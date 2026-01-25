Двама души загинаха при катастрофа на пътя Бургас-Малко Търново

Двама души са загинали при тежка катастрофа на пътя Бургас - Малко Търново, в района на село Маринка, съобщиха за БТА от Министерството на вътрешните работи (МВР). Информацията е по предварителни данни.
Движението в района е ограничено в двете посоки, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Обходният маршрут е Маринка – Твърдица – Меден рудник и обратно.
Трафикът се регулира от екипи на "Пътна полиция".
1 Девица Сачева
19:18 25.01.2026
2 Малко инфо
В резултат на ПТП на място са починали водача на лекия автомобил БМВ - 41 годишен мъж от с. Маринка и неговия 52 годишен спътник (също от с. Маринка), пътуващ на предната дясна седалка.
Водачката на Туарега - 32 годишна бургазлийка е откарана в болница Сърце и мозък в съзнание
Коментиран от #7
19:18 25.01.2026
3 Дочо Булгуров
Видими резултати дори с тези...,,средни скорости",скрити камери...и завишени заплати...
19:19 25.01.2026
4 Пак БМВ
Коментиран от #6
19:21 25.01.2026
5 Чистилище
19:21 25.01.2026
6 Диагнозата
До коментар #4 от "Пак БМВ":Несъобразена скорост, алкохол или дрога.
19:24 25.01.2026
7 Благодаря
До коментар #2 от "Малко инфо":Това трябва да се пише. Истината и навреме.
19:41 25.01.2026