Шести ден Велико Търново е без парно

Шести ден без парно във Велико Търново. Причина са авариите в мрежата. Без отопление са битови абонати от повече от 15 улици и от различни ведомства, припомня бТВ.

86-годишната Пенка Маринова разчита на парното в панелното си жилище от десетилетия. Заради студените радиатори в момента се топли на електричество.

„Аз настинах у дома, много е студено, влезте да видите как е! Всички печки са включени - и в кухнята, и в хола! И после ще плащам ток, ще плащам парно - няма значение, пенсията ми минимална, нямам топла вода“, казва тя.

Служител на дежурния телефон съобщи за bTV, че екипите работят по отстраняване на аварията:

„По принцип около 12:00 часа се разбрахме с колегите да се чуем където са на място, да видим докъде са стигнали“,

В позиция до bTV от „Топлофикация“ съобщават, че аварията не може да бъде отстранена, тъй като спуканите тръби попадат в частен имот и собственикът отказва достъп.

Още в петък от дружеството са сезирали полиция, прокуратура и общината и чакат екипите да бъдат допуснати до аварията.

„Звъняхме - имало авария, уж днес ще го пуснем, пък да видим.. ами върви и тока, и парно - плащаме! Сметките им не са малко. То този месец, почти- мини не мини, все сме в авария!“, казва пенсионерката Мара Иванова.

Около 3000 са битовите абонати на „Топлофикация“ във Велико Търново. От дружеството уверяват, че те ще бъдат компенсирани за дните в които не са имали парно.