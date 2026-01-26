Дерайлира бързият влак Кюстендил - София

Бързият влак от Кюстендил за София дерайлира в паднали на релсите скали. Инцидентът е станал около 17.00 часа в участъка Земен - Радомир.
При движение влакът се е ударил в земната маса на релсите, свлечена заради обилните дъждове от последните часове.
При инцидента няма пострадали пътници, съобщават от БДЖ.
Пътниците изчакват на място да бъдат превозени с автобуси.
Отменен е и влакът Перник - Кюстиндил. Пътуващите в тази посока също ще бъдат транспортирани с автобуси.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 джаба експрес
19:59 26.01.2026
2 Ами да, те така
20:00 26.01.2026
3 Спецназ
На 2 релси, които могат да те запратят със 100 в некое дере, МЕРСИ!
АЗ на такова се не качвам, Баце!
Коментиран от #13
20:01 26.01.2026
4 Тук
Закривайте го това БДЖ........Крайно време е ...! ЗАВИНАГИ!
Коментиран от #9
20:01 26.01.2026
5 ГРАД КОЗЛОДУЙ
20:01 26.01.2026
6 Последния Софиянец
20:03 26.01.2026
7 Сигурно е имало яко чук 🔨🔨
Коментиран от #12
20:03 26.01.2026
8 сенки от миналото
20:04 26.01.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Тук":Служебният кабинет ще закрие товарни превози на БДЖ.20 000 човека ще бъдат засегнати.
20:04 26.01.2026
10 Гост
20:19 26.01.2026
11 Ееее
20:19 26.01.2026
12 Еее
До коментар #7 от "Сигурно е имало яко чук 🔨🔨":Добре го каза човека: а със спалните вагони защо никой не казва какво е станало?!?!
20:21 26.01.2026
13 Град Козлодуй
До коментар #3 от "Спецназ":Майка ти се качва на 2 кожени кола ,
20:22 26.01.2026
14 наистина
20:36 26.01.2026