Управител на родна компания е осъден за измама с фондове за заетост след разследване на Европрокуратурата

Софийският градски съд (СГС) призна за виновен управител на компания след разследване на Европейската прокуратура в София. Присъдата бе издадена след споразумение за признаване на вината, в разследване за измама със субсидии, включваща средства от Европейския социален фонд и национално съфинансиране, за обща сума от 66 750 евро. Това се казва в прессъобщение на Европрокуратурата, която не споменава името на осъдения, нито на компанията, която управлява, предават от БТА.
СГС осъди лицето на 11 месеца лишаване от свобода, отложено с изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на над 500 евро. Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване.
Измамата е свързана с подаване на невярна информация от управителя на компанията и съучастник, действащ като ръководител на проект, до българското Министерство на труда и социалната политика с цел получаване на финансиране, предназначено за подкрепа на устойчиви възможности за заетост.
През 2021 г. компанията е подписала договор с Министерството на труда и социалната политика в качеството му на управляващ орган на Оперативната програма за развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. с цел предоставяне на възможности за работа, професионално обучение и квалификация на хора, които желаят да се включат или да се върнат на пазара на труда.
Разследването обаче разкри, че през 2021 г. и 2022 г. са били изработени множество фалшиви подписи и фалшифицирани трудови договори, за да се създаде впечатление, че целите на проекта се изпълняват. Тези документи след това са били представени като част от финансовите и техническите отчети, необходими за окончателното плащане.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смешна
Коментиран от #4
13:46 26.01.2026
2 Опааа
13:48 26.01.2026
3 честен ционист
13:49 26.01.2026
4 Условна
До коментар #1 от "Смешна":не само смешна. Чети внимателно: отложена с 3 години
14:00 26.01.2026