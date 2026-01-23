Новини
България »
Всички градове »
КНСБ: С 1,3% са поскъпнали стоките в малката потребителска кошница през януари

КНСБ: С 1,3% са поскъпнали стоките в малката потребителска кошница през януари

23 Януари, 2026 11:08 642 22

  • кнсб-
  • поскъпване-
  • стоки-
  • малка потребителска кошница-
  • януари

По-значително увеличение има при доматите (15,2%) и краставиците (5,5%). Има и ръст в цената на картофите – 6,5%. По-отчетливо е и покачването на цената на охладеното пиле, киселото мляко, олиото и яйцата. Лек спад се отчита при ябълките и ориза, обясни заместник-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение на КНСБ  Виолета Иванова

КНСБ: С 1,3% са поскъпнали стоките в малката потребителска кошница през януари - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Малката потребителска кошница достигна до 58,80 евро през януари. Наблюдаваме увеличение спрямо декември с 75 евроцента, това е 1,3% ръст. Това обяви на пресконференция заместник-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) на КНСБ Виолета Иванова, предават от БТА. Тя представи данните на синдиката във връзка с наблюдение на цените от малката потребителска кошница през първите седмици след въвеждането на еврото.

Изследването на цените е направено в периода 6-10 януари и е сравнено с данните през декември м.г.

По-значително увеличение има при доматите (15,2%) и краставиците (5,5%), каза Иванова. Тя отбеляза и ръста в цената на картофите – 6,5%. По-отчетливо е и покачването на цената на охладеното пиле, киселото мляко, олиото и яйцата. Лек спад се отчита при ябълките и ориза.

Има увеличение и на кафе еспресо в чаша с близо 6% в магазини или малки търговски обекти, съобщи Иванова. Ръст има и при минералната вода с 5,6%. Предполагаме, че това увеличение идва от превалутирането, не толкова от обективни фактори, тъй като при цените на кафето на международните пазари има задържане на цената, коментира тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123456

    23 0 Отговор
    тия от КНСБ да си налупат малката кошница на главата и да отидат в един магазин - да си купят хляб и мляко о да сравнят ! Лъжци долни

    11:19 23.01.2026

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    23 0 Отговор
    НАЛИ НИЩО НЯМАШЕ ДА ПОСКЪПВА!??
    ЗА БЕСИЛКАТА СА УПРАВЛЕНЦИТЕ!

    11:20 23.01.2026

  • 3 цъ цъ цъ

    13 0 Отговор
    и какво се прави по въпроса за да не поскъпват - какво бе ...................

    11:25 23.01.2026

  • 4 Европейският съюз затяга санкциите

    11 0 Отговор
    и спира внос на горива от руски петрол.
    А европейските граждани затягат коланите в очакване на по-високи цени.
    Имаме ,, умни ,, управляващи в европейската комисия на Брюксел.

    11:27 23.01.2026

  • 5 Тома

    13 0 Отговор
    Май тези проценти са само за презервативи како защото всичко друго е от 100% нагоре

    11:27 23.01.2026

  • 6 Съвет на мира

    13 1 Отговор
    И какво излиза. Някакви дъpти кoмундерници, като този скoпен птepoдактил на снимката, дето не са влизали в магазин от 10 години, ни казват "Ганча, въобразяваш си, няма поскъпване".

    11:27 23.01.2026

  • 7 Извод

    10 0 Отговор
    Анархия и пълно безхаберие на държавата в оставка!

    Коментиран от #8

    11:28 23.01.2026

  • 8 Друг извод

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Извод":

    Нали за това рипаа хиляди "модерни" тъпаци!

    11:31 23.01.2026

  • 9 Дръта чанта

    7 0 Отговор
    Стига сте лъгали ве

    11:33 23.01.2026

  • 10 Тото

    5 0 Отговор
    Стига тъпи статистики.
    Всичко е поскъпнало в пъти. И храна, строителни материали и услуги, всичко.
    Ама на кой му дреме. В БГ всеки се спасява поединично.

    11:40 23.01.2026

  • 11 Понци

    3 0 Отговор
    За малката кошница не знам,ама комп@ньонките много вдигнаха цените с това € ,ако може комисията за защита на потребителите и нап да вземат мерки..
    НАПЪЛНО СЕРИОЗНО ГОВОРЯ...

    11:41 23.01.2026

  • 12 Няма ли закон

    4 0 Отговор
    в тази държава, който да подведе под отговорност индивиди , които лъжат най-нагло и с користна цел ,населението. И какъв е този институт за социални и синдикални изследвания или още един паразитен орган за източване на бюджета.

    11:41 23.01.2026

  • 13 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    УУУУУУУУ!ЗА ЕДНА ГОДИНА ДВОЙНО И ПРОДЪЛЖАВА ДА РАСТАТ!

    11:42 23.01.2026

  • 14 100 процента

    2 0 Отговор
    Ленин описва империализма като „висш и последен стадий на капитализма“. Ленин твърди, че капитализмът естествено се развива към етап, в който: производството и капиталът се концентрират в огромни монополи; банковият капитал се слива с индустриалния, образувайки т.нар. финансов капитал; износът на капитали (инвестиции) става по-важен от износа на стоки; светът вече е поделен между великите сили и големите корпорации; борбата за преразпределение на колониите и сферите на влияние води до войни. Оттук идва и идеята за „висш“ стадий — защото според него това е най-развитата, концентрирана и глобализирана форма на капитализма. А „последен“ — защото Ленин смята, че империализмът неизбежно поражда кризи, войни и революции, които ще доведат до неговото рухване и замяна със социализъм. Изучавайки икономическата статистика, Ленин стига до извода, че „класическият капитализъм на свободната конкуренция” започва да се развива в монополистичен капитализъм. Свободната конкуренция неизбежно води до създаване на монополи, поради разоряването на повечето играчи на свободния пазар.

    Дори класическият капитализъм е притиснат в националните си граници, тъй като стремежът към печалба неизбежно се натъква на ограничено търсене в страната. Потреблението във всяка страна е средно 65% от БВП, сега. Спестената печалба създава дефицит в потреблението. Но не може да има дефлация защото тя е антипазарна - купуваш СКЪПО и продаваш ЕВТИНО. И това, че БВП е повече от потреблението

    11:42 23.01.2026

  • 15 Потърпевш

    4 0 Отговор
    И дори и да е вярно , това е за 21 дена от януари.До края на януари има още 10 дни.А в Края на годината след 12 месеца ще ни кажат , че инфлацията за цялата година е 5 %.

    11:43 23.01.2026

  • 16 Пенсионер ОСВ

    3 0 Отговор
    Аз съм в Дубай,Шиши още не е избягал а крадеца на 150 мил.лв Стоян Мавродиев се крие тук, но не съм го мяркал..
    А за потебителска кошница ала бала никой не е и чувал..
    Така че ми дреме на Сайдера!

    11:51 23.01.2026

  • 17 Софийски селянин,

    3 0 Отговор
    Стига с тия краставици с нитрати и пластмасовите домати..
    Кажете кога при Соца през зимата е имало,наблягаше се на туршията.
    Лигавщини на търкалета..

    11:56 23.01.2026

  • 18 Цвете

    2 0 Отговор
    ВЕЧЕ НА ВСИЧКИ Е ЯСНО, КАК МАНИПУЛИРАТЕ.КАКВО ДОБРО ДОПРИНЕСОХТЕ ,ЗА ВСИЧКИТЕ ГОДИНИ НА ВАШЕТО КНСБ? НИЩО. АБСОЛЮТНО НИЩО.

    11:58 23.01.2026

  • 19 От Каспичан,

    2 0 Отговор
    Тази дърта хубостица при ояденият Пламенчо на държавната хранилка каква му е..?!
    Говорителка,да върви на Женският пазар да ги разправя..

    12:01 23.01.2026

  • 20 Никой

    1 0 Отговор
    Двойно е.

    12:05 23.01.2026

  • 21 Даа!

    1 0 Отговор
    Малката потребителска кошница!? Алоо,вие който пазарувате само от специализирани магазини,с по една дузина карти ,не питате кое ,колко струва,а сте на принцип: Дайте ми това,отрежете от онова! Живеете в паралелна вселена.Ток,водата поскъпна и гони 5 лв/2,5 евро кубик.Мобилните оператори безнаказано си слагат такси,за каквото им хрумнеПреди минути получавам нова сметка-67 лева,при сключен договор с фиксирана такса за две години 38 лева.В тази" кошница" сложихте ли закуската на обикновенив бачкач- баничката със две кори и извара, прескача 3 лева.Градски транспорт.Едно обикновено кафе няма под 1,2 лева.Десет яйца са 6 лева.Най обикновена,маломерна скумрия- 11-12 лв/ кг.

    12:09 23.01.2026

  • 22 Стъкмистики

    2 0 Отговор
    Хората вярват на себе си когато пазаруват се вижда сакво е поскъпването. Няма синдикати в България

    12:23 23.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол