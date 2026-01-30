Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Подробности за жп катастрофата в депо „Надежда”

30 Януари, 2026 10:12 784 5

Инцидентът е станал в светлата част на денонощието

Подробности за жп катастрофата в депо „Надежда” - 1
Снимка: facebook - Николай Козарски
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вчера в жп депо „Надежда” в София е станала катастрофа с участието на маневрен локомотив и група вагони.

В 15:30 часа маневра с локомотив 55 032 е теглила два пътнически вагона по 21 коловоз, а в същото време друг локомотив бута три вагони за състава на влака София – Видин по съседен коловоз. На стрелка номер 507 двете композиции се удрят.

Вследствие на това дерайлират два вагона. Първият, от които е вдигнат в 21:15ч., а вторият в 22:20 часа.

Има сериозни щети по част от вагоните както и по единия маневрен локомотив.

Не се съобщава за пострадали хора.

Пътническият влак за Видин, за когото са били предназначени вагоните не е закъснял, тъй като е използвана друга композиция.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кирил

    0 0 Отговор
    Да се премахнат директорите веднага за тази долна маневра с цел разграбване.

    10:17 30.01.2026

  • 2 Евродебил

    4 0 Отговор
    Пак да сме благодарни на миналите поколения,че все още има железопътна система в България.Ако така продължим в духа на евроатлантическата чума ще ликвидираме и архайчната структура и механизация която ни е останала.И там, някъде след още десетина години евроинтеграция ще е останал някой кьорав и стар българин(дядо Йоцо) дето със слепите си очи ще се взира в тумбите мнлозинство от римляни доразграбващи и последния остатък от жица и желязо на някога функциониращи ни ЖП транспорт,било той товарен,пътнически или инфраструктура.

    10:22 30.01.2026

  • 3 Вярно

    1 0 Отговор
    Е много краде тоя с БМВ Х5 Р 04 64 КВ след смяна по 2 туби в сака спи ли работодателя му или е м-х-ю

    10:22 30.01.2026

  • 4 Миндич

    2 0 Отговор
    Бе да си плюем в пазвата,че при цялата тази разграбация(евроинтеграция) някакви структури са останали който ни пазят от трагеди сходни с тези в евроинтегриран Гърция, Германия и хеле пък Санчова Испания.

    10:27 30.01.2026

  • 5 малкия дявол

    0 0 Отговор
    в испания дълго няма да забравят . безцелно всеки ден се движат стотици влакове . то няма нито товари много, нито пътници . поне се учат да карат машинистите .

    10:42 30.01.2026

