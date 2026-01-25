Новини
Атанас Атанасов: Не намираме основание за сътрудничество с Румен Радев, с него имаме тежки разминавания

25 Януари, 2026

Надявам се новият партиен функционер Румен Радев да влезе в комуникация с българското общество през медиите и да даде отговор на важните въпроси

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На този етап на базата на позициите, които е заемал Румен Радев като президент, не намираме основание за сътрудничество. Това заяви пред БНР лидерът на ДСБ Атанас Атанасов.

С Радев имаме тежки разминавания, особено по външнополитическа линия, отбеляза той.

"Не по думите, а по делата трябва да съдим хората", подчерта Атанасов и напомни, че по разпореждане на Радев като президент от неговото служебно правителство беше спряна военнотехническата помощ за Украйна.

"Къде стои Румен Радев по оста Русия - Украйна?", попита лидерът на ДСБ.

По думите му Румен Радев не е новото лице в политиката. "Надявам се новият партиен функционер Румен Радев да влезе в комуникация с българското общество през медиите и да даде отговор на важните въпроси", каза той.

В предаването "Неделя 150" Атанас Атанасов посочи, че в коалицията тепърва предстоят преговорите за сключване на споразумение за съвместно явяване на изборите.

"На този етап имаме 3 заявки на 3-те партии в коалицията, че ще се явим заедно. Оттук нататък са условията. Може да имаме различия и ще трябва да търсим тяхното разрешение", каза той.

По думите му целта на коалицията е да бъде първа политическа сила.

Той декларира, че не са се отказали и от това да издигнат общ кандидат за президент на страната. По думите му работата върви, въпреки че сега извънредните парламентарни избори малко са усложнили ситуацията.

Според него усилието на демократичната общност трябва да бъде насочено към парламентарните избори, защото те са много важни за това накъде ще отива България.

Лидерът на ДСБ коментира и изборните промени. По думите му има разрив в управляващата коалиция: "Има такъв народ поставят условия на ГЕРБ - ако не ни подкрепите за оптичните устройства, няма да подкрепим закриването на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Това съм го видял, чул от надеждни източници. Изнудват се взаимно".

Атанасов е на мнение, че "тази политическа бухалка - КПК" трябва да се закрие. Според него тази комисия е била грешка, макар да е имало важни обстоятелства, които са налагали създаването ѝ. Той смята, че сега са се "приготвили да заметат безобразията".

"Вътре в доскорошната управляваща коалиция има тежки отношения, изнудвания помежду им", категоричен бе той. Атанасов не изключи вероятността "ИТН, лобирайки толкова тежко за тези скенери, да имат очакване за комисионна".

Той отправи и критики към Росен Желязков заради присъединяването ни към Съвета за мир на Доналд Тръмп. По думите му все още не се знае каква ще е тази организация. Според него цялата история е твърде странна и ни поставя в неблагоприятно положение.

Атанасов смята, че няма основание за ратификация на споразумението в НС. При такава обаче Продължаваме промяната - Демократична България няма я го подкрепят, декларира той.


  • 1 Логично

    80 5 Отговор
    Какво да прави Радев с лъжци и крадци като ПП и ДБ, особено с гнусни лъжливи и продадени човечета като теб.

    Коментиран от #10

    17:12 25.01.2026

  • 2 бай Кольо

    68 5 Отговор
    Как само му се иска на измисления женерал да го покани пилота,ама нанайси!

    17:13 25.01.2026

  • 3 595612

    54 1 Отговор
    Днес е ден за дразнители!!!

    17:13 25.01.2026

  • 4 Гошо

    71 2 Отговор
    Че то никой вас не ви е канил - вие вече отказвате. И вие сте пътници, като грухчо и тиквунчо.

    17:13 25.01.2026

  • 5 мишоци в паника

    58 2 Отговор
    бръщолевят хорица от страх че може да ги избутат от манежа

    17:14 25.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Горски

    55 3 Отговор
    Публичен разстрел за такива като теб! Гнома изпълзя от нелегалност, че руски агенти го дебнеха отвсякъде. Тоя почна да плюва. Той е ходил и е питал западна Европа дали вярва на Радев та говори от името на Запада. Ами нищо , и този като тъпите Урсулианци си бае, че врагът е Русия , докато САЩ ги разлиства териториално и икономически. Не е престъпление да си нисък или висок, но да си с мозък бъбрек това е дефект нелечим. Нелечимо с болен мозък е Атанасов. Определено е създаден с дефект от лаборанта Костов. Много си ми елементарен и празноглав. С манипулации,лъжи и цинизми се нареждаш в политическата коочинка на Атанасов.Койотите като вас вият и лаят но кервана си върви по пътя на демокрацията. И това нищожество тръгнало да коментира президента. Виж какво Атанасов, наистина е по-добре Европа да няма доверие на Радев. За нас е по-добре. Ако не ми вярваш - виж си елита на Европа и либералната (псевдо) демокрация какви ги твори в Давос. "Тайната поквара на световния елит в Давос: Секс партита с леки жени и трансжени, гарнирани с кокаин и хайвер.

    17:18 25.01.2026

  • 8 Мунчо

    35 3 Отговор
    Този Йода, ако направи едно коремно, две лицеви опори и три коремни преси ще му бъда симпатизанти до... като е жив! Бегай вече, дъртак!

    17:18 25.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    16 6 Отговор
    Ако Радев назначи Ген Атанасов за ПиАр ще вземе 200 депутати.

    17:19 25.01.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    47 3 Отговор

    До коментар #1 от "Логично":

    Помните ли този пишман генерал , когато беше в МВР , как една джебчийка от махалата го направи смешен в един магазин. Толкова му е компетентността. И това недоразумение се прави на незаобиколим фактор в политиката. Хората ще гласуват за Радев, щото им е писнало от такива, като това на снимката.

    Коментиран от #24

    17:19 25.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    16 3 Отговор
    Всички партии в новия парламент ще са тръмписти без ПП и ДБ така че Радев има голям избор за коалиция.

    17:20 25.01.2026

  • 12 Дориана

    17 8 Отговор
    Точно обратното, имате тежки разминавания с Борисов и Пеевски , но не и с Румен Радев. Ако изпитвате неприязън към него, защото той ви критикуваше това е друг въпрос. Не започвайте кална война срещу него това, което правят Борисов и неговите депутати, защото това само ще ви навреди. Борисов и Пеевски се страхуват от провал , който разбира се им е гарантиран вие от какво се страхувате. Румен Радев заплаха ли е и за вас ? Трябва да си отговорите преди да действате първосигнално.

    Коментиран от #25

    17:22 25.01.2026

  • 13 Анонимен

    18 1 Отговор
    ДБ играе вабанк! А ние очаквахме да бъдат озаптени квазимутрите с достъп до граждански регистри!

    17:22 25.01.2026

  • 14 Питам:

    29 2 Отговор
    Късокракий и плиткоумний, теб кой те бръсне? Защо си мислиш, че хората се натискат да гласуват за теб?

    17:23 25.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 АГАТ а Кристи

    10 6 Отговор
    Ще се разберете. Както гарван гарвану, същото е и при вас - комунягите !

    17:24 25.01.2026

  • 18 Фактибг

    20 1 Отговор
    "не е престъпление да си нисък или висок, а с мозък бъбрек"!

    17:25 25.01.2026

  • 19 ФАКТ

    25 1 Отговор
    МНОГО Е ЦИНИЧНО С БАЩА И ТОЙ САМИЯ - ДОНОСНИЦИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ, КОИТО СА СЕ КЛАНЯЛИ НА БРЕЖНЕВ, АНДРОПОВ, ЧЕРНЕНКО И ГОРБАЧОВ И СА ИМ ЦЕЛУВАЛИ РЪЦЕТЕ, ДА ГОВОРИ ЗА ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ РАДЕВ, ЧЕ Е РУСОФИЛ, КОЙТО И НЕ Е СЪНУВАЛ ЗА ТОВА. ТРЪМ МУ СЕ ИЗПЛЮ НА ТОЗИ В ЛИЦЕТО С ПОКАНАТА ЗА ДАВОС ЛИЧНО ДО ГЕНЕРАЛ РАДЕВ, НО ТОЗИ СЕ ПРАВИ, ЧЕ НЕ РАЗБИРА И ПОВТАРЯ МАНТРАТА СИ КАТО ПАПАГАЛ, ЗАЩОТО ТАКА МУ ИЗНАСЯ. АЗ АКО СЪМ НА МЯСТОТО НА ГЕНЕРАЛ РАДЕВ ЩЕ ГО ПОКАНЯ НА ДИСПУТ И С ДОКУМЕНТИ ЩЕ ГО РАЗОБЛИЧА ПРЕД БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА, И ЩЕ НАПРАВЯ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ДОНОСНИЦИ НА ДС ДА НЯМАТ ВЕЧЕ ДОСТЪП ДО УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ. КРАЙНО ВРЕМЕ Е ТАКИВА ЦИНИЦИ-ПРЕСТЪПНИЦИ ДА БЪДАТ ПЕНСИОНИРАНИ!

    17:26 25.01.2026

  • 20 Анонимен

    10 1 Отговор
    Тесни Атлантици срещу Широки Атлантици!

    17:27 25.01.2026

  • 21 джедай

    6 5 Отговор
    Браво само така! Не се оставяйте на ПП да ви катурнат от каруцата! Ами направо скачайте! Аз отивам да гласувам още днес за моя учител - Румен - Има харизма човека и се усмихва някак предателски. Но това е само на пръв поглед..

    Коментиран от #59

    17:28 25.01.2026

  • 22 Този кога ще порасне най после, но от зл

    17 2 Отговор
    Злоба явно не успява

    17:29 25.01.2026

  • 23 Тебе пък кой те пита.

    17 1 Отговор
    ДОБРЕ ЧЕ И ВИЕ И ПП СЕ СГЛОБЯВАТЕ ПО ОТДЕЛНО НЕ ЩЕ ВЛЕЗНЕТЕ У ПАРЛАМАТА.

    17:29 25.01.2026

  • 24 Слагам

    5 9 Отговор

    До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":

    Ти минус по 2 причини. :
    1. Защото си комунист !
    2. "ХОРАТА" няма да гласуват за сина Решетников, а само вие комунягите!

    Коментиран от #30, #39

    17:30 25.01.2026

  • 25 Обръщението

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    "ШАРЛАТАНИ" да ти подсказва нещо ?

    17:32 25.01.2026

  • 26 ДългоИме

    15 2 Отговор
    Опааа ...а гномче-геннералче, колко пъти ще го повтаряш - разбрахме, жалко че мътиш "водата" на ПП-то - да бяха те изхвърлили досега с "твоята" ДСБ!

    17:33 25.01.2026

  • 27 само питам

    6 3 Отговор
    защо бе бат танасчо нали ппдб прави ала бала с льотчика не може така подкрепете човека тои ке управи БЪЛГАРИЯ дерзаи народе чакат ни слънчеви дни

    17:33 25.01.2026

  • 28 Деций

    11 2 Отговор
    Този смешен гном,генерал Наско,клоун от цирка.Каква мишка си тиии.Пеевски как те избъзика с теб,и как налапа куката.Председател на парламента му се иска да стане,а Боко го пързаля с шеф на ДАНС .За пенсия си Насе,за пенсия.Комунисточеският прокурор в Исперих.

    17:36 25.01.2026

  • 29 Абе

    0 15 Отговор
    На предстоящите избори демократичните ,про- европейски партии и коалиции ще имат пълно мнозинство. Народа вижда кой работи за него и за стабилност.
    ИТН ( ИМА ТАКЪВ НАРОД) - 19.1%
    ГЕРБ- 18.5%
    ДПС- 11.4%
    ВЪЗРАЖДАНЕ- 8.2%
    Р.Р.- 7.3%
    ПП-ДБ - 6.5%
    МЕЧ- 4.4%
    Тези влизат в парламента а мощната и стабилна тройна коалиция ИТН- ГЕРБ-ДПС ще има квалифицирано мнозинство от над 170 народни представители.

    17:36 25.01.2026

  • 30 Пука ми!

    8 3 Отговор

    До коментар #24 от "Слагам":

    За твоите оценки!
    Вие,които във всеки инакомислещ човек,виждате руски шпионин,или агент на Путин,вече се изтъркахте,барабар,с мухлясалите си опорки...!
    Болни хора!!!

    Коментиран от #41

    17:36 25.01.2026

  • 31 дядото

    5 2 Отговор
    имате разбира се.той не е бил кадър на бившата дс,не знам да пие алкохол,не е унищожавал поръчково данс,по - умен и по-висок е от теб

    17:37 25.01.2026

  • 32 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    8 2 Отговор
    Като оня виц за корабокрушенеца, дето трябвало да включи в графика още една девица - казал - отиде ми почивката. Та и Атанасов. Радев ще трябва да се бори с още един враг - Ат. Атанасов. Нали ППДБ щяхте да събаряте Борисов и Пеевски? Или смятате да правите сглобка пак, шарлатани със шарлатани?

    17:38 25.01.2026

  • 33 Онзи

    8 2 Отговор
    Дребен от злоба очите ще ти изкочат.доносник!

    17:38 25.01.2026

  • 34 Левски

    8 2 Отговор
    Тоя бок ..ук си мисли, че ще влезне пак в парламента.

    17:38 25.01.2026

  • 35 Уса

    8 2 Отговор
    Отвратителен човек от миналото,какво може да каже друго освен лъжи и манипулации с цел лични успехи

    17:38 25.01.2026

  • 36 ДрайвингПлежър

    10 2 Отговор
    Веднъж и Атанасов да е прав! ДБ са майцепродавци и в чИрвата, Радев не е! По тежко разминаване от това - къде?!

    17:38 25.01.2026

  • 37 Айгедотор

    10 2 Отговор
    Злобен гном! Казали са мъдрите хора, нисък ли е, бягай далеч!! Доказани комплексари с мания за величие.

    17:38 25.01.2026

  • 38 Коня Солтуклиева

    4 2 Отговор
    Дребен к@п0т!

    17:41 25.01.2026

  • 39 РЕАЛИСТ

    8 5 Отговор

    До коментар #24 от "Слагам":

    Страх ви тресе всички, които подкрепяте статуквото, щото знаете , че Радев ще ви помете . Честно казано съжалявам, че не станах комунист, когато ме канеха. Сега щях да съм първи евроантлантик и да громя Русия на всеослушание. Познавам доста от тази измет , която гледаме по телевизията. Правеха се на най-верни комунисти, направиха така кариера и им подариха научните звания и титли. Не разбирам, защо Западът си затвори очите и заложи на тях. Може би защото са им в ръцете и подскачат , като паленца в краката им.

    Коментиран от #82

    17:41 25.01.2026

  • 40 Гори

    2 6 Отговор
    Радев е от Възраждане! А Възраждане са хулигани.Той е против ЕС и Нато. Върл Путинист!

    17:44 25.01.2026

  • 41 Вие,

    3 5 Отговор

    До коментар #30 от "Пука ми!":

    Удавниците в руското блато, не сте нищо друго освен майце е..ачи

    Коментиран от #66

    17:44 25.01.2026

  • 42 Иван Грозни

    1 4 Отговор
    А бе дръвник, ако с най-предпочитания човек в кочината с кого ще се коалирате?

    Коментиран от #51

    17:45 25.01.2026

  • 43 Григор

    4 3 Отговор
    "Не намираме основание за сътрудничество с Румен Радев, с него имаме тежки разминавания".
    И кой ви предложи сътрудничество?Кога,че не си спомням.Радев трябва да е полудял за да поиска сътрудничество с вас.Според мен, Радев ще има абсолютно мнозинство и може да мине и без странична помощ. Този,който смята,че линията на Радев е правилна може да го подкрепи без никакви ангажименти.

    Коментиран от #83

    17:49 25.01.2026

  • 44 Госあ

    3 3 Отговор
    танасе, ще се обръщаш към Радев с генерал ! Ти си позьор и менте.

    17:50 25.01.2026

  • 45 А не с

    2 2 Отговор
    лошо,Наско,и без това Кокорчо е поръчал да не си в листите за изборите. А и с това говорене направо изхвърчаш,че иначе ще развалиш сглобката на Мунчо с ПП

    17:51 25.01.2026

  • 46 Бикът от Шри Ланка

    3 1 Отговор
    ОСЕМЕНЯВАМ ЗАГОРЕЛИ РУСОФИЛЧЕТА ДЕНОНОЩНО ПО ДОМОВЕТЕ

    17:51 25.01.2026

  • 47 Браво на фотографа

    2 2 Отговор
    В какъв ракурс е снимал ,,дженерала ,че да изглежда ,като великан :)))"

    17:51 25.01.2026

  • 48 Единия сАтанаСатанасов

    2 2 Отговор
    Другия
    рУмен рАдев

    17:52 25.01.2026

  • 49 Атанасов имитира опозиция!

    4 4 Отговор
    На всички е ясно, че това са голи приказки.
    ППДБ са ударният отряд на Юмручето!

    Опозицията на Радев са Възраждане, Нинова и ДПС.
    Да гласуваме за тях, инак ще завладее всичко.

    17:53 25.01.2026

  • 50 ПЕДЯ ЧОВЕК -ЛАКЪТ БРАДА

    6 0 Отговор
    Дребните и ниски на ръст хора са много злобни и с мания за величие! Справка в историята!

    17:53 25.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Толбухин

    7 2 Отговор
    Вие първо минете 5% бариера после се молете някой да ви покани.Значи може да се коалираш с прасета и тикви не грамотни,който погребаха нагло държавата,но с Радев не може.

    Коментиран от #74

    17:56 25.01.2026

  • 54 Олееее....

    6 0 Отговор
    И тоя Танас Светата троица бре. Заплата, пенсия и ТЕЛК .... че и от партийната субсидия за джобни

    18:00 25.01.2026

  • 55 ООрана държава

    1 1 Отговор
    С бойко нали па имате много преминавания та ще се сдушите, гледайте да не останете и вие при славчо с 2 % вот

    18:01 25.01.2026

  • 56 Със смет като вас Танасе

    8 2 Отговор
    В коалиция надали някой ще иска да си сътрудничи. Атлантизма е еманацията на нацизма...
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    18:01 25.01.2026

  • 57 Каменов

    3 0 Отговор
    Еми тогава пак с борисов и пеевски !

    18:02 25.01.2026

  • 58 Атанасов е прав за радев

    1 2 Отговор
    Както и тошко йорданов шеф на ПГ на ИТН който обвини радев че е човек без морал

    Коментиран от #76

    18:02 25.01.2026

  • 59 същноста е другаде

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "джедай":

    че този Мамник - ама много тъп филм - нали!

    18:04 25.01.2026

  • 60 оракул

    3 6 Отговор
    Ще гласувам за всеки,но не и за Радев.Не желая България да е под влияние на Кремъл.По-добре е да се движим със западните демокрации въпреки,че имаме много различия като манталитет,латиница и католицизъм.Може би човека който ще смени Путин ще промени Русия но не ми се вярва.А днес ЕС е в дълбока криза за която вина има баба Меркел.Тя наля основите.

    18:05 25.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 И следващата коалиция

    1 4 Отговор
    ще се прави от Борисов, Радев и Доган.
    Вече са се спазарили .

    Единственото нещо, което може да им обърка плановете, е масирани гласуване на за ОПОЗИЦИЯТА - Възраждане, ДПС и Нинова.

    18:06 25.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 БеГемот

    3 0 Отговор
    Тоя гнoм все за сибаната Украйна .....сякаш е украински политик а не български....

    18:07 25.01.2026

  • 65 Гном

    3 0 Отговор
    Кажи как стана прокурор в комунистическа България ?

    18:07 25.01.2026

  • 66 Страхливец!

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Вие,":

    Даже нямаш смелостта,да си изкажеш мисълта...!

    18:07 25.01.2026

  • 67 Кой беше

    4 1 Отговор
    ААтанасов?! Никой!РРадев ще ви бие по един шут на всички смешници,имащи се за политици! Статуквото умря! Гласувайте,хора, гласувайте за да изметем най после тези наглеци!

    18:09 25.01.2026

  • 68 Само да попитам

    0 0 Отговор
    А какво основание намирате за сътрудничество с ПП?

    18:11 25.01.2026

  • 69 за първи път

    1 0 Отговор
    Дано народа най-накрая има представител в НС.

    18:12 25.01.2026

  • 70 Ат Атанасов Предател, Слугинаж!

    3 0 Отговор
    Българомразец!

    18:12 25.01.2026

  • 71 Бай Румен

    0 0 Отговор
    Дайте му един палет на тоя чиляк, че не можем да го видим

    18:13 25.01.2026

  • 72 дежаву

    0 0 Отговор
    Всичките величаят проекта на Радев, само дето още не му знаят името.
    По същия начин протече медийна артилерийска подготовка преди да дойдат в политиката Кирил Петков и Асен Василев и още не им знаехме името и формата на проекта им. Някак си се набива в очите на прогледналите. Дежаву.

    18:14 25.01.2026

  • 73 изберете си ги пак

    1 0 Отговор
    Както оправиха референдума,конституцията и боклука на София чакат за още оправяния като ги изберете.

    18:16 25.01.2026

  • 74 Моряка

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Толбухин":

    Далеч преди тиквите и прасетата да ограбят държавата,менторът на гнома- Ив.Костов,я ошушка до голо.( приватизира, исках да кажа).Ако се яви сама,Силната България на гнома ще вземе някой и друг глас на още останалите живи реститутки и толкоз.Самото говорене на равна основа с Радев е нагло нахалство на тъпунгера.Както винаги.

    18:16 25.01.2026

  • 75 Мите

    0 0 Отговор
    Тоо вампир докога ще е в политиката?...На 100 години него ще го чакаме да ни "оправи"!...Аре марш!

    18:17 25.01.2026

  • 76 Браво тоше разби го

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Атанасов е прав за радев":

    срина го с още 2 процента. Дано до изборите го докараш като при вас - под чертата

    18:17 25.01.2026

  • 77 ГНОМ

    2 0 Отговор
    Си
    И си злобен
    Завистлив
    И си НИКОЙ.
    РАДЕВ ИМА ИНТЕЛЕКТ И ХОРАТА ГО ОБИЧАТ.

    18:18 25.01.2026

  • 78 мунчо ще свърши поне едно добро дело

    1 1 Отговор
    Със сигурност ще затрие вече най-малко две кухи партии, вече без електорат - БСП и ИТН!

    Коментиран от #80

    18:20 25.01.2026

  • 79 123456

    3 0 Отговор
    Е заради такива малоумници ще губите още привърженици ! Дано останете само двамата с Мирчев !

    18:20 25.01.2026

  • 80 По добре да затрие

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "мунчо ще свърши поне едно добро дело":

    ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС. Те са злото!

    18:21 25.01.2026

  • 81 Този тип

    2 0 Отговор
    Винаги ми е бил противен, някакси има излъчването на мазен педофил!

    18:22 25.01.2026

  • 82 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "РЕАЛИСТ":

    Аз съм напълно съгласен с теб.Всички мои бивши колеги състуденти,приели членството в БКП,още 90-те обърнаха плочата.Ако сега Русия и САЩ направят Ялта-2,те първи ще заплюят и Урсула,и Кая,и ЕС.Дано Радев да внимава с кой се сбира.Нови Кирчо и Кокорчо не му трябват.

    18:22 25.01.2026

  • 83 мислител

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Григор":

    Григоре-е-е.Бързай към д-р Гълъбова,че си много зле.За твое добро е.Спомни си еуфорията на народа когато върнаха Симеон?Е,колко мандата спечелиха?Направиха правителство с мандат на Ахмет Доган.Та и сега-не слагайте тигана,че риба няма.

    18:24 25.01.2026

  • 84 Моряка

    0 0 Отговор
    Някой да те е поканил,бе Тътутчо?

    18:27 25.01.2026

