Костадин Костадинов: Това НС трябва да спре да работи, защото произвежда само скандали

23 Януари, 2026 11:40 743 20

Настоящият кабинет и НС нямат морално право да има близки отношения с администрацията на Тръмп, това е нещо, което трябва да се случи чрез следващото правителство

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-доброто, което може да стане, е да отидем на избори. Това НС трябва да спре да работи, защото произвежда само скандали. Искаме максимално прозрачни избори и ще направим наша гражданска мрежа за прозрачност. Искаме висока избирателна активност. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на НС.

Винаги съм питал какво означава мъртви души? Това са хората, които живеят в чужбина. Трябва да се реши въпросът с прехвърлянето на едни хора от едно място на друго.

Настоящият кабинет и НС нямат морално право да има близки отношения с администрацията на Тръмп, това е нещо, което трябва да се случи чрез следващото правителство, отговори той на въпрос за ратификацията за Съвета за мир на Тръмп.

Костадинов очерта един от най-големите проблеми по време на предизборна кампания, а именно липсата на дебати. "Отделните дебати са толкова важни, за да могат да видят хората всеки кандидат колко струва", каза още той.


  • 1 наско

    6 11 Отговор
    Е, малко го яд, че не той се. подписа под договора за основаването на Съвета за Мир на Тръмп, ама почти не му личи!

    11:42 23.01.2026

  • 2 Костадинов

    13 10 Отговор
    Радев ще ми открадне субсидийката

    11:43 23.01.2026

  • 3 Хе!

    8 15 Отговор
    Како Костадино! Не можеш да спреш другите да се излагат, но ти можеш да спреш да работиш като депутат! Никой не ти е забранил заедно с Цончо да напуснете парламента и се откажете от заплатите си в ненавистното вам евро! Тръгвай по агитация! Хората те чакат със сопи, вили, точилки, хурки и тояги!

    11:44 23.01.2026

  • 4 Коцето кво се радва на изборите-

    11 13 Отговор
    Радев ще му открадне половината електорат.

    11:44 23.01.2026

  • 5 Копейко

    10 13 Отговор
    Тьотя каза ,че копейката ще гледа парламента по телевизията

    11:45 23.01.2026

  • 6 каунь

    10 7 Отговор
    очистете ППДБ паразититте и нема да има проблем

    11:46 23.01.2026

  • 7 Връщай

    8 12 Отговор
    Парите бе!

    11:46 23.01.2026

  • 8 Цомчю

    8 10 Отговор
    Изгорехме ,край на субсидията ,край

    11:47 23.01.2026

  • 9 таксиджия 🚖

    8 12 Отговор
    Ей тоя гагаузин от Максуда не мога да го търпя! Еднакво противен колкото Славуца чалгара.

    Румен Боташов ще му вземе субсидийката, под 8% на изборите Март месец. След това е въпрос на време да изпадне под 4%

    11:48 23.01.2026

  • 10 Дедо

    10 4 Отговор
    Някой да ми обясни какво прави България между Казахстан, Беларус, Косово, Турция и всякакви аборигенски държави

    Коментиран от #12

    11:48 23.01.2026

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    15 2 Отговор
    ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА НАПУСНИТЕ И ДА ВИ СЕ СПРЪТ ЗАПЛАТИТЕ.
    ОТ ВАС РАБОТА НУЛЕВА.

    11:48 23.01.2026

  • 12 таксиджия 🚖

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "Дедо":

    Това е Републиканския мир - исраел на 1-во място, сащ на 2-ро. Всички останали плащаме сметката.

    11:51 23.01.2026

  • 13 Къскойн

    5 8 Отговор
    Късак, няма те вече, усещаш ли ? :) хаха

    11:52 23.01.2026

  • 14 Благоевград

    5 7 Отговор
    Този няма ли и той да си смени името, като онзи от неговите кръстил се Волгин ,то бива дебелоочие ама тяхното е без граници. Не гласувайте за такива

    11:52 23.01.2026

  • 15 3.14К

    7 6 Отговор
    Може ли някой да посочи едно нещо, което е изпълнил Костадинов, от всички обещания от дебатите в които е участвал? В общи линии се очертава като истеричен дърдорко. След присъединяването на Македония, сега очакваме и това на Бесарабия!

    11:54 23.01.2026

  • 16 Един

    8 6 Отговор
    Този иначе ром ли е 100%, жена му е помакиня от рибново.

    Коментиран от #18

    11:55 23.01.2026

  • 17 Брей, какво прозрение

    7 4 Отговор
    Другият парламент ще бъде същия - матриало ин ги е калпав, а друг нема!

    12:00 23.01.2026

  • 18 Последния Софиянец

    9 3 Отговор

    До коментар #16 от "Един":

    Не е ром чист циганин е гагаузин:)

    12:03 23.01.2026

  • 19 Липсват

    5 3 Отговор
    дебати, защото за вас по-важни са разправиите с ПП - ДБ. И непрекъснато натрапвате опорката, че сте единствените, които...Аман от нарциси

    12:09 23.01.2026

  • 20 БГ жител

    3 1 Отговор
    За да има честни, адекватни избори с голям процент гласуващи, трябва генерална промяна в НС, Като например - депутати, които не са се спавили с правителство два мандата, да нямат право да са в парламента и всякакви държавни постове - очевидно не стават за нищо ! Всички виждаме едни и същи лъжци и измамници, скрити зад имунитет( някой над 20 години), които само си сменят депутатските кресла, високомерно демонстрират, че са стари и велики политици. Всички виждаме и знаем какво въшат безнаказано!
    До като не се изчистят и накажат тези паразити и тумори на държавата, промяна няма да има !!!

    12:16 23.01.2026

