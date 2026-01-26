Новини
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София

26 Януари, 2026 19:56 807 14

При инцидента няма пострадали пътници

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бързият влак от Кюстендил за София дерайлира в паднали на релсите скали. Инцидентът е станал около 17.00 часа в участъка Земен - Радомир.

При движение влакът се е ударил в земната маса на релсите, свлечена заради обилните дъждове от последните часове.

При инцидента няма пострадали пътници, съобщават от БДЖ.

Пътниците изчакват на място да бъдат превозени с автобуси.

Отменен е и влакът Перник - Кюстиндил. Пътуващите в тази посока също ще бъдат транспортирани с автобуси.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 джаба експрес

    6 1 Отговор
    пускам моите влакове пимка и погребвам бдж за хората

    19:59 26.01.2026

  • 2 Ами да, те така

    5 0 Отговор
    правят влаковете...

    20:00 26.01.2026

  • 3 Спецназ

    3 13 Отговор
    Да се возиш на влак е отживелица отпреди 100 години!

    На 2 релси, които могат да те запратят със 100 в некое дере, МЕРСИ!

    АЗ на такова се не качвам, Баце!

    Коментиран от #13

    20:01 26.01.2026

  • 4 Тук

    9 3 Отговор
    на таз територия влаковете се движат с 20 км/ч така че няма страшно...
    Закривайте го това БДЖ........Крайно време е ...! ЗАВИНАГИ!

    Коментиран от #9

    20:01 26.01.2026

  • 5 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 3 Отговор
    Дано се оправят хората!

    20:01 26.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Добре че се движи с 20 км в час а не с 200 като в Испания.

    20:03 26.01.2026

  • 7 Сигурно е имало яко чук 🔨🔨

    7 1 Отговор
    в спалният вагон и влака е излязъл от релсите

    Коментиран от #12

    20:03 26.01.2026

  • 8 сенки от миналото

    8 0 Отговор
    Преди 50години такова свличане се сигнализирал с фраг, вдигнат от кантонер и щетите се предотвратявали, а кантонера бил награждаван. Пострадали няма, тъй като скоростта е под 40км./ч., ами при по-висока?

    20:04 26.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тук":

    Служебният кабинет ще закрие товарни превози на БДЖ.20 000 човека ще бъдат засегнати.

    20:04 26.01.2026

  • 10 Гост

    3 1 Отговор
    Е с 20 км/ч колко да пострадат

    20:19 26.01.2026

  • 11 Ееее

    5 1 Отговор
    Чак пък бърз...

    20:19 26.01.2026

  • 12 Еее

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сигурно е имало яко чук 🔨🔨":

    Добре го каза човека: а със спалните вагони защо никой не казва какво е станало?!?!

    20:21 26.01.2026

  • 13 Град Козлодуй

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спецназ":

    Майка ти се качва на 2 кожени кола ,

    20:22 26.01.2026

  • 14 наистина

    0 0 Отговор
    Трябва да се забрани със закон,определението бърз влак за територията наречена България

    20:36 26.01.2026

