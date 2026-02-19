Новини
Румен Петков за служебния кабинет: Това е резултат от уродливи промени в Конституцията

Румен Петков за служебния кабинет: Това е резултат от уродливи промени в Конституцията

19 Февруари, 2026

За този състав президентът Илияна Йотова няма никаква отговорност, отбеляза той

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на АБВ и представител на коалиция „БСП–Обединена левица" Румен Петков коментира състава на служебното правителство и го определи като резултат от „едни уродливи промени в Конституцията". За този състав президентът Илияна Йотова няма никаква отговорност, отбеляза той. Заедно с общинските съветници от местната коалиция „БСП за България" Валери Иванов и Деница Иванова Петков даде пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Русе и коментира актуални политически теми, свързани с Обединената левица и участието ѝ в изборите, както и служебното правителство и темата „Петрохан“.

Румен Петков отправи критики към състава на служебния кабинет и каза, че „единствените свестни хора с авторитет и тежест в това правителство“ са министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова, министърът на младежта и спорта Димитър Илиев, министърът на околната среда и водите Юлиан Попов, министърът на културата Найден Тодоров, министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева.

Петков заедно с Валери Иванов и Деница Иванова защитиха и решението, което Общинският съвет в Русе взе по отношение на придобиване на буферния паркинг за тежкотоварни камиони с държавни средства по предложение на кмета Пенчо Милков. Темата предизвика и протест през миналата седмица.

По отношение на случая със загиналите до хижа „Петрохан“ Румен Петков коментира, че той показва сериозни пропуски в контраразузнавателната работа, след като години наред е съществувала структура със съмнителни дейности, без институционална реакция. Според Петков в този случай има политическа протекция, след като се издават документи и лиценз за часове, закрива се и се възстановява РПУ, архиви се местят и т.н.

„Смятам, че трябва да се преосмисли Законът за вероизповеданията и регистрацията на вероизповеданията. В България има повече от 300 регистрирани вероизповедания“, каза още Петков.

Той отчете, че България трябва да продължава да защитава своите интереси в Европа.

Според Румен Петков „БСП – Обединена левица“ ще надхвърли резултатите, които се приписват на коалицията в момента.


  • 1 Боташ

    6 12 Отговор
    на служебния радевски на какво е резултат. Шадраван!

    Коментиран от #5

    16:27 19.02.2026

  • 2 Дориана

    15 3 Отговор
    Време е за тотално унищожение на корупцията и мафията в България. Кабинета си е много добре подбран за ужас на Борисов, Пеевски и ИТН Слави Трифонов. които падат под 2 % , на 1%. Свършено е с тяхното диктаторско поведение и пълзящата им диктатура на принципа - Разделяй и владей.

    Коментиран от #19

    16:29 19.02.2026

  • 3 Уса

    9 8 Отговор
    Напълно е прав.Соросоидите и прасета промениха конституцията и орязаха правомощията на президента за съставяне на служебни правителства и така си гарантираха вечни управления.Сега народа е принуден да заобикаля и завива с 200,за да ги изхвърли завинаги от политиката а дали ще го направи е друг въпрос,ако въобще мисли за бъдещето на вече яко задлъжнелите деца и внуци

    16:30 19.02.2026

  • 4 някои

    3 7 Отговор
    господин петков това е отрочето което родиха х при пи хпомяна конститузцията шарлатанията сега е момента диа ги изринем у канала

    16:31 19.02.2026

  • 5 Гадно

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Боташ":

    Боташ
    21ОТГОВОР
    на служебния радевски на какво е резултат. Шадраван!
    -;-
    Няма ли професионалисти и да кажат какво е станало с този Боташ?!!?!?

    Щото РГР твърди че имало Бъдещи възможности да се спелело и т.н

    То и за оборудването на АЕЦ-Белене нещо не се говори и парите си се платиха залудо.
    Не знам дали се купува Ядрена централа за Музеен Експонат?!

    Абе колко да сме прости като Народ, та да имме такива политици като лидери?!?!?!

    Коментиран от #6

    16:32 19.02.2026

  • 6 Дориана

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гадно":

    Боташ е в полза на България за разлика от чувалите с милиони за магистрали и пътища , които изчезнаха по време на едноличното управление на Борисов . Той и до днес не е казал при кого отидоха чувалите за магистрали по които всеки ден загиват хора. Като се прибави мафиотския корупционен модел Борисов - Пеевски става ясно колко вреден е Борисов за България.

    16:38 19.02.2026

  • 7 шадраван войвода

    7 2 Отговор
    да обясни към кои мутри е сега вис сик или някой друг клонинг на червените кхмери?

    16:42 19.02.2026

  • 8 Румен Петков :

    2 0 Отговор
    да ви пuкaя на конституцията

    16:48 19.02.2026

  • 9 Зло под слънцето

    7 4 Отговор
    Можехме да минем без анализа на пажа на Митрофанова. Като сега си ги представям - тя облечена в костюм от ярко червена коприна, развяван от вятъра и Румен Петков, който раболепно се върти около нея - унизително!

    16:49 19.02.2026

  • 10 Даааа

    9 1 Отговор
    Всички депутати сте виновни за това! В НС сте да защитавате интересите на народа, България и първо вие да спазвате законите! Да ама не!

    16:50 19.02.2026

  • 11 Доктор Щонова

    2 1 Отговор
    ни кефи значително повече -))

    17:05 19.02.2026

  • 12 Абе факти,

    6 0 Отговор
    стига с тоя некрологИЧ бе!

    17:06 19.02.2026

  • 13 Размира се

    7 1 Отговор
    нетърпимо от фонтана !

    17:21 19.02.2026

  • 14 Цвете

    8 0 Отговор
    ОДИ ПИКАЙ У ФОНТАНА.🙈🙉🙊🤡🍷

    17:24 19.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пикай

    6 0 Отговор
    Пикай, но не газ от злоба и не във фонтани! И не срещу вятъра тоже!!! Ха-ха.

    17:27 19.02.2026

  • 17 Ха ха ха

    0 1 Отговор
    Резултат е от тъпите решения на Баба Яга

    17:28 19.02.2026

  • 18 Скрий се

    6 0 Отговор
    ве ОРУД!

    17:28 19.02.2026

  • 19 Ха ха ха

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Да си мислиш, че Румбата ще се бори с корупцията е дълбоко заблуждение.

    17:30 19.02.2026

  • 20 Мемфис

    6 2 Отговор
    Не ни показвайте този уридлив пияндурник, мигач на мутрофановата п..а!

    17:49 19.02.2026

  • 21 Физиономията

    3 2 Отговор
    казва всичко! Тук урудлЯвоста е в повечко!

    17:54 19.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Като се напие

    3 2 Отговор
    и не знае какво говори и къде пикае. Дано не се прибира скоро в Плевен,че шадраваните да се отмиришат малко от митрофановата му пикня!

    18:23 19.02.2026

  • 24 Некой

    2 1 Отговор
    Домовата книга е просто механизъм за диктатура и вкореняване на дълбоката държава.

    18:41 19.02.2026

  • 25 Младоженци

    4 1 Отговор
    Това не ни интересува. Виж, личния живот на алчните политици е друго нещо. Ще дам пет звезди на сайта ако пусне статия със снимки на Румен Петков и втората му съпруга, която била с 20 години по-млада от него.

    18:51 19.02.2026

  • 26 Къде Беше ?

    4 0 Отговор
    Къде Беше ?

    Ти "Бате" ?

    Толксова !

    Години ?

    19:14 19.02.2026

