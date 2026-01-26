Дерайлира бързият влак Кюстендил - София

Бързият влак от Кюстендил за София дерайлира в паднали на релсите скали. Инцидентът е станал около 17.00 часа в участъка Земен - Радомир.

При движение влакът се е ударил в земната маса на релсите, свлечена заради обилните дъждове от последните часове.

При инцидента няма пострадали пътници, съобщават от БДЖ.

Пътниците изчакват на място да бъдат превозени с автобуси.

Отменен е и влакът Перник - Кюстиндил. Пътуващите в тази посока също ще бъдат транспортирани с автобуси.