КНСБ: С 1,3% са поскъпнали стоките в малката потребителска кошница през януари

Малката потребителска кошница достигна до 58,80 евро през януари. Наблюдаваме увеличение спрямо декември с 75 евроцента, това е 1,3% ръст. Това обяви на пресконференция заместник-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) на КНСБ Виолета Иванова, предават от БТА. Тя представи данните на синдиката във връзка с наблюдение на цените от малката потребителска кошница през първите седмици след въвеждането на еврото.
Изследването на цените е направено в периода 6-10 януари и е сравнено с данните през декември м.г.
По-значително увеличение има при доматите (15,2%) и краставиците (5,5%), каза Иванова. Тя отбеляза и ръста в цената на картофите – 6,5%. По-отчетливо е и покачването на цената на охладеното пиле, киселото мляко, олиото и яйцата. Лек спад се отчита при ябълките и ориза.
Има увеличение и на кафе еспресо в чаша с близо 6% в магазини или малки търговски обекти, съобщи Иванова. Ръст има и при минералната вода с 5,6%. Предполагаме, че това увеличение идва от превалутирането, не толкова от обективни фактори, тъй като при цените на кафето на международните пазари има задържане на цената, коментира тя.
4 Европейският съюз затяга санкциите
А европейските граждани затягат коланите в очакване на по-високи цени.
Имаме ,, умни ,, управляващи в европейската комисия на Брюксел.
11:27 23.01.2026
Коментиран от #8
8 Друг извод
До коментар #7 от "Извод":Нали за това рипаа хиляди "модерни" тъпаци!
11:31 23.01.2026
Всичко е поскъпнало в пъти. И храна, строителни материали и услуги, всичко.
Ама на кой му дреме. В БГ всеки се спасява поединично.
НАПЪЛНО СЕРИОЗНО ГОВОРЯ...
14 100 процента
Дори класическият капитализъм е притиснат в националните си граници, тъй като стремежът към печалба неизбежно се натъква на ограничено търсене в страната. Потреблението във всяка страна е средно 65% от БВП, сега. Спестената печалба създава дефицит в потреблението. Но не може да има дефлация защото тя е антипазарна - купуваш СКЪПО и продаваш ЕВТИНО. И това, че БВП е повече от потреблението
16 Пенсионер ОСВ
А за потебителска кошница ала бала никой не е и чувал..
Така че ми дреме на Сайдера!
Кажете кога при Соца през зимата е имало,наблягаше се на туршията.
Говорителка,да върви на Женският пазар да ги разправя..
