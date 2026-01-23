Опозицията планира да сезира КС за подписания от Желязков документ за Борда за мир на Доналд Тръмп

Продължават политическите реакции за решението на премиера в оставка Росен Желязков да се подпише под създаването на Съвета за мир, иницииран от американския президент Доналд Тръмп.

Очаква се при искането за ратификация темата за включването на България в Борда на Тръмп да бъде подложена на дебат в пленарната зала, а опозицията планира да сезира и Конституционния съд.

„Позицията ни по изявлението на правителството, че следващата седмица ще внесат за ратификация подписания документ за присъединяване към Борда на мира. Настояваме преди ратификацията от НС да има произнасяне на Конституционния съд за съответствието на този документ с основните положения на Конституцията“, каза Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

„Настоящият кабинет няма никакво морално и законово право да правят това. Ние смятаме, че трябва да имаме близки отношения с кабинета на Тръмп, но това е задача, която трябва да се прави от следващ кабинет“, коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

„Този премиер в оставка няма мандат да ходи да представлява България никакви форуми. Този президент в оставка добре е направил, че не е отишъл. Аз дори бих се въздържал да присъства, ако до мен седят Азербайджан и разни второстепенни актьори“, каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев.