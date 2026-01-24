Новини
"Спекулации и фантазиии" - Манол Генов отрече, че ще има роля в проекта на Радев

24 Януари, 2026 03:39, обновена 24 Януари, 2026 03:18 479 3

Никой нищо не ми е предлагал, аз съм член на БСП, заяви министърът на околната среда в оставка

Снимка: БНТ
Министърът на околната среда в оставка Манол Генов определи като фантазии и хипотези спрягането на името му като част от политическия проект на Румен Радев.

Генов заяви, че никой нищо не му е предлагал и че е член на БСП. Добави и, че няма покана за участие в бъдещото служебно правителство, но ще помисли, ако получи такава. Според Манол Генов, влизането на Румен Радев в политиката изправя пред труден момент БСП.

Манол Генов, министър на околната среда и водите в оставка: "Това, че съм работил за президента Радев, аз не съм го крил, даже и във втория мандат, втория мандат, който той кандидатстваше, въпреки указанията от ръководството по това време, от председателя на партията по това време, ние не сме изпълнили волята на ръководството, изпълнявахме волята на нашите избиратели, така че сме, мога да кажа, работили къртовски за избирането на Радев за президент и оттук сега идва наистина трудният момент за БСП, в който изпада, защото повечето избиратели на БСП са подкрепяли господин Радев за президент и в първия, и във втория мандат."


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    3 0 Отговор
    Добре,че тоя дърт пергишин няма да е там.Че ако ги събира Радев такива по милост нищо добро не ни чака Просто пак от същото.

    03:35 24.01.2026

  • 2 Вафла Трепач

    1 2 Отговор
    Отново ще ни предадат, ако гласуваш за празидента си говедо

    Коментиран от #3

    03:47 24.01.2026

  • 3 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вафла Трепач":

    Гласуваме само взаимно доверие!

    04:31 24.01.2026

