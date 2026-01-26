Арх. Шишков е готов да работи с Радев

След оставката на президента Радев всички са в очакване на обявяване на партия, с която да се яви на предсрочните избори.

Бившият регионален министър арх. Иван Шишков е готов да работи с Радев. Все още с него разговори не са водени.

"Най-вероятно, ако се стигне до разговори, ще са лични с президента, смятам, че така трябва да бъде. Бих се включил в тази партийна инициатива. Когато работехме със служебните кабинети, направихме много различни неща от това, което се правеше и сега се прави в държавата", каза арх. Шишков в студиото на "Денят ON AIR".

Той подчерта, че никога не е бил партийно обвързан, но като служебен министър е разбрал, че България трябва да се управлява по друг начин. "Ходът на президента да излезе, да се откаже от последната си година от мандата, означава много. Всеки, който бъде поканен и може да помогне с нещо, трябва да го направи. Сега е моментът да се решат всички проблеми", призова архитектът. Бившият служебен министър изтъкна в ефира на Bulgaria ON AIR, че в работата си като президент Радев е имал възможността да работи с голям брой професионалисти и да се ориентира в управлението на държавата и сега има възможност да избира. Не вижда потенциални партньори на хоризонта.

"Ще бъде предложено да бъде променена цялата система. Тези хора, които се опитват да говорят всячески срещу него - това са пълни измислици. За съжаление, това което виждам е като че ли всички партии, които имат страх, че ще загубят част от електората си, нападат президента, безсмислено", каза арх. Шишков.

Тай е категоричен, че Радев няма намерение да променя външната политика на България: "Има желание да промени вътрешната политика, и то начина, по който функционира държавата".

По думите му хората в екипа на Радев трябва да имат минало, но не политическо.

"Нашият служебен кабинет беше избран на експертна основа, ние не бяхме политици", припомни бившият служебен министър. По думите му, за да има промяна в държавата, трябва да има истинска съдебна реформа.

"За да можем да разберем кой открадна асфалта, трябва да има съдебна система", даде пример бившият служебен регионален министър. Той е убеден, че работещо за България ще бъде магистралите да се дават на концесия.

Във връзка с изграждането на Национална детска болница, която беше инициирана по негово време, арх. Шишков изтъкна, че не е убеден дали наистина има желание за построяването ѝ.