Новини
България »
ЕП прие нови правила за намаляване на миграцията с подкрепата на делегацията на „Възраждане“, част от ЕСН

ЕП прие нови правила за намаляване на миграцията с подкрепата на делегацията на „Възраждане“, част от ЕСН

11 Февруари, 2026 18:53, обновена 11 Февруари, 2026 18:57 803

  • европейски парламент-
  • възраждане-
  • евродепутат-
  • станислав стоянов

За България това означава по-бързи процедури, по-ефективно управление на миграционния натиск и по-добра защита на външната граница

ЕП прие нови правила за намаляване на миграцията с подкрепата на делегацията на „Възраждане“, част от ЕСН - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общият списък на сигурните държави и по-ясното прилагане на принципа за „сигурна трета държава“ ще ускорят процедурите, ще улеснят връщанията и ще облекчат натиска върху България като държава на външната граница на ЕС.

Европейският парламент одобри въвеждането на общоевропейски списък на сигурните държави на произход, както и по-ясното прилагане на принципа за „сигурна трета държава“.

За България това означава по-бързи процедури, по-ефективно управление на миграционния натиск и по-добра защита на външната граница.

„Приетите решения са стъпка към по-ясни правила и по-работеща система, която да облекчи натиска върху държави на външната граница на ЕС като България. Те няма да решат всички проблеми, но са необходима основа за по-ефективен миграционен контрол“, заяви Станислав Стоянов.

Приетите промени бяха подкрепени с гласовете на делегацията на „Възраждане“ в Европейския парламент, водена от Станислав Стоянов и част от групата «Европа на суверенните нации».

"Делегацията на „Възраждане“ в Европейския парламент ще продължи да работи за политика, която укрепва сигурността на границите, ограничава нелегалната миграция и защитава интересите на България в рамките на Европейския съюз.", категоричен е Стоянов, който е председател на европейската партия ЕСН и зам.-председател на едноименната парламентарна група.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове