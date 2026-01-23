Божидар Божанов: Предложението на ИТН за изчистване на мъртвите души беше неграмотно

„Гласовете на опозицията и експертите са убедили мнозинството. Смятаме, че темата за Изборния кодекс е приключила. Няма време за промени в ИК“, коментира съпредседателят на „Демократична България“ Божидар Божанов. Той отговори на обвиненията на Тошко Йорданов, че ПП-ДБ не са приели мерки срещу мъртвите души в избирателните списъци.
„Тяхното предложение е неграмотно. НСИ, МРРБ и ние им дадохме аргументи, че това ще създаде повече проблеми и още мъртви души. Ние имахме друго предложение, което те не подкрепиха – хора, които не са подали заявление за преиздаване на лична карта, да не попадат в избирателните списъци. Така ще се изчистят мъртвите души“, обясни Божидар Божанов.
Настояваме преди ратификацията за присъединяването на България към Борда на мира да има произнасяне на Конституционния съд, обяви Надежда Йорданова. „Ще предприемем действия и ще настояваме за това произнасяне преди ратификацията“.
Съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев коментира казуса с имуществената декларация на Делян Пеевски. Той обясни, че през септември е бил подаден сигнал за фирмите на Делян Пеевски и изплатен дивидент за около 100 млн. лева. „По този сигнал прокуратурата е образувала досъдебно производство и се работи. Ние пускаме нов сигнал, свързан с трети лица с фирми, които са правили разходи в полза на Пеевски. Това ще е следващият сигнал, който вкарваме в прокуратурата“.
1 Неграмотно ще е
Коментиран от #15
13:13 23.01.2026
2 мм да
13:15 23.01.2026
3 Вижда се
13:16 23.01.2026
4 ООрана държава
13:16 23.01.2026
5 Както
Коментиран от #11
13:17 23.01.2026
6 Мухарем Мухата
13:17 23.01.2026
7 Протест
13:19 23.01.2026
8 Стенли
13:19 23.01.2026
9 Тоя некъпания соросник
Коментиран от #26
13:21 23.01.2026
10 Радостин Василев лидер на МЕЧ
Засега.
ГЕРБ,ДПС,ИТН гласуваха заедно като един но и това не ги спаси.
13:35 23.01.2026
11 Прав си
До коментар #5 от "Както":ГЕРБ,ДПС и ИТН гласуваха заедно.
Останалите не се регистрираха!
13:36 23.01.2026
12 абе божанов,
13:37 23.01.2026
13 Коафьор
13:38 23.01.2026
14 стоян георгиев
Помним к,во каза Кирчо в оня прословут запис,че ако нямало ала-бала с Президента и машините розовите шарлатани каквото и да правят повече от 300 000 гласа никога няма да могат да получат.
Коментиран от #25
13:39 23.01.2026
15 Тази прическа
До коментар #1 от "Неграмотно ще е":по време на Народната Република, през 80-те, беше много модерна и се наричаше "италияно"
13:40 23.01.2026
16 Продължаваме Промяната
13:41 23.01.2026
17 Смесено гласуване
13:42 23.01.2026
18 нннн
КОЙ иска да има допълнителни половин милиона гласа, пък и дошли от оня свят.
13:51 23.01.2026
19 Ники
Този коментар е към всички, които се разделят в предпочитанията си към Русия, към ЕС или към Тръмп.
Представете си, че България е едно малко момче заобиколено от 3 групи батковци, които го бият, вземат му закуските или му нареждат какво да прави. Как да се справи в тази ситуация?
1.Основната му цел е да порасне и да стане достатъчно силен, за да не го закача никой или да му налагат нещо
2.Докато порасне НЕ трябва да се присламчва към никоя група батковци, защото ще стане само техен послушен слуга. ТРЯБВА да поддържа връзки и с трите групи, като по едни въпроси се съюзява с тях, а по други им отказва - за да има баланс и никой да не го контролира.
Накратко към днешна дата
-даваме оръжие и гориво на Украйна НО СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, нямаме изгода Русия да стане прекалено силна, тъй като в бъдеще може да застраши и нас. Обаче можем да купуваме евтин руски газ и петрол, защото е изгодно /така го прави Турция - продава на Украйна дронове и купува газ от Русия/
-не излизаме от ЕС и НАТО, в Европа търгуваме и се движим свободно, това е изгодно за нас, НО не теглим заеми за Украйна, както иска ЕС - това е неизгодно за нас, не подкрепяме договора с Меркусур, това пречи на нашето селско стопанство. Изгода от Меркосур имат Германия, Франция и Италия които произвеждат автомобили и ще ги изнасят лесно за Ю. Америка
-поддържаме добри отношения с Тръмп, но не влизаме в съвета за мир, за да не даваме след 3 г. 1
Коментиран от #20
13:52 23.01.2026
20 Ники
До коментар #19 от "Ники":-поддържаме добри отношения с Тръмп, но не влизаме в съвета за мир, за да не даваме след 3 г. 1 млрд долара, не купуваме оръжия от САЩ, защото всеки един момент те могат да ни наложат санкции за тях - за резерви части, софтуер и т.н., ако нещо България не им допадне, купуваме от далечни страни - Ю.Корея, Ю.Африка които нямат политически интереси в Европа
Тези примери са само малка част от това да водиш самостоятелна политика, а не да си нечия подлога, докато станеш силен колкото да кажем Израел и всеки се съобразява с теб
13:53 23.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 А защо НЕ
13:58 23.01.2026
23 Атлантизма е еманацията на нацизма...
14:00 23.01.2026
24 Независимо в коя
14:05 23.01.2026
25 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
До коментар #14 от "стоян георгиев":"машините " са ти натикани в устата заедно с бялата течност, която си погълнал след поредния свиpчок.
14:06 23.01.2026
26 Ъхъ
До коментар #9 от "Тоя некъпания соросник":Като говори за съд, какво става с делото, където той, Божанов и Мирчев са обвиняеми! Докога ще го точат и не трябва ли да има протести пред Съдебната палата!☹️
14:08 23.01.2026