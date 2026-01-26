Шести ден Велико Търново е без парно

Шести ден без парно във Велико Търново. Причина са авариите в мрежата. Без отопление са битови абонати от повече от 15 улици и от различни ведомства, припомня бТВ.
86-годишната Пенка Маринова разчита на парното в панелното си жилище от десетилетия. Заради студените радиатори в момента се топли на електричество.
„Аз настинах у дома, много е студено, влезте да видите как е! Всички печки са включени - и в кухнята, и в хола! И после ще плащам ток, ще плащам парно - няма значение, пенсията ми минимална, нямам топла вода“, казва тя.
Служител на дежурния телефон съобщи за bTV, че екипите работят по отстраняване на аварията:
„По принцип около 12:00 часа се разбрахме с колегите да се чуем където са на място, да видим докъде са стигнали“,
В позиция до bTV от „Топлофикация“ съобщават, че аварията не може да бъде отстранена, тъй като спуканите тръби попадат в частен имот и собственикът отказва достъп.
Още в петък от дружеството са сезирали полиция, прокуратура и общината и чакат екипите да бъдат допуснати до аварията.
„Звъняхме - имало авария, уж днес ще го пуснем, пък да видим.. ами върви и тока, и парно - плащаме! Сметките им не са малко. То този месец, почти- мини не мини, все сме в авария!“, казва пенсионерката Мара Иванова.
Около 3000 са битовите абонати на „Топлофикация“ във Велико Търново. От дружеството уверяват, че те ще бъдат компенсирани за дните в които не са имали парно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хмм
Коментиран от #5, #6
15:44 26.01.2026
2 честен ционист
15:45 26.01.2026
3 Зеля
15:45 26.01.2026
4 Соломон Паси
15:47 26.01.2026
5 Търновец
До коментар #1 от "Хмм":По сме зле от Украйна
15:52 26.01.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Хмм":В Украйна с български пари са осигурени топли шатри и топла храна . Огромни казани с мръвки за твоя сметка.
Коментиран от #10
15:54 26.01.2026
7 595612
Няма да умрат тия търновци, ще карат като другите!
Коментиран от #17, #24
15:55 26.01.2026
8 ЕвроАтлантически безроден простак
Коментиран от #11
15:55 26.01.2026
9 Спецназ
СЕХ!
15:56 26.01.2026
10 честен ционист
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Не би ял от тия "мръвки", повярвай ми.
15:56 26.01.2026
11 честен ционист
До коментар #8 от "ЕвроАтлантически безроден простак":Задоми се с укропка с парите от даренията.
15:57 26.01.2026
12 ООрана държава
Коментиран от #14
15:59 26.01.2026
13 595612
Нали имат топломери! Ще отчетат по-малко изразходвана топлина и ще платят по-малко. Какви компенсации?
То не е като с тока да ти се съсипят продуктите или да не можеш да работиш!!!
16:06 26.01.2026
14 честен ционист
До коментар #12 от "ООрана държава":Поне не са тръгнали да ви мобилизират още. Льотчикът обаче няма да се церемони, има опит във войнишките работи.
Коментиран от #26
16:08 26.01.2026
15 Иван
16:10 26.01.2026
16 Сандо
16:11 26.01.2026
17 Търновец
До коментар #7 от "595612":Не сте прав - в Старо Търново парно нямаше а част от къщите бяха с външна тоалетна бяхме 35000 но бяхме град и то хубав възрожденски град. А парното в панелките е за пришелците най вече от селата и там не е Търново. А иначе Търново беше ограбен даже и окръжния исторически музей и Тракийските гробници наоколо. Преди много години офицер от МВР беше уволнен.
16:13 26.01.2026
18 37.51т
16:14 26.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 цигането Симо
16:40 26.01.2026
21 Брейка
Коментиран от #23
16:41 26.01.2026
22 или без парно или без вода
16:48 26.01.2026
23 Търновец
До коментар #21 от "Брейка":Чичко Тревички е собственик на тази бивша топлофикация. А един друг от София незнайно как приватизира основаната 1925 тъкачна фабрика и сега е руини. Има и още
16:48 26.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 търновец
същевременно прави далавери с въглеродните емисии и за капак е обсебил ремонтите в АЕЦ-а - заради него в момента единия блок в козлодуй от месец е с намалена мощност което значи загуби за страната...
16:53 26.01.2026
26 ЕФР. ОТ ШСИ РУСЕ
До коментар #14 от "честен ционист":АЗ СЪМ НАБ.ШЕЙСЕ И СЕДЕМ...УВО,88
ДА МУ МИСЛЯТ....ZПЕНЬЮАРИТЕ...😬
16:59 26.01.2026
27 Тити
17:01 26.01.2026
28 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
17:06 26.01.2026