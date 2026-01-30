Подробности за жп катастрофата в депо „Надежда”

Вчера в жп депо „Надежда” в София е станала катастрофа с участието на маневрен локомотив и група вагони.

В 15:30 часа маневра с локомотив 55 032 е теглила два пътнически вагона по 21 коловоз, а в същото време друг локомотив бута три вагони за състава на влака София – Видин по съседен коловоз. На стрелка номер 507 двете композиции се удрят.

Вследствие на това дерайлират два вагона. Първият, от които е вдигнат в 21:15ч., а вторият в 22:20 часа.

Има сериозни щети по част от вагоните както и по единия маневрен локомотив.

Не се съобщава за пострадали хора.

Пътническият влак за Видин, за когото са били предназначени вагоните не е закъснял, тъй като е използвана друга композиция.