Костадинов: Управляващите показаха неспособност да наложат решения, има знаци за разпад в БСП и ИТН

24 Януари, 2026 19:53, обновена 24 Януари, 2026 19:04 391 13

Трети опит за промени в гласуването може да доведе до ексцесии в парламента, заяви лидерът на "Възраждане"

Костадинов: Управляващите показаха неспособност да наложат решения, има знаци за разпад в БСП и ИТН - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов предупреди, че нов опит за гласуване на промените в начина на гласуване може да доведе до сериозни ексцесии в парламента.

В предаването „Говори сега“ той заяви, че управляващото мнозинство е показало неспособност да наложи решенията си, а случилото се според него е знак за разпад в БСП и ИТН. Костадинов отново призова за възможно най-скорошно прекратяване на работата на Народното събрание и обвини президентската институция в неоправдано протакане на процедурата за предсрочни избори.

„Сканиращите устройства ще се разминат, защото два последователни дни спряхме гласуването и оттук нататък би следвало да се направи изводът в управляващото мнозинство, доколкото го има. Ако решат да направят трети опит, това може да предизвика много сериозни ексцесии вътре в самия парламент, защото не може по подобен нагъл начин да се гласуват решения за промени в начина на гласуване в три и половина посред нощ“, коментира Костадин Костадинов в "Говори сега".

По думите му липсата на кворум и разпадането на парламентарни групи показват дълбока институционална криза. Според Костадинов случилото се е показало, че БСП и ИТН са в разпад.

Той отново заяви, че колкото по-скоро спре да работи това Народно събрание, толкова по-добре. По думите му е очаквал най-късно между 22 и 29 март да бъде насрочен следващият вот, но се вижда, че това няма да се случи.

„По принцип, ако бившият президент Радев бе пожелал да има бързи избори, можеше да направи цялата тази процедура с консултациите, раздаването на мандатите и назначаването на служебен кабинет. В най-добрия случай това можеше да стане още в края на миналата година – имаше техническо време за това. Виждаме обаче, че се протака, което за мен е абсолютно недопустимо.“

По темата за включването на България в „Съвет за мир“ по инициатива на Доналд Тръмп, лидерът на „Възраждане“ заяви, че решението е взето непрозрачно и без обществен дебат.

„Министерският съвет в оставка няма моралното право да взема подобно решение... А това НС още по-малко има моралното право.“

Костадинов изрази съмнение, че министър-председателят е запознат с ангажиментите, които е поел.

Костадин Костадинов коментира накратко и случая със завода на „Кроношпан“ във Велико Търново, като заяви, че „старата столица е обгазявана от години“ и подчерта, че „или инвеститорите спазват българските закони, или не трябва да работят в България“.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А!!!....

    2 0 Отговор
    От кога те чакам!Цял ден скука!Лупи,Мупи.....

    19:05 24.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Коце велик

    1 0 Отговор
    Внимавай с президента!Пази се отзад!

    19:07 24.01.2026

  • 4 мачччччкай коце

    3 2 Отговор
    изобличи бръмбарите

    19:07 24.01.2026

  • 5 Шопо

    4 1 Отговор
    ИТН и БСП ще са под чертата

    19:07 24.01.2026

  • 6 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Чалгарите от ИНТ ще пълзят в краката на Румен да му ближат чепиците за да ги напъха в избираеми места в листите.

    19:07 24.01.2026

  • 7 си дзън

    0 1 Отговор
    Радев ще пусне бая кръв на всички про-руски партии.

    19:07 24.01.2026

  • 8 Това е

    1 1 Отговор
    истинския лидер!

    19:09 24.01.2026

  • 9 егоН Шиле

    2 0 Отговор
    Коцето е като картечница - говори бързо , подредено , без много-много да се запъва и замисля. Логична мисъл , ясен изказ. Направо трудно е да го спрат. Дори вкарва ирония и лека сатира. Гарантира шоу и сеир.
    Предстоят интересни интервюта.

    19:11 24.01.2026

  • 10 Колебая се

    0 0 Отговор
    между Радев и Костадинов!Най-добре да се коалират!Може да минат 160 !

    19:11 24.01.2026

  • 11 Руски колхозник

    1 0 Отговор
    Само дрънкаш и ти,тай6а шумкара

    19:13 24.01.2026

  • 12 Румен

    0 0 Отговор
    Тебе никой не те желае мурголане. Бегай у мааалата да печеш картофи

    19:13 24.01.2026

  • 13 свиреп ОХЛЮВ

    1 0 Отговор
    Защо БАШ лидерите-юнаци Бойко и Делян никога не се появяват на такива места ? Защо никой не ги пита ?
    Не им харесва да ги питат , дори и от страхливи и уплашени журналяги ли ?
    Прекалено са велики вече ли ? Не могат да слязат при простолюдието ли ?

    19:14 24.01.2026

