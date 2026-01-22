Кузман Илиев: Радев е силен, системен играч с политически опит. За нас това е възможност – блатото малко да се пресуши

Участието на президента в оставка Румен Радев в предстоящите парламентарни избори и възможното разместване на политическия терен с появата на негова формация. Това коментираха в предаването „Лице в лице“ на bTV Кузман Илиев, лидер на партия „България може“, и Мария Капон, председател на политическа формация „Ние идваме“, част от новоучредения Антикорупционен блок.
На въпроса дали „България може“ ще се яви на изборите като т.нар. „ракета носител“ на Радев заради присъединяването на бившия президентски съветник Александър Маринов Кузман Илиев отрече.
„Ние имаме партия, харта, политическа резолюция, млади лица и експерти, които искат да предлагат реални решения за България. Президентът може да има своя политически проект, това не е изненада, но ние не сме регистрация назаем“, заяви Илиев.
Той подчерта, че „България може“ е експертна общност с ясни идеи и кауза.
„Разбира се, ние сме отворени към президента за разговор, за политики, това вече е един партньор“, обяви Илиев и уточни, че такъв разговор още не се е състоял.
Мария Капон обясни мотивите за участието на Антикорупционния блок в изборите така: „Човек трябва да вярва, че политиката е в него и че може да работи за каузи и без да е задължително на мандатна позиция. Нашият проект е дългосрочен – работим по антикорупционната тема близо две години, не от вчера и не заради предстоящите избори“, заяви тя.
Двамата отговориха и на въпроса дали очакват разместване на политическия терен, ако Румен Радев оглави нова формация.
Според Кузман Илиев безспорно този ход на Радев ще доведе до сериозно разместване. „Радев е силен, системен играч с политически опит и добра визитка. Оттук нататък той трябва да привлича експерти и екипи. За нас това е възможност – блатото малко да се пресуши“, каза Илиев.
Мария Капон също приветства участието на Радев в активната политика. „Той отдавна е на терена – да си президент означава да си минал през избори и да си политик. Не е добре хората да са изплашени. Най-добре е всеки да застане на терена, да покаже какво може и да се кандидатира. Така че – добре дошъл на Румен Радев на политическия терен“, заяви тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
19:32 22.01.2026
2 Благоевград
Коментиран от #22
19:38 22.01.2026
3 къв е тоя бе
Коментиран от #6
19:40 22.01.2026
4 Сила
19:40 22.01.2026
5 Другар капиталист
19:41 22.01.2026
6 някакъв треторазряден
До коментар #3 от "къв е тоя бе":спасител и освободител...
19:43 22.01.2026
7 Радев
19:43 22.01.2026
8 Един
19:44 22.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 хаха
Това че били се гътнали още 20-30-40-50 хил. ганчопитека - много важно. Те си ги бяха избрали и тези които са в момента...
19:44 22.01.2026
11 Данко Харсъзина
19:44 22.01.2026
12 Е,бравос
19:45 22.01.2026
13 Кирил
19:47 22.01.2026
14 Хехе
19:49 22.01.2026
15 Радо
Коментиран от #18
19:54 22.01.2026
16 Гаргамел
19:58 22.01.2026
17 Кузмзне
20:02 22.01.2026
18 Анонимен
До коментар #15 от "Радо":Радо, къде си, с какво се занимаваш сега?
20:02 22.01.2026
19 Я да започнем отначало
Кузман Илиев...бъдещето се създава от мълниите на съзнанието, а тяхната сила зависи от силата на противодействието...... затова успехът не е плаване с домашно корито в застояло блато..
20:08 22.01.2026
20 Факт
20:12 22.01.2026
21 Тоалетната хартия
20:13 22.01.2026
22 Социология на левия бряг
До коментар #2 от "Благоевград":Не ми се вярва Кузман да е обратен
20:13 22.01.2026
23 ?????
Дано този път да си е взел поука.
Кузман Илиев не е лош съпътстващ.
Шкварек тоже ако преодолее русофобията си.
Да се оправят.
Ние чакаме кво ще ни предложат.
Надявам се няма да е някаква амалгама от + и -.
Погледнете кво им трябва на негласуващите и тогава мислете с кво ще ни лъжете.
Ако някой разбира кво ви разправям.
За което не съм сигурен.
20:46 22.01.2026
24 Маг Минчо
20:52 22.01.2026
25 1234
21:03 22.01.2026
26 Поетично
къде събираш толкоз нечестива с.г.а.н?
21:05 22.01.2026