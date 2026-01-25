Новини
Времето днес, прогноза за неделя, 25 януари: Облачно, отново условия за поледици

25 Януари, 2026

Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 3° и 8°

Времето днес, прогноза за неделя, 25 януари: Облачно, отново условия за поледици - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Времето ще е облачно. Сутринта в много райони в равнинната част от страната ще има намалена видимост и мъгла.

На дневен ред се връщат и условията за поледици - в северозападните райони и в Софийското поле по-конкретно. В сила е предупреждение.

Ще е почти тихо или със слаб юг-югозападен вятър, който около и след обяд в Източна България и на места северно от планините ще се усили и видимостта ще се подобри. На отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 3° и 8°, по-високи в източните райони и в местата чувствителни на южен вятър, а за София - около 6°.

По Черноморието ще бъде облачно и на места с намалена видимост, която след обяд ще се подобрява. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 11°-12°. Температурата на морската вода е 5°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който през деня ще се усилва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

През следващите дни - понеделник и вторник, ще остане топло за края на месеца. В понеделник вятърът от юг ще се усили, ще бъде предимно умерен, в Източна България и в близост до северните планински склонове - силен и поривист; след обяд ще се ориентира от югоизток. Ще бъде облачно с валежи от дъжд, в планините над 2000 м - от сняг, значителни по количество ще са в Рило-Родопската област. В северозападните райони отново ще има условия за поледици. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5° и 10°, максималните - между 9° и 14°, по-ниски в Северозападна България и високите полета в Западна. Във вторник валежите ще отслабнат, до вечерта навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва. Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, дневните температури ще се понижат слабо.


