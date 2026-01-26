Новини
Управител на родна компания е осъден за измама с фондове за заетост след разследване на Европрокуратурата

26 Януари, 2026 13:43 502 4

СГС осъди лицето на 11 месеца лишаване от свобода, отложено с изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на над 500 евро. Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване

Управител на родна компания е осъден за измама с фондове за заетост след разследване на Европрокуратурата - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд (СГС) призна за виновен управител на компания след разследване на Европейската прокуратура в София. Присъдата бе издадена след споразумение за признаване на вината, в разследване за измама със субсидии, включваща средства от Европейския социален фонд и национално съфинансиране, за обща сума от 66 750 евро. Това се казва в прессъобщение на Европрокуратурата, която не споменава името на осъдения, нито на компанията, която управлява, предават от БТА.

СГС осъди лицето на 11 месеца лишаване от свобода, отложено с изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на над 500 евро. Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване.

Измамата е свързана с подаване на невярна информация от управителя на компанията и съучастник, действащ като ръководител на проект, до българското Министерство на труда и социалната политика с цел получаване на финансиране, предназначено за подкрепа на устойчиви възможности за заетост.

През 2021 г. компанията е подписала договор с Министерството на труда и социалната политика в качеството му на управляващ орган на Оперативната програма за развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. с цел предоставяне на възможности за работа, професионално обучение и квалификация на хора, които желаят да се включат или да се върнат на пазара на труда.

Разследването обаче разкри, че през 2021 г. и 2022 г. са били изработени множество фалшиви подписи и фалшифицирани трудови договори, за да се създаде впечатление, че целите на проекта се изпълняват. Тези документи след това са били представени като част от финансовите и техническите отчети, необходими за окончателното плащане.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смешна

    6 0 Отговор
    присъда , както и символичната глоба ! Подигравка с всички европейски данъкоплатци си е всичко това !

    Коментиран от #4

    13:46 26.01.2026

  • 2 Опааа

    4 0 Отговор
    😆 500 евро и малко центове отгоре.😆 И три години изпитателен срок.😆 Присъдата е супер! Откраднал сигур минимум 50К евро ще си живее екстра!

    13:48 26.01.2026

  • 3 честен ционист

    2 0 Отговор
    Ощетил европейския данъкоплатец с EUR 66,750 и осъден на EUR 500 глоба.. Това само Ганчо може да сътвори.

    13:49 26.01.2026

  • 4 Условна

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Смешна":

    не само смешна. Чети внимателно: отложена с 3 години

    14:00 26.01.2026

