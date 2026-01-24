Страхил Делийски: Радев трябваше да подаде оставка още в края на първия си мандат

"Изненада ме, че точно сега президентът Румен Радев подаде оставка, защото заявките са ясни отдавна. Това вероятно трябваше да се случи още в края на първия му мандат. Тогава беше по-подходящото време както от гледна точка на естествеността на процеса, така и по отношение на самата заявка на Радев. Това каза в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио ФОКУС политолога Страхил Делийски.
По думите му, четирите години от втория мандат на президента са преминали в постоянна подготовка за влизане в партийната политика. "Президентът по дефиниция е част от политиката. Сега той просто влиза с партийната си роля, но не е извън политиката или политическия елит. Този своеобразен "скок“ може би е на символно равнище, но като реално ангажиране с политика, не представлява кой знае какъв скок. Целият разговор е ориентиран към това "добре де, и сега какво ще стане“, а акцентът се поставя върху бърза електорална реакция.“
Според него въпросът не е просто да се съберат гласове, а какъв е смисълът на тази електорална подкрепа и как тя ще промени политическата динамика. "От тук цялото така наречено скачане на президента някак се обезсмисля. Защото в политиката скачаш, за да направиш нещо, а това нещо го правиш с помощта на електоралната подкрепа. Не скачаш, за да получиш електорална подкрепа сама по себе си“, обясни Делийски.
Политологът посочи, че евентуалното участие на Радев в предстоящите предсрочни избори вероятно ще пренареди политическата конфигурация в страната. "В условия на изтъняващо доверие към институциите и партиите винаги съществува търсене на нов политически субект. Такова търсене в момента. Независимо от формата, част от това търсене вероятно ще бъде удовлетворено от Радев“. По думите му въпросът е дали политическият продукт ще отговаря на реалните очаквания на обществото или просто ще задоволи моментни електорални нужди.
"Смисълът на политическата дейност не е просто да се упражнява власт, а да се формулират и постигат големи колективни цели. Заявката "разрушаване на модела“ звучи амбициозно, но липсва конкретика. От първите демократични избори до днес почти няма лидер, който да идва на власт със заявката да разруши модела. Обикновено се мисли като борба с корупцията, но резултатът е цикличен – новите управляващи след време сами стават обект на същите борби. И така вече повече от 20 години. Опасявам се да не се случи нещо подобно и този път“, отбеляза Делийски.
Относно процедурата по избор на служебен кабинет след оставката на Радев и ролята на новия президент Илияна Йотова, политологът заяви: "Възможно е да попаднем в задънена улица, защото процесът не е достатъчно добре конституиран. Системата трябва да работи гладко, без лични прищевки. В случая не е така и това следва да тежи на съвестта на онези, които прибързаха да променят Конституцията в тази си част“. Според него това е проблем както на процедурите, така и на институционалната култура на участниците. "Навлизаме в блатото на една ситуация, която наистина може да доведе до задълбочаване на усещането за политическа кризисност“.
Делийски подчерта и сложната политическа и институционална ситуация в страната: "В момента нямаме легитимен главен прокурор, редовно правителство и действащ бюджет. Нари и надежда е ясно, че нямаме отдавна. В същото време целим присъединяването ни към Еврозоната да продължи гладко и безпроблемно – изключително тежко предизвикателство. Това е все едно едни твои богати приятели да те поканят на ресторант, да излезеш с тях, но ти да нямаш кола, с която да отидеш, да нямаш дрехи, които да облечеш, нито пари, с които да си платиш сметката. Освен това, да нямаш и дама, с която да се похвалиш, но все пак трябва да отидеш.“
Според политолога партиите трябва да се фокусират върху реални решения, а не върху символни действия като "разграждане на модела“.
Политологът предупреди, че бърза развръзка на политическия възел не бива да се очаква: "Ние дори не сме в средата на политическа криза, а едва в нейното начало. Единственото, което можем да направим, е да изискваме от политическите представители да признаят системните дефекти и да работят за преодоляването им, вместо да ги пренебрегваме.“
"За да започнем да говорим за позитивното бъдеще, първо трябва да започнем да си говорим за системния характер на кризите. И след това можем вече да си говорим за развитие и просперитет“, допълни Делийски.
Относно решението България да се включи в Съвета за мир в Газа, оглавяван от Доналд Тръмп, Делийски коментира: "Не бива да се взимат такива решения от кабинет в оставка. Още повече, че този акт предполага разход на обществен ресурс. Тук става въпрос за милиарди, които ние трябва да платим. Това не е малко. Освен това характерът на ангажимента е неясен.“
"Критиката е, че България поема ангажимент да се включи в една политическа компания, която се предполага, че ще прави някакви бели. Това сякаш е безпрецедентно. Включването на България в компанията на САЩ почти винаги е било, за да се правят някакви бели. Това не е някаква геополитическа революция, която правим. Просто в момента САЩ и сателитите около тях решават да правят бели, без да ги разказват като битка за демокрация. Така че ние не правим нищо по-различно, просто го правим в друг контекст. А стъпките предприемат хора, които не са питали никого дали сега му е времето и място“, завърши Страхил Делийски.
1 В.В.П
Колко стават заплатите в МВР
Увеличението влиза в сила със задна дата
23 януари 2026
Главният секретар на МВР вече ще получава 6743 евро, а заместниците му – 6283 евро месечно.
Шефът на дирекция във вътрешното министерство ще взимат но 4922 евро, а разследващите полицай – по 3076 евро. По-ниски са заплатите за полицейските инспектори, като варират от 2505 евро до 2946 евро в зависимост от степента. Началниците на отдели пък ще могат да получават до 3108 евро.
Това предвиждат промени в наредбата за размера на основните месечни възнаграждения ва държавните служители.
Коментиран от #2, #6, #10, #12, #15, #17, #19, #20, #26, #30, #32
21:14 24.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
21:15 24.01.2026
4 Това брадатото
21:15 24.01.2026
5 стига с тоя радев бе
Коментиран от #9
21:15 24.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Некъпан Делийски
21:16 24.01.2026
8 си дзън
21:16 24.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бялджип
Коментиран от #22, #34
21:17 24.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Верно бе
21:18 24.01.2026
14 Започват
21:19 24.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ООрана държава
21:20 24.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дрънкало !
Дисертация д-р
Страхил Петров Делийски, СИМВОЛНИЯТ СМИСЪЛ В ПОЛИТИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ. КОНЦЕПТУАЛНИТЕ МЕТАФОРИ ВЪВ ВСЕКИДНЕВНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ДИСКУРС ВЪВ FACEBOOK И ДЕРМАНЦИ. , , Ръководител:Доц. Татияна Буруджиева 2020
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Страхил Петров Делийски, Зомби социализмът и неговите метафори. В: ОБЩА И СРАВНИТЕЛНА РЕТОРИКА. Сборник с материали от Национална научна конференция „Обща и сравнителна реторика“, 27–28 септември 2018 г. , УИ "Св. Климент Охридски", 2020
2 Страхил Петров Делийски, Българското гражданско общество в неолибералната държава. Постдемократични перспективи. В: България 2019 – Нови хоризонти: Съмнения, надежди, перспективи. , Фондация Фридрих Еберт 2019
3 Страхил Петров Делийски, Преходът като метафора за невъзможния път към капитализъм и демокрация. Диверсия, IV. Времето е наше. , 2019
4 Страхил Петров Делийски, Анализ на политическите процеси през октомври 2012, сп. Политиката БГ, 2012
Научен проект
1 Страхил Делийски, "Поляризация и конфликти в българското общество: причини, превенция, преодоляване". ИИНЧ БАН, Член, 2020
2 Страхил Делийски, Международна изследователска мрежа диалог, Nuvel Sorbon III и СУ “Св. Климент Охридски”, Член, 2017
3 Страхил Делийски, Предизвкателства пред европейската идентичност на България, Член, 2013
4 Страхил Делийски, Корупцията в българските печатни медии, Член, 2011
5 Страхил Делийски, Български делиберативен индекс, Член, 2010
21:22 24.01.2026
19 УжАсен
До коментар #1 от "В.В.П":И тези заплати средно по 5 хил.евро (10 хил.лв.) са без данъци и осигуровки. Отделно бонуси 3 пъти в годината ,допълнителни възнаграждения за длъжнocт, звaние ,извънрeден труд и за храна. И достигат по 15 хил.лв. При пенсиониране 20 брyтни заплати = 300 хил.лв. А тези които произвеждат получават само за храна, отопление, транспорт,дрехи, и плащат данъци и осигуровки и за друго не им остава,. Незабавен арест за мафията която ни огрaби - боко тиквата ,прace пеевски ,чaaлга мeрзавеца cлавyца и плoндeр зафиров.
Коментиран от #23, #25
21:24 24.01.2026
20 УжАсен
До коментар #1 от "В.В.П":И тези заплати средно по 5 хил.евро (10 хил.лв.) са без данъци и осигуровки. Отделно бонуси 3 пъти в годината ,допълнителни възнаграждения за длъжнocт, звaние ,извънрeден труд и за храна. И достигат по 15 хил.лв. При пенсиониране 20 брyтни заплати = 300 хил.лв. А тези които произвеждат получават само за храна, отопление, транспорт,дрехи, и плащат данъци и осигуровки и за друго не им остава,. Незабавен арест за глaвaтaритe на мафията която ни огрaби - боко тиквата ,прace пеевски ,чaaлга мeрзавеца cлавyца и плoндeр зафиров.
21:25 24.01.2026
21 РЕАЛИСТ
21:26 24.01.2026
22 Бат Вальо
До коментар #11 от "Бялджип":Щерко, щерко, кога ти цiцi пораснаха, кога куrva стана ...
21:26 24.01.2026
23 мутрите
До коментар #19 от "УжАсен":и вечния им шут славуца увеличиха заплатите на полицията за да ги пази от хората докато крадят
Коментиран от #27
21:26 24.01.2026
24 Новак
Коментиран от #29
21:27 24.01.2026
25 Име
До коментар #19 от "УжАсен":Защо си мислите, че зеления чорап няма да ги подкрепи тези тунеядци -държавни храненици?
21:28 24.01.2026
26 Ще гласувам за тези
До коментар #1 от "В.В.П":Които в предизборната си програма декларират че ще върнат заплатите на полицаи,военни ,държавни служители и останалите търтеи до 1300 евро ( 2550 лв.)колкото е средната брутна работна заплата в България. А не да вземат по 6000 евро без данъци и осигуровки и отделно огромни бонуси.
21:29 24.01.2026
27 Е да де но не ги опазиха
До коментар #23 от "мутрите":За 2 седмици народа ги изрита жестоко така че да ги върнат на реалните нива
21:30 24.01.2026
28 Koe ne e ясно
21:46 24.01.2026
29 РЕАЛИСТ
До коментар #24 от "Новак":По-добре Делийски, отколкото Петров, Иванов, Георгиев и т.н. Малко стари фамилии и имена останаха.
21:58 24.01.2026
30 Страшно е и цинично
До коментар #1 от "В.В.П":Решението за индексацията на бюджетните заплати от 1 януари 2026 г. бе критикувано от водещи икономисти и експерти. От Фискалния съвет вече бяха препоръчали
да се оптимизира броя на полицаите,
който расте при намаляващо население. Фискалният съвет препоръчва също така държавните служители и полицаите да плащат личните си осигурителни вноски, както всички останали служители.
Според анализите на Фискалния съвет, разходите за вътрешен ред и сигурност в България като дял от БВП са едни от най-високите в ЕС – 3,6 на сто при средно за ЕС и еврозоната 1,7 процента.
В бюджета за 2025 г. вече беше отчетено
драстично увеличение на разходите за персонал в МВР
и останалите силови ведомства. Това се случи на фона на нарастването на броя на полицаи на глава от населението, при намаляващ брой на населението.
22:00 24.01.2026
31 ГОСТ
22:06 24.01.2026
32 Зловещо е
До коментар #1 от "В.В.П":Това се случи на фона на нарастването на броя на полицаи на глава от населението, при намаляващ брой на населението. През 2022 г. полицейските служители в България са били 421 на 100 000 души , а през 2015 г. са били 312 – увеличение с 28 на сто за 7 години. Щатната численост на МВР към средата на 2025 г. е 61 000 щата. Според Фискалния съвет налице е драстично несъответствие между численост и престъпления, което поражда потребности от оптимизиране на числения състав.
22:09 24.01.2026
33 Е па тоя
22:16 24.01.2026
34 Уточнение...
До коментар #11 от "Бялджип":..."калайджия"
22:18 24.01.2026
35 ?????
22:19 24.01.2026