Андрей Чорбанов не потвърди, но и не отрече, че ще е част от проекта на Радев

26 Януари, 2026 18:16 880 30

  • андрей чорбанов-
  • партия-
  • румен радев-
  • итн-
  • изборен кодекс

Аз гласувам на всички избори, независимо метода. В света се гласува по най-различни начин. Ходил съм да гласувам и в чужбина. Начинът няма да ме възпре, посочи ученият

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всеки един човек, който организира партия, иска в нея да са най-добрите експерти, професионалисти и политици. Тъй като партия още няма, не мога да кажа нищо. Но ако има партия, сигурно е, че ще има поне един човек в партията на Румен Радев, който ще бъде най-добрият в своята област. С тези думи проф. Андрей Чорбанов (преди от ИТН) отговори на въпроса дали е получил покана да се присъедини към политическата формация на Румен Радев.

“Този човек със сигурност ще бъде президентът Радев, тъй като в своята сфера той е експерт. Той е бил най-добрият пилот. Най-добрият в професията си. Надявам се той да избере хора като него”, добави той.

“Аз гласувам на всички избори, независимо метода. В света се гласува по най-различни начин. Ходил съм да гласувам и в чужбина. Начинът няма да ме възпре”, коментира още проф. Чорбанов.

“Никога в партията или в групата на ИТН не съм бил свидетел на връзки с когото и да е. Къде и как са се взимали решенията, не е ставало пред очите ми. Не мога да обвиня никого в привързаност. Президентът Румен Радев беше първият държавник, който посети нашите лаборатории още по време на COVID. Прекара много време там. Смея да кажа, че с него се познаваме много добре. Имали сме многократни контакти. Не е изненада, че аз открай време го подкрепям. На всички избори съм гласувал за него, включително на балотажите. Никога в живота си по никакъв начин, обаче, не съм казвал, че подкрепям Делян Пеевски или ДПС”, посочи той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ново... Заведение

    19 0 Отговор
    Със стари работнички? Чорбанкоф, Цветан цветанов Апартамента?

    Коментиран от #18

    18:18 26.01.2026

  • 2 Коиловци брадърс

    5 20 Отговор
    Чорбанов е точен, ще е добро попадение за Радев.

    18:18 26.01.2026

  • 3 Горски

    23 2 Отговор
    Самонадеян се индивид с номадско поведение, сиреч от една партия в друга, където ще им по-голям келепир. Хора без достойнство и чест. Това са една немалка част от "народните" представители.

    Коментиран от #28

    18:19 26.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента.

    Коментиран от #13

    18:21 26.01.2026

  • 5 УЧЕН!!!!!

    14 0 Отговор
    Мале мила?????

    18:21 26.01.2026

  • 6 Коня Солтуклиева

    13 0 Отговор
    Голяма издънка ше е, ако байо Румен вземе човек в екипа си,
    който пред цяла България по телевизията,
    си е увивал мутрата с черни дамски бикини/което си е 300% ексхибиционизъм, фетишизъм и др. /! :))

    18:22 26.01.2026

  • 7 Ама

    21 1 Отговор
    сериозно ли ? Голямо мазало ! Оня ден каза , че щял да си преподава в Университета , сега друга песен ! Абе все "сериозни хора" се сбират !

    18:22 26.01.2026

  • 8 койдазнай

    5 7 Отговор
    Румбата е най-добрият пилот, точно както Бойко е най-дорият полицай.

    18:22 26.01.2026

  • 9 Миризлив пор

    14 0 Отговор
    Този го виждам като достоен заместник на Данчо Ментата! Има изгледи да го бие по брой партии!

    18:23 26.01.2026

  • 10 Край

    10 0 Отговор
    Много е забавно как Цветанка Ризова го разпитваше за промените които искали ИТН - президентска република, намаляване на депутатите, референдумите ... Само думата МАЖОРИТАРНИ ИЗБОРИ не посмя да произнесе ...

    18:23 26.01.2026

  • 11 Ретро спомен

    15 0 Отговор
    ...аз съм волна пеперуда, и летя от цвят на цвят...

    18:24 26.01.2026

  • 12 е и кво

    7 0 Отговор
    То, македонското ментеше няма посока на отваряне на вратата. Йовде, йовде! само далавера да има можем да се люляме накъдето си искаме.

    18:26 26.01.2026

  • 13 Боруна Лом

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ЩЕ ВЛЕЗЕШ В ТОАЛЕТНАТА И ЩЕ ТИ ДРЪПНА ВРЪВТА НА КАЗАНЧЕТО

    18:27 26.01.2026

  • 14 Всички са маскари

    10 0 Отговор
    Какви ли не боклуци,се приспособяват към Радев, ще му изиграят лоша шега.Оня ден,даже и Черепа даваше изявления, но едни момчета го изгониха от протеста, а той ги заплаши публично.

    18:27 26.01.2026

  • 15 Аз аз аз

    10 2 Отговор
    "Сто пъти" каза аз аз аз, но не е хубаво да се говори така. И по радиото така говореше Иначе нямам нищо против но да е по скромен и повече да си мълчи. Не му се отдава говоренето.

    18:27 26.01.2026

  • 16 Отвратително е

    15 0 Отговор
    Чорбатов от лакей на Слави Трифонов иска да стане лакей на Румен Радев. Докато е още депутат в сегашния парламент на Слави Трифонов.

    А Тошко Йордавов, иска ли да хоси в партията на "президента"? А Слави Трифонов?

    Александър Македонски платил на предателя след, което заповядал да го убият. Генералиге попитали защо го уби? Предателя винаги е предетел, днес предаде племето си, утре ще предаде мен. Убих го, за да не предаде мен утре.

    Коментиран от #29

    18:28 26.01.2026

  • 17 Някой

    12 0 Отговор
    Чорбанов хем предаде избирателите си, хем предаде господаря си Слави Трифонов.

    18:29 26.01.2026

  • 18 радева

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ново... Заведение":

    а где партия???

    18:31 26.01.2026

  • 19 Фори

    11 1 Отговор
    Ей, какъв подмазвач е този! Подмазва се на Слави сега на радев утре на Бойко!

    18:33 26.01.2026

  • 20 честен ционист

    6 1 Отговор
    Дойде ред Чорбанов най накрая да завърши БГ ваксината и набоца Ганя.

    18:38 26.01.2026

  • 21 хмммм

    7 0 Отговор
    Какви проекти. Стига се е показвал!

    18:39 26.01.2026

  • 22 домник

    8 0 Отговор
    Пчеличката Андро готова да кацне на всеки "самолетоносач". Човек с принципи.

    18:42 26.01.2026

  • 23 Ако

    7 0 Отговор
    това недоразумение се намърда при РР ще е принос към провала радев

    18:43 26.01.2026

  • 24 Лицемерни 60клуци

    7 0 Отговор
    И този ще прави голям шлем от партии

    18:43 26.01.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    ВСЕКИ МОЖЕ ДА ГЛАСУВА ЗА РАДЕВ
    ......
    ГЛАСУВАНЕТО Е УСТАНОВЕНО С КОНСТИТУЦИЯТА :)

    18:44 26.01.2026

  • 26 Оги

    4 0 Отговор
    Хахаааа, скакуец!

    18:47 26.01.2026

  • 27 Един път бръкне ли в кацата с мед,

    0 0 Отговор
    няма отказване от тая политика. Вскеи настоящ и бивш хрантутник гледа да се присламчи към сигурно място в парламентето.

    18:54 26.01.2026

  • 28 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    Нищо ново. Нормална практика дори в стари демокрации. Вземат се опитни политици, а не нови, да се учат на управление. Днес във Великобритания бившата вътрешна министърка Сюела Брейвърман напусна консерваторите и отиде при Найджъл Фараж. В началото на месеца други двама депутати направиха същото.

    18:56 26.01.2026

  • 29 Напомняне

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Отвратително е":

    Маймун Тошко Африкански вече премина в партията на Голямото Дъ.

    18:58 26.01.2026

  • 30 Некадърен любовник

    0 0 Отговор
    Блазе й на Надя Младенова, моя любовник уж има многог власт ,а не може никъде да ме намърда на работа в нашата малка държавица. Заради него ще трябва пак да емигрирам.

    18:58 26.01.2026

