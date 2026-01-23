Божидар Божанов: Предложението на ИТН за изчистване на мъртвите души беше неграмотно

„Гласовете на опозицията и експертите са убедили мнозинството. Смятаме, че темата за Изборния кодекс е приключила. Няма време за промени в ИК“, коментира съпредседателят на „Демократична България“ Божидар Божанов. Той отговори на обвиненията на Тошко Йорданов, че ПП-ДБ не са приели мерки срещу мъртвите души в избирателните списъци.

„Тяхното предложение е неграмотно. НСИ, МРРБ и ние им дадохме аргументи, че това ще създаде повече проблеми и още мъртви души. Ние имахме друго предложение, което те не подкрепиха – хора, които не са подали заявление за преиздаване на лична карта, да не попадат в избирателните списъци. Така ще се изчистят мъртвите души“, обясни Божидар Божанов.

Настояваме преди ратификацията за присъединяването на България към Борда на мира да има произнасяне на Конституционния съд, обяви Надежда Йорданова. „Ще предприемем действия и ще настояваме за това произнасяне преди ратификацията“.

Съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев коментира казуса с имуществената декларация на Делян Пеевски. Той обясни, че през септември е бил подаден сигнал за фирмите на Делян Пеевски и изплатен дивидент за около 100 млн. лева. „По този сигнал прокуратурата е образувала досъдебно производство и се работи. Ние пускаме нов сигнал, свързан с трети лица с фирми, които са правили разходи в полза на Пеевски. Това ще е следващият сигнал, който вкарваме в прокуратурата“.