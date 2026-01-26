Андрей Чорбанов не потвърди, но и не отрече, че ще е част от проекта на Радев

Всеки един човек, който организира партия, иска в нея да са най-добрите експерти, професионалисти и политици. Тъй като партия още няма, не мога да кажа нищо. Но ако има партия, сигурно е, че ще има поне един човек в партията на Румен Радев, който ще бъде най-добрият в своята област. С тези думи проф. Андрей Чорбанов (преди от ИТН) отговори на въпроса дали е получил покана да се присъедини към политическата формация на Румен Радев.

“Този човек със сигурност ще бъде президентът Радев, тъй като в своята сфера той е експерт. Той е бил най-добрият пилот. Най-добрият в професията си. Надявам се той да избере хора като него”, добави той.

“Аз гласувам на всички избори, независимо метода. В света се гласува по най-различни начин. Ходил съм да гласувам и в чужбина. Начинът няма да ме възпре”, коментира още проф. Чорбанов.

“Никога в партията или в групата на ИТН не съм бил свидетел на връзки с когото и да е. Къде и как са се взимали решенията, не е ставало пред очите ми. Не мога да обвиня никого в привързаност. Президентът Румен Радев беше първият държавник, който посети нашите лаборатории още по време на COVID. Прекара много време там. Смея да кажа, че с него се познаваме много добре. Имали сме многократни контакти. Не е изненада, че аз открай време го подкрепям. На всички избори съм гласувал за него, включително на балотажите. Никога в живота си по никакъв начин, обаче, не съм казвал, че подкрепям Делян Пеевски или ДПС”, посочи той.