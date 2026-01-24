Новини
България »
Андрей Чорбанов: Радев се различава от статуквото, но не бих участвал в негов проект

Андрей Чорбанов: Радев се различава от статуквото, но не бих участвал в негов проект

24 Януари, 2026 19:07 851 43

  • андрей чорбанов-
  • румен радев-
  • политически проект

Независимият депутат определя отношението си към досегашния президент като „категорично позитивно“

Андрей Чорбанов: Радев се различава от статуквото, но не бих участвал в негов проект - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Независимият депутат и бивш член на „Има такъв народ“ Андрей Чорбанов заяви, че гледа положително на решението на Румен Радев да напусне президентския пост и да се включи в активната политика. В интервю за „Офанзива“ той подчерта, че държавният глава се отличава ясно от досегашния политически модел.

По думите му Радев „доста се различава от статуквото“, което, според него, включва всички партии, представени в настоящия парламент. Чорбанов изрази очакване да се появи нов политически субект, който да предлага конкретни решения, а не само противопоставяне. „В момента се говори много повече срещу, отколкото за това какво и как трябва да се направи“, посочи той.

Чорбанов определи отношението си към Румен Радев като „категорично позитивно“, но уточни, че на този етап не би се включил в евентуален негов политически проект. Той подчерта, че напускането му на парламентарната група на ИТН не е свързано с бъдещата политическа реализация на президента.

„В никакъв случай не бих се обявил за представител или говорител на президента“, заяви Чорбанов, като добави, че евентуално участие във формация би могло да се обсъжда едва след като бъдат представени програма, приоритети и екип. „Симпатиите ми към Радев са лични към него като личност и не означават автоматично съгласие с всичко, което би предложила една партия“, допълни той.

По отношение на промените в Изборния кодекс Чорбанов заяви, че подкрепя изцяло машинното гласуване. Според него предложенията за сканиращи устройства не решават проблема с доверието и сигурността на вота.

Чорбанов обясни, че гласуването му против промените е мотивирано от начина и момента, в който те се предлагат. По думите му мащабни промени в изборното законодателство „в последния момент“ създават съмнения, особено при положение че управляващото мнозинство е разполагало с достатъчно време да ги обсъди по-рано.

Коментирайки напускането си на ИТН, Чорбанов подчерта, че парламентарните групи трябва да вземат колективни решения, но без да се стига до унифициране на мисленето. „Парламентарната група трябва да бъде сбор от индивидуално мислещи хора, които стигат до общо решение, а не до колективно мислене“, заяви той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Експерт Василев

    14 2 Отговор
    Много си дрът и от статуквото!

    19:08 24.01.2026

  • 2 Ами

    20 3 Отговор
    Той пък да не те е поканил

    19:08 24.01.2026

  • 3 Кирил

    17 7 Отговор
    С какво се различава. Там са все старите комуняги и техните внуци

    19:09 24.01.2026

  • 4 си дзън

    8 21 Отговор
    По нищо не се различава Радев. И той е руска слуга. Колко ли е взел от Боташ?

    19:09 24.01.2026

  • 5 Боруна Лом

    15 1 Отговор
    ТО ПЪК НЯКОЙ ТЕ Е КАНИЛ!

    19:10 24.01.2026

  • 6 Сатана Z

    16 3 Отговор
    Лицето Чобанов има доста високо мнение за своята невзрачна персона,сякаш някой го е канил да участва в нещо ,от което на Радев ще донесе единствено негативи.

    Коментиран от #16

    19:11 24.01.2026

  • 7 Резилът ,

    12 1 Отговор
    да се подредиш с чалгарите , някаква сбирщина от кой от кой по - жалък и позорен остава завинаги ! С кой акъл ?

    19:13 24.01.2026

  • 8 ЧЕ КО ТЕ ВИКА БЕ

    13 3 Отговор
    Мушмул.

    19:13 24.01.2026

  • 9 Шпек

    17 2 Отговор
    ИНТ трябва да се разследват от къде идват паричните потоци за тази организация,в която всички живеят и се държат като евро милионери

    Коментиран от #14

    19:13 24.01.2026

  • 10 Киро канадеца

    11 2 Отговор
    Радев да внимава с двойните граждани!

    19:14 24.01.2026

  • 11 Хипотетично

    6 1 Отговор
    Статуквото (Трайно установено положение в обществото ) е категорично президентството със своите служебни правителства при втория му мандат.

    Коментиран от #21

    19:14 24.01.2026

  • 12 Лицемерни 60клуци

    9 1 Отговор
    Видяхме те и теб.

    19:14 24.01.2026

  • 13 При Радев

    8 3 Отговор
    е почти целото виденово правителство!

    Коментиран от #43

    19:15 24.01.2026

  • 14 Факти:

    3 12 Отговор

    До коментар #9 от "Шпек":

    ИТН са ЕДИНСТВЕНАТА партия, която вземаше само 1(един) лв. на получен глас от полагащата се субсидия и
    връщаше в бюджета останалите 7(седем) лв.!? Освен това екипа на Слави разкри, че когато Горанов беше
    министър на финансите в правителството на ГЕРБ, парламентарните партии НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО са получавали
    и разпределяли пропорционално субсидия от близо 11 милиона лв. и за гласовете за коалиции, които не
    са преминали 4% бариера и на партиите, които са получили по-малко от 1%.

    Коментиран от #18, #24, #32

    19:16 24.01.2026

  • 15 Радев

    3 1 Отговор
    ковидваксина ли прави?

    19:17 24.01.2026

  • 16 Така е.

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Всяко зло за добро! След като ИТН не успя да "влезе" в парламента от партията избягаха кариеристите и
    доста други недоразумения, като Чорбанов и това и помогна на следващите избори да стане първата партия, която се е завърнала в Народното събрание !

    19:19 24.01.2026

  • 17 Ми то и никой никъде не го е поканил

    9 2 Отговор
    А пък и той няма качества да участва където и да е освен при чалгите но те така и така няма да влязат. Тошо Стаси и Пам може да влязат при Делян но до там..

    19:21 24.01.2026

  • 18 Казано е:

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Факти:":

    На тези с минусите:

    Когато ФАКТИТЕ говорят, дори и троловете трябва да си траят !

    19:22 24.01.2026

  • 19 АЙДЕ ГЪЧ

    6 0 Отговор
    А НЕКОЙ КАНИ ЛИ ТЕ........?

    19:24 24.01.2026

  • 20 ДългоИме

    5 2 Отговор
    Чорба, има една приказка - "гузен - негонен бяга", та и твоята работа ...

    19:26 24.01.2026

  • 21 и да не му се ще

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хипотетично":

    Между служебните правителства имаше опити за редовни правителства с различен мандатоносител, а само президентските правителства са под указа на президента и са статуквото.

    19:28 24.01.2026

  • 22 Ъхъ!!!

    4 5 Отговор
    Радев Е статуквото!!! Кремълски слуга и лакей, който предаде интересите на България с позорния "Боташ".

    19:30 24.01.2026

  • 23 Иван 1

    3 1 Отговор
    Не ставаш за президента

    19:30 24.01.2026

  • 24 Новак

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Факти:":

    Глпсуоти, AI каза: "Към края на 2022 г. партия „Има такъв народ“ (ИТН) започна да получава държавната си субсидия в пълен размер, като за периода октомври – декември 2022 г. са им преведени 191 616 лева. ..."
    И така до сега!

    Коментиран от #26, #40

    19:32 24.01.2026

  • 25 Радев

    1 5 Отговор
    Целта на проекта Радев е да се отклонят гласове от Възраждане за да не станат първа политическа сила, да продължи всичко по старому и България да бъде ограбвана от щатите и европа. Да не забравяме, че е натовски генерал преминал съответното обучение и че ни натресе кирчо и кокорчо.

    19:36 24.01.2026

  • 26 Така е.

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Новак":

    Но това стана в следващия парламент, защото никоя друга партия и коалиция не последва примера на ИТН.

    19:36 24.01.2026

  • 27 Цвете

    2 3 Отговор
    ДОСТОЙНА ПОСТЪПКА, КОЯТО Е НАПРАВИЛ.НЕЗАВИСИМ И ОТГОВОРЕН ЧОВЕК Е ЧОРБАНОВ.ПРОЧЕТОХТЕ ЛИ ,ЧЕ Е ЗА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ.ДА СЕ НАДЯВАМЕ ,ЧЕ НЯКОИ В БИВШИЯ ПАРЛАМЕНТ БИ СЕ ВСЛУШАЛ В ГЛАСА НА ПРОТЕСТА. ДАНО. 👍💯🇧🇬

    19:37 24.01.2026

  • 28 Цвете

    2 3 Отговор
    ДОСТОЙНА ПОСТЪПКА, КОЯТО Е НАПРАВИЛ.НЕЗАВИСИМ И ОТГОВОРЕН ЧОВЕК Е ЧОРБАНОВ.ПРОЧЕТОХТЕ ЛИ ,ЧЕ Е ЗА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ.ДА СЕ НАДЯВАМЕ ,ЧЕ НЯКОИ В БИВШИЯ ПАРЛАМЕНТ БИ СЕ ВСЛУШАЛ В ГЛАСА НА ПРОТЕСТА. ДАНО. 👍💯🇧🇬

    19:37 24.01.2026

  • 29 Ъ?!!!

    3 0 Отговор
    Не ти е там мястото.Видяхме те,къде беше.До клозета.

    19:45 24.01.2026

  • 30 Мая

    2 1 Отговор
    По нищо не се различава от статуквото. В неговата партия ще влязат верните съветници, секретари, секретарки, деловодители, счетоводители, охранители, шофьори от президентството, които и досега безчинстват в държавните и общински предприятия.

    19:47 24.01.2026

  • 31 Тервел

    1 1 Отговор
    Тоя плъшок и в Ислямска държава би скочил само и само да има финансова изгода.

    19:47 24.01.2026

  • 32 Мдаа

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факти:":

    Няма такова нещо. Слави при Карбовски си каза в прав текст, че вземат пълна субсидия.

    Коментиран от #37, #38

    19:55 24.01.2026

  • 33 СОЛЕ

    1 2 Отговор
    Радев е страхливец .

    Коментиран от #36

    20:03 24.01.2026

  • 34 Чобана

    1 0 Отговор
    Кой та е...а тебе за лула тютюн бе ей!Я кажи за ваксината ,където взе парите и нищо не направи!В тоалетната не ходил сам да не го вербуват важния той.ч!ИТН кош за рециклирани!

    20:16 24.01.2026

  • 35 Ех Чорбанов!

    2 0 Отговор
    Ама той Радев,като се е засилил да прави...,,чорба" ,с теб...?!

    20:19 24.01.2026

  • 36 Радев,само едно кръгче да направи...

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "СОЛЕ":

    ...,с боен свръхзвуков изтребител,а ти зад него,като куфар и си напълнил...куфара...!

    20:22 24.01.2026

  • 37 Виж

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Мдаа":

    ком. №26

    Коментиран от #42

    20:24 24.01.2026

  • 38 Трябва да

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Мдаа":

    се чете с РАЗБИРАНЕ...

    20:26 24.01.2026

  • 39 ежко

    1 0 Отговор
    То пък като че ли някой го е канил да участва:)Айде на борсата!

    20:30 24.01.2026

  • 40 Попитай AI

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Новак":

    ИТН колко милиона лева от партийната си субсидия върна в бюджета !

    20:32 24.01.2026

  • 41 Той

    1 0 Отговор
    Радев,такива сбърканяци ,като теб с шарени панталони,впити надали ще приеме и да искаш и колкото натискаш.

    20:42 24.01.2026

  • 42 Мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Виж":

    Прочетох, но това не е оправдание.

    20:44 24.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове