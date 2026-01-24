Страхил Делийски: Радев трябваше да подаде оставка още в края на първия си мандат

"Изненада ме, че точно сега президентът Румен Радев подаде оставка, защото заявките са ясни отдавна. Това вероятно трябваше да се случи още в края на първия му мандат. Тогава беше по-подходящото време както от гледна точка на естествеността на процеса, така и по отношение на самата заявка на Радев. Това каза в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио ФОКУС политолога Страхил Делийски.

По думите му, четирите години от втория мандат на президента са преминали в постоянна подготовка за влизане в партийната политика. "Президентът по дефиниция е част от политиката. Сега той просто влиза с партийната си роля, но не е извън политиката или политическия елит. Този своеобразен "скок“ може би е на символно равнище, но като реално ангажиране с политика, не представлява кой знае какъв скок. Целият разговор е ориентиран към това "добре де, и сега какво ще стане“, а акцентът се поставя върху бърза електорална реакция.“

Според него въпросът не е просто да се съберат гласове, а какъв е смисълът на тази електорална подкрепа и как тя ще промени политическата динамика. "От тук цялото така наречено скачане на президента някак се обезсмисля. Защото в политиката скачаш, за да направиш нещо, а това нещо го правиш с помощта на електоралната подкрепа. Не скачаш, за да получиш електорална подкрепа сама по себе си“, обясни Делийски.

Политологът посочи, че евентуалното участие на Радев в предстоящите предсрочни избори вероятно ще пренареди политическата конфигурация в страната. "В условия на изтъняващо доверие към институциите и партиите винаги съществува търсене на нов политически субект. Такова търсене в момента. Независимо от формата, част от това търсене вероятно ще бъде удовлетворено от Радев“. По думите му въпросът е дали политическият продукт ще отговаря на реалните очаквания на обществото или просто ще задоволи моментни електорални нужди.

"Смисълът на политическата дейност не е просто да се упражнява власт, а да се формулират и постигат големи колективни цели. Заявката "разрушаване на модела“ звучи амбициозно, но липсва конкретика. От първите демократични избори до днес почти няма лидер, който да идва на власт със заявката да разруши модела. Обикновено се мисли като борба с корупцията, но резултатът е цикличен – новите управляващи след време сами стават обект на същите борби. И така вече повече от 20 години. Опасявам се да не се случи нещо подобно и този път“, отбеляза Делийски.

Относно процедурата по избор на служебен кабинет след оставката на Радев и ролята на новия президент Илияна Йотова, политологът заяви: "Възможно е да попаднем в задънена улица, защото процесът не е достатъчно добре конституиран. Системата трябва да работи гладко, без лични прищевки. В случая не е така и това следва да тежи на съвестта на онези, които прибързаха да променят Конституцията в тази си част“. Според него това е проблем както на процедурите, така и на институционалната култура на участниците. "Навлизаме в блатото на една ситуация, която наистина може да доведе до задълбочаване на усещането за политическа кризисност“.

Делийски подчерта и сложната политическа и институционална ситуация в страната: "В момента нямаме легитимен главен прокурор, редовно правителство и действащ бюджет. Нари и надежда е ясно, че нямаме отдавна. В същото време целим присъединяването ни към Еврозоната да продължи гладко и безпроблемно – изключително тежко предизвикателство. Това е все едно едни твои богати приятели да те поканят на ресторант, да излезеш с тях, но ти да нямаш кола, с която да отидеш, да нямаш дрехи, които да облечеш, нито пари, с които да си платиш сметката. Освен това, да нямаш и дама, с която да се похвалиш, но все пак трябва да отидеш.“

Според политолога партиите трябва да се фокусират върху реални решения, а не върху символни действия като "разграждане на модела“.

Политологът предупреди, че бърза развръзка на политическия възел не бива да се очаква: "Ние дори не сме в средата на политическа криза, а едва в нейното начало. Единственото, което можем да направим, е да изискваме от политическите представители да признаят системните дефекти и да работят за преодоляването им, вместо да ги пренебрегваме.“

"За да започнем да говорим за позитивното бъдеще, първо трябва да започнем да си говорим за системния характер на кризите. И след това можем вече да си говорим за развитие и просперитет“, допълни Делийски.

Относно решението България да се включи в Съвета за мир в Газа, оглавяван от Доналд Тръмп, Делийски коментира: "Не бива да се взимат такива решения от кабинет в оставка. Още повече, че този акт предполага разход на обществен ресурс. Тук става въпрос за милиарди, които ние трябва да платим. Това не е малко. Освен това характерът на ангажимента е неясен.“

"Критиката е, че България поема ангажимент да се включи в една политическа компания, която се предполага, че ще прави някакви бели. Това сякаш е безпрецедентно. Включването на България в компанията на САЩ почти винаги е било, за да се правят някакви бели. Това не е някаква геополитическа революция, която правим. Просто в момента САЩ и сателитите около тях решават да правят бели, без да ги разказват като битка за демокрация. Така че ние не правим нищо по-различно, просто го правим в друг контекст. А стъпките предприемат хора, които не са питали никого дали сега му е времето и място“, завърши Страхил Делийски.