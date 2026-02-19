Румен Петков за служебния кабинет: Това е резултат от уродливи промени в Конституцията

Председателят на АБВ и представител на коалиция „БСП–Обединена левица" Румен Петков коментира състава на служебното правителство и го определи като резултат от „едни уродливи промени в Конституцията". За този състав президентът Илияна Йотова няма никаква отговорност, отбеляза той. Заедно с общинските съветници от местната коалиция „БСП за България" Валери Иванов и Деница Иванова Петков даде пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Русе и коментира актуални политически теми, свързани с Обединената левица и участието ѝ в изборите, както и служебното правителство и темата „Петрохан“.

Румен Петков отправи критики към състава на служебния кабинет и каза, че „единствените свестни хора с авторитет и тежест в това правителство“ са министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова, министърът на младежта и спорта Димитър Илиев, министърът на околната среда и водите Юлиан Попов, министърът на културата Найден Тодоров, министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева.

Петков заедно с Валери Иванов и Деница Иванова защитиха и решението, което Общинският съвет в Русе взе по отношение на придобиване на буферния паркинг за тежкотоварни камиони с държавни средства по предложение на кмета Пенчо Милков. Темата предизвика и протест през миналата седмица.

По отношение на случая със загиналите до хижа „Петрохан“ Румен Петков коментира, че той показва сериозни пропуски в контраразузнавателната работа, след като години наред е съществувала структура със съмнителни дейности, без институционална реакция. Според Петков в този случай има политическа протекция, след като се издават документи и лиценз за часове, закрива се и се възстановява РПУ, архиви се местят и т.н.

„Смятам, че трябва да се преосмисли Законът за вероизповеданията и регистрацията на вероизповеданията. В България има повече от 300 регистрирани вероизповедания“, каза още Петков.

Той отчете, че България трябва да продължава да защитава своите интереси в Европа.

Според Румен Петков „БСП – Обединена левица“ ще надхвърли резултатите, които се приписват на коалицията в момента.