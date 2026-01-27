Новини
Илияна Йотова се среща с Рая Назарян в първи консултации за служебен премиер

27 Януари, 2026 07:49

Председателят на парламента вече отхвърли възможността да оглави временно правителство

Снимка: БГНЕС
Президентът Илияна Йотова започва днес консултациите за назнаване на служебен премиер.

За първата среща на „Дондуков 2“ е поканена председателят на народното събрание Рая Назарян. Срещата ще се проведе в 11 часа в президентската институция.

Общо 10 са длъжностните лица, които могат да бъдат определени за поста. В така наречената „Домова книга“ попадат Председателят на Народното събрание, Управителят и подуправителите на БНБ, председателят на Сметната палата и двамата му заместници, както и Обмудманът и неговият заместник. Част от кандидатите за служебен министър –председател вече отказаха да заемат поста.

След като президентът Илияна Йотова определи на кого ще възложи мандат за служебен кабинет, кандидатът има една седмица, за да предложи състав на правителство. Заедно с назначаването на служебния кабинет, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.


