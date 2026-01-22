Ива Митева: Виждам опорочаване на вота. Сканиращи устройства няма никъде в Европа, като изключим Русия

„Виждам опорочаване на вота, безсилие и манипулации. Когато въвеждаш нова технология, трябва да направиш най-малкото едно сравнително проучване. Сканиращи устройства няма никъде в Европа, като изключим Русия“, каза в ефира на bTV Ива Митева, доктор по конституционно право.
„Честите, необмислени, небалансирани изменения на изборното законодателство доказват само едно нещо – хаос, нестабилност, обърканост и липса на стратегическа мисъл на управляващата класа, бранеща статуквото. Точно това наблюдаваме в момента", на мнение е Митева.
Според нея поведението на ИТН и БСП не е нищо по-различно от това на сглобката, която промени Конституцията, и на политическите сили, които променяха изборния закон преди 2020 г.
Ива Митева даде пример с битката между Ал Гор и Буш, където е гласувано със сканиращи устройства и там е имало над 29 000 недействителни бюлетини, които са подпечатани неправилно.
„Така че да въвеждаш при вече почти започнал активен изборен период сканиращи устройства е ужасно", смята Ива Митева.
Тя смята, че явно целта е "да ударят" турския вот.
По отношение на Румен Радев Митева е на мнение, че е привилегия и отговорност единствено на него да подбере партиите и хората, с които иска да работи.
На въпрос дали тя ще бъде част от политическия проект на Радев, тя каза, че не може да отговори на този въпрос и не е разговаряла с него.
Според Ива Митева обаче Румен Радев няма да направи партия, защото няма време. Предположи, че ще направи коалиция, в която ще влязат най-малко две партии.
„Аз смятам, че трябва да влязат поне три, защото в последния момент някоя може да бъде отказана. Важно е как той ще подбере тези партии, на които да има доверие, както и те да имат доверие в него и да не се пречупят“, смята Ива Митева.
Съветът за мир на Доналд Тръмп - т.нар. "частно ООН"
"Редно беше, след като правят такива бързи среднощни заседания, да съберат Министерския съвет и да поискат и мнението на Народното събрание. За съжаление, това не се случи. Оттук нататък всеки български избирател трябва да направи своя извод", обясни Митева.
„Това не го виждаме за първи път. По време на управлението на това правителство видяхме, че много важни теми се взимаха на подпис, на неприсъствени заседания. Бюджетът беше оттеглен на неприсъствено заседание“, припомни Ива Митева, за която това поведение не е изненада.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
21:56 22.01.2026
2 зулуси
Коментиран от #17
21:57 22.01.2026
3 Мда
21:58 22.01.2026
4 абе то и
Коментиран от #9
21:59 22.01.2026
5 Бхраву Иве
Коментиран от #19
22:01 22.01.2026
6 отец Щирлиц
22:05 22.01.2026
7 Ще ви приседне кода
Коментиран от #12
22:10 22.01.2026
8 Отец Чапаев
22:10 22.01.2026
9 големдебил
До коментар #4 от "абе то и":Тъкмо щях да питам за мадуровките,абе тях колко време ги тестваха?
22:10 22.01.2026
10 тошко африкански
22:11 22.01.2026
11 баба вюна
22:13 22.01.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Ще ви приседне кода":С Мадуровките направиха ДС Терзиев кмет.
22:13 22.01.2026
13 Мхм
Коментиран от #22
22:13 22.01.2026
14 Иво
22:14 22.01.2026
15 ?????
"Ива Митева: Виждам опорочаване на вота. Сканиращи устройства няма никъде в Европа, като изключим Русия" и Щатите.
А пък в Европа навсякъде е с бюлетини.
Или Ива Митева не знае за тва?
Не ми се вярва.
22:18 22.01.2026
16 Чаровна
22:25 22.01.2026
17 Абре неграмотници
До коментар #2 от "зулуси":Ива Митева никога не е била член на зулусите. Беше глажданска квота и отдавна се разграници от Тошко Маймуняка и Диваннта Холограма.
Коментиран от #18
22:26 22.01.2026
18 не лъжете хората
До коментар #17 от "Абре неграмотници":от чалтарите е!!
22:31 22.01.2026
19 Ами
До коментар #5 от "Бхраву Иве":С машини за гласуване подобни на нашите гласуват в Белгия,
в Прибалтийските републики и в някой кантони на Швейцария.
Правени са опити и на други места, но не са постигнали
"желаните резултати" и са върнали гласуването с бюлетина,
където постигането на "желаните резултати" е доста по-лесно.
Ако ме разбирате какво искам да кажа :)
22:37 22.01.2026
20 Българин
Това се и вижда! Руското ръководство е силно, спообно и компететнто, за разлика от разните урсули и макарони!
22:40 22.01.2026
21 БОРБА НА ЖИВОТ И СМЪРТ
22:41 22.01.2026
22 Ами
До коментар #13 от "Мхм":В Русия също има дистанционно гласуване.
Правиш си регистрация и гласуваш.
Е не е както по пощата, защото Русия не е демокрация :)
22:43 22.01.2026