бил в казармата, знае как се влизаше в "запечатаните" складови помещения.

    19:03 22.01.2026

  • 39 И какво ви засяга вас това

    12 0 Отговор
    Боклуци, вие сте извън парламента, какво ви пука

    19:04 22.01.2026

  • 40 Знак за равенство!

    10 1 Отговор
    ИТН=Има Такива Негодници...!

    19:05 22.01.2026

  • 41 Гого

    4 0 Отговор
    А жената експерт по пътищата с вид на препил мъж какво ще каже на стадото?

    19:05 22.01.2026

  • 43 кой му дреме

    4 2 Отговор
    аз пък няма да гласувам
    и данъци няма да платя,
    а чуждия труд ми е чужд

    не съм стока на политиците или бизнеса
    аз не съм гражданин

    аз съм човек

    Коментиран от #47

    19:07 22.01.2026

  • 44 Пак ли ти бе

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Питанка":

    Ов чар

    19:07 22.01.2026

  • 45 коко

    10 0 Отговор
    Не напразно се е родил в Учин дол,от всичко разбира!

    19:07 22.01.2026

  • 46 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП

    5 1 Отговор
    Зулус слаФчо говори пълни простотии и откровени лъжи.
    Така наречените „мадуровки“ разкриха манипулациите на Мадуро !
    Има дело спечелено от производителя на машините за милиарди $, така че зулус слаФчо ако е толкова отворен да им каже директно, че с техните машини може да се манипулира вота.
    Сканиращите машини също има софтуер, който може да отчита гласове само за една партия, само че този софтуер няма да се предостави, както беше предоставен на сегашните машини.

    19:07 22.01.2026

  • 47 Кой те

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "кой му дреме":

    Пита бе.Живей си някъде в пещера там ще ти е най добре.

    Коментиран от #50

    19:08 22.01.2026

  • 50 кой му дреме

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Кой те":

    "Живей си някъде в пещера там ще ти е най добре."

    ти вече си живееш в пещера, наричаш я държава и като упражниш гласа си се чува единствено ехото ти

    19:12 22.01.2026

  • 51 Новак

    2 0 Отговор
    Ех, ще ни липсвате Байрам Байрам, Халил Халил, Симид Симид, Диван Диван, Чорбар Чорбар, Чалгар Чалгар ...

    19:14 22.01.2026

  • 52 Ами

    2 0 Отговор
    Със сканиращи (преброителни) машини се гласува (брои) не само в САЩ.
    С такива машини се гласува и на много други места, включително и в Русия.
    Причината там да се гласува с такива машини е, че тези държави са предимно
    федерации и с една бюлетина се правят няколко различни избора.
    Винаги може да се намери начин за фалшификации и манипулации особенно
    както знаем как се правят избори в така наречените "демокрации".
    Да не говорим въобще как се правят избори в България :)

    19:14 22.01.2026

  • 53 Новичок

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Може и няколко скенера в някое мазе да си пуснат ,и да печатат .После ще кажат ,че са гласовете от чужбина например Гренландия.

    Коментиран от #56

    19:14 22.01.2026

  • 54 Кака Славуца

    3 0 Отговор
    Уморена Славуца, гладна хиена,
    във студиото влизам аз във този час.
    Ще говоря с бизнесмена Дидошоумена,
    че говорител ставам аз, става тя.

    Със обици натъкмена, с анцуг пременена,
    без пукнат грош във джоба аз във този час.
    Да говоря с бизнесмена Дидошоумена,
    че важна дама ставам аз, става тя.

    Министерските палати, ах, палати,
    вече са ми познати, ах познати.
    Нощи омайни, купони безкрайни,
    и с Тошкопуших до зори.
    Обещаха ми заплати, ах, заплати, а само кревати, тез кревати.
    Мандръсаха ме в Банка, ах, Банкя
    не ми се размина, ах, размина.
    И в този час загубих аз блян и мечти... "

    19:17 22.01.2026

  • 55 Най мразения и беден чалгар

    2 0 Отговор
    Имаш само мръсните мутренски пари отпадъчен дегенерат опростачил 2 поколения. Нищо друго нямаш....нито уважение никаква радост нямаш близки и приятели ,не можеш да излезеш сред хората защото ще те отрепят с колове ...беден и низвергнат бивш чалга спасителю

    19:18 22.01.2026

  • 56 българите са така

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Новичок":

    крият се по мазетата защото всичко което вършат не е за пред нормални хора...

    19:18 22.01.2026

  • 57 Б.си бokлyka !

    2 0 Отговор
    Искам сега бранимир Алабалачев-буксата да ми обясни за скенерите и всичко ще ми стане ясно .
    Не става ясно от обясненията на слави имат ли букса, нямат ли ... кода ще бъде ли защитен с "държавна тайна" от посегателства ... нищо не му е ясно на слави.
    Искаме хамид хамид и бранимир-буксата да обяснят за скенерите, ако нещо остане за доизясняване да се включи байрям байрям. Искаме от извора, а не някакви coлташ..ци да ни се обясняват !

    19:19 22.01.2026

  • 58 Милчо Лаков

    2 0 Отговор
    Защо у нас всичко става толкова мъчително?По света гласуват даже през седмицата,всичко минава бързо и тихо,може и да има някакви нарушения,но се оправят бързо и компетентно.В САЩ,преди години,ги броиха повторно,една по една,заради някакво съмнения и пак бързо,без крясаци и вой,като у нас....

    Коментиран от #59

    19:21 22.01.2026

  • 59 защото е

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Милчо Лаков":

    лъжливо и крадливо

    19:27 22.01.2026

  • 60 Даниел

    0 0 Отговор
    Ами ако един гласоподавател реши да блокира работата на цяла една секция и цял ден си пуска грешни бюлетини машината не ги приема ,а комисията му дава нови и нови бюлетини за пускане??
    Какъв ще е необходимия брой бюлетини за отпечатване след като не се знае колко грешни бюлетини ще бъдат подадени?
    Как този вид гласуване би спрял корпоративния вот след като “тъмната стая” не се премахва???
    Слави,този вид гласуване изобщо не е решение за нашите избори и ти много добре го знаеш!

    19:28 22.01.2026

  • 61 Честни и достойни ИТН

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "С вас сме Слави ,Тошко и Делян":

    Слави и Тошко и Станислав и Павела и всички от ИТН. Гордеем се с тях които винаги държат на истината. Делян е съвременния благотворител а кауна е ощетил страната с милиарди. Точен си отново Тоше

    19:29 22.01.2026

