"Спекулации и фантазиии" - Манол Генов отрече, че ще има роля в проекта на Радев

Министърът на околната среда в оставка Манол Генов определи като фантазии и хипотези спрягането на името му като част от политическия проект на Румен Радев.

Генов заяви, че никой нищо не му е предлагал и че е член на БСП. Добави и, че няма покана за участие в бъдещото служебно правителство, но ще помисли, ако получи такава. Според Манол Генов, влизането на Румен Радев в политиката изправя пред труден момент БСП.

Манол Генов, министър на околната среда и водите в оставка: "Това, че съм работил за президента Радев, аз не съм го крил, даже и във втория мандат, втория мандат, който той кандидатстваше, въпреки указанията от ръководството по това време, от председателя на партията по това време, ние не сме изпълнили волята на ръководството, изпълнявахме волята на нашите избиратели, така че сме, мога да кажа, работили къртовски за избирането на Радев за президент и оттук сега идва наистина трудният момент за БСП, в който изпада, защото повечето избиратели на БСП са подкрепяли господин Радев за президент и в първия, и във втория мандат."