Опозицията планира да сезира КС за подписания от Желязков документ за Борда за мир на Доналд Тръмп

23 Януари, 2026 19:58 414 17

Очаква се темата да бъде подложена на дебат в пленарната зала

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Продължават политическите реакции за решението на премиера в оставка Росен Желязков да се подпише под създаването на Съвета за мир, иницииран от американския президент Доналд Тръмп.

Очаква се при искането за ратификация темата за включването на България в Борда на Тръмп да бъде подложена на дебат в пленарната зала, а опозицията планира да сезира и Конституционния съд.

„Позицията ни по изявлението на правителството, че следващата седмица ще внесат за ратификация подписания документ за присъединяване към Борда на мира. Настояваме преди ратификацията от НС да има произнасяне на Конституционния съд за съответствието на този документ с основните положения на Конституцията“, каза Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

„Настоящият кабинет няма никакво морално и законово право да правят това. Ние смятаме, че трябва да имаме близки отношения с кабинета на Тръмп, но това е задача, която трябва да се прави от следващ кабинет“, коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

„Този премиер в оставка няма мандат да ходи да представлява България никакви форуми. Този президент в оставка добре е направил, че не е отишъл. Аз дори бих се въздържал да присъства, ако до мен седят Азербайджан и разни второстепенни актьори“, каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев.


България
  • 2 Да,бе

    9 0 Отговор
    Крайно време е директора на водопада да бъде съден за предателство...За национално е спорно,щото едва ли някой може да докаже,че е българин...

    Коментиран от #8

    20:02 23.01.2026

  • 4 🎃🪓🐷🪓

    6 0 Отговор
    Бойко ще вземе този 1 млрд членски внос от планираното ограбване на пенсионните фондове под формата на инвестиции.

    20:02 23.01.2026

  • 5 Буха ха

    6 0 Отговор
    Жалкият премиер е лакей на Бацо и Шиши. Той със страхопочитание изпълнява техните заповеди и не го е еня за парламента

    20:03 23.01.2026

  • 6 оня с питон.я

    4 1 Отговор
    Роско нямаше избор. Тръмп заплаши да замрази сметките в Швейцария на шефа му.

    20:04 23.01.2026

  • 7 Евродебил

    5 1 Отговор
    И от какъв зор?Така и така плащаме членски внос в пирамидите ЕСССР,НАТО и ООН.Плащаме и на Украйна за златни санитарни възли,имения яхти,оръжието башка....Първи мераклии сме да влезем в коалицията на желаещите и да плащаме дълговете на украйна още поне десетилетие(едни 700 милярда...Сега един милярд на година ли ще ни уплаши?Взимаме още борчове и влизаме в новия клуб на едно с САЩ,Беларус и Русия.Кой е като нас и нашите доскоро фанатични евроатлантици.Ние с цял свят бяхме във война на 5ти Септември 1944 та сега няма да се прочуем.

    Коментиран от #14

    20:05 23.01.2026

  • 8 оня с питон.я

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    Трябва да върнем наказанието за държавна измяна от времето на Народната Република.

    20:05 23.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Райха приключи.България има две възможности -Борда на Тръмп или БРИКС.

    Коментиран от #16

    20:11 23.01.2026

  • 10 Опозицията

    1 0 Отговор
    Демек джендърите и Прайда и ваксинаторите, айде мерси.

    20:11 23.01.2026

  • 11 Отврат

    0 0 Отговор
    Престъпно от всяка една гледна точка!
    Пълно безобразие, премиер в оставка подписва ангажиращ международен документ само заради личните долни цели на двамата дебели?

    Коментиран от #15

    20:12 23.01.2026

  • 12 Не знам

    0 0 Отговор
    Не знам дали в многовековната история на България е имало по ценен гражданин от Пеевски. Този ни струва милиарди. Ами тези милиарди са многооооооо.

    20:12 23.01.2026

  • 13 Миндич

    0 0 Отговор
    Аз съм за.Остана ли още клуб в който не членуваме и не плащаме членски внос в милярди,а щети в стотици милярди.Ние 4 функционални и платени ядрени реактори нарязахме за скрап та да ни приемат в ЕСССР,по левче рафинерии и заводи подаряваше римлянина от драгалевци по време на масовата разграбация.Бойната ни техника отиде по разпоредба на господарите от НАТО за скрап и за украйна...Златни нелетящи Фки купихме за музейни експонати,та тук ще ни уплаши един милярд членски внос.Вътре сме.

    20:12 23.01.2026

  • 14 Прав си

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Евродебил":

    Но да допълня и за неустойките по Боташ, не са малко

    Коментиран от #17

    20:13 23.01.2026

  • 15 То така у банановите такова

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Отврат":

    А о я служебния с Боташ?

    20:14 23.01.2026

  • 16 Миндич

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Ей пич,ти си много прав.Направо съм забравил.Още в БРИКС не сме влезли.Само там остана.Той навремето коцето даваше зор и там да ставаме членове.

    20:16 23.01.2026

  • 17 Евродебил

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Прав си":

    Комар ни ухапал.

    20:18 23.01.2026

