Костадин Костадинов: Това НС трябва да спре да работи, защото произвежда само скандали

Най-доброто, което може да стане, е да отидем на избори. Това НС трябва да спре да работи, защото произвежда само скандали. Искаме максимално прозрачни избори и ще направим наша гражданска мрежа за прозрачност. Искаме висока избирателна активност. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на НС.
Винаги съм питал какво означава мъртви души? Това са хората, които живеят в чужбина. Трябва да се реши въпросът с прехвърлянето на едни хора от едно място на друго.
Настоящият кабинет и НС нямат морално право да има близки отношения с администрацията на Тръмп, това е нещо, което трябва да се случи чрез следващото правителство, отговори той на въпрос за ратификацията за Съвета за мир на Тръмп.
Костадинов очерта един от най-големите проблеми по време на предизборна кампания, а именно липсата на дебати. "Отделните дебати са толкова важни, за да могат да видят хората всеки кандидат колко струва", каза още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 наско
11:42 23.01.2026
2 Костадинов
11:43 23.01.2026
3 Хе!
11:44 23.01.2026
4 Коцето кво се радва на изборите-
11:44 23.01.2026
5 Копейко
11:45 23.01.2026
6 каунь
11:46 23.01.2026
7 Връщай
11:46 23.01.2026
8 Цомчю
11:47 23.01.2026
9 таксиджия 🚖
Румен Боташов ще му вземе субсидийката, под 8% на изборите Март месец. След това е въпрос на време да изпадне под 4%
11:48 23.01.2026
10 Дедо
Коментиран от #12
11:48 23.01.2026
11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ОТ ВАС РАБОТА НУЛЕВА.
11:48 23.01.2026
12 таксиджия 🚖
До коментар #10 от "Дедо":Това е Републиканския мир - исраел на 1-во място, сащ на 2-ро. Всички останали плащаме сметката.
11:51 23.01.2026
13 Къскойн
11:52 23.01.2026
14 Благоевград
11:52 23.01.2026
15 3.14К
11:54 23.01.2026
16 Един
Коментиран от #18
11:55 23.01.2026
17 Брей, какво прозрение
12:00 23.01.2026
18 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Един":Не е ром чист циганин е гагаузин:)
12:03 23.01.2026
19 Липсват
12:09 23.01.2026
20 БГ жител
До като не се изчистят и накажат тези паразити и тумори на държавата, промяна няма да има !!!
12:16 23.01.2026