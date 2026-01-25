Новини
Двама души загинаха при катастрофа на пътя Бургас-Малко Търново

25 Януари, 2026 19:36

Обходният маршрут е Маринка – Твърдица – Меден рудник и обратно

Двама души са загинали при тежка катастрофа на пътя Бургас - Малко Търново, в района на село Маринка, съобщиха за БТА от Министерството на вътрешните работи (МВР). Информацията е по предварителни данни.

Движението в района е ограничено в двете посоки, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Обходният маршрут е Маринка – Твърдица – Меден рудник и обратно.

Трафикът се регулира от екипи на "Пътна полиция".


  • 1 Девица Сачева

    3 0 Отговор
    Повече от Украйна.

    19:18 25.01.2026

  • 2 Малко инфо

    10 0 Отговор
    В 17.16ч. на път |-9 между пътен възел Крайморие и Маринка настъпва ПТП, при което автомобил БМВ 318, с бургаска регистрация (движещ се в посока Маринка), навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска челно във Фолксваген Туарег, с бургаска регистрация.
    В резултат на ПТП на място са починали водача на лекия автомобил БМВ - 41 годишен мъж от с. Маринка и неговия 52 годишен спътник (също от с. Маринка), пътуващ на предната дясна седалка.
    Водачката на Туарега - 32 годишна бургазлийка е откарана в болница Сърце и мозък в съзнание

    Коментиран от #7

    19:18 25.01.2026

  • 3 Дочо Булгуров

    8 0 Отговор
    ...,, Санкции...глобиии...айде де..."
    Видими резултати дори с тези...,,средни скорости",скрити камери...и завишени заплати...

    19:19 25.01.2026

  • 4 Пак БМВ

    4 0 Отговор
    БМВ е ДИАГНОЗА.

    Коментиран от #6

    19:21 25.01.2026

  • 5 Чистилище

    7 0 Отговор
    Водача на БМВто е бързал и първи при Св. Петър пристигнал. Жалко, че е взел още един с него.

    19:21 25.01.2026

  • 6 Диагнозата

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пак БМВ":

    Несъобразена скорост, алкохол или дрога.

    19:24 25.01.2026

  • 7 Благодаря

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Малко инфо":

    Това трябва да се пише. Истината и навреме.

    19:41 25.01.2026

