Ива Митева: Виждам опорочаване на вота. Сканиращи устройства няма никъде в Европа, като изключим Русия

22 Януари, 2026 21:54 668 22

Румен Радев няма да направи партия, защото няма време. Той ще направи коалиция, в която ще влязат най-малко две партии, коментира още Митева

Ива Митева: Виждам опорочаване на вота. Сканиращи устройства няма никъде в Европа, като изключим Русия - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Виждам опорочаване на вота, безсилие и манипулации. Когато въвеждаш нова технология, трябва да направиш най-малкото едно сравнително проучване. Сканиращи устройства няма никъде в Европа, като изключим Русия“, каза в ефира на bTV Ива Митева, доктор по конституционно право.

„Честите, необмислени, небалансирани изменения на изборното законодателство доказват само едно нещо – хаос, нестабилност, обърканост и липса на стратегическа мисъл на управляващата класа, бранеща статуквото. Точно това наблюдаваме в момента", на мнение е Митева.
Според нея поведението на ИТН и БСП не е нищо по-различно от това на сглобката, която промени Конституцията, и на политическите сили, които променяха изборния закон преди 2020 г.

Ива Митева даде пример с битката между Ал Гор и Буш, където е гласувано със сканиращи устройства и там е имало над 29 000 недействителни бюлетини, които са подпечатани неправилно.

„Така че да въвеждаш при вече почти започнал активен изборен период сканиращи устройства е ужасно", смята Ива Митева.
Тя смята, че явно целта е "да ударят" турския вот.

По отношение на Румен Радев Митева е на мнение, че е привилегия и отговорност единствено на него да подбере партиите и хората, с които иска да работи.

На въпрос дали тя ще бъде част от политическия проект на Радев, тя каза, че не може да отговори на този въпрос и не е разговаряла с него.
Според Ива Митева обаче Румен Радев няма да направи партия, защото няма време. Предположи, че ще направи коалиция, в която ще влязат най-малко две партии.

„Аз смятам, че трябва да влязат поне три, защото в последния момент някоя може да бъде отказана. Важно е как той ще подбере тези партии, на които да има доверие, както и те да имат доверие в него и да не се пречупят“, смята Ива Митева.

Съветът за мир на Доналд Тръмп - т.нар. "частно ООН"

"Редно беше, след като правят такива бързи среднощни заседания, да съберат Министерския съвет и да поискат и мнението на Народното събрание. За съжаление, това не се случи. Оттук нататък всеки български избирател трябва да направи своя извод", обясни Митева.
„Това не го виждаме за първи път. По време на управлението на това правителство видяхме, че много важни теми се взимаха на подпис, на неприсъствени заседания. Бюджетът беше оттеглен на неприсъствено заседание“, припомни Ива Митева, за която това поведение не е изненада.


  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Няма значение как се гласува.Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.

    21:56 22.01.2026

  • 2 зулуси

    9 2 Отговор
    СКРИЙТЕ СЕ!!!

    Коментиран от #17

    21:57 22.01.2026

  • 3 Мда

    8 2 Отговор
    Тези от итн надминаха герб нн в гьонсуратлъка. Затова ще поемат завинаги към вечните ловни полета.

    21:58 22.01.2026

  • 4 абе то и

    8 1 Отговор
    мъдуровки има само във венецуела, ама какво от това,а?!?

    Коментиран от #9

    21:59 22.01.2026

  • 5 Бхраву Иве

    7 2 Отговор
    А машинки къде има в Европа, изключая Русия?

    Коментиран от #19

    22:01 22.01.2026

  • 6 отец Щирлиц

    9 0 Отговор
    В Европа няма чичо Ценко а тук има затова са нужни сканиращи устройств,а не само за бюлетини но и за лични карти и за пръстов отпечатък трябва. Тука комисиите са силно продажни и лъжливи. Тази продажна кифла да се скрива бърже.

    22:05 22.01.2026

  • 7 Ще ви приседне кода

    9 4 Отговор
    🤣🤣🤣В Европа никъде не гласуват с мадуровки, ама фъфлещото ивче за това си мълчи гузно!Чудят се соросоидите от кой кладенец да донесат вода, за да "докажат" че с мадуровките е " най-честен" вота!🤣🤣🤣

    Коментиран от #12

    22:10 22.01.2026

  • 8 Отец Чапаев

    2 1 Отговор
    Тука има улични котки и кучета, боклуци по улици градинки и пътища а в Европа няма такива неща . Не може да се сравнява , нерде Ямбол нерде Стамбол.

    22:10 22.01.2026

  • 9 големдебил

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "абе то и":

    Тъкмо щях да питам за мадуровките,абе тях колко време ги тестваха?

    22:10 22.01.2026

  • 10 тошко африкански

    4 0 Отговор
    ще вкараме избиратели от Занзибар и пак ще колим и бесим суверена!

    22:11 22.01.2026

  • 11 баба вюна

    4 1 Отговор
    Аз ще гласувам с хартиена бюлетина.На тия машини нямам доверие.

    22:13 22.01.2026

  • 12 Последния Софиянец

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ще ви приседне кода":

    С Мадуровките направиха ДС Терзиев кмет.

    22:13 22.01.2026

  • 13 Мхм

    4 1 Отговор
    Доста плоска статия. Да, в Русия има устройства (към КОИБ) за сканиране при избори. Но има разлики, не само прилики по думата "сканиране". Кога ще гласуваме през Интернет като в Естония?

    Коментиран от #22

    22:13 22.01.2026

  • 14 Иво

    7 1 Отговор
    Страх тресе кочината!

    22:14 22.01.2026

  • 15 ?????

    6 1 Отговор
    Ха ха.
    "Ива Митева: Виждам опорочаване на вота. Сканиращи устройства няма никъде в Европа, като изключим Русия" и Щатите.
    А пък в Европа навсякъде е с бюлетини.
    Или Ива Митева не знае за тва?
    Не ми се вярва.

    22:18 22.01.2026

  • 16 Чаровна

    4 1 Отговор
    Аз съм от фен клуба на Митева, каквото и да каже винаги ще я подкрепя и ще си затворя очите. На този чар и интелект трудно мога да устоя!

    22:25 22.01.2026

  • 17 Абре неграмотници

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "зулуси":

    Ива Митева никога не е била член на зулусите. Беше глажданска квота и отдавна се разграници от Тошко Маймуняка и Диваннта Холограма.

    Коментиран от #18

    22:26 22.01.2026

  • 18 не лъжете хората

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Абре неграмотници":

    от чалтарите е!!

    22:31 22.01.2026

  • 19 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бхраву Иве":

    С машини за гласуване подобни на нашите гласуват в Белгия,
    в Прибалтийските републики и в някой кантони на Швейцария.
    Правени са опити и на други места, но не са постигнали
    "желаните резултати" и са върнали гласуването с бюлетина,
    където постигането на "желаните резултати" е доста по-лесно.
    Ако ме разбирате какво искам да кажа :)

    22:37 22.01.2026

  • 20 Българин

    1 0 Отговор
    В Русия изборите са много по-честни, от колкото в 99% от другите държави!
    Това се и вижда! Руското ръководство е силно, спообно и компететнто, за разлика от разните урсули и макарони!

    22:40 22.01.2026

  • 21 БОРБА НА ЖИВОТ И СМЪРТ

    0 0 Отговор
    Радев да не вземе пълно мнозинство. Голям страх.

    22:41 22.01.2026

  • 22 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мхм":

    В Русия също има дистанционно гласуване.
    Правиш си регистрация и гласуваш.
    Е не е както по пощата, защото Русия не е демокрация :)

    22:43 22.01.2026

