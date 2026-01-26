Новини
България »
Масови глоби за паркиране в Пловдив – над 50 автомобила са санкционирани изненадващо
  Тема: Войната на пътя

Масови глоби за паркиране в Пловдив – над 50 автомобила са санкционирани изненадващо

26 Януари, 2026 13:39 637 5

  • пловдив-
  • глоби-
  • шофьори-
  • неправилно паркиране

Някои от тях са получили 50 лева, а други 100

Масови глоби за паркиране в Пловдив – над 50 автомобила са санкционирани изненадващо - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 50 автомобила в пловдивския район "Южен" получиха изненадващо глоби за неправилно паркиране пред блока им. Потърпевшите твърдят, че спират колите си от години на тези места и досега никога не са били санкционирани. Хората ще обжалват наложени им санкции в съда.

От над 50 години жителите на блока на булевард "Александър Стамболийски" спират колите си на улицата пред входа или пред гаражите си. Миналата седмица всички автомобили са били облепени със стикери за глоба за неправилно паркиране. Някои от тях са получили 50 лева, а други 100.

Стоян Генов: "Аз от 1980 година съм тук. Това са 45-46 години, такова чудо не е било. Да застанеш нормално и да правят глоба, че си спрял."

Ангел Каназирски: "Санкционирани са всички автомобили, които са спрели пред гаражите си. Беше ми отговорено, че всички автомобили, които тук са паркирани неправилно перпендикулярно трябва да бъдат глобени. Пространството, което те го наричат тротоар това не е тротоар. По кадастър това е общинска частна собственост."

Често според местната власт спрелите коли пречат на сметоизвозването там. След среща с кметът на район "Южен" хората получиха уверение, че част от проблемът ще бъде решен.

Атанас Кунчев – кмет на район "Южен" - Пловдив: "Ще направим два джоба от двете страни на улиците, ще приберем там казаните и ще сложим колчета да може да не се паркира до тях, тъй като изключително много сигнали имаме, оттам камионът върти по няколко пъти да обслужи казаните."

Екатерина Гогова: "По никакъв начин това не пречи на сметоизвозващата фирма. Във въпросния ден нито един автомобил не е паркиран. Да се огради по някакъв начин разстояние около контейнерите, за да не пречи и на сметоизвозващите превозни средства."

Хората обаче не са съгласни с наложената схема за паркиране и ще обжалват наложените им глоби в съда, тъй като смятат, че те са незаконосъобразни.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надарена кака

    1 2 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    13:44 26.01.2026

  • 2 Зевс

    4 0 Отговор
    Пред гаража не може да се спира, па дори да е твой, контролните органи нямат как да проверят данните за собственост, заради това всички под ножа.

    13:49 26.01.2026

  • 3 Пловдив

    0 0 Отговор
    За шофьорите, особено живущите там, район Южен е ад под небето.

    13:49 26.01.2026

  • 4 честен ционист

    0 0 Отговор
    90% от българските гаражи са незаконни без нотариален акт.

    13:51 26.01.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Държавата обича да краде! За това от години ви казвам, че държава не трябва да има и проблема с корупцията приключва!

    13:52 26.01.2026

