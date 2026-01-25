Атанас Атанасов: Не намираме основание за сътрудничество с Румен Радев, с него имаме тежки разминавания

На този етап на базата на позициите, които е заемал Румен Радев като президент, не намираме основание за сътрудничество. Това заяви пред БНР лидерът на ДСБ Атанас Атанасов.
С Радев имаме тежки разминавания, особено по външнополитическа линия, отбеляза той.
"Не по думите, а по делата трябва да съдим хората", подчерта Атанасов и напомни, че по разпореждане на Радев като президент от неговото служебно правителство беше спряна военнотехническата помощ за Украйна.
"Къде стои Румен Радев по оста Русия - Украйна?", попита лидерът на ДСБ.
По думите му Румен Радев не е новото лице в политиката. "Надявам се новият партиен функционер Румен Радев да влезе в комуникация с българското общество през медиите и да даде отговор на важните въпроси", каза той.
В предаването "Неделя 150" Атанас Атанасов посочи, че в коалицията тепърва предстоят преговорите за сключване на споразумение за съвместно явяване на изборите.
"На този етап имаме 3 заявки на 3-те партии в коалицията, че ще се явим заедно. Оттук нататък са условията. Може да имаме различия и ще трябва да търсим тяхното разрешение", каза той.
По думите му целта на коалицията е да бъде първа политическа сила.
Той декларира, че не са се отказали и от това да издигнат общ кандидат за президент на страната. По думите му работата върви, въпреки че сега извънредните парламентарни избори малко са усложнили ситуацията.
Според него усилието на демократичната общност трябва да бъде насочено към парламентарните избори, защото те са много важни за това накъде ще отива България.
Лидерът на ДСБ коментира и изборните промени. По думите му има разрив в управляващата коалиция: "Има такъв народ поставят условия на ГЕРБ - ако не ни подкрепите за оптичните устройства, няма да подкрепим закриването на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Това съм го видял, чул от надеждни източници. Изнудват се взаимно".
Атанасов е на мнение, че "тази политическа бухалка - КПК" трябва да се закрие. Според него тази комисия е била грешка, макар да е имало важни обстоятелства, които са налагали създаването ѝ. Той смята, че сега са се "приготвили да заметат безобразията".
"Вътре в доскорошната управляваща коалиция има тежки отношения, изнудвания помежду им", категоричен бе той. Атанасов не изключи вероятността "ИТН, лобирайки толкова тежко за тези скенери, да имат очакване за комисионна".
Той отправи и критики към Росен Желязков заради присъединяването ни към Съвета за мир на Доналд Тръмп. По думите му все още не се знае каква ще е тази организация. Според него цялата история е твърде странна и ни поставя в неблагоприятно положение.
Атанасов смята, че няма основание за ратификация на споразумението в НС. При такава обаче Продължаваме промяната - Демократична България няма я го подкрепят, декларира той.
