Новини
България
Божидар Божанов: Предложението на ИТН за изчистване на мъртвите души беше неграмотно

23 Януари, 2026 13:10 1 000 26

„Демократична България“ настоява преди ратификацията за присъединяването на България към Борда на мира да има произнасяне на Конституционния съд

Божидар Божанов: Предложението на ИТН за изчистване на мъртвите души беше неграмотно - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Гласовете на опозицията и експертите са убедили мнозинството. Смятаме, че темата за Изборния кодекс е приключила. Няма време за промени в ИК“, коментира съпредседателят на „Демократична България“ Божидар Божанов. Той отговори на обвиненията на Тошко Йорданов, че ПП-ДБ не са приели мерки срещу мъртвите души в избирателните списъци.

„Тяхното предложение е неграмотно. НСИ, МРРБ и ние им дадохме аргументи, че това ще създаде повече проблеми и още мъртви души. Ние имахме друго предложение, което те не подкрепиха – хора, които не са подали заявление за преиздаване на лична карта, да не попадат в избирателните списъци. Така ще се изчистят мъртвите души“, обясни Божидар Божанов.

Настояваме преди ратификацията за присъединяването на България към Борда на мира да има произнасяне на Конституционния съд, обяви Надежда Йорданова. „Ще предприемем действия и ще настояваме за това произнасяне преди ратификацията“.

Съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев коментира казуса с имуществената декларация на Делян Пеевски. Той обясни, че през септември е бил подаден сигнал за фирмите на Делян Пеевски и изплатен дивидент за около 100 млн. лева. „По този сигнал прокуратурата е образувала досъдебно производство и се работи. Ние пускаме нов сигнал, свързан с трети лица с фирми, които са правили разходи в полза на Пеевски. Това ще е следващият сигнал, който вкарваме в прокуратурата“.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неграмотно ще е

    20 10 Отговор
    Че не ви устройва да се изчистят мъртвите души, защото така се сваля процента на гласували и има тежест купеният ви вот и лъжите. Всички видяхме как се договаряхте с циганският барон на предните избори!

    Коментиран от #15

    13:13 23.01.2026

  • 2 мм да

    9 5 Отговор
    предложено е от мъртви души - пърхот

    13:15 23.01.2026

  • 3 Вижда се

    17 5 Отговор
    ИТН са най-големите крадци ,лицемери и музерници

    13:16 23.01.2026

  • 4 ООрана държава

    14 4 Отговор
    То там грамотни няма, шимпанзе, зулус, заешка уста, жрици със снимки из нета....

    13:16 23.01.2026

  • 5 Както

    12 5 Отговор
    цялата чалгарска трупа ! А театралното скъсване на декларацията от едно нищожно човече , след изсипване на купища отрова по ПП /ДБ в изблик на безпомощност , беше като зле изиграна комедия в някой селски театър !

    Коментиран от #11

    13:17 23.01.2026

  • 6 Мухарем Мухата

    8 1 Отговор
    Имам тактика за всички варианти!

    13:17 23.01.2026

  • 7 Протест

    7 2 Отговор
    Няма да се къпя до изборите?

    13:19 23.01.2026

  • 8 Стенли

    16 4 Отговор
    А най хубавото е че в следващия парламент няма да ги има Божанков и Лорер особено много се радвам на отсъствието на Божанков но все пак не се знае може с дебела пачка и да влезе което ще много разочароващо

    13:19 23.01.2026

  • 9 Тоя некъпания соросник

    13 5 Отговор
    не беше ли подсъдим относно ала-бала с мадуровките?

    Коментиран от #26

    13:21 23.01.2026

  • 10 Радостин Василев лидер на МЕЧ

    4 0 Отговор
    Вчера 11 души от БСП помогнаха да спрем погрома срещу изборните правила.
    Засега.
    ГЕРБ,ДПС,ИТН гласуваха заедно като един но и това не ги спаси.

    13:35 23.01.2026

  • 11 Прав си

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Както":

    ГЕРБ,ДПС и ИТН гласуваха заедно.
    Останалите не се регистрираха!

    13:36 23.01.2026

  • 12 абе божанов,

    4 2 Отговор
    вие като най-грамотните можехте да го редактирате до грамотност, вместо да си с е р ете на подписите под декларацията за подкрепа на изчистването!

    13:37 23.01.2026

  • 13 Коафьор

    4 3 Отговор
    Ей тоя НАЙ накрая се подстрига и изми МАЗНАТА коса..🙈

    13:38 23.01.2026

  • 14 стоян георгиев

    6 3 Отговор
    С една дума розовите шорошки шарлатани разчитат да си вдигнат процента с фалшиви бюлетини(пуснати)от тези мъртви души.
    Помним к,во каза Кирчо в оня прословут запис,че ако нямало ала-бала с Президента и машините розовите шарлатани каквото и да правят повече от 300 000 гласа никога няма да могат да получат.

    Коментиран от #25

    13:39 23.01.2026

  • 15 Тази прическа

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Неграмотно ще е":

    по време на Народната Република, през 80-те, беше много модерна и се наричаше "италияно"

    13:40 23.01.2026

  • 16 Продължаваме Промяната

    2 0 Отговор
    Нормално. Начело с неграмотния бивш певец, какво очакваме

    13:41 23.01.2026

  • 17 Смесено гласуване

    3 1 Отговор
    ППДБ да не се страхуват,че образованите им избиратели,ще изберат хартията?

    13:42 23.01.2026

  • 18 нннн

    2 0 Отговор
    В 21-яи век да не може да се направи списък на живите избиратели! Това виц ли е?
    КОЙ иска да има допълнителни половин милиона гласа, пък и дошли от оня свят.

    13:51 23.01.2026

  • 19 Ники

    0 0 Отговор
    Коментирам само във връзка с влизането ни в съвета за мир.
    Този коментар е към всички, които се разделят в предпочитанията си към Русия, към ЕС или към Тръмп.
    Представете си, че България е едно малко момче заобиколено от 3 групи батковци, които го бият, вземат му закуските или му нареждат какво да прави. Как да се справи в тази ситуация?
    1.Основната му цел е да порасне и да стане достатъчно силен, за да не го закача никой или да му налагат нещо
    2.Докато порасне НЕ трябва да се присламчва към никоя група батковци, защото ще стане само техен послушен слуга. ТРЯБВА да поддържа връзки и с трите групи, като по едни въпроси се съюзява с тях, а по други им отказва - за да има баланс и никой да не го контролира.
    Накратко към днешна дата
    -даваме оръжие и гориво на Украйна НО СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, нямаме изгода Русия да стане прекалено силна, тъй като в бъдеще може да застраши и нас. Обаче можем да купуваме евтин руски газ и петрол, защото е изгодно /така го прави Турция - продава на Украйна дронове и купува газ от Русия/
    -не излизаме от ЕС и НАТО, в Европа търгуваме и се движим свободно, това е изгодно за нас, НО не теглим заеми за Украйна, както иска ЕС - това е неизгодно за нас, не подкрепяме договора с Меркусур, това пречи на нашето селско стопанство. Изгода от Меркосур имат Германия, Франция и Италия които произвеждат автомобили и ще ги изнасят лесно за Ю. Америка
    -поддържаме добри отношения с Тръмп, но не влизаме в съвета за мир, за да не даваме след 3 г. 1

    Коментиран от #20

    13:52 23.01.2026

  • 20 Ники

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ники":

    -поддържаме добри отношения с Тръмп, но не влизаме в съвета за мир, за да не даваме след 3 г. 1 млрд долара, не купуваме оръжия от САЩ, защото всеки един момент те могат да ни наложат санкции за тях - за резерви части, софтуер и т.н., ако нещо България не им допадне, купуваме от далечни страни - Ю.Корея, Ю.Африка които нямат политически интереси в Европа
    Тези примери са само малка част от това да водиш самостоятелна политика, а не да си нечия подлога, докато станеш силен колкото да кажем Израел и всеки се съобразява с теб

    13:53 23.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 А защо НЕ

    1 0 Отговор
    ратификацията за присъединяването на България към Борда на мир да е на референдум? Дали искаме 1 милиард долара рекет или там членски внос на САЩ да плащаме

    13:58 23.01.2026

  • 23 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    1 0 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. Атлантенцата съвсем се смахнахнаха и като улави дервиши се въртят и само глупости правят ....Но така се получава с гнусните им двойни атлантически стандарти и пълната липса на разум и морал ... Не гласувайте хора за атлантици. Сами виждате що за олигофрени са тези жалки аморални престъпници

    14:00 23.01.2026

  • 24 Независимо в коя

    1 0 Отговор
    партия са се окопали атлантиците са все смет. Токсична смет, отровна луга от която трябва България да се прочисти. Това трябва да е ясно. ...Да се повтаря и повтаря

    14:05 23.01.2026

  • 25 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    "машините " са ти натикани в устата заедно с бялата течност, която си погълнал след поредния свиpчок.

    14:06 23.01.2026

  • 26 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тоя некъпания соросник":

    Като говори за съд, какво става с делото, където той, Божанов и Мирчев са обвиняеми! Докога ще го точат и не трябва ли да има протести пред Съдебната палата!☹️

    14:08 23.01.2026

