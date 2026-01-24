Склад с перилни препарати и запалки горя в Хасково

Склад пламна в ранния следобед в източната индустриална зона на Хасково. Обектът се намира зад бензиностанция, малко преди сградата на КАТ.
На място са изпратени няколко екипа на пожарната, полицията и служители на КОРЗ. По информация от огнеборците, в склада са съхранявани перилни препарати, хартия, запалки и дезодоранти, като част от тях се възпламеняват и гърмят заради високата температура.
Пожарът е възникнал вследствие на искра при рязане на тръби. Към момента няма опасност пламъците да се разпространят към съседни сгради, съобщи Нова тв.
Това е пореден подобен инцидент в района. Припомняме, че на 5 януари там изгоря склад, в който се съхраняваха фотоволтаици и батерии.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Чети и се образовай,а не се излагай.Не боли
Коментиран от #2
16:51 24.01.2026
2 Къде
До коментар #1 от "Сатана Z":...да ,,чете"?
У Факултето ли?
Забрави ! :))
17:09 24.01.2026
3 Наместо почивка
17:14 24.01.2026