ЕП прие нови правила за намаляване на миграцията с подкрепата на делегацията на „Възраждане“, част от ЕСН

Общият списък на сигурните държави и по-ясното прилагане на принципа за „сигурна трета държава“ ще ускорят процедурите, ще улеснят връщанията и ще облекчат натиска върху България като държава на външната граница на ЕС.

Европейският парламент одобри въвеждането на общоевропейски списък на сигурните държави на произход, както и по-ясното прилагане на принципа за „сигурна трета държава“.

За България това означава по-бързи процедури, по-ефективно управление на миграционния натиск и по-добра защита на външната граница.

„Приетите решения са стъпка към по-ясни правила и по-работеща система, която да облекчи натиска върху държави на външната граница на ЕС като България. Те няма да решат всички проблеми, но са необходима основа за по-ефективен миграционен контрол“, заяви Станислав Стоянов.

Приетите промени бяха подкрепени с гласовете на делегацията на „Възраждане“ в Европейския парламент, водена от Станислав Стоянов и част от групата «Европа на суверенните нации».

"Делегацията на „Възраждане“ в Европейския парламент ще продължи да работи за политика, която укрепва сигурността на границите, ограничава нелегалната миграция и защитава интересите на България в рамките на Европейския съюз.", категоричен е Стоянов, който е председател на европейската партия ЕСН и зам.-председател на едноименната парламентарна група.