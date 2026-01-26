Новини
Арх. Шишков е готов да работи с Радев

Арх. Шишков е готов да работи с Радев

26 Януари, 2026 21:31

Ходът на президента да излезе, да се откаже от последната си година от мандата, означава много. Всеки, който бъде поканен и може да помогне с нещо, трябва да го направи

Арх. Шишков е готов да работи с Радев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След оставката на президента Радев всички са в очакване на обявяване на партия, с която да се яви на предсрочните избори.

Бившият регионален министър арх. Иван Шишков е готов да работи с Радев. Все още с него разговори не са водени.

"Най-вероятно, ако се стигне до разговори, ще са лични с президента, смятам, че така трябва да бъде. Бих се включил в тази партийна инициатива. Когато работехме със служебните кабинети, направихме много различни неща от това, което се правеше и сега се прави в държавата", каза арх. Шишков в студиото на "Денят ON AIR".

Той подчерта, че никога не е бил партийно обвързан, но като служебен министър е разбрал, че България трябва да се управлява по друг начин. "Ходът на президента да излезе, да се откаже от последната си година от мандата, означава много. Всеки, който бъде поканен и може да помогне с нещо, трябва да го направи. Сега е моментът да се решат всички проблеми", призова архитектът. Бившият служебен министър изтъкна в ефира на Bulgaria ON AIR, че в работата си като президент Радев е имал възможността да работи с голям брой професионалисти и да се ориентира в управлението на държавата и сега има възможност да избира. Не вижда потенциални партньори на хоризонта.

"Ще бъде предложено да бъде променена цялата система. Тези хора, които се опитват да говорят всячески срещу него - това са пълни измислици. За съжаление, това което виждам е като че ли всички партии, които имат страх, че ще загубят част от електората си, нападат президента, безсмислено", каза арх. Шишков.

Тай е категоричен, че Радев няма намерение да променя външната политика на България: "Има желание да промени вътрешната политика, и то начина, по който функционира държавата".

По думите му хората в екипа на Радев трябва да имат минало, но не политическо.

"Нашият служебен кабинет беше избран на експертна основа, ние не бяхме политици", припомни бившият служебен министър. По думите му, за да има промяна в държавата, трябва да има истинска съдебна реформа.

"За да можем да разберем кой открадна асфалта, трябва да има съдебна система", даде пример бившият служебен регионален министър. Той е убеден, че работещо за България ще бъде магистралите да се дават на концесия.

Във връзка с изграждането на Национална детска болница, която беше инициирана по негово време, арх. Шишков изтъкна, че не е убеден дали наистина има желание за построяването ѝ.


  • 1 Самохвалко

    6 2 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще участвам в новата партия на президента. Попитах защо мен? Отговориха ми че звънят на всички будали и не можели да ме пропуснат, почувствах се горд и прелъстен като дърта паарантия.

    Коментиран от #9

    21:34 26.01.2026

  • 2 А бе

    7 0 Отговор
    С такива "шишове" Радев най-много да се забоде като бръмбар от хербарий.

    21:34 26.01.2026

  • 3 Оги

    5 1 Отговор
    Хайде следващия. Останахме само аз и чепът ми Янко, които още не сме се подложили на Радев. За Янко не съм сигурен.

    21:35 26.01.2026

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    СЪРАХ ТРЕСЕ КОЧИНАТА.
    МНОГО МАЙМУНИ( БЛИЗАЧИ ) СЕ НАРЕДИХТЕ НА КЛОНА.

    21:35 26.01.2026

  • 5 Анонимен

    10 0 Отговор
    ОТКЪДЕ ИЗПЪЛЗЯХА ТОЛКОВА АЛЧНИЦИ ВИДЯХМЕ ВИ ЧЕ НЕ СТАВАТЕ ЗА НИЩО

    21:35 26.01.2026

  • 6 Защо Шиши не посещава САЩ

    3 0 Отговор
    За среща с колегите си от Конгреса? Все пак участва в управлението на съюзническа държава.

    21:37 26.01.2026

  • 7 Мхм

    3 0 Отговор
    Ако го напишете още десет пъти, ще повярваме. Пускайте нонстоп Поптодорова, Нейнски, Коларова, Алгафари да лаят...

    21:38 26.01.2026

  • 8 опа

    3 0 Отговор
    Всички мишоци и мошенници желаят да работят с най-големия бандит

    21:44 26.01.2026

  • 9 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Самохвалко":

    ЯВНО И НА ТОЗИ
    СА СЕ ОБАДИЛИ ПО ДУБЛЕКСА С ШАЙБА

    21:45 26.01.2026

  • 10 ехаа

    2 0 Отговор
    Къде е Чорбанов бе

    21:46 26.01.2026

  • 11 Ъхъ!!!

    3 0 Отговор
    Още един доказан "честен частник" се прикаламиса към башибозука на Радев!

    21:46 26.01.2026

  • 12 шашнат

    4 0 Отговор
    Шишкото се набира за министър. На държавна софра се яде добре и се краде добре. На частно зор.

    21:47 26.01.2026

  • 13 Да,

    1 0 Отговор
    Явно видния kopynционер се присламчва към трапезата. Haгло човече. Май и Чорапа ги събира по села и паланки, като Тулупа.

    21:55 26.01.2026

