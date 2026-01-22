Новини
Кузман Илиев: Радев е силен, системен играч с политически опит. За нас това е възможност – блатото малко да се пресуши

22 Януари, 2026 19:30 906 26

"Той отдавна е на терена – да си президент означава да си минал през избори и да си политик. Не е добре хората да са изплашени. Най-добре е всеки да застане на терена, да покаже какво може и да се кандидатира. Така че – добре дошъл на Румен Радев на политическия терен", заяви и Мария Капон

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Участието на президента в оставка Румен Радев в предстоящите парламентарни избори и възможното разместване на политическия терен с появата на негова формация. Това коментираха в предаването „Лице в лице“ на bTV Кузман Илиев, лидер на партия „България може“, и Мария Капон, председател на политическа формация „Ние идваме“, част от новоучредения Антикорупционен блок.
На въпроса дали „България може“ ще се яви на изборите като т.нар. „ракета носител“ на Радев заради присъединяването на бившия президентски съветник Александър Маринов Кузман Илиев отрече.

„Ние имаме партия, харта, политическа резолюция, млади лица и експерти, които искат да предлагат реални решения за България. Президентът може да има своя политически проект, това не е изненада, но ние не сме регистрация назаем“, заяви Илиев.

Той подчерта, че „България може“ е експертна общност с ясни идеи и кауза.

„Разбира се, ние сме отворени към президента за разговор, за политики, това вече е един партньор“, обяви Илиев и уточни, че такъв разговор още не се е състоял.
Мария Капон обясни мотивите за участието на Антикорупционния блок в изборите така: „Човек трябва да вярва, че политиката е в него и че може да работи за каузи и без да е задължително на мандатна позиция. Нашият проект е дългосрочен – работим по антикорупционната тема близо две години, не от вчера и не заради предстоящите избори“, заяви тя.

Двамата отговориха и на въпроса дали очакват разместване на политическия терен, ако Румен Радев оглави нова формация.
Според Кузман Илиев безспорно този ход на Радев ще доведе до сериозно разместване. „Радев е силен, системен играч с политически опит и добра визитка. Оттук нататък той трябва да привлича експерти и екипи. За нас това е възможност – блатото малко да се пресуши“, каза Илиев.

Мария Капон също приветства участието на Радев в активната политика. „Той отдавна е на терена – да си президент означава да си минал през избори и да си политик. Не е добре хората да са изплашени. Най-добре е всеки да застане на терена, да покаже какво може и да се кандидатира. Така че – добре дошъл на Румен Радев на политическия терен“, заяви тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    17 13 Отговор
    Покрай Боташа изплува всякаква сган.

    19:32 22.01.2026

  • 2 Благоевград

    19 11 Отговор
    Аз незнам този какъв се явява,нищо не разбиращ нагаждач,най вероятно и обратен

    Коментиран от #22

    19:38 22.01.2026

  • 3 къв е тоя бе

    17 10 Отговор
    откъде изпълзя

    Коментиран от #6

    19:40 22.01.2026

  • 4 Сила

    13 8 Отговор
    На Асан Юмеров чобанчето ....и то горкото си търси нов чорбаджия !!!

    19:40 22.01.2026

  • 5 Другар капиталист

    17 10 Отговор
    Охооо брадатото детенце на ДС чичкото Маринов Червенокуфарев ръси мъдрост и се точи управленец да става и погачи да меси за БЛАТУШКИТЕ

    19:41 22.01.2026

  • 6 някакъв треторазряден

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "къв е тоя бе":

    спасител и освободител...

    19:43 22.01.2026

  • 7 Радев

    14 10 Отговор
    Радев е част от статуквото и в момента върви театър "Вечеря за глупаци", като единствената цел е да се отклонят гласове от истинските патриотични партии за да продължи всичко постарому. Спомнете си кой довлече кирчо и кокорчо и приказва едно, но върши друго.

    19:43 22.01.2026

  • 8 Един

    11 9 Отговор
    Такива като този незнам какви хора са, нали беше при патриотите,къде се бута пак само и само да са там. Няма да гласувам за Радев точно заради такива.

    19:44 22.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хаха

    6 4 Отговор
    Гумен да не бърза за никъде. Да си прави собствена партия, а не да се захваща с някаква си измет. Ако не на тези избори, на следващите.

    Това че били се гътнали още 20-30-40-50 хил. ганчопитека - много важно. Те си ги бяха избрали и тези които са в момента...

    19:44 22.01.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    9 5 Отговор
    И дебелопарапетната капонка изпълзя на припек. Нема такава гнусотия.

    19:44 22.01.2026

  • 12 Е,бравос

    9 2 Отговор
    И как го разбра? От хороскопа на Алена ли,Бог да я прости? Ще поживеем,ще видим! Само не си забравяй думите..

    19:45 22.01.2026

  • 13 Кирил

    13 3 Отговор
    Случаят с Кузман е медицински

    19:47 22.01.2026

  • 14 Хехе

    12 2 Отговор
    Кузмане,записах си едно твое предсказание отпреди 10 дни! Как петрола рязко щял да тръгне нагоре!? Да не си имал предвид 2027г.пророче мило? Ако и за Радев си толкова прав,не ми се мисли!

    19:49 22.01.2026

  • 15 Радо

    8 4 Отговор
    Кузмане, рибата е още в морето, няма смисъл да слагаш тигана. Радев е системен играч, но не е силен. Виж хората около него. Номенклатурни кадри. Не може да намери читави хора. Тия неговите са групировка за трупане на пари. Аз гласувах два пъти за него, но съм раочарован. Не нито против мафията, нито против олигархията. По делата му гледам и преценявам.

    Коментиран от #18

    19:54 22.01.2026

  • 16 Гаргамел

    4 4 Отговор
    Я че си гласувам за Възраждане оти знам за кво се борят. Кат се докаже Плешивия може и за него по-нататък. Досега само локуми и юмручета.

    19:58 22.01.2026

  • 17 Кузмзне

    3 1 Отговор
    Дали ще е в името на българските интереси и защо президентът съкрати само последните месеци от своя втори мандат за да се включи в парламентарна надпревара

    20:02 22.01.2026

  • 18 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Радо":

    Радо, къде си, с какво се занимаваш сега?

    20:02 22.01.2026

  • 19 Я да започнем отначало

    2 2 Отговор
    Кузман Илиев: Радев е силен, системен играч с политически опит. За нас това е възможност – блатото малко да се пресуши

    Кузман Илиев...бъдещето се създава от мълниите на съзнанието, а тяхната сила зависи от силата на противодействието...... затова успехът не е плаване с домашно корито в застояло блато..

    20:08 22.01.2026

  • 20 Факт

    4 0 Отговор
    Радев ще следва модела на Симеон Сакскобургготски. Ще се представи за обединител. Въпрос кои партии ще бъдат независими партньори. Трябва при това да им останат и достатъчно избиратели.

    20:12 22.01.2026

  • 21 Тоалетната хартия

    3 5 Отговор
    Тия пък кви са??!! Радев се изложи много с това шушумигане за еврото. Не помня нещо да е направил в полза на България, но помня боташ !! Радев е лицемер и подмодолен, никога нищо конкретно не казва, само разтяга локуми. Няма да гласувам за него, както и хората около мен. Отново ще гласувам за Възраждане, но Коцето много се изложи с изцепката, че поддържа Тръмп за Гренладия....Но може й да е прав""" Враговете на моите врагове са мои приятели"" ЕС е враг на народите в Европа!! Искат Европа да е маса от хора,някакъв мишмаш от националности!!

    20:13 22.01.2026

  • 22 Социология на левия бряг

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Благоевград":

    Не ми се вярва Кузман да е обратен

    20:13 22.01.2026

  • 23 ?????

    1 0 Отговор
    Абе имам резерви към Радев след историята с ПП-тата.
    Дано този път да си е взел поука.
    Кузман Илиев не е лош съпътстващ.
    Шкварек тоже ако преодолее русофобията си.
    Да се оправят.
    Ние чакаме кво ще ни предложат.
    Надявам се няма да е някаква амалгама от + и -.
    Погледнете кво им трябва на негласуващите и тогава мислете с кво ще ни лъжете.
    Ако някой разбира кво ви разправям.
    За което не съм сигурен.

    20:46 22.01.2026

  • 24 Маг Минчо

    2 1 Отговор
    Кузман Кузмич! Какой тьй пич! Продал корову,купил москвич...

    20:52 22.01.2026

  • 25 1234

    1 0 Отговор
    Кузмане, какви ги ръсиш. Бил "системен играч с политически опит", от къде бе бате, от къде?

    21:03 22.01.2026

  • 26 Поетично

    0 0 Отговор
    Българийо, земя като една човешка длан
    къде събираш толкоз нечестива с.г.а.н?

    21:05 22.01.2026

