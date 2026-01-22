Слави Трифонов с разяснения защо машините за гласуване със сканиращи устройства са най-добрият вариант за избори у нас

Лидерът на ИТН Слави Трифонов публикува на страницата си във фейсбук разяснения защо машините за гласуване със сканиращи устройства са най-добрият вариант за гласуване в България. Ето и неговия анализ по темата:
Сега ще напиша един разяснителен текст, в който ще обясня защо машините за гласуване със сканиращи устройства са най-добрият вариант за гласуване в България. Без фалшификации, без манипулации и защо с такива машини гласуват в САЩ.
И така:
Първо - При гласуване на машина със сканиращо устройство избирателят получава хартиената бюлетина и отбелязва с Х партията, за която дава гласа си.
Второ - Поставя попълнената бюлетина в сканиращото устройство. Машината я сканира и бюлетината пада в избирателната урна. В този момент машината отчита подадения глас и преброява за кого е гласувано.
Трето - Ако избирателят се е объркал, например драснал е извън квадратчето или е попълнил две квадратчета, по време на сканирането машината му връща бюлетината като неправилна. Тя се унищожава и му се дава нова бюлетина за гласуване.
Четвърто - След края на изборния ден машината принтира хартиен протокол, на който са отбелязани броят бюлетини в урната и коя партия колко гласа е получила. А бюлетините остават в ЗАПЕЧАТАНАТА урна. Така разпечатаният протокол и запечатаната урна с бюлетини отиват в Районната избирателна комисия и там, едва там, се въвеждат данните.
Извод:
Така хората в комисиите в избирателните секции нито пишат протоколи и съответно не могат да ги фалшифицират и подменят, нито броят бюлетини и съответно не могат да ги унищожат, надраскат или направят невалидни. Например, на последните парламентарни избори броят на недействителните бюлетини беше 51 791, тоест един цял български град е бил зачеркнат като гласоподаватели. Представяте ли си - 51 791 човека са били прецакани като гласоподаватели.
Така че трябва да бъде ясно: фалшификации и манипулации при машини със сканиращи устройства са невъзможни.
От друга страна, никой не може да хакне софтуера на машината и да генерира фалшиви гласове за която и да е партия - нещо, което беше доказано в други държави, използващи така наречените „мадуровки“.
Сега си отговорете кои партии са против. Дали тези, чиито членове в комисиите преправят протоколи, дописват и унищожават бюлетини, както и тези, които се заиграха със софтуера на машините, предлагаха кодовете на машините „мадуровки“, и чийто заместник-министър на електронното управление незаконно снима процеса на генериране на кодове и го изнесе в телефона си?
Вие сте умни - сами ще прецените. Знам, че в България всеки разбира от всичко, но изборният процес е едно от най-важните неща за демокрацията. Нашият вот трябва да бъде справедливо отчитан и “Има такъв народ” прави всичко възможно това да се случи.
Така че вие, които четете този текст, сега спокойно може да прецените кой е крив и кой е прав.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тоя
18:51 22.01.2026
2 Гост
18:51 22.01.2026
3 Радев
18:51 22.01.2026
4 Погнуса
18:52 22.01.2026
5 Бегай бе
18:52 22.01.2026
6 Много
18:52 22.01.2026
7 Дориана
18:52 22.01.2026
8 Ко Не
18:53 22.01.2026
9 тошко африкански
18:53 22.01.2026
10 Боруна Лом
18:53 22.01.2026
11 С вас сме Слави ,Тошко и Делян
Намирате ли разлика между Делян Пеевски и Румен Радев! Първия помага на почти всички спортни федерации , подпомага благотворителни каузи за болни деца ,възрастни хора и инвалиди. По предложение на ДПС бяха справедливо увеличени заплатите на полицейските служители ,пожарникари и военни със 70%. Създаде "магазини за хората" с преференциални цени и още много други благотворителности.
Втория г-н Румен Радев за 9 години направи само две неща - да разединява обществото и да подпише газовия договор "Боташ" който ощетява държавата с милион месечно. Повече подробности в официалната страница на ПП.ИТН
18:53 22.01.2026
12 гошо
18:54 22.01.2026
13 Бай Иван
18:54 22.01.2026
14 Дориана
18:54 22.01.2026
15 гост
18:54 22.01.2026
16 Последния Софиянец
18:55 22.01.2026
17 Бащата на някаква Саяна
18:55 22.01.2026
18 Славииии.....
До коментар #1 от "тоя":Ти си слуга на Дебелите. Двете Мазни парчета и твоя милост сте народни изедници. Лъжливо същество си ти Слави.
18:55 22.01.2026
19 слави
18:55 22.01.2026
20 Направо е смешен
18:56 22.01.2026
21 хаха
Видяхме ви как фалшифицирате избори!
Орлин Алексиев! Уууу!
18:56 22.01.2026
22 Дориана
До коментар #4 от "Погнуса":За предателството на Слави Трифонов и некадърните му депутати резултата е ясен – вън от Парламента. Историята на България е пълна с предатели и те са едни от тях.Предателите никой не ги обича, така че Слави Трифонов да не се чуди ,защо хората го мразят.
18:56 22.01.2026
23 Mими Кучева🐕🦺
18:56 22.01.2026
25 ИМАШ ЛИ ОЧИ ..........
18:56 22.01.2026
26 виктория
18:56 22.01.2026
27 Ттт
18:56 22.01.2026
28 ВСИЧКИ МРАЗЯТ
18:57 22.01.2026
29 Реалност
Спомняте ли времената когато бойко и слаФчо ходеха надуто с едни черни, кожени шлифери, сякаш са хванали господ за ... шлифера.
На такива като сачева и се подгъваха краката като ги видеха.
Единия искаше да го запомнят като Сроителя на България, който 3 Папи са го галили по главата, а другия искаше да остарее като катедрала.
А каква стана тя - ще останат в истрията като скъпо платени kyчkи на най мразения и отвратителен човек в новата ни история, делян пеевски !
Единия ще го запомнят като предателя на България, обслужвал най-много терориста Путлер, а другия ще остарее като селски зъpвyл!
18:58 22.01.2026
30 Как
18:59 22.01.2026
33 Питанка
19:00 22.01.2026
35 Всички ние
19:01 22.01.2026
37 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
19:03 22.01.2026
39 И какво ви засяга вас това
19:04 22.01.2026
40 Знак за равенство!
19:05 22.01.2026
41 Гого
19:05 22.01.2026
43 кой му дреме
и данъци няма да платя,
а чуждия труд ми е чужд
не съм стока на политиците или бизнеса
аз не съм гражданин
аз съм човек
19:07 22.01.2026
44 Пак ли ти бе
До коментар #33 от "Питанка":Ов чар
19:07 22.01.2026
45 коко
19:07 22.01.2026
46 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП
Така наречените „мадуровки“ разкриха манипулациите на Мадуро !
Има дело спечелено от производителя на машините за милиарди $, така че зулус слаФчо ако е толкова отворен да им каже директно, че с техните машини може да се манипулира вота.
Сканиращите машини също има софтуер, който може да отчита гласове само за една партия, само че този софтуер няма да се предостави, както беше предоставен на сегашните машини.
19:07 22.01.2026
47 Кой те
До коментар #43 от "кой му дреме":Пита бе.Живей си някъде в пещера там ще ти е най добре.
Коментиран от #50
19:08 22.01.2026
50 кой му дреме
До коментар #47 от "Кой те":"Живей си някъде в пещера там ще ти е най добре."
ти вече си живееш в пещера, наричаш я държава и като упражниш гласа си се чува единствено ехото ти
19:12 22.01.2026
51 Новак
19:14 22.01.2026
52 Ами
С такива машини се гласува и на много други места, включително и в Русия.
Причината там да се гласува с такива машини е, че тези държави са предимно
федерации и с една бюлетина се правят няколко различни избора.
Винаги може да се намери начин за фалшификации и манипулации особенно
както знаем как се правят избори в така наречените "демокрации".
Да не говорим въобще как се правят избори в България :)
19:14 22.01.2026
53 Новичок
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Може и няколко скенера в някое мазе да си пуснат ,и да печатат .После ще кажат ,че са гласовете от чужбина например Гренландия.
19:14 22.01.2026
54 Кака Славуца
във студиото влизам аз във този час.
Ще говоря с бизнесмена Дидошоумена,
че говорител ставам аз, става тя.
Със обици натъкмена, с анцуг пременена,
без пукнат грош във джоба аз във този час.
Да говоря с бизнесмена Дидошоумена,
че важна дама ставам аз, става тя.
Министерските палати, ах, палати,
вече са ми познати, ах познати.
Нощи омайни, купони безкрайни,
и с Тошкопуших до зори.
Обещаха ми заплати, ах, заплати, а само кревати, тез кревати.
Мандръсаха ме в Банка, ах, Банкя
не ми се размина, ах, размина.
И в този час загубих аз блян и мечти... "
19:17 22.01.2026
55 Най мразения и беден чалгар
19:18 22.01.2026
56 българите са така
До коментар #53 от "Новичок":крият се по мазетата защото всичко което вършат не е за пред нормални хора...
19:18 22.01.2026
57 Б.си бokлyka !
Не става ясно от обясненията на слави имат ли букса, нямат ли ... кода ще бъде ли защитен с "държавна тайна" от посегателства ... нищо не му е ясно на слави.
Искаме хамид хамид и бранимир-буксата да обяснят за скенерите, ако нещо остане за доизясняване да се включи байрям байрям. Искаме от извора, а не някакви coлташ..ци да ни се обясняват !
19:19 22.01.2026
58 Милчо Лаков
19:21 22.01.2026
59 защото е
До коментар #58 от "Милчо Лаков":лъжливо и крадливо
19:27 22.01.2026
60 Даниел
Какъв ще е необходимия брой бюлетини за отпечатване след като не се знае колко грешни бюлетини ще бъдат подадени?
Как този вид гласуване би спрял корпоративния вот след като “тъмната стая” не се премахва???
Слави,този вид гласуване изобщо не е решение за нашите избори и ти много добре го знаеш!
19:28 22.01.2026
61 Честни и достойни ИТН
До коментар #11 от "С вас сме Слави ,Тошко и Делян":Слави и Тошко и Станислав и Павела и всички от ИТН. Гордеем се с тях които винаги държат на истината. Делян е съвременния благотворител а кауна е ощетил страната с милиарди. Точен си отново Тоше
19:29 22.01.2026