Илияна Йотова се среща с Рая Назарян в първи консултации за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова започва днес консултациите за назнаване на служебен премиер.
За първата среща на „Дондуков 2“ е поканена председателят на народното събрание Рая Назарян. Срещата ще се проведе в 11 часа в президентската институция.
Общо 10 са длъжностните лица, които могат да бъдат определени за поста. В така наречената „Домова книга“ попадат Председателят на Народното събрание, Управителят и подуправителите на БНБ, председателят на Сметната палата и двамата му заместници, както и Обмудманът и неговият заместник. Част от кандидатите за служебен министър –председател вече отказаха да заемат поста.
След като президентът Илияна Йотова определи на кого ще възложи мандат за служебен кабинет, кандидатът има една седмица, за да предложи състав на правителство. Заедно с назначаването на служебния кабинет, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.
2 Последния Софиянец
07:00 27.01.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Зеленски търси спешно 10 кила злато да си оправи златното биде че няма парно и се спукало от студа Мъка!
07:01 27.01.2026
4 Резилът
Коментиран от #5
07:04 27.01.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Резилът":Този месец изтеглиха 600 000 000 за да платят лихвите по кредитите.И то на 3 процента лихва а уж в еврозоната трябва да получаваме кредити на 2 процента.
Коментиран от #6
07:07 27.01.2026
6 €€€€€
До коментар #5 от "Последния Софиянец":
Ние сме в Еврозоната от няма и месец. Старите кредити не си ли остават на старите лихви според теб...?
🤭
07:14 27.01.2026
7 сссссссс
07:16 27.01.2026
8 АГАТ а Кристи
07:24 27.01.2026