Новини
България »
Христо Гаджев: Резултатът на „Възраждане“ ще е ключов за следващия кабинет

Христо Гаджев: Резултатът на „Възраждане“ ще е ключов за следващия кабинет

24 Януари, 2026 19:53, обновена 24 Януари, 2026 19:06 322 4

  • христо гаджев-
  • герб-
  • политика

Ще се явим на изборите с ясен план и без език на омразата, декларира секретарят на ПГ на ГЕРБ-СДС

Христо Гаджев: Резултатът на „Възраждане“ ще е ключов за следващия кабинет - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„ГЕРБ ще се яви на предстоящите избори с ясна визия и програма за управление, като целта остава партията отново да бъде първа политическа сила“, каза в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ секретарят на ПГ на ГЕРБ-СДС Христо Гаджев, като подчерта, че приоритетите за 2026 и 2027 г. вече са ясно разписани.

Сред основните акценти в политиките на ГЕРБ е ускореното развитие на високотехнологичната индустрия.

По отношение на политическата обстановка и очакванията за следващия парламент, от ГЕРБ признават, че формирането на редовно правителство няма да бъде по-лесно от досегашното. Според тях ключово значение ще има резултатът на „Възраждане“, които са определяни едновременно като потенциален конкурент и възможен фактор за разместване на политическите баланси.

Формацията категорично изключва възможността за коалиция с „Възраждане“, като подчертава, че с партии с коренно различни политически виждания не може да има общо управление.

По темата за евентуалното участие на Румен Радев с нов политически проект, Гаджев заяви, че той не е нов фактор в политиката и вече девет години участва активно в управленските процеси.

„Хората му и политическите му позиции са добре познати, а резултатите от служебните му правителства подлежат на оценка“, коментира той.

Гаджев заяви, че от ГЕРБ водят кампания без лични нападки и език на омразата, с цел след изборите да бъдат възможни разумни разговори за управление. „След кампанията пак ще трябва да седнем на една маса и да търсим решения за страната“, подчерта той.

Гаджев коментира и темата за служебното правителство, като заяви, че за тях не е от значение кой ще бъде служебен премиер. По-важно е кабинетът да бъде аполитичен и да гарантира нормалното провеждане на изборите, без допълнителни кризи.

Той защити и участието на България в Съвета за мир, като подчерта, че няма европейско решение, което да забранява това участие. Според него присъствието на страната в подобен формат е важно за международния ѝ имидж и отношенията със стратегически партньори като САЩ. По думите му България няма финансов ангажимент от 1 млрд. евро, освен покриването на транспортните разходи за делегациите.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какъв

    4 0 Отговор
    се е оцъклил църньо , и той "политик" го играе , а шефа му в зайчарника !

    19:09 24.01.2026

  • 2 Ха ха ха

    4 0 Отговор
    Първо да се класират, че Радев може и да им издърпа клипчето изпод краката.

    19:12 24.01.2026

  • 3 Точно

    0 0 Отговор
    Възраждане беше.

    19:12 24.01.2026

  • 4 Герб не разполага с личността

    1 0 Отговор
    И няма капацитет да управлява страната.

    19:13 24.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове