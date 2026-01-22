Новини
Крум Зарков: Радев може да бъде полезен за държавата, но той няма отношение към БСП. Няма да съм част от неговия проект

22 Януари, 2026 19:15 369 6

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От юридическа страна, премиерът Желязков има право да подпише подобна харта, след това трябва да бъде ратифицирана в НС. От друга страна стои въпросът това дали е редно да се прави от НС, което е изчерпало доверието на гражданите. Това заяви бившият правен секретар на президента в оставка Крум Зарков в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитиран от novini.bg.
Тези хора не разбират, че заради подобни действия бяха свалени от власт. Подобни действия от такъв характер и в такъв мащаб вредят на българската държавност, на политиката и на отношенията ни със САЩ. Докато между ЕС и САЩ има неизяснени неща, ние се хвърляме и подписваме такъв акт, не е редно, смята той.

Няма да бъда част от политическия проект на Румен Радев. Аз съм част от друга политическа сила, която в момента е в незавидна политическа роля. Няма да скачам в друг вагон при някоя трудност. Безотговорно е от страна на ръководството на партията да отписват БСП. Нито една партия не може да замени 130-годишно социалистическо движение, категоричен е Зарков.

Трябва да скъсаме напълно със зависимостите, които превърнаха партията ни в придатък на една мафиотизирана власт. Трябва да си припомним какво ни различава от всички останали партии, а именно социалистическа, коментира той по повод кризата в БСП.
Мога да водя битка за председателското място на БСП, но мога и да помагам на някой достоен. Няма да спра да водя битката. Ако БСП намери пътя си, покаже волята си, извоюва партията си, аз винаги ще бъда част от тях, обяви Крум Зарков.

Радев може да бъде полезен за държавата, но той няма отношение към БСП. Ако БСП остане в парламента това ще е заради нас, а не заради Радев, подчерта той.


  • 1 На мама сороското Кацамунче

    Изобщо няма да липсваш в проекта на Рундю. Ако резидента ще го играе тръмпист, бива да се разграничи от всичките си съветници сороски.

    19:20 22.01.2026

  • 2 Град Симитли

    Още една грешка на кака Кури!

    19:25 22.01.2026

  • 3 Спецназ

    БеСеПето ще се снима в следващия следващия Парламент,

    но само ОТВЪН, Баце!

    19:25 22.01.2026

  • 4 604

    тия пъ пътчи, изгледът новините на шорос и почвът дъ ситиеът и преписвът, за водопада и подписъ в асамблеята на миро нъ пирчемъ ни думъ.....въх мари божкелеееее

    19:27 22.01.2026

  • 5 Ъхъ!!!

    Радев вече показа колко може да бъде полезен за България с "Боташ"! Айде нема нужда повече.

    19:27 22.01.2026

  • 6 Няма да съм част от неговия проект

    на никого няма да липсваш като други кат теб
    на радев връмвари му не трябват
    а достойни хора

    19:28 22.01.2026

