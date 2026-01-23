Опозицията планира да сезира КС за подписания от Желязков документ за Борда за мир на Доналд Тръмп

Продължават политическите реакции за решението на премиера в оставка Росен Желязков да се подпише под създаването на Съвета за мир, иницииран от американския президент Доналд Тръмп.
Очаква се при искането за ратификация темата за включването на България в Борда на Тръмп да бъде подложена на дебат в пленарната зала, а опозицията планира да сезира и Конституционния съд.
„Позицията ни по изявлението на правителството, че следващата седмица ще внесат за ратификация подписания документ за присъединяване към Борда на мира. Настояваме преди ратификацията от НС да има произнасяне на Конституционния съд за съответствието на този документ с основните положения на Конституцията“, каза Надежда Йорданова от ПП-ДБ.
„Настоящият кабинет няма никакво морално и законово право да правят това. Ние смятаме, че трябва да имаме близки отношения с кабинета на Тръмп, но това е задача, която трябва да се прави от следващ кабинет“, коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.
„Този премиер в оставка няма мандат да ходи да представлява България никакви форуми. Този президент в оставка добре е направил, че не е отишъл. Аз дори бих се въздържал да присъства, ако до мен седят Азербайджан и разни второстепенни актьори“, каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Да,бе
Коментиран от #8
20:02 23.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 🎃🪓🐷🪓
20:02 23.01.2026
5 Буха ха
20:03 23.01.2026
6 оня с питон.я
20:04 23.01.2026
7 Евродебил
Коментиран от #14
20:05 23.01.2026
8 оня с питон.я
До коментар #2 от "Да,бе":Трябва да върнем наказанието за държавна измяна от времето на Народната Република.
20:05 23.01.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #16
20:11 23.01.2026
10 Опозицията
20:11 23.01.2026
11 Отврат
Пълно безобразие, премиер в оставка подписва ангажиращ международен документ само заради личните долни цели на двамата дебели?
Коментиран от #15
20:12 23.01.2026
12 Не знам
20:12 23.01.2026
13 Миндич
20:12 23.01.2026
14 Прав си
До коментар #7 от "Евродебил":Но да допълня и за неустойките по Боташ, не са малко
Коментиран от #17
20:13 23.01.2026
15 То така у банановите такова
До коментар #11 от "Отврат":А о я служебния с Боташ?
20:14 23.01.2026
16 Миндич
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Ей пич,ти си много прав.Направо съм забравил.Още в БРИКС не сме влезли.Само там остана.Той навремето коцето даваше зор и там да ставаме членове.
20:16 23.01.2026
17 Евродебил
До коментар #14 от "Прав си":Комар ни ухапал.
20:18 23.01.2026