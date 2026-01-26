Новини
Шести ден Велико Търново е без парно

Шести ден Велико Търново е без парно

26 Януари, 2026 15:42 803 28

Аз настинах у дома, много е студено

Шести ден без парно във Велико Търново. Причина са авариите в мрежата. Без отопление са битови абонати от повече от 15 улици и от различни ведомства, припомня бТВ.

86-годишната Пенка Маринова разчита на парното в панелното си жилище от десетилетия. Заради студените радиатори в момента се топли на електричество.

„Аз настинах у дома, много е студено, влезте да видите как е! Всички печки са включени - и в кухнята, и в хола! И после ще плащам ток, ще плащам парно - няма значение, пенсията ми минимална, нямам топла вода“, казва тя.

Служител на дежурния телефон съобщи за bTV, че екипите работят по отстраняване на аварията:

„По принцип около 12:00 часа се разбрахме с колегите да се чуем където са на място, да видим докъде са стигнали“,

В позиция до bTV от „Топлофикация“ съобщават, че аварията не може да бъде отстранена, тъй като спуканите тръби попадат в частен имот и собственикът отказва достъп.

Още в петък от дружеството са сезирали полиция, прокуратура и общината и чакат екипите да бъдат допуснати до аварията.

„Звъняхме - имало авария, уж днес ще го пуснем, пък да видим.. ами върви и тока, и парно - плащаме! Сметките им не са малко. То този месец, почти- мини не мини, все сме в авария!“, казва пенсионерката Мара Иванова.

Около 3000 са битовите абонати на „Топлофикация“ във Велико Търново. От дружеството уверяват, че те ще бъдат компенсирани за дните в които не са имали парно.


  • 1 Хмм

    6 0 Отговор
    като украинците, ще ги съжаляваме или не?

    Коментиран от #5, #6

    15:44 26.01.2026

  • 2 честен ционист

    10 0 Отговор
    Да свикват, лятото ще са и без вода.

    15:45 26.01.2026

  • 3 Зеля

    1 1 Отговор
    Да ипа тоз Путин аз

    15:45 26.01.2026

  • 4 Соломон Паси

    4 3 Отговор
    Путин е изверг!Бомбардира непрестанно пет дни.

    15:47 26.01.2026

  • 5 Търновец

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    По сме зле от Украйна

    15:52 26.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    В Украйна с български пари са осигурени топли шатри и топла храна . Огромни казани с мръвки за твоя сметка.

    Коментиран от #10

    15:54 26.01.2026

  • 7 595612

    9 1 Отговор
    В нашия град като никога не е имало парно що не пишете всеки ден, че нямаме парно? В нашите села като няма централна канализация що не пишете, че са на външни тоалетни?
    Няма да умрат тия търновци, ще карат като другите!

    Коментиран от #17, #24

    15:55 26.01.2026

  • 8 ЕвроАтлантически безроден простак

    11 1 Отговор
    Къде е оня от ДБ Манол Пейков, който събираше средства за купуване на генератори за населението на Украйна да не студува??

    Коментиран от #11

    15:55 26.01.2026

  • 9 Спецназ

    6 0 Отговор
    Е.авката е че може един месец да нямаш парно, но сградна си се натрупва!

    СЕХ!

    15:56 26.01.2026

  • 10 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Не би ял от тия "мръвки", повярвай ми.

    15:56 26.01.2026

  • 11 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "ЕвроАтлантически безроден простак":

    Задоми се с укропка с парите от даренията.

    15:57 26.01.2026

  • 12 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Пак да гласувате за герб, затварят ви заводите, спират ви парното.... да видим какво следва

    Коментиран от #14

    15:59 26.01.2026

  • 13 595612

    2 0 Отговор
    "От дружеството уверяват, че те ще бъдат компенсирани за дните в които не са имали парно."
    Нали имат топломери! Ще отчетат по-малко изразходвана топлина и ще платят по-малко. Какви компенсации?
    То не е като с тока да ти се съсипят продуктите или да не можеш да работиш!!!

    16:06 26.01.2026

  • 14 честен ционист

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "ООрана държава":

    Поне не са тръгнали да ви мобилизират още. Льотчикът обаче няма да се церемони, има опит във войнишките работи.

    Коментиран от #26

    16:08 26.01.2026

  • 15 Иван

    3 0 Отговор
    Шеста година Габрово е без парно. Гласувайте за ГЕРБ!

    16:10 26.01.2026

  • 16 Сандо

    2 1 Отговор
    Искахте,викахте,скачахте като улави за да бъдете в демокрацията,в европата,евроценностите да ви бъдат новата същност.е,виждате ли докъде ни докараха?Трябваше нещо съвсем друго,логично и разумно да се направи,но алчността,егоизма и неоправданите надежди взеха връх.А после всичко тръгна по предварително написания сценарий на колонизаторите.А сами преценете какво ще стане,когато ни превърнат в плацдарм и бойно поле!

    16:11 26.01.2026

  • 17 Търновец

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "595612":

    Не сте прав - в Старо Търново парно нямаше а част от къщите бяха с външна тоалетна бяхме 35000 но бяхме град и то хубав възрожденски град. А парното в панелките е за пришелците най вече от селата и там не е Търново. А иначе Търново беше ограбен даже и окръжния исторически музей и Тракийските гробници наоколо. Преди много години офицер от МВР беше уволнен.

    16:13 26.01.2026

  • 18 37.51т

    2 0 Отговор
    Ние на село и вода "немаме" "секи" копа сам за вода да има, Вие "парно...свиквайте...

    16:14 26.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 цигането Симо

    0 0 Отговор
    Що го свалате бе (19) я сакам фатмака

    16:40 26.01.2026

  • 21 Брейка

    0 0 Отговор
    Тея льохмани едно парно не могат да подържат.

    Коментиран от #23

    16:41 26.01.2026

  • 22 или без парно или без вода

    1 0 Отговор
    С военния полуумен гербав кмет е така

    16:48 26.01.2026

  • 23 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Брейка":

    Чичко Тревички е собственик на тази бивша топлофикация. А един друг от София незнайно как приватизира основаната 1925 тъкачна фабрика и сега е руини. Има и още

    16:48 26.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 търновец

    0 0 Отговор
    за тези,които не знаят - чичко тревичко/Ковачки/ държи теца в търново, както и в още 10 града - най-високите цени- нулеви инвестиции в мрежата, беше почнал да гори отпадъци, които били "биомаса"
    същевременно прави далавери с въглеродните емисии и за капак е обсебил ремонтите в АЕЦ-а - заради него в момента единия блок в козлодуй от месец е с намалена мощност което значи загуби за страната...

    16:53 26.01.2026

  • 26 ЕФР. ОТ ШСИ РУСЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "честен ционист":

    АЗ СЪМ НАБ.ШЕЙСЕ И СЕДЕМ...УВО,88
    ДА МУ МИСЛЯТ....ZПЕНЬЮАРИТЕ...😬

    16:59 26.01.2026

  • 27 Тити

    0 0 Отговор
    Ние и без война си седим на студено.

    17:01 26.01.2026

  • 28 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    В " КЛУБА НА БОГАТИТЕ " - В ПОРТМОНЕТАТА ДРЪНКАТ ЕВРОЦЕНТОСТОТИНКИ,ЗИМАТА ПАРНО НЯМА,ЛЯТОТО БЕЗ ВОДА,ЦЕНИТЕ ХВЪРЧАТ НА ГОРЕ....,НО ПОЛИТИЦИТЕ ОБЕЩАХА,ЧЕ ЩЕ НИ Е ПО-ДОБРЕ....АКО ТОВА Е ДОБРЕ,ВСИЧКИ СА ЗА БЕСИЛКАТА.

    17:06 26.01.2026

