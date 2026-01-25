Двама души загинаха при катастрофа на пътя Бургас-Малко Търново

Двама души са загинали при тежка катастрофа на пътя Бургас - Малко Търново, в района на село Маринка, съобщиха за БТА от Министерството на вътрешните работи (МВР). Информацията е по предварителни данни.

Движението в района е ограничено в двете посоки, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Обходният маршрут е Маринка – Твърдица – Меден рудник и обратно.

Трафикът се регулира от екипи на "Пътна полиция".