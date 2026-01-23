Костадин Костадинов: Това НС трябва да спре да работи, защото произвежда само скандали

Най-доброто, което може да стане, е да отидем на избори. Това НС трябва да спре да работи, защото произвежда само скандали. Искаме максимално прозрачни избори и ще направим наша гражданска мрежа за прозрачност. Искаме висока избирателна активност. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на НС.

Винаги съм питал какво означава мъртви души? Това са хората, които живеят в чужбина. Трябва да се реши въпросът с прехвърлянето на едни хора от едно място на друго.

Настоящият кабинет и НС нямат морално право да има близки отношения с администрацията на Тръмп, това е нещо, което трябва да се случи чрез следващото правителство, отговори той на въпрос за ратификацията за Съвета за мир на Тръмп.

Костадинов очерта един от най-големите проблеми по време на предизборна кампания, а именно липсата на дебати. "Отделните дебати са толкова важни, за да могат да видят хората всеки кандидат колко струва", каза още той.